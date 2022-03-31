Дандамаев – Политическая история Ахеменидской державы

На рубеже II–I тысячелетий до н. э. персидские племена начали постепенно заселять территорию, соответствующую современной иранской провинции Фарс. Это название является арабизированной формой от Парса, обозначавшей как страну и народ персов, так и столицу их Персеполь. Что же касается названия «Персия», оно происходит от Persis, греческой передачи древнеперсидского слова Parsa.

Современное официальное название этой страны «Иран» впервые засвидетельствовано у греческого автора III в. до н. э. Эратосфена в форме Ариана. Иран — сокращение от «Ариянам» — «(Страна) ариев», поскольку персы и мидийцы, жившие на Иранском плато, называли себя ариями. Страна, где поселились персы, была исконной землей эламитов, создавших одну из древнейших и самобытных цивилизаций, которая оказала большое влияние на материальную и духовную культуру персов. Проникновение персов на их новую родину первоначально было мирным, с разрешения эламских правителей. Но, возможно, позднее часть местного населения вынуждена была уступить свои земли новым пришельцам.

Эламиты были родственны жившим к востоку от них дравидским племенам и, таким образом, по своему этническому происхождению, языку и традициям не имели ничего общего с персами. Однако страна Парса (Персия) занимала лишь сравнительно небольшую часть эламской территории, которая включала в себя весь Южный Иран. Шумеры именовали эту часть Иранского плато Ним («Высокая»), а аккадцы — Эламту (согласно народной этимологии, «Горная страна», поскольку горная часть Элама примыкала к Вавилонии). Сами эламиты обозначали свою страну словом «Хатамту». Персы называли область от Суз до Персидского залива Хужа, по иранскому имени ее столицы Суз.

От слова «Хужа» произошло и современное название провинции Хузистан, приблизительно совпадающей по территории с древним Эламом. Основателем древнейшей династии персидских царей традиция считала Ахемена. Его деятельность, если только он не был мифическим родоначальником, можно отнести к концу VIII—первой четверти VII в. Около 675—640 гг. союз персидских племен возглавлял Чишпиш — согласно поздней традиции, сын Ахемена. По мнению Р. Гиршмана, резиденция Ахемена и Чишпиша была расположена в маленькой долине у отрогов горного хребта в Масджид-и Сулеймане, на территории Бахтиарских гор, в 100 км к северо-востоку от Суз’ Здесь, на большой искусственной террасе на высоте 400 м, куда ведет каменная лестница из 12 ступеней, сохранились руины массивного здания, которое Гиршман считает замком ахеменидских вождей.

По общему виду эта терраса напоминает укрепленные города Северо-Западного Ирана, изображенные на ассирийских рельефах. Гиршман полагает, что персы научились строить такие террасы еще в те времена, когда они пребывали в Северо-Западном Иране, в районах, находившихся под властью урартских царей [174, с. 205 и сл.; 177, с. 85 и сл.]. Правда, Э. Херцфельд относил террасу в Масджид-и Сулеймане к парфянскому периоду [211, с. 303 и сл.], но на это Гиршман возражал, что парфянские правители в отличие от Ахеменидов и еще более ранних урартских царей таких террас не возводили. В подтверждение предположения, что в Масджид-и Сулеймане была расположена резиденция ранних персидских царей, Гиршман указывал также на так называемую Ахеменидскую деревню, находящуюся на расстоянии километра к востоку от акрополя в Сузах.

Дандамаев М. А. – Политическая история Ахеменидской державы

Издательство – «Наука» – 319 с.

Главная редакция восточной литературы

Москва – 1985 г.

Дандамаев М. А. – Политическая история Ахеменидской державы – Содержание

Предисловие

Династия Ахеменидов в ранний период

Кир II — царь Персии

Война с Мидией

Война с Лидией и возникновение Ахеменидской державы

Завоевание Восточного Ирана и Средней Азии

Война с Вавилонией и захват Заречья

Поход на массагетов и гибель Кира

Захват Египта

Переворот в Иране

Политика Гауматы

Захват власти Дариея I

Восстания в Персии и в других странах

Победная надпись Дария

Поход против саков тиграхауда

Дарий в Египте

Завоевание Индии и Македонии. Скифский поход Дария . Ионийское восстание

Начало Греко-персидских войн

Марафонская битва

Восстания в Египте и Вавилонии

Поход против Греции

Захват персами Фермопил

Саламннская битва

Гибель армии Мардония

Битва при Микале. Значение Греко-персидских войн . . . Война в бассейне Эгейского моря и в Малой Азии в 478—469 гг.

Дворцовый переворот в Персии

Восстание Инара в Египте

Заречье, во второй половине V в

Каллиев мир

Пересмотр персидской политики

Царствование Дария II

Восстание Амиртея в Египте

Мятеж Кира Младшего

Анталкидов мир

Борьба с Египтом и великое восстание сатрапов . Кратковременные успехи

Македонская угроза

Поход Александра

Примечания

Хронологическая таблица

Библиография

Указатель имен

Указатель географических и этнических названий



