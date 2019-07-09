Данилов - Розенкрейцер и реформатор российского масонства Лопухин
О масонстве говорят и пишут в постперестроечной России много и при этом противоречиво. Характерно, что тема масонства затрагивается не в религиоведческих исследованиях, а используется как возможность навесить на масонов, и не только на них, крайне негативный идеологический ярлык.
Андрей Владиленович Данилов - Розенкрейцер и реформатор российского масонства И.В. Лопухин: его учение о «внутренней церкви» как новация масонской мистики
Издательство Зорны Верасок, 2010 год — 384 с.
ISBN 978-985-6957-10-2.
Андрей Владиленович Данилов - Розенкрейцер и реформатор российского масонства И.В. Лопухин: его учение о «внутренней церкви» как новация масонской мистики - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
- 1.1. Как сегодня в России понимают термин «масонство»?
- 1.2. Уже описано?
- 1.3. Актуальность. Где находятся сочинения Лопухина?
- 1.4. Отчужденность, выделенность и избранность
- 1.5. Церковность
- 1.6. Первый
- 1.7. Масонство как альтернатива утилитаризму и прагматизму в постпетровской России
- 1.8. Публикации Лопухина
2. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛОПУХИНА
- 2.1. Семья и образование. Начало службы. Философия права
- 2.2. Увлечение французскими Просветителями. Духовный кризис
- 2.3. Масонство в России до Лопухина (обзор): Первое поколение. Шведский кризис. Второе поколение
- 2.4. Мартинист. Путь в масонство
- 2.5. Третье поколение розенкрейцерства и Вильгельмсбадский конвент
- 2.6. Строгий Чин
- 2.7. Проблемы Москвы с масонством Строгого Чина
- 2.8. Русские розенкрейцеры
- 2.9. Розенкрейцер и филантроп
- 2.10. На масонских вершинах. Печали мастера
- 2.11. Гонения на масонов (новая реконструкция старой проблемы)
- 2.12. Монархист и антиреволюционер. Смена власти. Фаворит. Дворцовые интриги. Почетная ссылка
- 2.13. Сенаторская деятельность. Ревизор Его Императорского Величества и главный религиовед России. «Духовный наставник» Сперанского
- 2.14. Душевный кризис и его последствия
- 2.15. Вновь в силах (канун войны). Первый милиционер России .
- 2.16. Конец карьеры. Переосмысление прожитого. Возвращение к истокам. Почитатели
3. ИСТОКИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
- 3.1. Место Лопухина в общерелигиозном и масонском контексте
- 3.2. Место православного сознания у Лопухина. Язык и основная установка его творчества
- 3.3. Влияние Бёме
- 3.4. Влияние Сен-Мартена и мартинизма
- 3.5. «Внутреннее» и «внешнее»
- 3.6. Неоплатонические и гностические элементы учения. Пантеизм
- 3.7. Герметизм и проблема предания
- 3.8. Магия. Познание. Алхимия
- 3.9. Политика
4. УЧЕНИЕ ЛОПУХИНА О «ВНУТРЕННЕЙ ЦЕРКВИ»
- 4.1. Трудности анализа. «Истинное внутреннее христианство»
- 4.2. Оригинальность учения Лопухина о «внутренней церкви»
- 4.3. Церковь Христова и церковь антихриста. «Внутренние» и «внешние» христиане
- 4.4. Конфессиональная толерантность масонства и особое мнение Лопухина. Церковь как система моральных упражнений и уставов
- 4.5. Дуализм человека и дуализм Церкви. Харизма. Иерархия
- 4.6. «Духовная архитектура» Церкви
- 4.7. Церковные расколы
- 4.8. Отношение к Православной Церкви и ее таинствам
- 4.9. Критерий «истинных членов Церкви». Духовные и душевные храмы
- 4.10. Особый исторический статус «внутренней церкви»
- 4.11. Приобщение премудрости. Огненное крещение. Средства «внутренноцерковного» познания
- 4.12. Внутренняя жизнь «внутренней перкви». Земные воплощения «внутренней церкви»
5. ВЛИЯНИЕ ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ЛОПУХИНА НА РУССКУЮ РЕЛИГИОЗНУЮ МЫСЛЬ В XIX ВЕКЕ
- 5.1. Преемственность понятийной системы
- 5.2. Начало XIX столетия. Русский романтизм
- 5.3. Славянофилы
- 5.4. И.В.Киреевский. Психологическое формирование
- 5.5. Лопухинские реминисценции у И.В. Киреевского
- 5.6. Лопухинские реминисценции у А.С. Хомякова
- 5.7. Славянофилы, последователи Хомякова. Конец эры влияния экклезиологических взглядов Лопухина
Заключение
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Андрей Владиленович Данилов - Розенкрейцер и реформатор российского масонства И.В. Лопухин: его учение о «внутренней церкви» как новация масонской мистики - Масонство как альтернатива утилитаризму и прагматизму в постпетровской России
Прежде, чем исследовать влияние биографии Лопухина на развитие его менталитета, следует отметить, что широко распространенный в конце X VIII — начале X IX вв. на русской почве феномен гностицизма и герметизма в виде массового формального масонства был большей частью вызван отсутствием или поверхностностью системы образования. Об этом можно судить не только на основании «Записок» Лопухина, но и по трудам других общественных деятелей постпетровской эпохи в созвучии с более поздними исследователями. В.О. Ключевский обобщает ситуацию с образованием в удручающей характеристике интеллектуального уровня дворянского сословия времен Екатерины II (1762—1796):
«Иноземное влияние не встречало надлежащей подкладки в элементарном общем образовании, которое давало бы уменье воспринимать потребное, отбрасывая лишнее. Обязательная выучка дворянства совсем не давала такого образования, а модное гувернерское воспитание во многом было даже хуже простого невежества. Новая книга, попадавшая в руки взрослому просвещенному человеку, служила ему не дополнением, а заменой учебника. Новые идеи неслись поверх умов какими-то сухими туманами, застилая глаза и не освежая мысли, а только оставляя на ней сорный осадок...».
Русская масонская мистика возникла как эхо на прозападный утилитаризм и прагматизм постпетровского общества. Оппортунизм и чересчур земные интересы последователей и помощников Петра I, ориентированность лишь на материальные блага, доходившая до грубого материализма, вызвали резкую реакцию протеста в поколении их детей. За протестом последовало и обращение. Но обращение куда? Отсутствие сносного подобающего русского образования (многие не могли писать по-русски, а некоторые даже говорить), отсутствие русскоязычной литературы, которая бы соответствовала потребностям духовно малограмотных людей эпохи Просвещения, формализм веры, формальная принадлежность к православию — эти и другие факторы открывали возможность ориентации лишь на Запад.
Парадоксально, но неприятие западноевропейского вызвало новое обращение к западноевропейскому. Первоначальная установка интеллектуального поиска того времени — восприятие себя на периферии Европы. Но Запад и во второй расцвет его влияния в России не был осмыслен и внутренне понят в своем историческом развитии, на этот счет не было сделано никаких историософских и культурологических выводов. Как следствие, «модная», чисто формальная принадлежность к какой нибудь масонской ложе и новый масонский ритуал заменили для подавляющего большинства русских неоадептов всю мистику, богословие и философию. Эфемерное и акцидентальное были восприняты как субстанциальное, а существенное осталось без внимания (ср. в России с 1991 по 1995 гг. сходный процесс нового осмысления, что такое православие; см. 1.1).
Одним из незаурядных представителей российского «образованного общества» середины X VIII — начала X IX столетий является И.В. Лопухин, прошедший все характерные для той эпохи стадии интеллектуального и социального становления. Однако одаренность и творческие силы Лопухина не позволили ему слепо следовать современной моде и оставаться на уровне формализма. Жизнь Ивана Лопухина балансирует на острие судьбоносных для России событий и отражает характерные противоречия того времени.
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