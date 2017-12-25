Зихру Тора Моше - Законы Шабата - Рабейну Авраам Данциг

Предлагаемый вашему вниманию краткий сборник законов Шабата составлен р. Авраамом Ааниигом, одним из ведущих законоучителей эпохи Виленского Гаона. Раби Авраам бен Йехиэль-Михл родился в 5508 /1748/ г. в Польском городе Гданьске (Аанииге) - и от названия этого города происходит его фамильное прозвище. Он учился в Праге под руководством одного из духовных лидеров поколения р. Йехезкеля Аандо (автора книги Нола биула).

В восемнадцатилетнем возрасте р. Авраам получил раввинское звание, дающее право судить и наставлять закону. Однако он отказался от предлагаемых ему раввинских должностей, не желая извлекать прибыль из своих познаний в Торе. Р. Авраам успешно занялся коммерцией, не прерывая углубленного изучения Торы: по его собственному признанию, он размышлял о проблемах, связанных с изучением Торы, «отправляясь в дальние переезды и сидя в своем магазине - ...и даже во время деловых операций» (Предисловие к книге Хохмат алам). Позднее, в течение почти двух десятилетий, с 5554 /1794/ по 5572 /1812/ год, р. Аанииг был лаяном (судьей) и законоучителем в Вильно (Вильнюсе).

И в этот период, являясь одним из самых преуспевающих деловых людей Вильно, он решительно отказывался получать вознаграждение за свой труд судьи. Р. Аанииг был близок к Виленскому Гаону, учился у него, а затем, поженив своих детей, они породнились. В книгах, написанных р. Ааниигом, содержатся многочисленные свидетельства о жизни и мировоззрении Гаона. В 5570 /1810/ году р. Аанииг издал свой основной труд - краткий алахический кодекс Хаей алам (Жизнь человека), составленный им по совету Виленского Гаона. В первом издании книга вышла без указания имени автора. В предисловии р. Аанииг объяснил это так: «Важно не имя автора книги, а то, что в ней написано.

Ведь от маленького червячка происходит шелковая нить для роскошных тканей, а от моллюска, называемого хилазон, - голубая краска, которую использовали для одежды коэнов в Храме». Книга содержала три основных раздела: законы повседневной жизни, законы Шабата и законы праздников. Она отличалась исключительной лаконичностью и четкостью формулировок, а также простотой языка, и это делало ее доступной для читателя, неискушенного в талмудических исследованиях. «Блажен тот, кто способен сам изучить весь кодекс Шульхан арух с сопровождающими его комментариями! - писал р. Аанииг. - Но тем евреям, которые вынуждены тяжело трудиться, чтобы прокормить семью, понадобится не менее полугода, чтобы дойти в этой книге хотя бы до главы «Утренние благословения»,

...и может не хватить всей жизни, что- бы изучить только лишь раздел Орах хаим. ...Я написал свою книгу для того, чтобы по ней можно было быстро изучить все законы, установленные р. Йосефом Каро (составителем кодекса Шульхан аруха) и позднейшими законоучителями». В случаях, когда законоучители последних поколений расходились во мнениях, р. Аанииг, как правило, следовал алахическим решениям Виленского Гаона. В некоторых местах кодекса он прямо указывал: «Так я слышал от Гаона р. Элияу» (Хаей алам 5:27), «Так поступал Гаон р. Элияу» (там же 12:6) и т.д. Однако в целом ряде случаев он принимал самостоятельные решения, отвергая мнение Гаона.

«Уж таков путь постижения нашей святой Торы, - пояснял р. Аанииг, - один строит кониепиию, а другой ее разрушает: ученик оспаривает мнение наставника, подобно тому, как автор кодекса Арбаа турим полемизировал со своим отиом Рошем, ...и отцу это было в радость» (Алиёт Элияу). Книга р. Ааниига быстро обрела широкую популярность: она была принята евреями Европы в качестве общедоступного и авторитетного источника практической алахи. Законоучители последующих поколений часто ссылаются на мнение р. Ааниига. До настоящего времени его кодекс выдержал более ста изданий.

Перу р. Ааниига принадлежит также алахический свод Хохмат алам (Мудрость человека), включающий законы ритуального характера (алахический материал книги тематически соответствовал разделу Йорелеа кодекса Шульхан арух). Он составил и знаменитую молитву Тефила зака (Чистая молитва), которую принято произносить в Йом кипур, перед началом ве- черней службы. Р. Авраам Аанииг умер в Вильно в 5581 /1821/ году. Ему было 73 года - а это числовое значение (гиматрия) названия его основного труда « חײ אךם » (Жизнь человека).

Рабейну Авраам Данциг - Зихру Тора Моше - Законы Шабата

Издательство «Тора Лишма»

Иерусалим , 5768

302 с.

Рабейну Авраам Данциг - Зихру Тора Моше - Законы Шабата - Оглавление

Глава 1. Законы, относящиеся к кануну Шабата

Глава 2. Законы зажигания свечей и почитания Шабата

Глава 3. Прекращение работы и возвращение с дороги

Глава 4. Пунктуальность при зажигании свечей

Глава 5. Закутывание пищи перед Шабатом

Глава 6. Запрет оставлять неприготовленную пищу на огне

Глава 7. Вступление в Шабат (кабалат Шабат)

Глава 8. Законы кидуша

Глава 9. Законы трех трапез

Глава 10. Наслаждение Шабатом (онег Шабат)

Глава 11. Законы тридцати девяти работ: в каких случаях нарушается запрет

Глава 12. Работа первая: сеять (зореа)

Глава 13. Работа вторая: пахать (хореш)

Глава 14. Работа третья: жать (коцер)

Глава 15. Работа четвертая: собирать в снопы (меамер)

Глава 16. Работа пятая: молотить (даш)

Глава 17. Работа шестая: веять (зорэ)

Глава 18. Работа седьмая: отбирать (борер)

Глава 19. Работа восьмая: молоть (тохеп)

Глава 20. Работа девятая: просеивать (меракед)

Глава 21. Работа десятая: месить (лаш)

Глава 22. Работа одиннадцатая: печь (офе)

Глава 23. Работа двенадцатая: стричь шерсть (гозез)

Глава 24. Работа тринадцатая: отбеливать (мелабен)

Глава 25. Работа четырнадцатая: прочесывать (менапец)

Глава 26. Работа пятнадцатая: красить (цовеа)

Глава 27. Работы 16, 17, 18: прясть (тове), натягивать продольные нити (мейсех) и устанавливать нити в рамки ткацкого станка (осе шней батей нирин)

Глава 28. Работа девятнадцатая: ткать (орег)

Глава 29. Работа двадцатая: распускать ткань (поцеа)

Глава 30. Работы 21, 22: завязывать узел (кошер) и развязывать (матир)

Глава 31. Работа двадцать третья: шить (тофер)

Глава 32. Работа двадцать четвертая: рвать (кореа)

Глава 33. Работа двадцать пятая: ловля (цейда)

Глава 34. Работа двадцать шестая: зарезать (шохет)

Глава 35. Работа двадцать седьмая: снимать шкуру (мафшит)

Глава 36. Работа двадцать восьмая: солить и выделывать кожу (молеах у-меабед)

Глава 37. Работа двадцать девятая: скоблить (мемахек)

Глава 38. Работа тридцатая: размечать (месартет)

Глава 39. Работа тридцать первая — разрезать по размеру (мехатех)

Глава 40. Работа 32, 33 — писать (кошев) и стирать написанное (мохек)

Глава 41. Работы 34, 35, 36: строить (боне), разрушать (сотер) и завершать изготовление чего-либо (маке бе-фатиш)

Глава 42. Работы 37, 38: тушить (мехабе) и разжигать (мавъир) огонь

Глава 43. Работа тридцать девятая: выносить (а-моци)

Глава 44. Закон об отдыхе для скота

Глава 45. Закон о «занятии делами», которые не являются «работой»Глава 46. Закон о вещах, о которых запрещено говорить в Шабат

Глава 47. Закон об указаниях, обращенных к нееврею

Глава 48. Закон о работе, выполняемой при посредстве нееврея в Шабат

Глава 49. Закон о работе, порученной нееврею в канун Шабата

Глава 50. Закон о купле-продаже

Глава 51. Закон о мукце

Глава 52. Закон о больном, находящемся в опасности

Глава 53. Закон о больном, которому не угрожает опасность

Глава 54. Законы о переулке и дворе

Глава 55. «Объединение дворов» и «кооперирование переулков» и соответствующие благословения

Глава 56. Закон о «смешении границ» (эрувей тхумин)

Глава 57. Закон об отплывающем на корабле

Рабейну Авраам Данциг - Зихру Тора Моше - Законы Шабата - Законы кидуша

(1) К почитанию Шабата относится также и его освящение (кидуш) — и это предписывающая заповедь Торы. Согласно закону Торы, женщины тоже обязаны освящать Шабат. При выполнении этой заповеди вслух провозглашают, что этот день свят, и произносят: «И было завершено творение неба и земли» (Берешит 2:1) — чтобы засвидетельствовать, что Святой, благословен Он, сотворил мир за шесть дней и отдыхал в святой день Шабата. И каждый мужчина и женщина обязаны слушать кидуш.

(2) У владельцев постоялых дворов часто случается, что женщины ходят туда-сюда, обслуживая гостей, и из-за этого не слышат кидуш и тем самым не выполняют предписывающей заповеди Торы. И поэтому каждый должен предостеречь своих домочадцев, чтобы во время произнесения кидуша все они сидели за столом и слушали.

(3) Запрещено есть без кидуша. И если один из домочадцев не слышал кидуш и он не умеет произносить кидуш самостоятельно, тогда хозяин дома или кто-либо другой обязан произнести кидуш еще раз, несмотря на то, что сам уже выполнил эту заповедь.

(4) И следует остеречься, чтобы не выходить из дома после кидуша до тех пор, пока не будет съеден как минимум кезайт хлеба или по меньшей мере кезайт какого либо продукта, на который благословляют «Борз миней мезонот», или, уж в самом крайнем случае, выпит ревиит вина, залпом, без всякого перерыва, - так, чтобы после этого можно было произнести благословение после еды (браха ахрона).

Но тому, кто имел намерение устроить трапезу в другой комнате, которая расположена у него в том же доме, не запрещено покидать место кидуша до еды. А если у него не было подобного намерения и, тем не менее, он покинул место кидуша, не съев кезайт хлеба или «мезонот», он должен произнести кидуш еще раз. И даже если он совершил кидуш, имея в виду поесть спустя некоторое время, и, действительно, спустя некоторое время поел, тем не менее, он не выполнил заповедь о кидуше — ему следует произнести кидуш еще раз и немедленно поесть в том же месте.

(5) Если человек совершил кидуш на кубок, полагая, что в нем вино, а оказалось, что это водка или медовуха, то в нашей стране, где они являются общераспространенными напитками (хамар медина), он тем самым выполнил заповедь о кидуше. Однако ему следует сказать: «Барух шем кеаод мальхуто ле-олам ваэд» (Благословенно славное Имя Его царства во веки веков),

так как он произнес напрасное благословение на вино — и он должен благословить «Шеаколь» на водку или другой общераспространенный напиток. А если он все же намеревается выпить не этот напиток, а именно вино, то пусть возьмет другой бокал с вином — и он не должен благословлять еще раз «Борэ при а-гафен». И даже когда в кубке, на который он совершал кидуш, оказалась вода, — тем не менее, если перед ним лежат халы, он заповедь о кидуше выполнил, так как, если бы у него вообще не было вина, он мог бы совершить кидуш на хлеб.

(6) И утром в Шабат также обязаны совершать кидуш — как мужчины, так и женщины.

(7) И совершать после Шабата авдалу также обязаны как мужчины, так и женщины, — но мужчина, который уже выполнил авдалу, не имеет права сделать авдалу для женщины.