Суть воспоминаний Юнга о том, как будучи зрелым он долго обсуждал со своим отцом-священником религиозные вопросы, продолжает вызывать стойкий интерес у религиоведов, психологов и тех, кто занимается формированием адекватной современной духовности. Рассказ Юнга в его автобиографическом труде «Воспоминания, сны, размышления» весьма убедителен. Этот драматический нарратив читается легко и вскоре заставляет задуматься о собственных симпатиях и религиозных взглядах. Но в юнговском повествовании, особенно в том, что касается его бесконечных дебатов с отцом по поводу религии, многое поставлено на кон. Так происходит потому, что описание тех психологических трудностей, которые религия отца создавала Юнгу на пути его развития как полноценной личности, тесно связано с более взвешенной критикой христианства, пронизывающей всю его работу.

К несчастью то, что в религиозности своего отца Юнг диагностировал патологические черты, выявляет не просто линую эксцентричность, свойственную отдельному индивидууму, но и его нетипичное превращение в жертву этой религии. По сравнению со всем творчеством Юнга, анализ личных религиозных трудностей отца оказывается микрокосмом современной патологии христианского сознания в масштабе макрокосмоса. С этой точки зрения проблема отца Юнга по большей части остается проблемой христианства в целом.

В данном контексте анализ Юнга делает две вещи. Для начала он показывает, что на протяжении всей жизни рискованные вопросы, затронутые в диалоге Юнга с отцом, оставались движущей силой, формировавшей его зрелую психологию. И на это убедительно указывает тот факт, что те, кто до сих пор находятся под влиянием Христианства, в силу обусловленных им запретов, неизбежно столкнутся с теми же проблемами, с которыми сталкивался и его отец. Более же глубокий вопрос заключается в том, от какого количества черт, патологизировавших отца Юнга, могло бы избавиться христианство, при этом не переставая оставаться христианством? Или сами по себе трудности, с которыми столкнулся его отец, являются мощным индикатором того, как сильно сегодняшний мир нуждается в вытесняющем мифе, который, судя по всему, рождается на наших глазах, и в который существенный вклад внесла юнгианская психология?

Джон П. Дарли - Стратегия борьбы с утратой веры

«Касталия», 2024. — 204 с.

ISBN 978-5-521-23932-0

Джон П. Дарли - Стратегия борьбы с утратой веры - Содержание

Содержание

Примечание автора

1. Проблема отца Юнга до сих пор остается проблемой

Мнение Юнга о взаимоотношениях отца и матери - Отсутствие основы на непосредственном опыте в вере отца Юнга - Переход к Четверице и окончательное расхождение между Юнгом и его отцом в вопросе о природе религии

2. Юнг и Уайт, Бубер — обмен взглядами: Упражнения в тщетности

3. Интериорность, универсальность и относительность: основные ценности психики

Интериоризация - Универсализация - Релятивизация

4. Юнг и христианский дух: благодарное разрушение

5. Постижение духов: Юнг и шаманизм

6. К апофатической психологии: Юнг ссылается на Майстера Экхарта

Послесловие