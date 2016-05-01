Если общепринятая этимология некоторых знакомых слов в европейских языках верна, название «хазар» имеет более широкое хождение, чем кажется на первый взгляд. Слово «гусар» (hussar) изначально применялось к нерегулярной венгерской кавалерии, и, как мы увидим, связь между хазарами и мадьярами, основателями Венгерского государства, является исторически установленным фактом. Немецкое слово Ketzer (еретик) также произошло от названия хазар. Между тем происхождение и точное значение самого слова «хазар» остается неясным. Обычно утверждают, что это деепричастие от турецкой глагольной основы qaz – странствовать или кочевать, так что хазар – это «кочевник», и с этим можно условно согласиться.

В славянских языках есть разные слова для обозначения хазар с гласной «о» в первом слоге, и это привело к другим словообразованиям от русского коса (Weltmann, 1858), и от основы koz во многих славянских словах, обозначающих «козы» (Tzenoff, 1935). Это неверно, поскольку слово изначальное не славянское. Нет никаких причин предполагать, что хазары – это «те, кто носил косы» или «пастухи коз». Примечательно, что евреи также обычно пишут это слово с гласной «o/u» и произносят Kūzāri (отсюда Cosri у Баксторфа), множественное число – Kūzārīm. Вместе с тем у нас есть арабское Khazar (маловероятно его происхождение от akhzar, прилагательного, обозначающего некое поражение глаза – с маленькими глазами, косоглазый); греческое Khazaroi (Khazareis), латинское Chazari и Gazari, а также форму без гласных в еврейском документе, известном как хазарская переписка, которая, несомненно, произносится как Kazar (Khazar).

Как уже было сказано, объяснение хазар = кочевник, вероятнее всего, следует принять. Тем не менее Пеллио указал на связанные с этим трудности (турецкое qazmak всегда используется в смысле «выдолбить, выбить», а не «странствовать» и т. д.) и ссылается на предположение Дж. Дени, что слово может быть объяснено как *Quz-er, *Quz-är, *Quzar или *Qozar, от quz – «склон горы, обращенный на север», плюс eri, er в смысле «люди севера». В пользу предположения Дени можно сказать следующее: а) пока не дано удовлетворительного объяснения гласной «o/u» в некоторых формах слова; б) в древнем армянском и грузинском языках хазарский хакан постоянно называется «царем севера», а Хазария – «землей севера» – это может быть вариантом перевода местного названия. Но тогда трудно объяснить формы из хазарской переписки, предположительно Kazar, Kazari, и Кембриджский документ, также написанный на древнееврейском, также содержит Qazar.

Дуглас Данлоп - История хазар-иудеев. Религия высших кланов

Москва, Центрполиграф, 2016

320 стр., 3 иллюстрации

ISBN: 978-5-9524-5174-2

Дуглас Данлоп - История хазар-иудеев. Религия высших кланов - Содержание

Введение

Глава 1 Происхождение хазар

Глава 2 Теория уйгурского происхождения хазар

Глава 3 Укрепление Хазарского государства и первые арабо-хазарские войны (642–652)

Глава 4 Вторая арабо-хазарская война (722–737)

Глава 5 Обращение хазар в иудаизм согласно арабским источникам

Глава 6 Обращение хазар в иудаизм согласно иудейским источникам

Глава 7 Два столетия хазарской истории

Глава 8 Причины упадка хазар

Глава 9 Конец Хазарского государства

Примечания

Библиография и сокращения

Дуглас Данлоп - История хазар-иудеев. Религия высших кланов - Введение

Читателям Гиббона знакомо имя Льва Хазара, греческого императора, правившего в VIII в. н. э., мать которого, хазарская принцесса, вышла замуж за Константина V. Хазар часто упоминали византийские авторы. Представляется очевидным, что их могущество было весьма значительным и отчетливо выделялось на политическом горизонте того времени. Простой пример: в X веке письма из императорской канцелярии на Босфоре хазарскому кагану – так назывался их правитель – имели более красивую золотую печать, чем та, что считалась необходимой для переписки с папой римским или преемником Карла Великого.

Хазары интересны нам и по другой причине. Их территория располагалась между нижним течением Волги и северными склонами Кавказа, раскинувшись до Азовского моря, а в IX веке она простиралась даже дальше на запад – до Киева и среднего течения Днепра. В восточном направлении они контролировали племена, жившие до самой реки Окс (Оксус). Таким образом, страна хазар располагалась вдоль пути продвижения арабов. Через несколько лет после смерти Мухаммеда (632) армии халифата устремились на север по обломкам двух империй и, преодолевая все препятствия, достигли Кавказского хребта. Одолев и эту преграду, они открывали для себя путь в Восточную Европу. Так случилось, что именно на границе Кавказских гор арабы встретили организованные военные силы, которые не позволили им продолжить завоевания в этом направлении.

Таким образом, войны арабов и хазар, продлившиеся более ста лет, имели значительную историческую важность. Да, франки Карла Мартелла на полях Тура изменили направление арабских завоеваний. Но примерно в это же время угроза Европе на востоке была ничуть не менее острой. Торжествующих мусульман встретили и остановили хазары. Хотя, таким образом, хазары, как и франки, стали, в определенном смысле, защитниками христианства, в расовом отношении они принадлежали к кочевым или полукочевым племенам Центральной Азии, и в это время еще были шаманистами. Позднее, как мы увидим, – и это воистину удивительно – они приняли иудаизм. Можно не сомневаться, что, если бы не существование хазар на территориях, расположенных к северу от Кавказского хребта, Византия, оплот европейской цивилизации на востоке, была бы охвачена с флангов арабами, и история христианства и ислама оказалась бы совсем не такой, какой мы ее знаем.

Резонный вопрос: почему до сих пор никто не написал подробную историю хазар, если она имеет немалое значение и доступно большое количество материалов? На самом деле о хазарах нам поведал кембриджский историк Дж. Б. Бьюри в одной из глав своей «Истории Восточной Римской империи». Его труд можно считать лучшим рассказом о хазарах, хотя есть и другие – и монографии по разным аспектам предмета, и случайные упоминания в современных книгах. Главной причиной нашего не слишком хорошего знакомства с историей хазар является вовсе не отсутствие к ним интереса или недоступность материалов, а, скорее, сложность обращения с существующими источниками. Во-первых, они написаны на разных языках – греческом, арабском, древнееврейском, сирийском, армянском, грузинском, русском, персидском, турецком и даже китайском, – вряд ли можно найти историка, который знал бы их все. А во-вторых, содержащаяся в них информация весьма противоречива и туманна. С появлением новых публикаций по истории Востока накапливаются и наши знания о хазарах. В XIX веке были изданы труды арабских географов и историков, много рассказавших нам о хазарах, а в XX веке стали доступными еврейские материалы. Библиография существенно расширилась, и критики стали высказывать свое мнение о хазарах еще и на других языках, создавая труды не менее значимые, чем оригинальные источники. Конечно, сейчас ситуация в корне отлична от тех дней, когда Баксторф впервые связал название хазар, о которых у него не было почти никакой информации, с персидским Chosroes. Однако, несмотря на то что наши знания о хазарах существенно расширились, написание их истории – вовсе не простое дело, в чем можно будет убедиться на следующих страницах.

Незадолго до войны профессор Пауль Кале из Боннского университета и профессор Анри Грегуар из Брюсселя намеревались выполнить совместную работу о хазарах. Ожидалось, что в результате появится важная и исчерпывающая книга. К сожалению, их планам помешали война и сопутствующие ей обстоятельства. Впоследствии профессор Кале предложил мне заняться исследованием хазар, и я с радостью согласился. В ходе работы я имел бесценное преимущество – мог при необходимости консультироваться с профессором Кале, и я бесконечно признателен ему за щедрую помощь. Он предоставил мне полную свободу в выборе и компоновке материала, и, хотя на меня, безусловно, повлияло его мнение по общим вопросам, он не несет абсолютно никакой ответственности за выраженные мной взгляды, недоразумения и ошибки, без которых не могла обойтись подобная книга.

Моя задача заключалась в изучении доступного материала и по возможности связном изложении истории хазарской нации и государства. В работе использовались традиционные источники. Исключение составляют отрывки из текстов аль-Истахри и аль-Масуди, присланные мне из Оксфорда профессором Кале; небольшое повествование о хазарах, возможно принадлежащее испанскому географу Ибн-Саиду, – его я тоже получил от профессора Кале; доселе неизвестный отрывок из сочинений аль-Якуби о двойном царствовании у хазар. Следует отметить также интересный рассказ о случаях, якобы происходивших при хазарском дворе в неустановленное время, из персидской рукописи в библиотеке Лейденского университета, руководству которой я хотел бы выразить благодарность. Я использовал китайские ссылки на хазар – этого, насколько мне известно, раньше не делалось в трудах по этому предмету. Известный востоковед профессор Хэлоун также любезно оказал мне помощь в работе. Полагаю, что некоторые отрывки из произведений греческих авторов, приведенные здесь, вы не найдете больше нигде.

В книге будут рассмотрены такие темы, как истоки хазар, их возможные связи с персами до ислама, контакты в разное время между хазарами и греками, войны с арабами, обращение хазар в иудаизм, переписка между Испанией и Хазарией в X веке, связи хазар и русов и, наконец, крах и исчезновение Хазарского государства. Сведения по некоторым из них в высшей степени противоречивы, и читателю не следует тревожиться, если он обнаружит, что даже такие основополагающие моменты, как дата обращения в иудаизм или окончательного краха Хазарского государства, у разных авторов могут не совпадать. Читатель узнает о поисках следов хазар далеко на западе – в Дании и на востоке – в Китае, равно как и о том, что помимо иудаизма – это установленный факт – хазары также, вероятно, в разные времена принимали буддизм и христианство. Свидетельства, как правило, неявные и противоречивые, будут изложены настолько ясно, насколько это в силах автора. В книге использованы полные и, надеюсь, точные переводы важных арабских текстов.

Из множества книг и статей, которые я проштудировал в процессе работы, некоторые привлекли мое особое внимание. Одна из них сравнительно старая, и ее выводы существенно отличаются от того, что сказано здесь. Это книга Дж. Маркварта «Восточноевропейские и восточноазиатские набеги» (J. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge). Другая – книга Коковцова «Еврейско-хазарская переписка в Х веке». Эти книги находятся на противоположных полюсах по методике и размаху. Немецкая книга многословна и размыта, ее трудно читать, однако она содержит много ценных идей относительно интересующего нас периода. Русский профессор рассматривает ограниченный предмет – документы на древнееврейском языке, числом всего около полудюжины, содержащие переписку хазар с испанцами, по поводу которой до сих пор ведутся ожесточенные споры. Он излагает свои мысли четко и кратко.

Также следует упомянуть издание А. Заки Валиди Тогана путевых заметок Ибн-Фадлана о путешествии к волжским булгарам, примечания и приложения к которым содержат сведения о хазарах, которые раньше не публиковались. Я получил возможность использовать эту книгу благодаря любезности профессора Минорского. Выполненный самим профессором Минорским перевод и комментарии персидской географии Х века «Худуд аль-алам» также содержат новую важную информацию. Не могу не упомянуть и еще один труд, блестящую библиографию хазар, составленную славянским отделом Нью-Йоркской публичной библиотеки и опубликованную с комментарием Ярмолинского в 1938 году. Мое внимание было привлечено к этому труду доктором Сесилом Ротом из Оксфорда.

Также должен отметить масштабные труды о хазарах Артамонова, Полиака и Заячковского, в которых к проблеме хазар подходят с самых разных точек зрения. «Очерки древнейшей истории хазар» М.И. Артамонова были опубликованы в 1937 году. В полном соответствии со своим названием эта книга рассматривает только раннюю историю хазар. Последняя упомянутая в ней дата – 738 год. В предисловии автор отрицает знание иностранных языков и утверждает, что пишет как археолог. Артамонова хазары интересуют в связи с историей своей страны. В рамках этой задачи его труд представляется объективным изложением предмета. А.Н. Полиак опубликовал свою книгу «Хазария» в Тель-Авиве в 1944 году. (Я сначала увидел экземпляр доктора Сесила Рота, а позже получил другой экземпляр от доктора С. Морага из Иерусалима.) Книга, которая считается первой исторической частью более широкого труда о хазарах, развивает теории, ранее высказанные автором в статье «Обращение хазар в иудаизм», опубликованной в периодическом издании Zion (1941), но предлагает более обширную документальную базу, особенно говоря о еврейских источниках.

Некоторые из этих теорий обсуждаются далее. Работа подверглась немалой критике. Работа Заячковского «Ze studiów nad zagadnienniem chazarskim» (1947) написана с позиций турецкой лингвистики. И в этой книге, и в целом ряде статей автор, известный тюрколог, пролил свет на уцелевшую хазарскую терминологию, которую он предлагает иллюстрировать из диалектов, на которых до сих пор говорят евреи-караимы в Польше и Крыму. Караимов автор считает главными современными представителями древних хазар. Он склонен минимизировать, а вовсе не преувеличивать важность еврейских документов. Доктор С. Селига из университета Сент-Эндрюс оказал мне большую помощь в изучении этих польских работ.

В заключение я хотел бы поблагодарить профессора Х. Бейли из Квинз-колледжа, Кембридж, профессоров В. Минорского и К.Дж. Мулло Вейра из университета Глазго, которые прочитали эту книгу в рукописи и дали ценные советы. Я также испытываю глубочайшую признательность к профессору Филиппу К. Хитти и попечителям Princeton University Press.

Дуглас Мортон Данлоп