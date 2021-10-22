Гретта Михайловна Демидова – Грамматика библейско-еврейского языка

Еврейский язык (иврит) относится к ханаанейско-аморейской подгруппе западной (северо-центральной) группы семитских языков, входящих в афразийскую (семито- хамитскую) макросемью. Его история охватывает свыше трех тысяч лет. Современные израильские ученые разбивают ее на пять периодов:

1) библейский - с XIII в. до н.э. по II в. н.э.;

2) мишнаитский - с III по IX вв. н.э.;

3) средневековый - с X по ХVII вв. н.э.;

4) предсовременный - ХVIII - XIX вв.;

5) современный - с конца XIX в.

Язык первого периода - это, прежде всего, язык книг Ветхого Завета. Однако сохранилось и несколько эпиграфических памятников: календарь из Гезера (X в. до н. э.); древнееврейский алфавит (IX в. до н. э.); надпись моавитского царя Меши (IX в. до н. э.); строительная надпись, найденная у Иерусалима в шахте канала, рассказывающая о его завершении при Иезекии около 700 г. до н. э.

Самым древним памятником еврейского языка является Песнь Деборы (Jud. 5), которая восходит к ХII в. до н. э., а самая поздняя из книг Ветхого Завета - книга Даниила - II в. до н. э.

До находок в Кумране у Мёртвого моря мы располагали библейскими рукописями с X в. н. э. Рукописи Кумрана относятся ко II в. до н. э. -I в. н. э.

Название “еврейский язык” в Ветхом Завете не встречается. Там этот язык называется языком Ханаана (Ies. 19:18) или иудейским (Ies. 36:11,13 и др.).

Язык всех книг Ветхого Завета представляет один этап в развитии языка. Однако в реальности разговорный язык не мог оставаться неизменным на протяжении тысячелетия.

Значит, мы имеем дело с литературным языком, сложившимся еще в раннюю эпоху, а священный характер книг способствовал его сохранению и передаче его другим поколениям в неизменном виде. Окончательная кодификация и канонизация книг Ветхого Завета в период с VII по IX вв. н. э. связаны с деятельностью масоретов, средневековых еврейских ученых и хранителей традиции. Эти ученые-богословы, особенно представители Тивериадской школы, провели сложнейшую работу: из огромного количества рукописей со множеством разночтений, возникших во время переписки со II по IV вв. н.э., был создан унифицированный текст.

Самой важной стороной их деятельности было изобретение системы огласовки (специальных знаков для обозначения гласных звуков), так как первоначально ветхозаветные тексты записывались лишь буквами, обозначающими согласные звуки.

Наиболее известными системами огласовки являются вавилонская, в которой знаки гласных ставятся над строкой, и тивериадская, в которой большинство знаков ставятся под строкой, вытеснившая впоследствии все остальные. Так был зафиксирован не подлежащий изменениям библейский текст. В этом виде он сохранился и дошел до нас под названием масоретского текста - textus receptus.

Несмотря на устойчивость языка книг Ветхого Завета, в них все же наблюдается переход от старого к новому. Определяются два периода, два века процветания древнееврейского языка: “золотой век” (до конца вавилонского переселения) и “серебряный век” (после переселения).

К "золотому веку" относятся такие памятники как Пятикнижие Моисеево, Книга Иисуса Навина, книги Судей, Руфи, Царств, из поэтических - Псалмы, Книга Притчей, Песнь Песней, Книга Иова и пророков Иоиля, Амоса, Осии, Исайи, Михея, Софонии, Аввакума, Наума, Авдия, Иеремии, Иезекииля, из которых два последних действовали в эпоху переселения.

“Серебряный век” еврейского языка - от возвращения евреев из вавилонского пленения до Маккавеев (около 160 г. до н. э.). В это время еврейский язык уже испытывает влияние родственного ему арамейского языка, который евреи усвоили во время плена. Памятники этого периода: Книги Езры и Неемии, Хроник, Эсфири, Ионы, Аггея, Захарии, Малахии, Даниила; из поэтических текстов - Экклезиаст и некоторые из Псалмов.

Следы диалектных явлений в текстах Ветхого Завета очень незначительны и плохо исследованы (см. Jud. 12:6; Neh. 12:23, 24).

В настоящее время мы свидетели возрождения иврита, который в течение длительного периода (II в. н.э. - XIX в. н.э.) имел ограниченную сферу применения. Возрождение иврита- органическая часть еврейского ренессанса, начавшегося в период Хаскалы (XVII в.). Создание еврейского государства, консолидация вокруг него еврейской нации потребовали и принятие единого языка, каким мог стать только иврит - единственный общий язык для всех евреев.

Изучение древнееврейского языка, начало которому было положено еще масоретами, продолжается и в наши дни. Среди тех, кто внес в это дело важнейший вклад, следует, прежде всего, назвать имена таких выдающихся ученых как Н. Bauer, G. Bergstrasser, С. Brockelmann, W. Gesenius, E. Kautzsch, N. Meyer, C. Steuemagel и многих других. Без их трудов, пожалуй, было бы невозможно написание любой грамматики древнееврейского языка в наши дни. Мы - “лишь пигмеи, стоящие на плечах великанов”. Именно они своими великими трудами открыли путь в увлекательнейшее путешествие по изумительной красоты текстам Книги книг. Путешествие по библейским текстам - длительное, занимающее иногда всю жизнь, но начинать его всегда приходится с изучения основ грамматики библейского языка.

Гретта Михайловна Демидова – Грамматика библейско-еврейского языка

АОЗТ «Эксклюзив», Санкт-Петербург 1999 г. – 252 с.

ISBN 5-8308-0116-7

Гретта Михайловна Демидова – Грамматика библейско-еврейского языка – Содержание

Предисловие

Часть I. Фонетика

Часть II. Морфология

Часть III. Краткое изложение особенностей синтаксиса

Список сокращений, использованных в учебнике

Список основной литературы, использованной при написании учебника