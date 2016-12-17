Ориген - рождённый Оросом, грек по рождению. Местом рождения его, по всей вероятности, была Александрия. Год рождения спорен: большинство ученых считает таковым 185 год.

Ориген происходит уже из христианской семьи, что само по себе показатель начала глубокого укоренения христианства в конгломерате империи. Отец Оригена не просто христианин, он был преподавателем начального христианского училища; его должность обозначалась как γραμματικός. Именно отец и был первым учителем сына. Но он смог не только привить ему любовь к христианской мудрости, но и дать личное свидетельство христианского мученичества, которое стало целью всей жизни Оригена. Начальное обучение Оригена состояло, как то и было принято в те времена, в заучивании наизусть известных текстов и в ответах на вопросы, причём Ориген изумлял своего отца углублением в текст Писания.

Как замечает Евсевий, Ориген занимался изучением Писания более чем положено. Он очень хотел знать в чём смысл богодухновенной книги Будучи по натуре увлекающимся и решительным, Ориген искал мученической смерти со своим отцом в 202 (203) году, от чего был искусно отклонён своей матерью, спрятавшей одежду сына. Стыд победил рвение и молодому Оригену осталось только написать отцу своё первое увещевание "Держись, не передумай ради нас'', первое свидетельство его искренней веры. Отец не передумал.

A.B. Цуркан - Ориген: проблема взаимодействия религии и философии

Отв. редактор В.Н. Акулинин

Experientiae. Вып. 2. Новосибирск: НГУ, 2002. 146 с.

ISBN 5-95356-056-4

A.B. Цуркан - Ориген: проблема взаимодействия религии и философии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I Взаимодействие культур: причины и результаты

Параграф 1. Развитие культуры в связи с межкультурным взаимодействием

Параграф 2 Специфика генезиса христианской культуры. Понятие религии и её место в культуре

Параграф 3 Ориген и формирование христианской культуры

ГЛАВА II Культурологическая реконструкция мировоззрения Оригена

Параграф 1 Биографические предпосылки синтеза Оригена 1. Образование 2. Специфика преподавания и закономерность в написании трудов 3. Проблема обучения Оригена у Аммония Саккоса

Параграф 2 Синтез Оригена - метафизические основания системы 1. Ориген в цюнтексте эпохи 2. Платоновские темы христианской культуры и Ориген 3. Роль ересей в генезисе христианской культуры в лоне античности

Параграф 3 Синтез Оригена - теологические основания 1. Христианские источники Оригена 2. Реконструкция теологических оснований синтеза Оригена A) Онтология - философия на служении христианской догматике Б) Антропология B) Этическая мысль — Оптимистическая духовность 3. Экзегетический метод и учение о познании A) Экзегетический метод -учение о толковании священного Писания Б) Учение о мистическом познании. Раскрытие экзегезы B) Духовные темы - пример экзегезы Оригена



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОРИГЕН И ГЕНЕЗИС ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ИСТОЧНИКИ, БИБЛИОГРАФИЯ

A.B. Цуркан - Ориген: проблема взаимодействия религии и философии - Введение

Актуальность исследования состоит в необходимости изучения целого ряда проблем, возникающих в ситуациях взаимовлияния нескольких феноменов культуры, что прежде всего имеет место при взаимодействии таких "культурных" феноменов как философия и религия. В наше время, когда влияние религиозного фактора на жизнь общества значительно возросло, в умах современников укоренилась привычка к противопоставлению религии и философии, где под философией понимается общая рефлексивная теория самосознания индивида и общества, основанная на рациональных началах, способная внести вклад в дело единства общества и его устойчивого развития, а под религией имеется ввиду иррациональная уверенность в существовании трансцендентного, выражающаяся в фанатизме и противопоставляющая человека обществу.

При этом очевидно, что в историческом плане религия и порождаемое ею религиозное сознание оказала значительное положительное влияние на развитие как европейской цивилизации, заложив её ценностные основания, так и целого ряда других цивилизаций. Современное понимание религии, проводя непроходимую границу между двумя указанными явлениями, пренебрегает тем, что оба они являются феноменами культуры, сложно взаимодействующими, но при этом дополняющими друг друга.

Важнейшим фактором развития мировой культуры было именно взаимовлияние, взаимодействие двух этих феноменов культуры. В пример можно привести не только становление христианства на почве иудейского и античного миросозерцании, но и сложные процессы укоренения буддизма и ислама в новых для себя культурных ареалах, когда именно взаимовлияние существовавшего мировоззрения и "импортируемых" теологических представлений определяло лицо зарождавшейся в результате этого взаимовлияния новой культуры. Однако особую важность такое взаимовлияние приобретает на почве христианского миросозерцания, поскольку, оно, появившись в рамках античной культуры, полагавшей в основных чертах цель человеческого развития в мудрости, путём к которой являлась философия, и выраставшее из сугубо религиозных начал иудейского мышления, вынуждено было с самого начала своего существования пробивать себе дорогу в недружелюбной среде эллинистических философов, тем самым взаимодействуя с греческой философией, что иногда приводило к отождествлению с ней.

Выбор в качестве основной фигуры исследования Оригена неслучаен. В истории христианства это первый мыслитель, сознательно совершивший синтез христианского и античного миросозерцании в ареале античной культуры, что стало возможным при понимании сложного характера природы самой культуры, как механизма взаимодействия разных феноменов духовной деятельности человека. Без Оригена история христианской культуры и её столь важного элемента как богословие (в данном случае восточное) оказалась бы разорванной. Борьба множества разнообразных направлений зарождавшегося христианского учения 11-111 вв. вдруг "разрешается" "золотым веком" христианской мысли IV в., который как бы не имеет основы в предшествовавшей традиции, поскольку по сравнению с ним она предстаёт набором "ересей" Это конечно же не так. Именно изучение Оригена помогает и позволяет понять преемственность восточной традиции.

До Оригена христианство с интеллектуальной точки зрения выступало преимущественно то как часть иудейской традиции, то как источник новых идей и персонажей для людей по сути античной культуры, даже если они и называли себя христианами, яростно защищая само христианство; христианство как культура ещё не сформировалась. Обособленным в христианстве воспринималось лишь учение. С Оригена становится возможным появление именно новой культуры, мировоззренческой основой которой являлось религиозное сознание. Основные проблемы античной культуры решались в области философии. Ориген же переводит их решение в плоскость религиозного учения. Вообще можно говорить о появлении религии в строгом смысле слова, поскольку благодаря введению понятия "Трансцендентного" меняется сама методология мышления и решения каких бы то ни было задач. Таким образом, появление такого феномена культуры как религия приводит к формированию христианской культуры. В этом процессе огромная роль принадлежит Оригену.

Важно подчеркнуть следующее: чёткое разграничение между теологией и философией, несомненно, является чертой нашего времени, которая наметилась только в эпоху поздней схоластики. Однако в исследуемую эпоху не только чёткого, но и вообще никакого разграничения между философией, т.е. собственно говоря мудростью (σοφία), путём к которой было познание (в смысле γνώσις), и античной религиозностью не было. Античная философия была в высшей мере религиозна (нужно иметь в виду, что типичная для марксистской точки зрения теория о том, что в то время можно различать и материалистическую традицию (например, у Эпикура, Демокрита, Лукреция и т.д.), несомненно, не выдерживает критики, поскольку весь этот так называемый "материализм" античности совершенно пластичен, зависим от общих доминант той эпохи, что верно подмечает А. Ф. Лосев Античная философия религиозна поскольку религиозна вообще античная культура.

Религиозная метафизика (особенно в форме теогонии) с необходимостью была составной частью античной культуры, другое дело какой статус она приобретала в рамках античного миросозерцания. Поэтому вести разговор о взаимодействии философии и теологии, подразумевая христианскую теологию, в поздней античности времён зарождения христианства некорректно. Речь должна вестись о взаимодействии культур, именно культур, взятых с точки зрения характерных черт своей теоретической спекуляции, умозрения, выражающего определяющие культурные черты, общее умонастроение носителей культуры. Причём античная философия отнюдь не зиждилась на рациональном мышлении, то есть нельзя провести строгого разграничения между религией и философией в античности с точки зрения современного понимания этого различия - философия пространство мысли, выводимое из рациональных оснований, в то время как религия из иррациональных. Именно поэтому речь должна вестись именно о культурологическом исследовании взаимодействия двух мировоззрений в процессе генезиса новой культуры.

Каким образом христианство мыслило себя как продолжение античности и в чём видело свои характерные черты, поскольку воспринимало себя не столько преемницей античной культуры, сколько культурой новой? Итак, чисто философский анализ проблемы взаимоотношения философии и теологии в указанный период некорректен. Таким образом, суть проблемы, формирующей проблемное поле исследования, состоит именно в отсутствии целостного культурологического анализа проблемы взаимодействия христианской религии и античной культуры в процессе генезиса христианской культуры.

Нужно иметь в виду, что оформление взглядов Церкви шло постепенно и даже зигзагообразно, иногда приводя к тупиковой ситуации. При этом каждый церковный мыслитель пытался по мере своих сил помочь Церкви в решении её проблем; и, несмотря на то, что его точка зрения часто только вредила Церкви, он заслуживает оценки в связи со своей исходной позицией. Попробуем с этой точки зрения взглянуть на роль в истории богословия крупного её представителя Оригена и показать, что деятельность этого человека, ортодоксальность которого в некоторых вопросах была спорной, несомненно заложила основания христианской культуры.