Данилов - Единство и многообразие религии
Невозможно игнорировать тот факт, что современное цивилизационное развитие стремится к формированию единой глобальной мировой культуры. Народы Земли уже не могут жить изолированно, они брошены в единый тигель истории, активно обмениваются идеями и значительно влияют друг на друга, иногда сознательно, иногда и бессознательно. В нашу эпоху вызван к жизни новый синтез культур.
Арсенал разнообразных религий не является сегодня достоянием умов исключительно ученых-теологов, которые, в свою очередь, не столько ведут идейные баталии с коллегами из других религий, сколько контактируют с ними за столом диалога. Никогда прежде культуры мира не подходили так близко друг к другу в религиозной и политической сферах, как сегодня: культуры разных стран и народов встречаются в контактах на личном уровне, в торгово- экономической жизни государств, в поликонфессиональности большинства стран, в задачах и требованиях международных отношений.
Данилов Андрей - Единство и многообразие религии. Аналитическое религиоведение и теология диалога
науч. ред. Г. Вергаувен. Мн.: Изд. центр БГУ, 2004. 326 с.
ISBN 985-476-262-9.
Данилов Андрей - Единство и многообразие религии. Аналитическое религиоведение и теология диалога - Оглавление
Введение
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Часть 1. Единство религии
- Тема 1. Начало анализа: необходимость новой постановки вопроса
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Тема 2. Принцип единства
- Раздел 1. Гипотеза единства религий и формальная схема религии
- Раздел 2. Варианты единства религий
- Раздел 3. Антропологический фактор и многообразие форм религиозных феноменов
- Раздел 4. Концепции соотношения религий
- Раздел 5. Путь к единству и Мессия
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Тема 3. Опыт - мистерия - миф
- Раздел 1. Религиозный опыт
- Раздел 2. Единая мистерия
- Раздел 3. Миф и перемифологизация
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Тема 4. Психологические установки восприятия религии
- Раздел 1. Интровертивный и экстравертивный полюсы
- Раздел 2. Центростремительная установка
- Раздел 3. Центробежная установка
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Тема 5. Анализ диалектических предпосылок
- Раздел 1. Unitas - pluralitas
- Раздел 2. Эссенциальный образ смыслополагания
- Раздел 3. Экзистенциальный образ смыслополагания
- Раздел 4. Религия как комплексный антропологический факт
- Раздел 5. Субстанциальный и функциональный методы мышления
- Раздел 6. Дилемма «спасение - проклятие»
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Тема 6. Анализ феномена «религия»
- Раздел 1. Общая методика изучения религии
- Раздел 2. Два метода осмысления феномена религии
- Раздел 3. Содержание понятия «религия»
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Тема 7. Структурные уровни религии и сущность религии
- Раздел 1. Первый структурный уровень религии: религия как экзистенциальный фактор человека
- Раздел 2. Второй структурный уровень религии: религия как интеллектуальный фактор человека
- Раздел 3. Третий структурный уровень религии: религия как интенциональный фактор человека
- Раздел 4. Четвертый структурный уровень религии: религия как чувственно-эмоциональный фактор человека
- Раздел 5. Пятый структурный уровень религии: религия как общественный фактор человека
- Раздел 6. Шестой структурный уровень религии: религия как природный фактор человека
- Раздел 7. Седьмой структурный уровень религии: религия как духовный фактор человека
- Раздел 8. Восьмой структурный уровень религии: религия как метафизический фактор
- Раздел 9. Девятый структурный уровень религии: религия как фактор соотношения времени и вечности
- Раздел 10. Общие положения
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Часть 2. Многообразие религии
- Тема 8. Подлинность и истинность
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Тема 9. Метод статического анализа религии
- Раздел 1. Два методических подхода
- Раздел 2. Сходство религий
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Тема 10. Динамика процесса религиозного развития
- Раздел 1. Дивергенция
- Раздел 2. Конвергенция
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Тема 11. Историко-онтологическая динамика
- Раздел 1. Индуктивный анализ
- Раздел 2. Дедуктивный анализ
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Тема 12. Кафоличность религии как исторический призыв
- Раздел 1. Диалектические импликации
- Раздел 2. Историческое значение
- Тема 13. Религия надежды
Заключение
Источники и литература
Данилов Андрей - Единство и многообразие религии. Аналитическое религиоведение и теология диалога - Заключение
В современном религиоведении нет единой дефиниции религии. Среди религиоведов существует консенсус, который, правда, не всегда оговаривается, что предмет религиоведения, религию и религиозную систему, невозможно дефинировать изнутри религии. Это означает, что категории религиозных субъектов, являющихся предметом исследования, не задают понятий, с помощью которых можно было бы их анализировать. Религия представляется для религиоведения своеобразной данностью, встроенной в контекст истории и культуры.
Само слово «религия» в нашем языке, как и в языках иных культур и эпох, не однозначно. Понятия, претендующие выявлять широкие предметные области, всегда проблематичны, особенно в науках, которые изучают различные общества и культуры. Тогда эти понятия представляются как консенсусы конкретных социальных групп, отражающие их смыслополагающую подоснову Религия относится к человеческому образу жизни; это комплексное антропологическое явление, ориентирующее человека на сверхчеловеческое, поэтому ее можно и должно рассматривать в различных аспектах. Различные цели и ценностные установки при подобном рассмотрении порождают различные дефиниции религии.
Обобщенно рассматривая религию как систему девяти структурных уровней, можно предложить ее рабочую дефиницию, которая будет соответствовать проведенному анализу:
Религия - это организующая и ориентирующая система, охватывающая сформировавшиеся в контексте исторической культуры: 1) традиционные институты, социально, психологически, нравственно и концептуально упорядочивающие человека и определяющие его культурную идентификацию в горизонте смыслополагания, целей и ценностей, и 2) интерактивные действия людей, направленные на вероисповедываемую ими трансцендентную повседневной действительности сверхчеловеческую сущность с целью преодоления и разрешения глобальных человеческих проблем.
Поэтому религия должна анализироваться в ее максимально доступной нам комплексности как богочеловеческий факт и не может редуцироваться к одной или двум характерным чертам, которые мы в силу своего исторически и культурно обусловленного менталитета или наклонностей воспринимаем как важные. Религия несет в себе единство как фундаментальную характеристику. Религия - не мировоззрение или вероучение (вероисповедание). Она не является учением, но имеет его. Религия - не частное дело. Она имеет экклезиологический аспект (религия = церковь), то есть это не просто организация, а организм. Религия - не внешний порядок коллективного членства, но внутренняя структура общины. Религия и культура исторически взаимопринадлежны и взаимообусловлены. Религия задает человеку его культурную подоснову. При отсутствии первого элемента дефиниции - это не религия, а религиозная группа.
При отсутствии второго элемента - это не религия, а иной элемент культуры. Итак, религия представляет собой антропологическую и одновременно сверхчеловеческую заданность личности в контексте культуры и систему пути становления человека, определяющую в каждой конкретной своей координате горизонт антропологического видения бытия, а следовательно, и горизонт жизни. Религиозное единство расположено в эсхатологическом пункте £1. Этот пункт характеризуется выходом за пределы исторического развития человечества. Центробежно-центростремительная динамика организует иерархическую структуру многообразия религий вокруг пункта П, и тем самым реализуется сверхисторическая универсальность религии, но развитие этой динамики находится в процессе истории. «Свидетельство не может быть монологом - оно предполагает слышащих, предполагает общение.
Диалог подразумевает две стороны, взаимную открытость к общению, готовность к пониманию, не только «отверстые уши», но и «расширенное сердце» (2 Кор. 6,11). Именно поэтому одной из важнейших в диалоге православного богословия с инославием должна стать проблема богословского языка, понимания и интерпретации». Намерением нашего анализа было осмысление объективного требования диалога религий, открытых на истину внутри и вовне себя, при признании водительства Божия в истории и сообществе людей доброй воли.
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