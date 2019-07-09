О масонстве говорят и пишут в постперестроечной России много и при этом противоречиво. Характерно, что тема масонства затрагивается не в религиоведческих исследованиях, а используется как возможность навесить на масонов, и не только на них, крайне негативный идеологический ярлык.



Андрей Владиленович Данилов - Розенкрейцер и реформатор российского масонства И.В. Лопухин: его учение о «внутренней церкви» как новация масонской мистики

Издательство Зорны Верасок, 2010 год — 384 с.

ISBN 978-985-6957-10-2.

Андрей Владиленович Данилов - Розенкрейцер и реформатор российского масонства И.В. Лопухин: его учение о «внутренней церкви» как новация масонской мистики - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Как сегодня в России понимают термин «масонство»?

1.2. Уже описано?

1.3. Актуальность. Где находятся сочинения Лопухина?

1.4. Отчужденность, выделенность и избранность

1.5. Церковность

1.6. Первый

1.7. Масонство как альтернатива утилитаризму и прагматизму в постпетровской России

1.8. Публикации Лопухина

2. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛОПУХИНА

2.1. Семья и образование. Начало службы. Философия права

2.2. Увлечение французскими Просветителями. Духовный кризис

2.3. Масонство в России до Лопухина (обзор): Первое поколение. Шведский кризис. Второе поколение

2.4. Мартинист. Путь в масонство

2.5. Третье поколение розенкрейцерства и Вильгельмсбадский конвент

2.6. Строгий Чин

2.7. Проблемы Москвы с масонством Строгого Чина

2.8. Русские розенкрейцеры

2.9. Розенкрейцер и филантроп

2.10. На масонских вершинах. Печали мастера

2.11. Гонения на масонов (новая реконструкция старой проблемы)

2.12. Монархист и антиреволюционер. Смена власти. Фаворит. Дворцовые интриги. Почетная ссылка

2.13. Сенаторская деятельность. Ревизор Его Императорского Величества и главный религиовед России. «Духовный наставник» Сперанского

2.14. Душевный кризис и его последствия

2.15. Вновь в силах (канун войны). Первый милиционер России .

2.16. Конец карьеры. Переосмысление прожитого. Возвращение к истокам. Почитатели

3. ИСТОКИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

3.1. Место Лопухина в общерелигиозном и масонском контексте

3.2. Место православного сознания у Лопухина. Язык и основная установка его творчества

3.3. Влияние Бёме

3.4. Влияние Сен-Мартена и мартинизма

3.5. «Внутреннее» и «внешнее»

3.6. Неоплатонические и гностические элементы учения. Пантеизм

3.7. Герметизм и проблема предания

3.8. Магия. Познание. Алхимия

3.9. Политика

4. УЧЕНИЕ ЛОПУХИНА О «ВНУТРЕННЕЙ ЦЕРКВИ»

4.1. Трудности анализа. «Истинное внутреннее христианство»

4.2. Оригинальность учения Лопухина о «внутренней церкви»

4.3. Церковь Христова и церковь антихриста. «Внутренние» и «внешние» христиане

4.4. Конфессиональная толерантность масонства и особое мнение Лопухина. Церковь как система моральных упражнений и уставов

4.5. Дуализм человека и дуализм Церкви. Харизма. Иерархия

4.6. «Духовная архитектура» Церкви

4.7. Церковные расколы

4.8. Отношение к Православной Церкви и ее таинствам

4.9. Критерий «истинных членов Церкви». Духовные и душевные храмы

4.10. Особый исторический статус «внутренней церкви»

4.11. Приобщение премудрости. Огненное крещение. Средства «внутренноцерковного» познания

4.12. Внутренняя жизнь «внутренней перкви». Земные воплощения «внутренней церкви»

5. ВЛИЯНИЕ ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ЛОПУХИНА НА РУССКУЮ РЕЛИГИОЗНУЮ МЫСЛЬ В XIX ВЕКЕ

5.1. Преемственность понятийной системы

5.2. Начало XIX столетия. Русский романтизм

5.3. Славянофилы

5.4. И.В.Киреевский. Психологическое формирование

5.5. Лопухинские реминисценции у И.В. Киреевского

5.6. Лопухинские реминисценции у А.С. Хомякова

5.7. Славянофилы, последователи Хомякова. Конец эры влияния экклезиологических взглядов Лопухина

Заключение

Библиография

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Андрей Владиленович Данилов - Розенкрейцер и реформатор российского масонства И.В. Лопухин: его учение о «внутренней церкви» как новация масонской мистики - Масонство как альтернатива утилитаризму и прагматизму в постпетровской России

Прежде, чем исследовать влияние биографии Лопухина на развитие его менталитета, следует отметить, что широко распространенный в конце X VIII — начале X IX вв. на русской почве феномен гностицизма и герметизма в виде массового формального масонства был большей частью вызван отсутствием или поверхностностью системы образования. Об этом можно судить не только на основании «Записок» Лопухина, но и по трудам других общественных деятелей постпетровской эпохи в созвучии с более поздними исследователями. В.О. Ключевский обобщает ситуацию с образованием в удручающей характеристике интеллектуального уровня дворянского сословия времен Екатерины II (1762—1796):



«Иноземное влияние не встречало надлежащей подкладки в элементарном общем образовании, которое давало бы уменье воспринимать потребное, отбрасывая лишнее. Обязательная выучка дворянства совсем не давала такого образования, а модное гувернерское воспитание во многом было даже хуже простого невежества. Новая книга, попадавшая в руки взрослому просвещенному человеку, служила ему не дополнением, а заменой учебника. Новые идеи неслись поверх умов какими-то сухими туманами, застилая глаза и не освежая мысли, а только оставляя на ней сорный осадок...».

Русская масонская мистика возникла как эхо на прозападный утилитаризм и прагматизм постпетровского общества. Оппортунизм и чересчур земные интересы последователей и помощников Петра I, ориентированность лишь на материальные блага, доходившая до грубого материализма, вызвали резкую реакцию протеста в поколении их детей. За протестом последовало и обращение. Но обращение куда? Отсутствие сносного подобающего русского образования (многие не могли писать по-русски, а некоторые даже говорить), отсутствие русскоязычной литературы, которая бы соответствовала потребностям духовно малограмотных людей эпохи Просвещения, формализм веры, формальная принадлежность к православию — эти и другие факторы открывали возможность ориентации лишь на Запад.



Парадоксально, но неприятие западноевропейского вызвало новое обращение к западноевропейскому. Первоначальная установка интеллектуального поиска того времени — восприятие себя на периферии Европы. Но Запад и во второй расцвет его влияния в России не был осмыслен и внутренне понят в своем историческом развитии, на этот счет не было сделано никаких историософских и культурологических выводов. Как следствие, «модная», чисто формальная принадлежность к какой нибудь масонской ложе и новый масонский ритуал заменили для подавляющего большинства русских неоадептов всю мистику, богословие и философию. Эфемерное и акцидентальное были восприняты как субстанциальное, а существенное осталось без внимания (ср. в России с 1991 по 1995 гг. сходный процесс нового осмысления, что такое православие; см. 1.1).