История Европы: дохристианской и христианской

В середине I тысячелетия от Рождества Христова запад Римской империи, захваченный германцами и поделенный ими на варварские королевства, лежал в руинах. Лишь местами сохранились островки эллинистической цивилизации, к тому времени уже преображенной светом Евангелия. Германские короли, кафолические, арианские, языческие, сохраняли еще пиетет перед римским именем, но центром притяжения для них был уже не полуразрушенный, опустошенный и обезлюдевший город на Тибре, а Новый Рим, созданный творческим актом святого Константина на европейском берегу Босфора, культурное превосходство которого над городами Запада было бесспорной очевидностью.

Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской- в 16 томах — Том 7 - Новый Рим - центр Вселенной

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2016. — 776 с.

ISBN 978-5-7533-1276-1 (т. 7)

ISBN 978-5-7533-0580-0

Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской- в 16 томах — Том 7 - Новый Рим - центр Вселенной - Содержание

Глава 1. Эпоха Юстиниана Великого

1. Новый Рим — столица эйкумены

2. Правление Юстина Старшего

3. Юстиниан и Феодора

4. Война с персидским шахом Кавадом

5. Мятеж «Ника»

6. Война с вандалами

7. Война с остготами

8. Corpus juris civilis

9. Внутренняя политика святого Юстиниана

10. Церковь на пути к V Вселенскому Собору

11. V Вселенский Собор

12. Война с персидским шахом Хосровом

13. Войны империи на Балканах

14. Подавление мятежей в Африке

15. Война с восставшими остготами в Италии

16. Война с вестготами

17. Последние годы правления Юстиниана и его кончина

18. Правление Юстина Младшего

19. Правление Тиберия II

20. Правление Маврикия

21. Церковь во второй половине VI в

22. Культура Римской империи эпохи Юстиниана

Глава 2. Христианские королевства Европы в VI в.

1. Варварские королевства и Римская империя

2. Лангобарды в Италии

3. Королевство вестготов

4. Королевство франков

5. Церковь Галлии

6. Зарейнские владения Меровингов и варварская Германия .

7. Ирландия

8. Британия

Глава 3. Языческие народы Европы

1. Христианская и языческая Европа

2. Германские племена Скандинавии

3. Балты

4. Славяне

5. Угро-финские племена и народы Крайнего Севера

6. Ираноязычные народы Восточной Европы

7. Народы Северного Кавказа

8. Наследники гуннов на юго-востоке Европы

9. Аварский каганат

10.Тюркюты в Европе

Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской- в 16 томах — Том 7 - Новый Рим - центр вселенной - Глава 1. Эпоха Юстиниана Великого

1. Новый Рим — столица эйкумены

Исконно латиноязычные, а также латинизированные жители германских королевств усваивали себе этнонимы своих завоевателей и господ — готов, франков, бургундов, в то время как римское имя давно стало привычным для былых эллинов, уступивших на востоке империи малочисленным язычникам свой исконный этноним, питавший в прошлом их национальную гордыню. Впоследствии у нас на Руси, по крайней мере в писаниях ученых монахов, парадоксальным образом «еллинами» именуются язычники любого происхождения, даже самоеды. Римлянами, или, по-гречески, ромеями, называли себя также выходцы из других народов — армяне, сирийцы, копты, если только они были христианами и гражданами империи, которая отождествлялась в их сознании с эйкуменой — вселенной, не потому, конечно, что они воображали на ее границах край света, а потому, что мир, лежащий за этими границами, был лишен в их сознании полноценности и самоценности и в этом смысле принадлежал кромешной тьме — меону, который нуждался в просвещении и приобщении благам христианской римской цивилизации и в интеграции в подлинную эйкумену или, что то же, в Римскую империю. С этих пор новокрещенные народы, независимо от своего реального политического статуса, уже в силу самого факта крещения считались включенными в имперское тело, а их правители из варварских суверенов становились племенными архонтами (др.-греч. правитель, глава, начальник), полномочия которых проистекают от императоров, на службу которым они, по крайней мере символически, поступали, удостаиваясь в качестве вознаграждения чинов из дворцовой номенклатуры.

Для Западной Европы эпоха от VI до VIII столетия — это темные века, а восток империи, несмотря на внутренние кризисы, внешние угрозы и территориальные утраты, переживал в этот период блистательный расцвет, отблески которого распространялись и на запад, потому только и не опрокинутый варварскими завоевателями в материнское лоно доисторического бытия, как это произошло в свое время с микенской цивилизацией, разрушенной вторгшимися в ее пределы выходцами из Македонии и Эпира, условно названными дорийцами. Дорийцы христианской эры — германские варвары — стояли не выше древних завоевателей Ахайи по уровню своего культурного развития, но, обратив завоеванные провинции в руины и оказавшись в пределах империи, они попали в поле притяжения сказочно богатой мировой столицы — Нового Рима, устоявшего в бурях человеческих стихий, и научились ценить узы, которыми были привязаны к нему многочисленные народы.

Эпоха закончилась усвоением франкскому королю Карлу императорского титула, а точнее — срывом попыток уладить отношения между новопровозглашенным императором и преемственным императором — святой Ириной, так чтобы империя оставалась единой и неделимой при наличии в ней двух правителей с одинаковым титулом, как это многократно бывало в прошлом. Провал переговоров привел к образованию отдельной империи на Западе, что, с точки зрения политических и юридических традиций, явилось следствием акта узурпации. Единство христианской Европы было подорвано, но не разрушено окончательно, ибо народы Востока и Запада Европы оставались еще в течение двух с половиной веков в лоне единой Церкви.

Период, продолжавшийся от VI и до рубежа VIII-IX вв., называют ранневизантийским, по анахроническому топониму — Византий, иногда он употреблялся в эти столетия применительно к столице и никогда к империи и государству, — топониму, восстановленному историками Нового времени, для которых он стал служить наименованием и государства, и самой цивилизации. В пределах этого периода самой блестящей, его акме и апогеем, стала эпоха Юстиниана Великого, которая началась с правления его дяди Юстина Старшего и завершилась смутой, разразившейся свержением императора Маврикия и приходом к власти узурпатора Фоки. Императоры, правившие после святого Юстиниана до мятежа Фоки, имели прямое или косвенное отношение к династии Юстина.