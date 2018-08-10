«Наше время походит на последнее. Соль обуевает». «В высших пастырях ее (Церкви. - Прим.) осталось слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание по букве, убивающей духовную жизнь в христианском обществе, уничтожающей христианство, которое есть дело, а не буква». «Волки, облеченные в овечью кожу, являются и познаются от дел и плодов своих. Тяжело видеть, кому вверены, или кому попались в руки овцы Христовы, кому предоставлено их руководство и спасение! Но это — попущение Божие. Сущие во Иудеи да бежат в горы!» — такими словами характеризовал современную ему церковную жизнь, еще свыше ста лет тому назад, наш великий российский светильник, подвижник и духовный писатель — наставник православно-христианского благочестия святитель Игнатий (Брянчанинов), столетие со дня праведной кончины которого мы в нынешнем, 1967 году молитвенно вспоминаем (+ 30 апреля 1867 года).

Не с гораздо ли большим правом можем мы повторить эти грозные, предостерегающие слова его в наши дни? Ибо как раз в этом-то отношении — в отношении полного духовно-нравственного упадка, дошедшего, кажется, уже до крайних пределов, жизнь за эти последние сто лет, особенно со времени катастрофического крушения нашей Родины — России, действительно далеко ушла вперед. Печальный «прогресс», ясно свидетельствующий, по богомудрым словам святителя Игнатия, о приближении конца!.. Куда уж идти дальше, если те, кому вверены человеческие души для руководства ими ко спасению, ведут их не ко спасению, а к вечной погибели?!

Архиепископ Аверкий - Таушев - Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Церковь перед лицом отступления: Архиепископ Аверкий и его учение о проникновении духа антихриста в среду Православия последних времен

Москва, 40 с.

Печатается по изданию: «Церковь перед лицом отступления»

Свет православия, Христианский собеседник. Издание Макариево-Решлемской Обители, 1998.

Библиотека Веб-Центра «Омега», изданного по благословению Высокопреосвяшеннейшего Амвросия, архиепископа Ивановского и Кинешемского.

Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Церковь перед лицом отступления: Архиепископ Аверкий и его учение о проникновении духа антихриста в среду Православия последних времен - Содержание

Иеромонах Дамаскин. Церковь перед лицом отступления Предисловие Человек перед лицом апостасии Что такое церковь Что значит антихрист? Три уровня отступления Партийная политика Актерство Беззаконие наверху Завещание Празднование на Небесах Заключение

Архиепископ Аверкий. Соль обуевает. Знамение приближения конца

Иеромонах Дамаскин (Христенсен) - Церковь перед лицом отступления: Архиепископ Аверкий и его учение о проникновении духа антихриста в среду Православия последних времен - Предисловие

Жизнь архиепископа Аверкия, описание которой появилось в последнее время по-русски и по-английски, внешне не похожа на жизнь человека замечательного. Она была, скорее, обыкновенной, и простое изложение се событий не может само по себе дать объяснение тому исключительному явлению, каким на самом деле был архиепископ Аверкий. В своих, имеющих непреходящее значение, предостережениях и наставлениях Архиепископ Аверкий сумел донести до нашего поколения духовную «милоть», наследие своих великих наставников. И обычный человек не мог быть достоин этой милоти, которую он получил точно так же, как некогда Елисей и Илия.

Знавшие архиепископа Аверкия, когда он был настоятелем и ректором Свято-Троицкого монастыря-семинарии РПЦЗ в Джорданвилле (Нью-Йорк), помнят его потрясающую фигуру. Он был высоким, с густой белой бородой, длинные волосы его ниспадали волнами. Из-под удивительно густых бровей в самую душу человека смотрели большие глаза. Когда архиепископ пребывал в созерцании, глаза его сияли. Он был туг на ухо и носил слуховой аппарат: этот недостаток помогал ему хранить ум чистым от мирских толков.

Манера его поведения была воплощением спокойствия и духовного достоинства. Он никогда не спешил и не суетился. Никто не видел его в легкомысленном расположении духа. Это благородство и достоинство в поведении, хотя ему часто пытаются подражать те, кто хочет выглядеть духовным, было совершенно естественным у Владыки Аверкия, оно было выражением чистоты его души. Естественность и целостность были на самом деле отличительными чертами его характера. Чтобы быть подлинным носителем Православного Предания таким, как архиепископ Аверкий, надо быть сначала искренним человеком. Прямой противоположностью такого человека является тот, кто поступает расчетливо. Сам Архиепископ никогда не высчитывал, какое впечатление могут произвести его слова или поступки, как они отразятся на его «образе» (image), поскольку он совершенно искренне не заботился о том, что люди о нем думают. Он никому не льстил и никому не наносил душевных ран, чтобы показать силу своей личности, он не пытался произвести на других впечатление.

Таков всякий, кто живет, ощущая присутствие Бога, - становится смиренным уже благодаря одному этому. Несмотря на то, что архиепископ Аверкий имел очень хорошее представление о том, что управляет мирской жизнью, и очень трезво и реалистично относился ко всему происходящему вокруг него, он был явно далек от всего земного. В нем не было заметно ничего мирского. Он запомнился сострадательным, относящимся ко всем по-отечески, но в тоже время почти ребенком. Не будучи о себе высокого мнения, он бывал искренно тронут и даже удивлен, когда кто-либо выказывал ему хоть малейшее уважение и почтение. Тогда он напоминал маленького мальчика, который вырос в нищете и вдруг получает чудесный подарок. Он, архиепископ, имел вид смиренного бедняка.

Говорил архиепископ Аверкий столь прекрасно, что по смерти его в одной статье назвали «Златоустом последних времен» (иеромонах Серафим (Роуз)). Даже в повседневном разговоре его речь была по-ораторски гладкой и ровной, к чему он отнюдь не прилагал усилий. Ораторский его дар в сочетании с пламенной любовью к Истине делал его проповеди незабываемыми. Часто покаянное настроение настолько охватывало его, что он начинал рыдать посреди проповеди. Лишь самые бесчувственные из слушающих смеялись над этой «эмоциональностью», по всем было ясно, что эти слезы были совершенно естественными - они исходили от избытка сердца (Лк. 6, 45). Архиепископ Аверкий был истинным христианским пастырем. Он не говорил лишь: «сделай это, не делай того», но давал «целую картину» - полное православное осмысление, так что люди могли понять, почему они должны делать одно и не делать другого. Среди духовного разорения двадцатого века он делал то, что его время требовало от всех пастырей. Как будет рассказано ниже, он выявил в своих трудах все виды подмен и проповедал Истину и явил Ее людям.