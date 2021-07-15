Нельзя сказать, что я не был предупрежден. «Сын мой, вещает убеленный сединами Екклесиаст, или Проповедник, составлять много книг конца не будет, и много читать — утомительно для тела». Любой, кто дерзает заняться еврейской историей, с неизбежным трепетом осознает, какие громады многотомных ученых трудов возвышаются за его спиной. И все же сорок лет назад я согласился завершить исследование по истории евреев, оставшееся неоконченным после смерти Сесила Рота, одного из ученых, посвятивших всю свою жизнь этой теме. В то время я работал над книгой о Ротшильдах и Палестине. Вместе со своим другом и коллегой по Кембриджскому университету Николасом де Ланжем, специалистом по еврейской философии поздней античности и переводчиком Амоса Оза, я штудировал постбиблейскую историю в ходе общения со студентами в рамках неформального семинара, проводившегося в моей квартире при колледже Христа. На пару часов после ужина у меня собиралась теплая компания, состоявшая из мудрецов, лжепророков, поэтов и демагогов, которые щелкали орехи, пили вино и жонглировали остротами, пользуясь неисчерпаемым кладезем еврейских слов.

Однако мы с Николасом собирали эту публику из более серьезных мотивов. Мы считали, что раввинистика единственная область, на поле которой могут встречаться специалисты по истории или литературе с целью обсуждения еврейской культуры, что само по себе было убедительным свидетельством того, насколько сильно отделилась эта тема от научного мейнстрима. К тому моменту, когда я получил приглашение закончить том Сесила Рота, появились другие веские причины стремиться установить связь между историей евреев и историями других народов. На дворе был 1973 год. Только что завершилась Война Судного дня. Очередной военный успех не вскружил израильтянам голову, как это было семью годами ранее, после Шестидневной войны. В ходе нового конфликта шансы противоборствующих сторон были почти равны, особенно в тот момент, когда египтяне дерзко форсировали Суэцкий канал и двинулись вглубь Синайского полуострова. Обстоятельства менялись на глазах; то, что ранее казалось незыблемым, теперь таковым не являлось. В последующие годы чувство превосходства, присущее еврейской истории на обоих концах ее многотысячелетней хронологии, стало предметом беспощадной критики со стороны самих евреев. Библейская археология сделала радикальный поворот в сторону скепсиса. Начала всплывать болезненная правда о том, что на самом деле произошло между евреями и палестинцами в 1948 году. Продолжительная оккупация отныне воспринималась как непреложный факт, и возможность интифады уже не казалась чисто гипотетической. Любой разговор с неевреями о еврейской истории неизбежно сводился к теме палестино-израильского конфликта. Все остальное, что вполне естественно, по-прежнему застилала трагическая пелена дыма крематориев. Беспрецедентный масштаб той катастрофы, казалось, требовал как от евреев, так и от неевреев затворить уста перед ее грандиозностью.

Но какую бы цену ни приходилось платить за нарушение молчания, историк обязан это сделать. Я был уверен, что, работая над постсредневековой историей для широкого круга читателей — историей, придающей основное значение коллективному опыту, который ни в коем случае не сводится к сценам преследования и резни, — я смогу выступать в качестве собеседника, убеждающего аудиторию (в том числе составителей курсов по истории) в том, что никакая история, независимо от места и времени, стоящих в центре исследования, не может быть полной без еврейской истории и что последняя далеко не исчерпывается погромами и раввинистикой и населена не одними древними жертвами и современными завоевателями.

Саймон Шама - История евреев: Обретение слов: 1000 год до н. э. 1492 год н. э.

Екатеринбург : Гонзо, 2019. - 496 с.

ISBN 978-5-904577-63-6

Саймон Шама - История евреев: Обретение слов: 1000 год до н. э. 1492 год н. э. - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. Папирусы, черепки, пергаменты

1 В Египте

2. Слова

3. Поиски и гипотезы

4. Евреи классической эпохи Моисей или Платон? Распря священников Маккавейское восстание Насест Золотого орла И нашим и вашим Возвращение Йосефа бен Матитьяху Конец света?



ЧАСТЬ II. Мозаика, пергамент, бумага

5. Менора и крест Бок о бок Врозь На нейтральной территории

6. Среди верующих Мухаммед и коэны Аравии Райские птицы, голубятники и бумагомаратели О чем мог поведать иврит Поэзия во власти Странствия Иехуды Галеви

7. Женщины ашкенази Закланные агнцы Деловая сторона жизни Разрушение

8. Испытания Избирая жизнь Дым Рисующие евреи

9. Изгнание из изгнания Мир сужается Толедо Кто в воду, кто в огонь На край света Шкала времени



Карты

Библиография

Благодарности