Данная работа является попыткой обобщения предыдущего научного опыта всех тех исследователей, которые в той или иной научной области касались темы перевода Св. Писания на славянский язык.

Цуркан Роман Клавдиевич - Славянский перевод Библии: Происхождение, история текста и важнейшие издания

СПб.: ИД «Коло»; ИТД «Летний сад», 2001. — 320 с, ил.

ISBN 5-89740-059-8

Цуркан Роман Клавдиевич - Славянский перевод Библии

Введение

Глава 1. Богословский аспект возникновения Славянской Библии

Глава 2. Геополитические и акклезиологические причины возникновения славянского перевода Св. Писания

Глава 3. Вопрос о славянском алфавите

Глава 4. Вопрос о богослужебном чине, переведенном свв. Кириллом и Мефодием

Глава 5. Вопрос об объеме переведенного свв. Кириллом и Мефодием ветхозаветного текста

Глава 6. История рукописного текста Славянской Библии

Глава 7. Полные кодексы Славянской Библии Издание свт. Геннадия Новгородского Острожская первопечатная Библия 1581 г. Московская Библия 1663 г. Елизаветинская Библия 1751 г.

Глава 8. Решение проблемы «лукиановской» рецензии LXX в связи с вопросом о происхождении славянских библейских текстов

Глава 9. История критического исследования и издания Славянской Библии

Заключение

Приложения:

Постоянные псалмы: на вечерне и на утрени. Непостоянные псалмы из 68 сменных антифонов Ветхозаветные чтения Цареградского Типика IX века Предпасхальные и послепасхальные ветхозаветные чтения Перечень стихов из Ветхозаветных книг в Царе-градском Типиконе IX века

Библиография

Указатель периодических изданий

Цуркан Роман Клавдиевич - Славянский перевод Библии - Введение

Данная работа является попыткой обобщения предыдущего научного опыта всех тех исследователей, которые в той или иной научной области касались темы перевода Св. Писания на славянский язык. По перечню дисциплин, затрагивающих тему нашей работы, нами было составлено и оглавление к ней (однако это не значит, что каждой главе соответствует своя научная отрасль — были и комбинации).

Так экклезиологические причины возникновения славянского перевода Священного Писания рассматривались историками Церкви и византологами; вопрос о славянском алфавите специально изучался палеографами и лингвистами (не был он чужды и историкам); вопрос о богослужебном чине тщательно рассматривался литургистами; вопрос об объеме переведенного свв. братьями Кириллом и Мефодием библейского текста ставился славистами, историками Церкви и текстологами; историей рукописного текста, соответственно, интересовались и изучали его текстологи, историки и специалисты по Ветхому Завету; историей печатного текста — та же группа ученых; проблемой лукиановской рецензии — исследователи Нового и Ветхого Завета, текстологи; историей критических изданий — историки, слависты, богословы.

Повторимся еще раз: данная работа является только попыткой обобщения опыта многих ученых, живших и плодотворно трудившихся в XIX и XX вв. Историография по каждой из взятых дисциплин несомненно представляет большой интерес. Однако мы не имеем возможности здесь привести весь этот колоссальный список, так как он займет несколько десятков страниц. Приведем лишь важнейшие работы из указанных научных отраслей. Работ общего характера по проблематике нашего исследования великое множество, особенно это касается кирилло-мефодиевистики.

Цуркан Роман - Славянский перевод Библии - Глава 1 . БОГОСЛОВСКИЙ АСПЕКТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИИ

Сам человек ничего не может сделать, если Всевышний не изъявит на то Своей воли. Волос человека не падает с головы без воли Божией, неужели же... что-либо в жизни целых народов происходит без воли Творца?

Иеросхим. Алексий Зосимовский

Спасение заблуждающих братии... есть вечный предмет Божьего Промысла.

Сет. Иннокентий Московский

«Что появилось раньше — ум или письменность? — спросил преп. Антоний Великий у пришедших к нему ученых. — И что из этого дало начало другому: письмена ли создали разум, или разум произвел письмена? — Ум изобрел и передал письмена, — отвечали они. Итак поэтому, в ком здоровый ум, тот может и не нуждаться в письменах». О чем здесь идет речь? О том, что человек (но церковному учению) до грехопадения не имел нужды в письменности. Духовное общение с Творцом для первых людей (Адама и Евы) происходило непосредственно, без помощи каких-либо посредников и вспомогательных средств.

Книгой для них в те невинные времена человеческой юности служили их собственные, чистые сердца, на которых благодатью, как чернилами, писал Дух Святой*. Ум же человеческий, как знак божественного разума**, вместе с врожденным приемником благодати — совестью («незнающей компромисса нормой и непогрешимым судией»)***, были духовным зрением первозданного человека. Но грех, нарушив такой способ познания, поставил вопрос о новых связях, новом союзе и новом угле зрения (познавательной способности).

Тогда-то разрушенный мост между Небом и землей, как в зеркале, отразился и в межчеловеческих отношениях. Жизнь усложнилась, так как ум потерял свою первозданную чистоту. Пытаясь своими силами избавиться от окруживших его «терниев и волчцов» (и связанных с ними страданий) человек стал с древних времен накапливать опыт, совершенствуя «профессии», искусства и науки. Как говорил один современный христианский подвижник, если внимательно присмотреться к целям нашего образования, то в основе их — от алфавита до построения ракет — лежит попытка избежать страдания****.

(*) Св. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелиста Матфея. М., 1859. Ч. 1. С. i.

(**) Св. Мефодий Олимпийский. De autexusio // PG (Migne). Т. 18. Col. -i/Jfi. Цит. по: Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 328.

(***) Св. Григорий Палама. Беседы (омилии). Монреаль, 1965. Ч. i. С. зз, з4

(****) Эль-Мескин М. Смысл страдания // Вестник РХД. № 138 (.983). С. 97.

('*) «В Солуни начался его (св. Константина-Кирилла) путь; объехав немало государств, исколесив множество дорог, Константин (по пути в В. Моравию. — Р. Ц.) заехал сюда ненадолго, весь во власти стремления дать память славянским народам. Он предчувствовал, что в конце концов его надежды сбудутся, и он получит желанный простор для своего дела...» (Караславов С. Хр. Кирилл и Мефодий. М., 1987. С. 263).

Письменность, как память человечества5*, по предположению некоторые ученых, возникла в ту эпоху, когда у людей возникла потребность облегчить свой труд*. Ученые предполагают, что в процессе создания письма и формирования письменных накопителей («памятников» человеческих), письменность стала занимать важное место и в религиозной жизни. Не был исключением здесь и первенец монотеизма — древний Израильский народ. Св. Писание повествует о том, как Моисей** записывал «на память» — «в книгу», о победе над амаликитянами (Исх. 17, i4), как он начертал Синайские заповеди (Исх. 24 4), а Иисус Навин*** вписал в книгу Закона Божия постановления Сихемского союза (Ис. Нав. 24 26). Также и последний пятнадцатый израильский судья пророк Самуил****, излагая еврейскому народу «права царства (монархии), <...> написал (их) в книгу, и положил пред Господом» (1 Цар. ю, 25).

Как известно, Св. Писание было написано на трех древних языках — еврейском, арамейском и греческом. В этих языковых формах Слово Божие не деформировалось и не исказилось, но предельно четко и ясно сохранило свой духовный смысл5*. Дух дышит, где хочет (Ин. 3, 8) и голос Его, прозвучавший сначала для евреев, греков и римлян, далее через апостолов воззвал и к другим народам во исполнение повеления Господа Иисуса Христа о проповеди Евангелия во всем мире и даже всей твари (Мрк. 16, 15).

(*) Дьяконов И. М. О письменности // Дирингер Д. Алфавит. М., 1963; Дьяконов И. М. Письмо // ЛЭС. М., 1990. С. 375. (**) Жил ок. 1250 г. до P. X.

(***) ЖИЛ ok. 1220-1200 гг. до P. X.

(****) Жил ок. ю4> г. до P. X.

('*) Бл. Иероним Стридонский. Письмо LVII к Паммахию о наилучшем переводе // Альфа и Омега. 1995. № 4 (7). С. 173-186.

Спасение человека есть вечный предмет Промысла Божия. Для верующего сознания это вполне понятно. Еще с ранних времен иудейского прозелитизма (который начался, возможно, в эпоху эллинизма — в III в. до P. X.) по миссионерским или еще каким-либо соображениям распространение Библии стало совершаться посредством перевода с «халдейского» священного оригинала на иные культурные языки.

В современной библейской науке при рассмотрении истории переводов ветхозаветных текстов используют две классификации: В современной библейской науке при рассмотрении истории переводов ветхозаветных текстов используют две классификации:

1) деление по происхождению:

а) древние переводы — до IX в.;

б) новые переводы — после IX в.,

2) деление по отношению к еврейскому оригиналу.

а) прямые переводы (выполненные непосредственно с оригинального текста);

б) косвенные переводы (составленные на основе уже существующих переводов)*.

(*) Вълчанов Сл., Царев Г. Библия // КМЕ. София, 1985. Т. i. С. 190.

Данная работа, посвященная переводу Священного Писания Ветхого Завета на славянский язык, имеет одной из своих целей показать происхождение славянского перевода. Следовательно, не лишним будет хронологически изобразить древо древних переводов для ясного представления о том, от какого из них произошел древнецерковнославянский перевод Библии.

Итак.

I. Древние прямые переводы:

Самарянская шрифтовая и текстуальная редакция Пятикнижия (единственный сборник священных книг отделившихся (ок. 400 г. до P. X.) от иудейства самарян. Александрийский греческий перевод, выполненный 70-ю переводчиками, называемый в научных кругах Septuaginta (середина III в. до P. X.). Таргумы (иудейско-арамейские расширенные переводы периода I—IV вв.); из них наиважнейшие:

а) таргум Онкелоса (Пятикнижие);

б) таргум Ионафана (пророческие книги: древние и новые пророки).

Пешито — перевод на сирийский язык (I-II вв.). Три самостоятельных греческих перевода II в.*:

а) Акилы (буквальный «минус»)**;

б) Феодотиона (скорее всего, это хорошо отредактированный по еврейскому оригиналу перевод LXX);

в) Симмаха (изящный и выразительный во всех отношениях, буквальный «плюс»).

6. Фрагменты «Гекзапл» Оригена***.

II. Древние косвенные переводы (основа — перевод LXX):

Несколько переводов на латинский язык с общим названием «Итала» ( II-III вв.). Несколько египетских или коптских переводов (III в.). Эфиопский перевод (IV-V вв.). Готский перевод еп. Ульфилы (IV в.). Армянский перевод еп. Месропа (V в.) и грузинский. Переводы на арабский язык (IV-VI вв.). Vulgata — самый авторитетный и до сих пор официальный для католической церкви перевод, сделанный бл. Иеронимом, с использованием нескольких редакций, в том числе — еврейской (масоретской)****.

(*) Их полные характеристики см.: Корсунский И. Перевод LXX. Его значение в истории греческого языка и словесности. Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1897. С. 101-103.

(**) По резкому замечанию бл. Иеронима, это был дурной буквализм (нечто извращенное).

(***) Сидоров А. Библейско-критический труд Оригена «Гек-заплы» // Альфа и Омега. 1998. № 2 (16). С. 63.

(****) Вълчанов Сл., Царев Г. Указ. соч. С. 190.

Как видно, одним из центральных и ключевых переводов Ветхого Завета в раннехристианскую эпоху был перевод LXX, от которого произошел и наш Славянский перевод Библии.