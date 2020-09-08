Термин «Шестоднев» — <гексамерон> — по отношению к повествованию Быт. 1:1-2:3 впервые появляется у Филона Александрийского. Но называться толкования на Шестоднев могут по-разному, например: «Гомилии на Бытие» или «О сотворении мира». Да и самому Филону принадлежат сочинения «О творении мира» и 6 книг «Вопросов и ответов на Бытие».

Шестоднев — весьма лаконичное и догматически очень важное библейское повествование, а потому подлежащее комментированию, что в той или иной мере делали многие философы, богословы, святые отцы, учители Церкви, естествоиспытатели, православные и инославные толкователи.

Об иудейских толкованиях Шестоднева дохристианской эпохи известно немного. В какой-то степени о них можно судить по дошедшим до нас сочинениям представителей иудейско-александрийской школы (см. подробнее в разделе 1. 3): Аристовула (жившего в середине второго века до нашей, христианской эры) и Филона Александрийского (ок. 70 г. до н. э. - ок. 40 г. н. э.), таргумам (см. Приложение 2), некоторым историческим и литературным произведениям, а также раввинистическим преданиям, записанным позднее в Талмуде. В целом, иудейские толкователи допускали возможность разнообразных подходов. Так, если представители иудейско-александрийской школы давали иносказательно-аллегорическое толкование Шестоднева, то многие другие понимали его в очевидных образах. Были и те, кто давал многим местам в нём нравственное толкование. Такой подход вообще характерен для иудейской экзегетики — использование нескольких как бы «равноправных» и взаимодополняющих уровней толкования.

Протоиерей Леонид Цыпин - Вселенная, Космос, Жизнь — Три Дня Творения

К.: «Пролог», 2008. — 640 с.

ISBN 978-966-8538-69-8

Протоиерей Леонид Цыпин - Вселенная, Космос, Жизнь — Три Дня Творения - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАГАДКА ШЕСТОДНЕВА

Введение. Шестоднев и проблемы его толкования

ГЛАВА 1. БОГОСЛОВИЕ ШЕСТОДНЕВА В ПЕРВЫХ ВЕКАХ ХРИСТИАНСТВА

ГЛАВА 2. ТОЛКОВАНИЯ ШЕСТОДНЕВА ОТЦАМИ «ЗОЛОТОГО ВЕКА СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ»

ГЛАВА 3. БОГОСЛОВИЕ ШЕСТОДНЕВА ОТ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» ДО «НОВОГО ВРЕМЕНИ»

ГЛАВА 4. БОГОСЛОВИЕ ШЕСТОДНЕВА И РАЗВИТИЕ НАУКИ

ГЛАВА 5. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БОГОСЛОВИИ ШЕСТОДНЕВА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВСЕЛЕННАЯ, КОСМОС, ЖИЗНЬ - ТРИ ДНЯ ТВОРЕНИЯ ДЕНЬ ОДИН - ВСЕЛЕННАЯ

ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ И ТОЛКОВАНИЯ ПЕРВЫХ ДВУХ СТИХОВ КНИГИ БЫТИЯ

ГЛАВА 7. ТАК ЧЕМ ЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДНИ ТВОРЕНИЯ?

ГЛАВА 8. ЭКЗЕГЕТИКА ДНЯ ОДИН И ВИЗАНТИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

ГЛАВА 9. ЕСТЬ ЛИ РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ БИБЛИЕЙ И НАУКОЙ?

ДЕНЬ ВТОРОЙ — КОСМОС

ГЛАВА 10. ЭКЗЕГЕТИКА ВТОРОГО ДНЯ ТВОРЕНИЯ

ГЛАВА 11. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТИ КОСМОГЕНЕЗА

ГЛАВА 12. НАШ КОСМИЧЕСКИЙ ДОМ

ГЛАВА 13. КОСМОС — ЭТО КРАСОТА

ДЕНЬ ТРЕТИЙ - ЖИЗНЬ

ГЛАВА 14 ЗЕМЛЯ, МОРЯ И ЖИЗНЬ

ГЛАВА 15. «ДА ПРОИЗРАСТИТ ЗЕМЛЯ ЗЕЛЕНЬ...»

ГЛАВА 16. БИОГЕОСФЕРА — СТУПЕНЬ ТВОРЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ДНЯ

ГЛАВА 17. БИОСФЕРА — ИДЕИ ПЛАНА

ГЛАВА 18. ГОРОД ЖИЗНИ

ГЛАВА 19 ЖИВОЕ И КОСНОЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НА ГОРИЗОНТЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

ГЛАВА 20. ВРЕМЯ-ЖИЗНЬ

ГЛАВА 21. ТОТАЛЬНЫЙ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, УНИКАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ГЛАВА 22. ОБРАЗ ТВОРЦА В ТВОРЕНИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Некоторые использованные в книге научные и богословские термины

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Краткие сведения о библейских текстах и их переводах

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Геохронологическая шкала

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 О горных породах и минералах, упоминаемых в настоящей книге

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Солнечная система, Солнце и Земля

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Галактики — «звёздные дома-острова» Вселенной

Протоиерей Леонид Цыпин - Вселенная, Космос, Жизнь — Три Дня Творения – Предисловие

«Мир как произведение Живого, Премудрого Бога полон жизни: везде и во всём жизнь и премудрость, во всём видим выражение мысли — как в целом, так и во всех частях. Это — настоящая книга, из которой можно, хотя и не так ясно, как из Откровения, учиться богопознанию».

Св. прав. Иоанн Кронштадский

Эта книга — итог многолетних поисков и размышлений. Поисков «источников» нашего мира, его движущих сил, путей и целей его развития. Вопрос о сотворении Богом мира (или, как некоторые считают, возникновении мира) интересует многих — и верующих, и пока неверующих. Многие искренне хотели бы в этом разобраться. Но вопрос этот сложный, поскольку затрагивает непростые богословские и научные проблемы, которые нужно рассматривать совместно.

Библейское учение о сотворении Богом всего видимого и невидимого основывается, главным образом, на толковании двух глав книги Бытия — Быт. 1:1-2:3 и Быт. 2:4-25. Первое из этих повествований по признаку шестидневного творения получило наименование Шестоднева, который комментировался многими иудейскими и христианскими толкователями, Отцами Церкви, богословами, учёными, философами, писателями. Но они не исчерпали всей глубины понимания библейского текста. Об основных подходах к толкованию Шестоднева в древности, в средние века и в новое время, а также о том, какие сейчас идут вокруг него дискуссии, — в первой части настоящей книги.

Вера Церкви и согласие Отцов в том, что в Шестодневе рассказано о реальных исторических событиях — о сотворении Богом мира Днями — «ступенями восхождения» тварной жизни. И если эти события реальны, то могут быть подтверждены и научными исследованиями. Что постепенно и происходит. Установив факт начала бытия Вселенной, к признанию сотворённости мира стала двигаться наука. А когда стал выясняться очень непростой характер процессов, происходивших на начальных фазах бытия мира, возникли и неожиданные параллели с первыми стихами Шестоднева. Об этом мы писали в уже вышедшей нашей книге1. Немало и другого, которое можно назвать фантастически-невероятным, выяснила в последние десятилетия наука о Космосе и о Земле. И о том, что такое жизнь и как немыслимо сложно устроено всё живое. Эти новые научные данные требуют существенного пересмотра многих устоявшихся взглядов. И они перекликаются с мнениями святых каппадокийских и византийских богословов, раскрывая новые ракурсы в понимании Шестоднева. Об этом во второй части книги.