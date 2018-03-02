Книга, которую читатель держит в руках, написана очень доступно - чему способствовало давнее увлечение Далай-ламы наукой и тридцатилетнее общение с учеными разных стран - и опирается на древние тибетские техники трансформации ума и сердца. Это лишний раз напоминает: чтобы такие техники не забылись, нужно, чтобы не исчезла их родина. Ибо свет, который мы видим в учениях Его Святейшества Далай-ламы, имеет своим источником определенную духовную культуру. Эта культура предлагает нам понимание и практики, в которых мы и мир столь сильно нуждаемся.

Далай-лама - Как быть сострадательным: Лучшие тибетские принципы создания мира в душе и счастья в мире

Его Святейшество Далай-лама ; [пер. с англ. Г. Г. Ястребова]. - М. : Эксмо, 2013. - 224 с.: ил. - (Религия. Буддизм).

ISBN 978-5-699-61912-2

His Holiness the Dalai Lama, Jeffrey Hopkins, Ph.D. HOW TO BE COMPASSIONATE A Handbook for Creating Inner Peace and a Happier World

Перевод с английского Глеба Ястребова

Далай-лама - Как быть сострадательным

Предисловие переводчика

Введение. Узнать источник счастья

Защищает ли вас гнев? Узнать, что трудные обстоятельства бывают полезны Забота о других как путь к счастью Беды от самих себя Утрата понимания в напряженных ситуациях Готовность к переменам Полезен ли гнев? Конфликт между видимостью и реальностью Податливая природа сознания Сострадание, корень взаимоотношений Сострадание, путь к утешению Сострадание, основанное на равностном отношении

Заключение. Сострадание, основа прав человека

Обзор упражнений

Далай-лама - Как быть сострадательным - Предисловие

Всё в нашей жизни течет и меняется. Для нас это нелегко. Впрочем, если встретить трудности со спокойным и ясным умом, во всеоружии духовной практики, многое можно преодолеть. Но когда мозг затуманен ненавистью и эгоизмом, ревностью и гневом, мы не только перестаем владеть собой, но и теряем способность рассуждать. В эти минуты мы можем натворить что угодно. Разрушительные эмоции загрязняют наш взгляд на мир, делая здоровую жизнь невозможной.

Значит, необходимо очистить внутреннее видение мудростью и состраданием.

Когда мы находимся во власти омрачений, мы теряем одно из своих величайших достоинств - независимость. Ибо, как минимум на данный момент, наш ум находится в смятении, при котором здравое суждение страдает. Находясь в плену вожделения или ненависти, мы не задумываемся, стоит ли вести себя тем или иным образом; говорим глупости, делаем странные жесты. Потом, когда мы оглядываемся назад, нам становится неловко за себя: что это на нас нашло? Пока мы находились под влиянием сильной эмоции, способность отличать хорошее от плохого, уместное от неуместного никак не могла себя проявить.

Понятно, что неблагоприятные условия важно преодолевать. Однако когда их пытаются преодолеть с ненавистью, возникают новые проблемы, ибо ненависть не способна видеть ситуацию правильно и непредвзято. Преодоление должно идти через анализ: рассмотрение фактов и выявление подлинной ситуации. Тогда негативных побочных эффектов не будет.

Только люди обладают способностью рассуждать: мы понимаем последствия и мыслим в долгосрочной перспективе. Люди также способны на безграничную любовь, тогда как животные - лишь на любовь ограниченную. Однако когда люди сердятся, весь этот потенциал улетучивается. Ни один враг, каким бы оружием он ни располагал, не способен уничтожить эти качества. А гневу это под силу. Он - разрушитель. Когда животные действуют из гнева или похоти, у них это временно и поверхностно, так как они не способны на многообразные формы разрушения и на то, чтобы действовать все более разрушительно. У людей возможности богаче: свой интеллект они могут употребить не только на большое добро, но и на большое зло.

Ключевую роль играет ум. Саморазрушительные устремления появляются не сами собой, а по невежеству. Успех также таится в нас самих. Из самодисциплины, самосознания и ясного понимания плохих последствий гнева и хороших последствий доброты проистекают счастье и мир. Допустим, вы быстро раздражаетесь. Если вы воспитаете в себе ясное понимание и ясное осознание, раздражительность сначала уменьшится, а затем и вовсе исчезнет.

Если допустить гневу господствовать над любовью и состраданием, в жертву будет принесено лучшее, что есть в нашей разумности: мудрость, способность отличать правильное от неправильного. Наряду с эгоизмом, гнев - одна из самых серьезных проблем современного мира. Он играет большую роль в текущих конфликтах в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а также между высоко индустриализованными и экономически неразвитыми странами. Эти конфликты проистекают из нежелания понять, сколь много между нами общего.

Их невозможно решить силой оружия, а также сугубо политическими и технологическими способами. Проблемы, которые стоят перед нами, невозможно объяснить виной какого-то одного человека или действием одного фактора: перед нами результат нашей собственной безответственности. И акцент на то общее, что есть между нами, очень важен. Ненависть и конфликты никому еще приносили счастья, даже победителям. Насилие всегда порождает несчастье, а потому контпродуктивно.

Но откуда взяться счастью в мире, полном ненависти и гнева? Если взглянуть на долгую историю неурядиц, становится ясно: надо искать способ жить иначе. Попытки держав доминировать друг над другом через гонку вооружений (будь-то ядерных, химических, биологических или обычных) к хорошему не ведут. Продажа оружия - тысяч и тысяч видов вооружений и амуниции производителями в великих странах - способствует насилию, но ненависть, отсутствие сострадания и неуважение к правам других людей даже еще опаснее, чем винтовки и бомбы. Внешний мир невозможен без мира внутреннего. Пока в уме существует ненависть, подлинного мира не будет. Проблемы можно решить лишь подлинно мирными средствами: не одними лишь разговорами о мире, но действиями, основанными на мирном уме и мирном сердце. Лишь так мы сделаем наш мир лучше.

Куда бы мы ни взглянули, нет опаснее провокаторов, чем гнев и эгоизм. Под эгоизмом я имею в виду зацикленность на себе, которая ведет к попыткам манипулировать другими людьми. Пока над нами властвует гнев, у нас нет шансов достичь прочного счастья. Чтобы обрести мир, спокойствие и подлинную дружбу, необходимо свести к минимуму гнев и развивать в себе доброту, доброе сердце. Если мы станем лучше, то наши соседи, друзья, родители, супруги и дети будут испытывать меньше гнева, а это будет способствовать тому, что они сами станут добрее, сострадательнее и гармоничнее. Атмосфера оздоровится, что пойдет на пользу и физическому здоровью. Таков путь к изменению мира.

Настало время всем нам, включая мировых лидеров, научиться мыслить шире и понимать, что все мы, независимо от расы, культуры и идеологии, находимся в одной лодке. Это важно и для каждого конкретного человека в отдельности, и для семей, сообществ, для наций и мира в целом.

Страны, которые достигли большого материального прогресса, начинают понимать, что состояние общества и наше физическое благополучие тесно связаны с состоянием нашего ума. С этого и должны начинаться серьезные изменения. Каждому необходимо трудиться над изменением личной позиции. А для этого необходима духовная работа. Нам нужно измениться, чтобы иначе воспринимать и других людей, и себя.

Почему важны сострадание и терпимость

Существуют разные уровни счастья. Счастье физическое часто связано с материальными вещами, а умственное - с внутренним и духовным развитием. Поскольку наше чувство «я» двояко -физический и умственный аспект, - необходимо внимание к обеим сторонам. Равновесие здесь важно для блага человеческого общества.

Планы всемирного развития обусловлены фундаментальным желанием достичь счастья и облегчить страдания. Однако задумываться о долгосрочной перспективе важно не только в плане охраны внешней среды. Необходима еще и внутренняя стратегия, которая устремлена далеко в будущее. Трудиться над внешними решениями - дело благородное, однако, они не принесут желаемого успеха, пока умом правят гнев и ненависть. Живя в обществе, мы должны разделять страдание ближних, быть терпимыми и милосердными не только к тем, кто нам симпатичен, но и к нашим врагам.

И мы должны подавать пример своим поведением - одни лишь разговоры не убедят в правильности наших ценностей. Необходимо жить в соответствии с теми высокими мерками этики и самопожертвования, которые мы внушаем остальным. Это требует нравственной силы. Высшая же цель курса на сострадание состоит в том, чтобы служить людям, нести им добро. Очень важно заботиться о счастье и мире всех существ без исключения, а для этого не обойтись без внутреннего изменения.

В нашей жизни постоянно возникают неблагоприятные обстоятельства: одно, другое, третье... Если давать волю эмоциям, похоть, ненависть и смятение принесут лишь новые страдания. Люди, которые отвергают практики по изменению себя, обычно не видят ничего худого в гневе и похоти, не считают эти разрушительные эмоции отравой, но позволяют себе быть ведомыми этими чувствами. И напротив, те, кто использует эти практики, понимают необходимость избегать похоти и гнева. Большей частью такие люди более мирные и более счастливые.

Я не согласен с широким мнением, будто этике нет места в политике, и будто духовность требует бегства от мира. Такая концепция отражает неверное понимание места человека в обществе и роли сострадания в нашей жизни. Да, религии часто призывают избавляться от привязанности к миру. Однако это не означает, что духовный человек не может способствовать положительным изменениям.

В 1954 году я отправился в Пекин на встречу с Мао Цзэдуном. А во время последней нашей встречи в 1955 году он сказал: «Религия - это яд по двум причинам. Во-первых, она вредит здоровью нации. Во-вторых, она уменьшает число населения». Он полагал, что если многие станут монахами, это ударит по рождаемости. Задним числом, правда, ясно, что как раз Китаю-то, при его перенаселении, увеличение числа монахов не помешало бы! А вообще Мао не понимал, что такое религия. Не понимал, что ее суть состоит в заботе о других людях.

Этическое поведение политику не повредит. Более того, когда политики и правители забывают о нравственных принципах, ни к чему хорошему это не приводит. Независимо от того, верим ли мы в Бога или в карму (значение наших поступков и их последствий), прочные нравственные ценности -опора общества, фундамент повседневной жизни.

Тем не менее, одних добрых намерений любых религий и философий недостаточно: мы должны воплощать их день за днем в социальном действии. Лишь тогда мы осознаем в полной мере ценность этих учений.

Когда вы развиваете в себе желание способствовать счастью других, вы становитесь человечнее. Высшая же цель изменения ума состоит именно в том, чтобы помогать другим, а для этого необходимо оставаться в обществе, делать для людей все посильное. По мере того как будет идти ваш внутренний рост, вы сможете приносить все больше и больше пользы.

Противостоять разрушению

Все мы хотим счастья и не хотим страдания. А поскольку боль, которую мы стремимся избежать, обусловлена, главным образом, неправильным состоянием ума, необходимо разобраться, можно ли что-то противопоставить разрушительным эмоциям. Если, скажем, гнев вызывает страдание, следует найти противоядие гневу.

Гнев и сострадание - противоположные способы взглянуть на одну и ту же реальность. Это диаметрально противоположные состояния ума.

Если в комнате слишком жарко, ослабить жару можно, лишь пустив в комнату холод. Как жар и холод противоположны друг другу, так противоположны гнев и сострадание. Чем больше вы развиваете одно, тем меньше становится другого. Здесь лежит и путь к преодолению, а в конечном счете, к устранению контпродуктивных состояний ума. Противоядия существуют. Их нужно лишь найти и применить.

Чтобы лучше разобраться со своими проблемами, представьте, что вы - больной, который страдает от трех опасных болезней: вожделения, ненависти и невежества. Практики, направленные на преображение, подобны лекарствам. Они несут исцеление от этих внутренних хворей. Практика сострадания - это снадобье от гибельной зациклен-ности на самом себе.

Единственный источник мира внутри нас, внутри нашей семьи, страны и мира в целом - это любовь и сострадание. Все мы хотим жить осмысленно, жить ради чего-то. И когда мы обретаем доброе сердце, когда становимся другом всем живым существам, наша жизнь как раз и обретает цель и смысл. Альтруизм - лекарство, ибо он и есть настоящая жизнь.

Как помогать

Необходимо жить альтруистически, жить не только ради собственного блага, но и ради блага общества. Как я уже сказал, если внешнее благополучие сочетается с внутренней добротой, это само по себе сделает жизнь полноценнее. Значит, необходимо заботиться о мире в целом: строить школы, больницы, заводы и т. д. Однако, поскольку счастье проистекает, главным образом, из внутреннего отношения, помощь другим не должна ограничиваться тем, что вы предоставляете людям еду, одежду и кров. Необходимо заменять базовые причины страдания базовыми причинами счастья.

Проведем аналогию: если государство управляется разумно, людям дают образование, которое позволит им лучше управляться в своей жизни. Аналогичным образом обстоит дело с альтруизмом. Один из лучших способов помогать людям состоит в том, чтобы объяснять, какое поведение принесет благие, а какое - разрушительные плоды.

Люди должны научиться видеть, в чем для них состоит путь к собственному счастью.

Каждый из нас несет ответственность и за все человечество, и за непосредственную среду, в которой живет. Мы должны видеть друг в друге братьев и сестер, заботиться о благополучии друг друга. Необходимо стараться уменьшить страдания окружающих. Вместо того чтобы положить все силы на обогащение, важно сделать нечто, наполненное смыслом, нечто полезное. А для этого необходимо понимать, что весь мир - часть нас самих.

Глупцы думают лишь о себе, и к хорошему это не приводит. Мудрецы думают о других, помогают им изо всех сил. И они - счастливы! Любовь и сострадание делают счастливыми не только тех, кому мы их дарим, но и нас самих. Через доброту к людям наш ум и сердце обретают мир.

Если мы обретем внутренний мир, это увеличит единство, гармонию и сотрудничество в нашей среде. Если затем постепенно расширять этот очажок мира, совместными усилиями можно создать на планете взаимное доверие, взаимное уважение, искреннее общение, а, в конечном счете, решить мировые проблемы. Все это абсолютно реально. Но первый шаг состоит в том, чтобы изменить себя.

А сейчас поговорим об ошибках, которые мы часто совершаем, и о том, как с ними бороться. Сначала займемся проблемой гнева, а затем вожделения (оно часто стоит за гневом). Это в свою очередь приведет нас к анализу преувеличений, лежащих в основе саморазрушительных эмоций. Я изложу некоторые техники, которые, как я надеюсь, помогут смягчить ваши проблемы и культивировать в себе более добрый подход, способный принести пользу и вам, и окружающим вас людям. Если вы найдете эти техники полезными, пожалуйста, применяйте их. Если нет, отложите их пока. Возможно, они пригодятся позднее.

Ошибка: использовать гнев для борьбы с гневом

Не исключено, что если вы будете скромным, честным и непретенциозным человеком, некоторые из ваших друзей и знакомых, коллег и конкурентов будут этим пользоваться. Если вы бросите это на самотек, это может выйти боком вам, или вашей семье, или еще кому-то. Однако гнев гневом не победишь. Если человек гневается на вас, а вы отвечаете ему тем же, последствия будут плохими. Если вы будете взращивать в себе ненависть, то не будете счастливы даже среди роскоши. И напротив, если вы будете держать свой гнев в узде и развивать любовь и сострадание, терпение и терпимость, то не только сами пребудете в мире, но постепенно уменьшится и гнев других людей.

Как всем известно, гнев закрывает путь миру. Мирный ум достигается лишь через доброту и любовь. Хотя гнев может приводить к временному успеху и давать недолгое удовлетворение, в конечном счете, он лишь вызывает новые сложности. (Нет нужды перечислять, сколько раз это происходило в истории, в том числе в XXI веке.) При гневе все происходит быстро. Когда мы решаем проблемы, искренне заботясь о других людях, успех может быть достигнут не сразу. Однако он будет более долговечным.

Допустим, кто-то хочет вас обидеть. Прежде всего, вам необходимо понять, что перед вами тоже человек, и он тоже имеет право на счастье. Если в вас будут уважение и сострадание к нему, вы сможете выбрать правильную линию поведения в соответствии с обстоятельствами. Возможно, потребуется вести себя решительно, но главное, не терять сострадания.

Более того, без сострадания проблему вообще не решить: гнев и раздражение лишь усугубят ее. Конечно, если вы чувствуете угрозу со стороны человека или он причиняет вам боль, сострадать ему может быть нелегко. Однако пытайтесь снова и снова, и вы увидите, что можно реагировать принципиально, и при этом не теряя любви.

Важная оговорка: гнев следует контролировать, но не скрывать от себя. Необходимо отдавать себе отчет в своих реакциях, иначе сострадание будет поверхностным. Если кто-то ведет себя с вами некрасиво или низко, сострадать ему трудно, но это отчасти похоже на отношения между родителями и детьми. Когда ребенок не слушается или ведет себя глупо, матери нужно пресечь это поведение. Возможно, она его отругает или даже накажет, но она обязательно будет чувствовать сострадание к нему. В этом состоит путь решения проблемы.