Денисов – Всенощное бдение древних одноголосных распевов
В издание вошли образцы пения стихир на глас в двух редакциях. Руководитель может выбрать для практики любую. Напевы стихир должны быть выучены наизусть. В нескольких редакциях дано песнопение «Свете тихий». В сборнике не приводятся образцы тропарных гласов, так как в древности их читали, а допевали только окончания. Псалом 33 «Благословлю Господа на всяко время» распет на подобен 6-го гласа «Ангельския предъидите силы». По желанию руководителя хора его можно петь на образец стихиры 7-го гласа (он приведен в сборнике «Литургия», изданном в 1999 и 2004 гг).
В основу сборника положены расшифровки рукописей XVII—XIX в. из фондов Научной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и частных коллекций.
Николай Денисов – Всенощное бдение древних одноголосных распевов
(выпуск первый – Великая Вечерня)
Издательство Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2008 год - 63 с.
Николай Денисов – Всенощное бдение древних одноголосных распевов – Великая Вечерня - Содержание
Приидите поклонимся
Предначинательный псалом (103-й)
Великая ектения
Кафизма 1-я
Первый антифон (или 1-я слава)
2-я слава
3-я слава
Господи, воззвахъ. гласъ 2
Господи, воззвахъ. гласъ 3
Господи, воззвахъ. гласъ 4
Господи, воззвахъ. гласъ 5
Господи, воззвахъ. гласъ 6
Господи, воззвахъ. гласъ 7
Господи, воззвахъ. гласъ 8
Самогласен 1-го гласа*
Самогласен 2-го гласа
Самогласен 3-го гласа
Самогласен 4-го гласа
Самогласен 5-го гласа
Самогласен 6-го гласа
Самогласен 7-го гласа
Самогласен 8-го гласа
Свете тихий
Свете тихий инъ роспевъ. гласъ 6
Свете тихий ин роспевъ, путь
Прокимны дневные (вечерни)
В субботу вечер
В воскресенье
В понедельник
Во вторник
В среду
В четверг
В пятницу
Прокимны по гласам
Сугубая ектения
Просительная ектения
Богородице дево, глас 4
Псалом 33 (на подобен 6-го гласа "Ангельския предъидите силы")
Николай Денисов – Всенощное бдение древних одноголосных распевов – Великая Вечерня – От составителя
Служба Вечерни имеет большую историю. Ранних памятников, говорящих о существовании в древнем христианстве вечернего богослужения, не сохранилось. Однако нельзя отрицать самой идеи молитвенного освящения христианами вечера.
Выдающийся богослов XX в. Н.Д. Успенский создал труд Православная вечерня: историко-литургический очерк. Чин всенощного бдения на православном востоке и в русской церкви». Приведем из него некоторые сведения об этой службе.
В III в. уже установилась традиция вечернего обряда светильничного благодарения, литургическое назначение которого было связано с прославлением невидимо пребывающего с христианами Сына Божия — Иисуса Христа. В 8-й книге «Постановлений апостольских» (80-е гг. IV в.) дано первое описание вечернего богослужения. Второе было сделано западной паломницей по святым местам Востока Этерией (примерно 393—394 гг.), которая наблюдала вечернее служение в Иерусалимском храме Воскресения. Названные документы свидетельствуют о том, что в IV веке это был вполне сформировавшийся чин, с подбором псалмов, гимнов, иерейскими и епископскими молитвами. Многое из этого сказалось на обрядовой стороне Вечерни во всей Восточной Церкви.
Существовала в древности песненная вечерня. Иначе строились вечерние правила иноков. Постепенно шло слияние двух чинов и сложился монастырско-приходской вид вечерней службы. Немалое значение имела смена монастырских уставов, особенно начавшееся с XIII в. распространение Иерусалимского устава.
На Руси с момента Крещения руководствовалась уставом Великой церкви. Через 74 года преп. Феодосий Печерский ввел Студийско-Алексеевский устав. В XV в. появился Иерусалимский устав. «Все это вместе взятое определило собой многообразие русской богослужебной практики, вызвало появление своих русских богослужебных порядков, которые существовали на Руси до конца XVII столетия, когда в 1682 году был издан Типикон, устранявший все богослужебные особенности местного значения и унифицировавший богослужение применительно к современному ему греческому».
Но, несмотря на это, в русской вечерни сохранялись свои, оригинальные черты. Это пение 1-й кафизмы «Блажен муж» (причем пели псалмы не целиком, а отдельные стихи). В Русской церкви вечерний вход непременно совершался не только на праздники, но и накануне воскресных дней. Обряд имел значение общерусское, а не местное. Шествие духовенства из алтаря на середину храма совершалось через северные двери при закрытых Святых Вратах. Данный обычай держался в некоторых местах и после издания Типикона 1682 г.
Блаж. Симеон Солунский занимался толкованием Вечерни. Он писал о символике песнопений, обрядов, жестов священнослужителей. Но главные мысли святого концентрировались на пришедшем в мир Христе, как бы присутствующем вкупе с молящимися в образе иерея.
No comments yet. Be the first!