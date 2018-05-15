Альманах

Альманах «In Umbra: Демонология как семиотическая система» объединяет рабо­ты, посвященные мифологическим персонажам — амбивалентным и вредоносным духам, «низшим» божествам, демонам. Представления о незримых врагах — ис­кусителях, вредителях, агентах болезней — играют важную роль в культуре разных народов. С их помощью объясняют многие бедствия и катаклизмы, от личностных до глобальных.

В традиционных обществах духи воспринимаются как естественные соседи человека: с ними выстраивают особые отношения, основанные на различных ритуальных и магических практиках. Демонология развивается на всех «этажах» культуры - от книжности до фольклора, от средневековой миниатюры до компью­терных игр. Образам и сюжетам, связанным с низшими духами в мировых рели­гиях, фольклоре, искусстве и литературе посвящен альманах «In Umbra».

Для студентов и специалистов в области истории, искусствоведения, религиове­дения, фольклористики, социальной и культурной антропологии.

Второй номер альманаха «In Umbra: Демонология как семиотическая си­стема» выходит в издательстве «Индрик». С этого выпуска мы планируем сделать издание ежегодным.

Как увидит читатель, статьи, вошедшие во второй номер, в большей части посвящены персонажам фольклора: героям- антагонистам эпической традиции (статьи Л. Л. Габышевой и Н. В. Петрова) и амбивалентным духам / духам-вредителям ми­фологической прозы, непосредственно связанной с областью ак­туальных верований. Демонологические создания имеют разный генезис (хтонические существа, духи, ходячие покойники), раз­ный облик (от нульморфного до гипертрофированно-телесного, антропозооморфного), разные атрибуты и функции.

Они по­являются во множестве жанров — от поверий до проклятий, от быличек до заговоров, и поражают многоликостью, разнообра­зием, широким спектром совершаемых действий и принимаемых личин.

In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 2

Издательство «Индрик» — 400 с.

Москва — 2013 г.

ISBN 978-5-91674-265-7

In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 2 - Содержание

Д.И. Антонов. Падшие ангелы vs черти народной демонологии

Демонология Средневековья: от богословия до карнавала

В.Я. Петрухин. Происхождение зла в древнерусской традиции: когда демоны попадали на землю?

Д.И. Антонов. Потешный ад Лжедмитрия, или монстр на Москве-реке

О.И. Тогоева. Реальность или иллюзия? Теория и практика ранних ведовских процессов в Западной Европе (XIII-XV века)

Г.В. Бакус. Реальное и мнимое: демоны и ведьмы Ульриха Молитора

Изобразить врага, или черт на иконе

М.Р. Майзульс. Бес за спиной: жесты дьявола в древнерусской иконографии

В.В. Хухарев. Сюжет из жития «Никитино мучение» на предметах личного благочестия

Персонажи и образы славянской демонологии

Л.Н. Виноградова. Демонологические образы и мотивы в жанре славянских проклятий

Е.Е. Левкиевская. Дихотомия душа/покойник в полесских представлениях о посмертной природе человека

О.В.Белова. Чужая царица: «демонические» правительницы в народных легендах

Духи / демоны в мифологических системах мира

Н.В. Петров. Чудовище и герой в эпических традициях: построение словесного портрета

Л.Л. Габышева. Якутские номинации злых духов и портрет демонического богатыря в олонхо

Д.Ю. Доронин. Между медведем и ангелом: типология обликов горного хозяина у народов Алтая

Е.В. Милюкова. «Люди веселятся»: страх и смех в сейшельском гри-гри

А.Б. Старостина. Падающие демоны грома в средневековом Китае

Литературная демонология: традиция и воображение

А.В. Полонская. Демоны сладострастия в произведениях И.Л. Переца (1852-1915)

О.Н. Солянкина. Демонические персонажи в русской журналистике и чёрт-джентльмен в романе «Братья Карамазовы»

In Umbra - Демонология как семиотическая система - Альманах - Выпуск 2 - Падшие ангелы vs черти народной демонологии

Представления о дьяволе в славянском (и, шире, европейском) фолькло­ре сплетают воедино христианские и архаические мифологические мотивы: гетерогенный образ черта/беса складывается из элементов разных культурных традиций, от народной демонологии до богос­ловской мысли, от магических практик до городского фольклора [Виноградова 2012: 66]. Падшие ангелы приобретают черты облика, свойства и функции других мифологических персонажей — вреди­телей и помощников, превращаются в опасных, а иногда амбивалент­ных духов, соседствующих с человеком.

В свою очередь различные мифологические персонажи сближаются с бесами, обретая некото­рые их функции и черты. Эти процессы можно изучать на примере отдельной мифологической системы и ее локальных, диалектных вариаций: разнообразие материала будет огромным, что демонстри­руют многие работы, посвященные образу черта в европейском фоль­клоре. И все же в этом долгом, многостороннем процессе взаимного сближения можно выделить общие моменты, которые проявляются в самых разных традициях. Зафиксировать их легко не только в уст­ных, но и в письменных текстах.

Ярким примером могут служить рус­ские источники XVII-XVIII вв.: именно в этот период фольклорные образы и мотивы начали активно вторгаться в древнерусскую книж­ность и иконографию. Сравнивая черта народной традиции с книжным бесом, нетруд­но заключить, что первый гораздо больше похож на земное создание: он может есть и пить, бороться с человеком, страдать от боли и даже получать увечья. Казалось бы, это резко отличает чертей от нематери­альных падших ангелов христианского богословия.

На самом деле, это лишь первое впечатление, которое основано скорее на популярных се­годня (а не в Средние века или раннее Новое время) христианских тек­стах. Мы не можем говорить о дихотомии «бесплотное / плотское», которая соответствовала бы христианскому и мифологическому со­знанию, потому что и в теологи, и в фольклоре существуют разные представления о духах и разные способы их описания.Христианская мысль утверждает, что небесные ангелы, как и демоны, павшие с Люцифером, бесплотны.

Понималось это поразному: чаще всего речь шла о наличии у всех духов особой, «тон­кой» телесности, не материальной, как у людей, но ограничивающей их в пространстве. Отцы Церкви (Макарий Великий, Василий Ве­ликий, Августин, Кассиан Римлянин, Иоанн Дамаскин и др.) опи­сывали незримые тела ангелов как эфирные, световые, огненные, по­добные ветру, или просто «духовные».