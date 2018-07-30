Обращение митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира к авторам и читателям журнала «Камень Веры». «Благодать Вам и мир да умножатся» (1 Петр. 1. 2). С этим исполненным любви пожеланием Православная Церковь из века в век обращалась к представителям самых разных верований и убеждений, ко всем людям доброй воли. Церковь молится «о мире всего мира» - и в этих же целях её члены должны стремиться к созданию максимально благоприятных предпосылок для межрелигиозного диалога ради мирного сосуществования всех исповедующих различные веры народов! Этот диалог на протяжении двух тысячелетий вели сотни христианских святых. Так, например, во II веке в их числе был святой мученик Иустин Философ, в IX веке - святой Константин (Кирилл) Философ, в XIV веке - святитель Григорий Палама, а в XIX-XX веках - святой равноапостольный Николай Японский. Эти святые дали нам выдающиеся, достойные всякого подражания образцы участия в межрелигиозном обмене мнениями. Журнал христианско-исламского диалога «Камень веры» даёт своим авторам и читателям возможность принять собственное участие в интеллектуальном общении представителей двух крупнейших мировых религий. Основными принципами такого общения создатели журнала провозгласили чистоту намерений, честность, открытость и искреннее желание понять собеседника. Дай Бог, чтобы все эти принципы последовательно и успешно воплощались в жизнь на страницах данного издания. Господь Бог и Спаситель наш Иисус Христос да просветит всех нас светом Своей истины! Владимир, Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Камень веры - Духовное наследие Христианства и Ислама - I Фонд исследований исламской культуры Волшебная Гора Москва 2011

Главный редактор

Артур Медведев

Камень веры - Духовное наследие Христианства и Ислама - I - Содержание

Обращение: Владимир, митрополит Ташкентский и Среднеазиатский

Аятолла Мухаммад Али Тасхири

РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР

Виталий Аверьянов. Возможен ли глобальный союз России и исламского мира

Владимир, митрополит Ташкентский и Среднеазиатский. О задачах православно-мусульманского диалога в современных российских условиях

Фирман Мухаммада

Александр Уманец. Подворье Синайского монастыря в Каире

Вступление с турецкого списка

Перевод с арабского

Заключение с турецкого списка

Сейид Абд-ул-Маджид Мирдамади. Христианство в Иране (Пер. с англ. А. Тургиева) БОГОСЛОВСКИЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ Николай Селезнёв. Католикос и Халиф

Богословские собеседования между Католикосом Церкви Востока Мар Тиматеосом I (727-823) и халифом ал-Махди, повелителем правоверных. (Перевод с арабского Н.Н. Селезнёва под ред. Д.А. Морозова)

И.А. Мансуров. Георгий Трапезундский. Об истинности христианской веры

[Сочинение] Георгия Трапезундского. Эмиру в то время, когда он захватил [град] Константина (Перевод с древнегреч. К. И. Лобовиковой под ред. Д. А. Поспелова)

Григорий Беневич. Параграф шестой «Беседы сарацина с христианином» Феодора Абу-Курра (Пс.-Иоанна Дамаскина) и проблема «нетварных Слов Божиих» в Православии и Исламе

Андрей Смирнов. Путь к истине: Ибн Араби и Николай Бердяев МЕТАФИЗИКА И БОГОСЛОВИЕ Аннемари Шиммель. Бог и Его творение: эсхатология (Перевод с англ. С. Яблонской) ТРАДИЦИЯ: ТЕКСТЫ Д.А. Поспелов. Прп. Симеон Новый Богослов: краткий биографический очерк

Прп. Симеон Новый Богослов. Послания (Перевод с древнегреч. А.Ю. Волчкевич)

Д.С. Бирюков. О начале полемики вокруг исихазма в эпоху паламитских споров

свт. Григорий Палама. О том, что Варлаам и Акиндин поистине преступно и безбожно рассекают на два неравных единое божество (Перевод с древнегреч. монахини Кассии)

Д.С. Бирюков. Давид Дисипат

Давид Дисипат. Честнейшего и мудрейшего монаха господина Давида история вкратце, как получила начало лукавая ересь Варлаама и Акиндина (Перевод с древнегреч. Д.А. Поспелова под ред. А.Ю. Волчкевич)

Д.А.Поспелов. «Одиссей», «Кирка» и «Гермес»: Гавра, Акиндин и Палама

Свт. Григорий Палама. К мудрейшему, ученейшему и дражайшему мне в Господе Иоанну Гавру <послание>

А.Ю. Волчкевич. К проблеие рецепции платонических и античных мотивов в творениях свт. Григория Паламы

Д.А. Поспелов. Иоанн Кипариссиот, полемист-антипаламит XIV-XV веков

Али Реза. «Всполохи» Фахр-ад-Дйна 'Иракй

Фахр-ад-Дйн 'Ирака. Всполохи (Перевод с фарси Али Реза) ХРАМОВОЕ ТЕЛО И САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ Шариф Шукуров. Св. София Константинопольская

Дмитрий Жуков. Мечеть Омейядов в Дамаске.История одного храма ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ Дмитрий Макаров. Лествица даров Духа Феофана Монаха, памятник исихастской поэзии

Феофан Монах: (Перевод с древнегреч. Д.А. Поспелова)

Из суфийской поэзии: Мевлана Руми. Шамс. Фрагменты (Перевод с фарси Мустафы Борзуи, поэтический перевод Д.А. Поспелова)

Во имя Всевышнего! Принимая во внимание духовный кризис современного человека, попытки противников религии распространить идеи материализма и отход от Божественных учений, формирующих личность человека, что в итоге вызывает насущную потребность в духовности заключим, что идея издавать богословский христианско-исламский журнал «Камень Веры» является богоугодным и заслуживающим внимания и уважения шагом. Надеемся, что издание этого журнала, направленного на ведение межрелигиозного диалога и поддержание высших духовных ценностей и учений Ислама и Христианства, станет важным шагом на пути отречения человека, оказавшегося в пучине тьмы, от невежества и заблуждения, и сможет направить его к пути достижения совершенства, благоденствия, добродетели и морали. Всемирная ассамблея по сближению мазхабов приветствует проекты, направленные на межрелигиозный и межмазхабный диалог, а также на диалог культур и цивилизаций, одобряет издание такого журнала и подчёркивает необходимость его существования, а также заявляет о своей готовности оказать моральную и информационную поддержку в плане предоставления просветительских религиозных и других материалов. Просим у Всевышнего дать вам и всем, кто служит во благо религии, знания и просвещения, успехов! Аятолла Мухаммад Али Тасхири, Генеральный секретарь Всемирной Ассамблеи по сближению мазхабов

КАМЕНЬ ВЕРЫ - ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ХРИСТИАНСТВА И ИСЛАМА

Актуальный этап истории человечества выявляет противостояние Религии и секулярного мира - всё более и более агрессивного в своём наступлении на традиционные ценности - гораздо жестче и рельефнее, чем межрелигиозные противоречия догматического характера. Сложившаяся ситуация не означает, что религиозная догматика перестала быть вероучительной основой, а современный верующий уступает в искренности своим собратьям, жившим десять или пятнадцать веков назад. Проблема лежит в совершенно иной плоскости. На смену традиционному консенсусу, с его безусловным предпочтением духовного - мирскому, вневременного - сиюминутному, иерархии - эгалитаризму, пришла новая парадигма. Это Камень веры. Станция прогрева бетона http://www.mosstan.ru/stroitelnoe-oborudovanie/progrev_betona/stanki.html

Здесь нет возможности анализировать причины и механизмы этой трансформации - достаточно сказать, что её завершение ознаменовалось вытеснением ценностного центра на периферию, маргинализацией всего, что служило стержнем и гарантировало незыблемость традиционного социума. Современное либеральное общество не преследует верующих, но предполагает безусловную второстепенность их духовных устремлений по отношению к вновь насаждаемым секулярным ценностям. Эти устремления поставлены сегодня в один ряд с так называемыми «хобби» (в русском языке не нашлось слова для обозначения этого нового соблазна), что, по-видимому, является наибольшим «достижением» современного мира в ниспровержении традиционных устоев.

Что же досталось человечеству взамен? Ни прогресс позитивистской науки, ни мощь промышленности, ни широко разветвлённая сеть международных и государственных институтов не являются сегодня залогом того всеобщего процветания, во имя которого осуществлялась смена парадигм. В мире по-прежнему свирепствуют эпидемии, место укрощенных болезней занимают новые, не менее коварные, а люди продолжают умирать от голода. Обещанные свобода и равенство оказываются фикцией: никогда ещё за всю свою историю род людской не был столь зависим от произвола внешних обстоятельств - таких, например, как курсы валют и котировки ценных бумаг, - и только перед лицом этой всеобщей зависимости люди действительно равны.

Сегодня, как никогда, очевидно, что строительство земного рая, которое предполагалось завершить к концу тысячелетия, завело мир в тупик. Вкаком-то смысле этот проект можно считать состоявшимся - и даже «успешным», - ибо он чётко обозначил масштаб несоответствия человеческого измерения грандиозности поставленной задачи. Однако более показательна здесь постепенная деградация самих строителей. Если человек Ренессанса поражал воображение титанизмом и бескомпромиссностью, то его нынешний потомок - существо, лишённое героического начала и какой бы то ни было, даже мрачной, возвышенности. Ни в чём не укоренённый, а потому легко манипулируе-мый и отовсюду ожидающий реальной или мнимой угрозы, расчётливый и суеверный, наш типичный современник никаков, всего в нём - помалу. Парадоксальным образом, именно эта безликая масса и выполняет сегодня функцию гонителей духовности - пассивно поддерживая, за счёт своего количественного превосходства, установившийся порядок вещей.