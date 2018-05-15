In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах
Альманах
Альманах «In Umbra: Демонология как семиотическая система» объединяет работы, посвященные мифологическим персонажам — амбивалентным и вредоносным духам, «низшим» божествам, демонам. Представления о незримых врагах — искусителях, вредителях, агентах болезней — играют важную роль в культуре разных народов. С их помощью объясняют многие бедствия и катаклизмы, от личностных до глобальных.
В традиционных обществах духи воспринимаются как естественные соседи человека: с ними выстраивают особые отношения, основанные на различных ритуальных и магических практиках. Демонология развивается на всех «этажах» культуры - от книжности до фольклора, от средневековой миниатюры до компьютерных игр. Образам и сюжетам, связанным с низшими духами в мировых религиях, фольклоре, искусстве и литературе посвящен альманах «In Umbra».
Для студентов и специалистов в области истории, искусствоведения, религиоведения, фольклористики, социальной и культурной антропологии.
Второй номер альманаха «In Umbra: Демонология как семиотическая система» выходит в издательстве «Индрик». С этого выпуска мы планируем сделать издание ежегодным.
Как увидит читатель, статьи, вошедшие во второй номер, в большей части посвящены персонажам фольклора: героям- антагонистам эпической традиции (статьи Л. Л. Габышевой и Н. В. Петрова) и амбивалентным духам / духам-вредителям мифологической прозы, непосредственно связанной с областью актуальных верований. Демонологические создания имеют разный генезис (хтонические существа, духи, ходячие покойники), разный облик (от нульморфного до гипертрофированно-телесного, антропозооморфного), разные атрибуты и функции.
Они появляются во множестве жанров — от поверий до проклятий, от быличек до заговоров, и поражают многоликостью, разнообразием, широким спектром совершаемых действий и принимаемых личин.
In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 2
Издательство «Индрик» — 400 с.
Москва — 2013 г.
ISBN 978-5-91674-265-7
In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 2 - Содержание
- Д.И. Антонов. Падшие ангелы vs черти народной демонологии
Демонология Средневековья: от богословия до карнавала
- В.Я. Петрухин. Происхождение зла в древнерусской традиции: когда демоны попадали на землю?
- Д.И. Антонов. Потешный ад Лжедмитрия, или монстр на Москве-реке
- О.И. Тогоева. Реальность или иллюзия? Теория и практика ранних ведовских процессов в Западной Европе (XIII-XV века)
- Г.В. Бакус. Реальное и мнимое: демоны и ведьмы Ульриха Молитора
Изобразить врага, или черт на иконе
- М.Р. Майзульс. Бес за спиной: жесты дьявола в древнерусской иконографии
- В.В. Хухарев. Сюжет из жития «Никитино мучение» на предметах личного благочестия
Персонажи и образы славянской демонологии
- Л.Н. Виноградова. Демонологические образы и мотивы в жанре славянских проклятий
- Е.Е. Левкиевская. Дихотомия душа/покойник в полесских представлениях о посмертной природе человека
- О.В.Белова. Чужая царица: «демонические» правительницы в народных легендах
Духи / демоны в мифологических системах мира
- Н.В. Петров. Чудовище и герой в эпических традициях: построение словесного портрета
- Л.Л. Габышева. Якутские номинации злых духов и портрет демонического богатыря в олонхо
- Д.Ю. Доронин. Между медведем и ангелом: типология обликов горного хозяина у народов Алтая
- Е.В. Милюкова. «Люди веселятся»: страх и смех в сейшельском гри-гри
- А.Б. Старостина. Падающие демоны грома в средневековом Китае
Литературная демонология: традиция и воображение
- А.В. Полонская. Демоны сладострастия в произведениях И.Л. Переца (1852-1915)
- О.Н. Солянкина. Демонические персонажи в русской журналистике и чёрт-джентльмен в романе «Братья Карамазовы»
In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 2 - Падшие ангелы vs черти народной демонологии
Представления о дьяволе в славянском (и, шире, европейском) фольклоре сплетают воедино христианские и архаические мифологические мотивы: гетерогенный образ черта/беса складывается из элементов разных культурных традиций, от народной демонологии до богословской мысли, от магических практик до городского фольклора [Виноградова 2012: 66]. Падшие ангелы приобретают черты облика, свойства и функции других мифологических персонажей — вредителей и помощников, превращаются в опасных, а иногда амбивалентных духов, соседствующих с человеком.
В свою очередь различные мифологические персонажи сближаются с бесами, обретая некоторые их функции и черты. Эти процессы можно изучать на примере отдельной мифологической системы и ее локальных, диалектных вариаций: разнообразие материала будет огромным, что демонстрируют многие работы, посвященные образу черта в европейском фольклоре. И все же в этом долгом, многостороннем процессе взаимного сближения можно выделить общие моменты, которые проявляются в самых разных традициях. Зафиксировать их легко не только в устных, но и в письменных текстах.
Ярким примером могут служить русские источники XVII-XVIII вв.: именно в этот период фольклорные образы и мотивы начали активно вторгаться в древнерусскую книжность и иконографию. Сравнивая черта народной традиции с книжным бесом, нетрудно заключить, что первый гораздо больше похож на земное создание: он может есть и пить, бороться с человеком, страдать от боли и даже получать увечья. Казалось бы, это резко отличает чертей от нематериальных падших ангелов христианского богословия.
На самом деле, это лишь первое впечатление, которое основано скорее на популярных сегодня (а не в Средние века или раннее Новое время) христианских текстах. Мы не можем говорить о дихотомии «бесплотное / плотское», которая соответствовала бы христианскому и мифологическому сознанию, потому что и в теологи, и в фольклоре существуют разные представления о духах и разные способы их описания.Христианская мысль утверждает, что небесные ангелы, как и демоны, павшие с Люцифером, бесплотны.
Понималось это поразному: чаще всего речь шла о наличии у всех духов особой, «тонкой» телесности, не материальной, как у людей, но ограничивающей их в пространстве. Отцы Церкви (Макарий Великий, Василий Великий, Августин, Кассиан Римлянин, Иоанн Дамаскин и др.) описывали незримые тела ангелов как эфирные, световые, огненные, подобные ветру, или просто «духовные».
In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 3
Издательство «Индрик» — 464 с.
Москва — 2014 г.
ISBN 978-5-91674-310-4
In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 3 - Содержание
Ведьмы, демоны, инквизиторы
- О. И. Тогоева Узнать врага в лицо. Иерархия ведьм и колдунов в «Демономании» Жана Бодена
- Г. В. Бакус. За три дня до смерти и много лет тому назад: История Агнессы и Анны, ведьм из Равенсбурга, в experientia Генриха Инститориса
- Г. С. Зеленина. «Вся Европа дрожит при упоминании его имени»: апокалиптический монстр, пожирающий сам себя
«Инфернальный портрет» Средневековья
- А. Е. Махов. Средневековый дьявол post mortem: трансформация визуальных маркеров демонического в «Иконологии» Чезаре Рипы
- Sara Kuehn. Escaping the “Jaws of Death”: Some Visual Conceptualisations in Late Medieval Islamic and Eastern Christian Art
- М. Р. Майзульс. Коса, крылья и нимб: как изобразить Смерть?
История — книжность — фольклор
- О. Б. Христофорова. «Слово о ядении» преп. Нифонта в иконографии и устной традиции: трансформация образов видения и визионера
- С. Ю. Неклюдов. Фольклорный Разин: аспект демонологический
- A.В. Полонская. Демонический порец в литературе на идише
От покойника к водяному: славянская демонология
- B.А. Черванева. Как покойник «ходит»? Из наблюдений над лексикой физического восприятия в мифологическом тексте
- Л. Н. Виноградова. Оппозиция «единичный/ множественный» как один из идентифицирующих признаков мифологических персонажей
- Е. Е. Левкиевская. Что общего у русского водяного и польского topielnika? (Польская и русская мифологии в их взаимодействии с христианством)
«А то ещё был случай...»: былички и о быличках
- В. В. Запорожец. «У меня тут бес под мышкой»: мифологические рассказы М. Гайдук (публикация)
- Е. Е. Левкиевская. О некоторых мотивах карпатской мифологии (комментарии к быличкам М.К. Гайдук)
- Д. И. Антонов. «Свидетель внутренний» и «свидетель внешний»: апеллятивная стратегия в быличке
- Сведения об авторах
In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 4
Издательство «Индрик» — 368 с.
Москва — 2015 г.
ISBN 978-5-91674-342-5
In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 4 - Содержание
Одержимые, бесы и средневековая Смерть
- Д.И. Антонов. «Когда и откуду и како быша ангелы», и откуда взялись бесы
- О.И. Тогоева. «Все это мошенничество, обман, мерзость и профанация»: отчет аббата д’Обиньяка об одержимых Лудена (1637 г.)
- М.Р. Майзульс. Коса, крылья и нимб: как изобразить Смерть? (Часть 2)
Духи - боги - демоны
- О.В. Белова, Г.И. Кабакова «Разные дети Евы»: локальные «демонологические» версии сюжета ATU 758
- Е.В. Милюкова. «В то время мне было лет семь или восемь...»: детская тема в сейшельской демонологии
- Е.В. Александрова, Н.В. Лаврентьева «Владыки силы»: боги или демоны?
- А.С. Архипова. Бабочка и черт: похищение огня в тюркской и монгольской «живой мифологии»
Пужайло и strashidlo: славянская мифология
- Л.Н. Виноградова. Демонологические функции «вредить человеку» и «наказать его за неправильное поведение»: В чем разница?
- Е.Е. Левкиевская. Субъектные и предикатные формы наименований мифологического персонажа (на примере представлений о «страхах»)
- Е.Е. Левкиевская. От предикативной формулы к имени: об одном механизме образования названий демонов в карпатской традиции
Гилу, Лилит и Сисиниева легенда
- А.К. Лявданский. Лилит в традициях сирийских христиан Курдистана и Иранского Азербайджана
- М.М. Каспина. Илья-пророк и демоны в еврейских магических текстах (сборники заговоров и амулеты XVIII-XX вв.)
- О.В. Чёха. Новогреческие трансформации древнегреческой Гелло
Поэтическая демонология
- А.Е. Махов. «Какой-то демон обладал моими играми...»:
- Пушкин и традиции христианской демонологии
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