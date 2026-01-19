Демоны и дьявол в представлении христиан древности и Средневековья

Сама тема «демонов» и экзорцизма в Евангелии, особенно от Марка, до сих пор привлекает внимание ученых-библеистов. Неудивительно, ведь она поднимает множество вопросов: присутствие демонов на уровне исторического Иисуса; культурная, мифическая и антропологическая среда самих демонов; редакционный и теологический подходы евангелистов; межкультурные связи; повествовательное значение; связи с другими библейскими (и не только) текстами; внутренние системы демонов и герменевтическая проблема добра и зла у современных читателей. Другие исследователи сосредотачиваются на политическом, психологическом и социальном аспекте эпизодов экзорцизма. Можно даже сказать — с небольшой иронией — что некоторых людей беспокоит само существование демонов!

Перед тем, как представить используемый в данной статье подход, я бы хотел прокомментировать так называемое «исследование исторической личности Иисуса». И хотя по ряду причин восстановить аутентичные слова и активность Иисуса представляется делом очень сложным, мы можем с уверенностью сказать об общепринятом мнении относительно того, что Иисус действительно изгонял бесов, то есть был настоящим экзорцистом. Главным аргументом в пользу этой точки зрения служит согласованность между тем, что Иисус говорит, и тем, что делает (в рамках экзорцизма). Очень часто в пример приводится высказывание Христа в Лук. 11:20: «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Именно связь между этой фразой и описанными в Евангелиях действиями Иисуса является главным аргументом в поддержку того, что исторический персонаж обладал профессией заклинателя. Более того, в то время такой род деятельности не был чем-то исключительным; однако слишком мало существует небиблейских источников, которые бы так подробно, как это делают синоптические Евангелия, описывали деятельность одного конкретного человека. В любом случае сравнение с остальными экзорцистами показывает, что современники Иисуса причисляли его именно к этой категории. Даже сегодня некая «магия» исцеления и заклинания бесов существует именно в тех культурах, где физические или ментальные недуги всегда списываются на происки злых «внешних» сил, которые овладели телом или душой человека. Да, Иисус был экзорцистом — но не был исключением.

И пока большинство исследователей принимают идею Иисуса-экзорциста, историчность некоторых отдельных эпизодов заклинания ставится под сомнение, а взгляды на них разнятся. В качестве примера можно привести работы Джона Пола Мейера, который после детального анализа семи эпизодов экзорцизма (четыре из которых присутствуют в Евангелии от Марка) в заключении отмечает: «Мы должны признать, что данные весьма скромны, и от того наши суждения непрочны». Затем он последовательно комментирует каждый эпизод: Марк 9:14-29 (с одержимым мальчиком) и отсылку к Марии Магдалине в Лук. 8:2 он называет «возможно, основанными на исторических событиях»; то же самое говорится и о Марк 5:1-20 (Легион), но здесь аргументы уже «менее убедительные». Марк 1:23-28 (одержимый в синагоге) «может быть и изобретением христиан, но, возможно, представляет что-то из того, что Иисус действительно делал во время своего служения»; Q-пассаж в Матв. 12-24/Лук. 11:14-15 (немой [и слепой?] бес) «может быть связан с каким-то историческим инцидентом или может быть литературным вымыслом»; и, наконец, история о немом демоне в Матф. 9.32:33 является «лишь редакторским приемом Матфея». Осторожность и оговорки, присутствующие в выводах Мейера, являются мудрым шагом, но в то же время указывают на сложность и нестабильность исследования исторической фигуры Христа, когда речь заходит о конкретных текстах. Это впечатление усиливается, когда мы сравниваем полученные выводы с заключениями других ученых, например, Доминика Круссана, где складывается совсем другая картина.

Демоны и дьявол в представлении христиан древности и Средневековья

Под редакцией Нинке Фос и Вильемины Оттен. - Печатается по изданию Supplements to Vigiliae Christianae. Texts and Studies of Early Christian Life and Language - VOLUME 108 - Demons and the Devil in Ancient and Medieval Christianity 2011

М.: «Касталия», 2025. — 300 c.

ISBN 978-5-907969-06-3

Демоны и дьявол в представлении христиан древности и Средневековья – Содержание

Список авторов

Список аббревиатур и сокращений

Новый Завет и его восприятие ранними христианами

Демоны и их изгнание в Евангелии от Марка. Хирт фон Ойен

Использование магических формул инвокации в христианском контексте. Агит Амирав

Экзорцизм: изгоняя дьявола человеческим словом. А. А. Р. Бастьянсен

Древнее христианство

Иустин Философ и его наполненная демонами вселенная. Тиодур Кортевех

Бесы снаружи и внутри: представления о демонах, святых и душе в быту, письмах и языке ранних христиан. Нинке Фос

Демоны среди мессалиан. Будевейн Даандсутер

Христианство в Средние века

Имена дьявола и демонов в «Готическом миссале». Хирард Бартелинк

Подготавливая почву

Демоны и Дьявол в культуре древнего и средневекового христианства: введение, обзор, размышления. Нинке Фос

Стоики — о душах и демонах: воссоздавая демонологию стоицизма. Кемпе Алхра

Христианство в Средние века