Цыпин - Вселенная, Космос, Жизнь
Термин «Шестоднев» — <гексамерон> — по отношению к повествованию Быт. 1:1-2:3 впервые появляется у Филона Александрийского. Но называться толкования на Шестоднев могут по-разному, например: «Гомилии на Бытие» или «О сотворении мира». Да и самому Филону принадлежат сочинения «О творении мира» и 6 книг «Вопросов и ответов на Бытие».
Шестоднев — весьма лаконичное и догматически очень важное библейское повествование, а потому подлежащее комментированию, что в той или иной мере делали многие философы, богословы, святые отцы, учители Церкви, естествоиспытатели, православные и инославные толкователи.
Об иудейских толкованиях Шестоднева дохристианской эпохи известно немного. В какой-то степени о них можно судить по дошедшим до нас сочинениям представителей иудейско-александрийской школы (см. подробнее в разделе 1. 3): Аристовула (жившего в середине второго века до нашей, христианской эры) и Филона Александрийского (ок. 70 г. до н. э. - ок. 40 г. н. э.), таргумам (см. Приложение 2), некоторым историческим и литературным произведениям, а также раввинистическим преданиям, записанным позднее в Талмуде. В целом, иудейские толкователи допускали возможность разнообразных подходов. Так, если представители иудейско-александрийской школы давали иносказательно-аллегорическое толкование Шестоднева, то многие другие понимали его в очевидных образах. Были и те, кто давал многим местам в нём нравственное толкование. Такой подход вообще характерен для иудейской экзегетики — использование нескольких как бы «равноправных» и взаимодополняющих уровней толкования.
Протоиерей Леонид Цыпин - Вселенная, Космос, Жизнь — Три Дня Творения
К.: «Пролог», 2008. — 640 с.
ISBN 978-966-8538-69-8
Протоиерей Леонид Цыпин - Вселенная, Космос, Жизнь — Три Дня Творения - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАГАДКА ШЕСТОДНЕВА
- Введение. Шестоднев и проблемы его толкования
- ГЛАВА 1. БОГОСЛОВИЕ ШЕСТОДНЕВА В ПЕРВЫХ ВЕКАХ ХРИСТИАНСТВА
- ГЛАВА 2. ТОЛКОВАНИЯ ШЕСТОДНЕВА ОТЦАМИ «ЗОЛОТОГО ВЕКА СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ»
- ГЛАВА 3. БОГОСЛОВИЕ ШЕСТОДНЕВА ОТ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» ДО «НОВОГО ВРЕМЕНИ»
- ГЛАВА 4. БОГОСЛОВИЕ ШЕСТОДНЕВА И РАЗВИТИЕ НАУКИ
- ГЛАВА 5. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БОГОСЛОВИИ ШЕСТОДНЕВА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВСЕЛЕННАЯ, КОСМОС, ЖИЗНЬ - ТРИ ДНЯ ТВОРЕНИЯ ДЕНЬ ОДИН - ВСЕЛЕННАЯ
- ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ И ТОЛКОВАНИЯ ПЕРВЫХ ДВУХ СТИХОВ КНИГИ БЫТИЯ
- ГЛАВА 7. ТАК ЧЕМ ЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДНИ ТВОРЕНИЯ?
- ГЛАВА 8. ЭКЗЕГЕТИКА ДНЯ ОДИН И ВИЗАНТИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
- ГЛАВА 9. ЕСТЬ ЛИ РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ БИБЛИЕЙ И НАУКОЙ?
ДЕНЬ ВТОРОЙ — КОСМОС
- ГЛАВА 10. ЭКЗЕГЕТИКА ВТОРОГО ДНЯ ТВОРЕНИЯ
- ГЛАВА 11. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТИ КОСМОГЕНЕЗА
- ГЛАВА 12. НАШ КОСМИЧЕСКИЙ ДОМ
- ГЛАВА 13. КОСМОС — ЭТО КРАСОТА
ДЕНЬ ТРЕТИЙ - ЖИЗНЬ
- ГЛАВА 14 ЗЕМЛЯ, МОРЯ И ЖИЗНЬ
- ГЛАВА 15. «ДА ПРОИЗРАСТИТ ЗЕМЛЯ ЗЕЛЕНЬ...»
- ГЛАВА 16. БИОГЕОСФЕРА — СТУПЕНЬ ТВОРЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ДНЯ
- ГЛАВА 17. БИОСФЕРА — ИДЕИ ПЛАНА
- ГЛАВА 18. ГОРОД ЖИЗНИ
- ГЛАВА 19 ЖИВОЕ И КОСНОЕ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НА ГОРИЗОНТЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
- ГЛАВА 20. ВРЕМЯ-ЖИЗНЬ
- ГЛАВА 21. ТОТАЛЬНЫЙ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, УНИКАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
- ГЛАВА 22. ОБРАЗ ТВОРЦА В ТВОРЕНИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Некоторые использованные в книге научные и богословские термины
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Краткие сведения о библейских текстах и их переводах
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Геохронологическая шкала
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4 О горных породах и минералах, упоминаемых в настоящей книге
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Солнечная система, Солнце и Земля
- ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Галактики — «звёздные дома-острова» Вселенной
Протоиерей Леонид Цыпин - Вселенная, Космос, Жизнь — Три Дня Творения – Предисловие
«Мир как произведение Живого, Премудрого Бога полон жизни: везде и во всём жизнь и премудрость, во всём видим выражение мысли — как в целом, так и во всех частях. Это — настоящая книга, из которой можно, хотя и не так ясно, как из Откровения, учиться богопознанию».
Св. прав. Иоанн Кронштадский
Эта книга — итог многолетних поисков и размышлений. Поисков «источников» нашего мира, его движущих сил, путей и целей его развития. Вопрос о сотворении Богом мира (или, как некоторые считают, возникновении мира) интересует многих — и верующих, и пока неверующих. Многие искренне хотели бы в этом разобраться. Но вопрос этот сложный, поскольку затрагивает непростые богословские и научные проблемы, которые нужно рассматривать совместно.
Библейское учение о сотворении Богом всего видимого и невидимого основывается, главным образом, на толковании двух глав книги Бытия — Быт. 1:1-2:3 и Быт. 2:4-25. Первое из этих повествований по признаку шестидневного творения получило наименование Шестоднева, который комментировался многими иудейскими и христианскими толкователями, Отцами Церкви, богословами, учёными, философами, писателями. Но они не исчерпали всей глубины понимания библейского текста. Об основных подходах к толкованию Шестоднева в древности, в средние века и в новое время, а также о том, какие сейчас идут вокруг него дискуссии, — в первой части настоящей книги.
Вера Церкви и согласие Отцов в том, что в Шестодневе рассказано о реальных исторических событиях — о сотворении Богом мира Днями — «ступенями восхождения» тварной жизни. И если эти события реальны, то могут быть подтверждены и научными исследованиями. Что постепенно и происходит. Установив факт начала бытия Вселенной, к признанию сотворённости мира стала двигаться наука. А когда стал выясняться очень непростой характер процессов, происходивших на начальных фазах бытия мира, возникли и неожиданные параллели с первыми стихами Шестоднева. Об этом мы писали в уже вышедшей нашей книге1. Немало и другого, которое можно назвать фантастически-невероятным, выяснила в последние десятилетия наука о Космосе и о Земле. И о том, что такое жизнь и как немыслимо сложно устроено всё живое. Эти новые научные данные требуют существенного пересмотра многих устоявшихся взглядов. И они перекликаются с мнениями святых каппадокийских и византийских богословов, раскрывая новые ракурсы в понимании Шестоднева. Об этом во второй части книги.
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