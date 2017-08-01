Невозможно игнорировать тот факт, что современное цивилизационное развитие стремится к формированию единой глобальной мировой культуры. Народы Земли уже не могут жить изолированно, они брошены в единый тигель истории, активно обмениваются идеями и значительно влияют друг на друга, иногда сознательно, иногда и бессознательно. В нашу эпоху вызван к жизни новый синтез культур.

Арсенал разнообразных религий не является сегодня достоянием умов исключительно ученых-теологов, которые, в свою очередь, не столько ведут идейные баталии с коллегами из других религий, сколько контактируют с ними за столом диалога. Никогда прежде культуры мира не подходили так близко друг к другу в религиозной и политической сферах, как сегодня: культуры разных стран и народов встречаются в контактах на личном уровне, в торгово- экономической жизни государств, в поликонфессиональности большинства стран, в задачах и требованиях международных отношений.

Данилов Андрей - Единство и многообразие религии. Аналитическое религиоведение и теология диалога

науч. ред. Г. Вергаувен. Мн.: Изд. центр БГУ, 2004. 326 с.

ISBN 985-476-262-9.

Данилов Андрей - Единство и многообразие религии. Аналитическое религиоведение и теология диалога - Оглавление

Введение

Часть 1. Единство религии Тема 1. Начало анализа: необходимость новой постановки вопроса Тема 2. Принцип единства Раздел 1. Гипотеза единства религий и формальная схема религии Раздел 2. Варианты единства религий Раздел 3. Антропологический фактор и многообразие форм религиозных феноменов Раздел 4. Концепции соотношения религий Раздел 5. Путь к единству и Мессия Тема 3. Опыт - мистерия - миф Раздел 1. Религиозный опыт Раздел 2. Единая мистерия Раздел 3. Миф и перемифологизация Тема 4. Психологические установки восприятия религии Раздел 1. Интровертивный и экстравертивный полюсы Раздел 2. Центростремительная установка Раздел 3. Центробежная установка Тема 5. Анализ диалектических предпосылок Раздел 1. Unitas - pluralitas Раздел 2. Эссенциальный образ смыслополагания Раздел 3. Экзистенциальный образ смыслополагания Раздел 4. Религия как комплексный антропологический факт Раздел 5. Субстанциальный и функциональный методы мышления Раздел 6. Дилемма «спасение - проклятие» Тема 6. Анализ феномена «религия» Раздел 1. Общая методика изучения религии Раздел 2. Два метода осмысления феномена религии Раздел 3. Содержание понятия «религия» Тема 7. Структурные уровни религии и сущность религии Раздел 1. Первый структурный уровень религии: религия как экзистенциальный фактор человека Раздел 2. Второй структурный уровень религии: религия как интеллектуальный фактор человека Раздел 3. Третий структурный уровень религии: религия как интенциональный фактор человека Раздел 4. Четвертый структурный уровень религии: религия как чувственно-эмоциональный фактор человека Раздел 5. Пятый структурный уровень религии: религия как общественный фактор человека Раздел 6. Шестой структурный уровень религии: религия как природный фактор человека Раздел 7. Седьмой структурный уровень религии: религия как духовный фактор человека Раздел 8. Восьмой структурный уровень религии: религия как метафизический фактор Раздел 9. Девятый структурный уровень религии: религия как фактор соотношения времени и вечности Раздел 10. Общие положения

Часть 2. Многообразие религии Тема 8. Подлинность и истинность Тема 9. Метод статического анализа религии Раздел 1. Два методических подхода Раздел 2. Сходство религий Тема 10. Динамика процесса религиозного развития Раздел 1. Дивергенция Раздел 2. Конвергенция Тема 11. Историко-онтологическая динамика Раздел 1. Индуктивный анализ Раздел 2. Дедуктивный анализ Тема 12. Кафоличность религии как исторический призыв Раздел 1. Диалектические импликации Раздел 2. Историческое значение Тема 13. Религия надежды



Заключение

Источники и литература

Данилов Андрей - Единство и многообразие религии. Аналитическое религиоведение и теология диалога - Заключение

В современном религиоведении нет единой дефиниции религии. Среди религиоведов существует консенсус, который, правда, не всегда оговаривается, что предмет религиоведения, религию и религиозную систему, невозможно дефинировать изнутри религии. Это означает, что категории религиозных субъектов, являющихся предметом исследования, не задают понятий, с помощью которых можно было бы их анализировать. Религия представляется для религиоведения своеобразной данностью, встроенной в контекст истории и культуры.

Само слово «религия» в нашем языке, как и в языках иных культур и эпох, не однозначно. Понятия, претендующие выявлять широкие предметные области, всегда проблематичны, особенно в науках, которые изучают различные общества и культуры. Тогда эти понятия представляются как консенсусы конкретных социальных групп, отражающие их смыслополагающую подоснову Религия относится к человеческому образу жизни; это комплексное антропологическое явление, ориентирующее человека на сверхчеловеческое, поэтому ее можно и должно рассматривать в различных аспектах. Различные цели и ценностные установки при подобном рассмотрении порождают различные дефиниции религии.

Обобщенно рассматривая религию как систему девяти структурных уровней, можно предложить ее рабочую дефиницию, которая будет соответствовать проведенному анализу:

Религия - это организующая и ориентирующая система, охватывающая сформировавшиеся в контексте исторической культуры: 1) традиционные институты, социально, психологически, нравственно и концептуально упорядочивающие человека и определяющие его культурную идентификацию в горизонте смыслополагания, целей и ценностей, и 2) интерактивные действия людей, направленные на вероисповедываемую ими трансцендентную повседневной действительности сверхчеловеческую сущность с целью преодоления и разрешения глобальных человеческих проблем.

Поэтому религия должна анализироваться в ее максимально доступной нам комплексности как богочеловеческий факт и не может редуцироваться к одной или двум характерным чертам, которые мы в силу своего исторически и культурно обусловленного менталитета или наклонностей воспринимаем как важные. Религия несет в себе единство как фундаментальную характеристику. Религия - не мировоззрение или вероучение (вероисповедание). Она не является учением, но имеет его. Религия - не частное дело. Она имеет экклезиологический аспект (религия = церковь), то есть это не просто организация, а организм. Религия - не внешний порядок коллективного членства, но внутренняя структура общины. Религия и культура исторически взаимопринадлежны и взаимообусловлены. Религия задает человеку его культурную подоснову. При отсутствии первого элемента дефиниции - это не религия, а религиозная группа.

При отсутствии второго элемента - это не религия, а иной элемент культуры. Итак, религия представляет собой антропологическую и одновременно сверхчеловеческую заданность личности в контексте культуры и систему пути становления человека, определяющую в каждой конкретной своей координате горизонт антропологического видения бытия, а следовательно, и горизонт жизни. Религиозное единство расположено в эсхатологическом пункте £1. Этот пункт характеризуется выходом за пределы исторического развития человечества. Центробежно-центростремительная динамика организует иерархическую структуру многообразия религий вокруг пункта П, и тем самым реализуется сверхисторическая универсальность религии, но развитие этой динамики находится в процессе истории. «Свидетельство не может быть монологом - оно предполагает слышащих, предполагает общение.

Диалог подразумевает две стороны, взаимную открытость к общению, готовность к пониманию, не только «отверстые уши», но и «расширенное сердце» (2 Кор. 6,11). Именно поэтому одной из важнейших в диалоге православного богословия с инославием должна стать проблема богословского языка, понимания и интерпретации». Намерением нашего анализа было осмысление объективного требования диалога религий, открытых на истину внутри и вовне себя, при признании водительства Божия в истории и сообществе людей доброй воли.