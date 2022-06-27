Протоиерей Владислав Цыпин - Европа в эпоху гонений на христиан

Правлением Октавиана Августа открывается новая эпоха. Всемирно-историческое значение этого рубежа связано с изменением государственного строя — переходом от классической республики к принципату. Если до Августа провинции представляли собой нещадно эксплуатируемые поместья римского народа, который в начале I в. до Р. Х. включал в себя всех свободных италиков, то в правление принцепсов шаг за шагом совершался процесс объединения провинций в единый юридический, политический и культурный организм. Это процесс романизации Средиземноморья и примыкающих к нему европейских, азиатских и африканских регионов, — правда, с сохранением в империи своеобразной греко-латинской дихотомии, возвышающейся над мозаикой местных языков, культур и религий, потесненных эллинским и римским началами, но не искоренявшихся принудительно.

Обозначение принципатом эпохи, начавшейся с правления Августа, идет от наименования той должности, которая была поставлена в центр новой организации римской верховной власти, — принцепс, что значит «первый». В старой республиканской номенклатуре так называли первого сенатора, но с его званием до Августа не были соединены властные полномочия, Август же, усвоив себе этот титул, именно из него выводил те права, которые обеспечивали ему во властной системе ключевую роль. Историки, придерживающиеся иного подхода к характеристике государственного строя, сложившегося в Риме в последней трети I столетия до Р. Х., и склонные к противопоставлению двух периодов римской истории, основанному на смене форм правления—на переходе от республики к монархии, — предпочитают обозначать новую эпоху как императорскую. В этом случае в основание характеристики нового государственного строя ставится императорский титул, впоследствии действительно приобретший монархический характер. В соответствии с этой концепцией на роль основоположника может претендовать скорее не Август, но Цезарь, который овладел верховной властью, когда ему была усвоена должность вечного диктатора, и титул императора в расхожих представлениях соединился с его именем, тем более что его фамилией (cognomen) стали украшать свою особу его прямые преемники — правители Рима из династии Юлиев. Имя Цезарь, как титул, просуществовал от эпохи римских императоров до русских царей и германских кайзеров. Еще в древности Гай Светоний Транквилл написал «Жизнь двенадцати цезарей», открывая их чреду не Августом, но его двоюродным дядей Цезарем.

И все же эксперимент Цезаря был лишь опытом преобразования Римского государства, который до известной степени можно включить в ряд более ранних опытов, маркированных именами враждовавших между собой Мария и Суллы, а потом также Помпея. При Августе новая система правления обрела свою классическую структуру, уклонения от которой современниками воспринимались как действительно монархические или, напротив, анархические эксцессы. Ввиду исключительного значения его роли в создании новой модели государственного устройства целесообразно изложение истории нового периода, принципата, формально установленного в 31 г. до Р. Х., предварить обзором предшествующих бурных событий, из которых победителем вышел он, Октавиан Август.

Протоиерей Владислав Цыпин - Европа в эпоху гонений на христиан

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2022. — 896 с.

ISBN 978-5-7533-1666-0

Протоиерей Владислав Цыпин - Европа в эпоху гонений на христиан - Содержание

Европа в эпоху гонений на христиан

1. Рим в эпоху принципата

1.1. Век Августа 1.1.1. От классической республики к принципату 1.1.2. Политическое противостояние в Риме после убийства Цезаря 1.1.3 Путь Октавиана на вершину власти 1.1.4. Политическая система принципата и внутренняя политика Августа 1.1.5. Включение в состав империи Альпийского региона, Паннонии и Иллирика 1.1.6. Римские провинции и войны на границах империи 1.1.7. Рождество Спасителя 1.1.8. Римская культура в золотой век Августа 1.1.9. Смерть Августа

1.2. Эпоха Юлиев и Флавиев 1.2.1. Племенной мир Европы на рубеже эр 1.2.2. Правление Тиберия 1.2.3. Распятие и воскресение Спасителя 1.2.4. Правление Калигулы 1.2.5. Правление Клавдия 1.2.6. Завоевание Британии 1.2.7. Правление Нерона 1.2.8. Год четырех императоров 1.2.9. Правление Веспасиана 1.2.10. Правление Тита 1.2.11. Правление Домициана 1.2.12. Структура римского общества I столетия от Р. Х. 1.2.13. Экономика Римской империи эпохи раннего принципата 1.2.14. Религиозная жизнь и культура эпохи Клавдиев и Флавиев 1.2.15. Быт и нравы римского общества I столетия 1.2.16. Церковь в Апостольский век

1.3. Эпоха Антонинов 1.3.1. Правление Нервы 1.3.2. Правление Траяна 1.3.3. Завоевание Дакии 1.3.4. Правление Адриана 1.3.5. Правление Антонина Пия 1.3.6. Правление Марка Аврелия 1.3.7. Коммод и конец династии Антонинов 1.3.8. Римская цивилизация эпохи Антонинов 1.3.9. Церковь в век Антонинов

1.4. Европейские провинции Рима 1.4.1. Административная структура империи 1.4.2. Италия 1.4.3. Сицилия и Сардиния с Корсикой 1.4.4. Испания 1.4.5. Галлия 1.4.6. Германия 1.4.7. Британия 1.4.8. Альпийские провинции 1.4.9. Дунайские и балканские провинции 1.4.10. Грекоязычные провинции Европы 1.4.11. Таврида



2. Империя в кризисе