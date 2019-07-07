В издание вошли образцы пения стихир на глас в двух редакциях. Руководитель может выбрать для практики любую. Напевы стихир должны быть выучены наизусть. В нескольких редакциях дано песнопение «Свете тихий». В сборнике не приводятся образцы тропарных гласов, так как в древности их читали, а допевали только окончания. Псалом 33 «Благословлю Господа на всяко время» распет на подобен 6-го гласа «Ангельския предъидите силы». По желанию руководителя хора его можно петь на образец стихиры 7-го гласа (он приведен в сборнике «Литургия», изданном в 1999 и 2004 гг).

В основу сборника положены расшифровки рукописей XVII—XIX в. из фондов Научной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и частных коллекций.

Николай Денисов – Всенощное бдение древних одноголосных распевов

(выпуск первый – Великая Вечерня)

Издательство Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2008 год - 63 с.

Николай Денисов – Всенощное бдение древних одноголосных распевов – Великая Вечерня - Содержание

Приидите поклонимся

Предначинательный псалом (103-й)

Великая ектения

Кафизма 1-я

Первый антифон (или 1-я слава)

2-я слава

3-я слава

Господи, воззвахъ. гласъ 2

Господи, воззвахъ. гласъ 3

Господи, воззвахъ. гласъ 4

Господи, воззвахъ. гласъ 5

Господи, воззвахъ. гласъ 6

Господи, воззвахъ. гласъ 7

Господи, воззвахъ. гласъ 8

Самогласен 1-го гласа*

Самогласен 2-го гласа

Самогласен 3-го гласа

Самогласен 4-го гласа

Самогласен 5-го гласа

Самогласен 6-го гласа

Самогласен 7-го гласа

Самогласен 8-го гласа

Свете тихий

Свете тихий инъ роспевъ. гласъ 6

Свете тихий ин роспевъ, путь

Прокимны дневные (вечерни)

В субботу вечер

В воскресенье

В понедельник

Во вторник

В среду

В четверг

В пятницу

Прокимны по гласам

Сугубая ектения

Просительная ектения

Богородице дево, глас 4

Псалом 33 (на подобен 6-го гласа "Ангельския предъидите силы")

Николай Денисов – Всенощное бдение древних одноголосных распевов – Великая Вечерня – От составителя

Служба Вечерни имеет большую историю. Ранних памятников, говорящих о существовании в древнем христианстве вечернего богослужения, не сохранилось. Однако нельзя отрицать самой идеи молитвенного освящения христианами вечера.

Выдающийся богослов XX в. Н.Д. Успенский создал труд Православная вечерня: историко-литургический очерк. Чин всенощного бдения на православном востоке и в русской церкви». Приведем из него некоторые сведения об этой службе.

В III в. уже установилась традиция вечернего обряда светильничного благодарения, литургическое назначение которого было связано с прославлением невидимо пребывающего с христианами Сына Божия — Иисуса Христа. В 8-й книге «Постановлений апостольских» (80-е гг. IV в.) дано первое описание вечернего богослужения. Второе было сделано западной паломницей по святым местам Востока Этерией (примерно 393—394 гг.), которая наблюдала вечернее служение в Иерусалимском храме Воскресения. Названные документы свидетельствуют о том, что в IV веке это был вполне сформировавшийся чин, с подбором псалмов, гимнов, иерейскими и епископскими молитвами. Многое из этого сказалось на обрядовой стороне Вечерни во всей Восточной Церкви.

Существовала в древности песненная вечерня. Иначе строились вечерние правила иноков. Постепенно шло слияние двух чинов и сложился монастырско-приходской вид вечерней службы. Немалое значение имела смена монастырских уставов, особенно начавшееся с XIII в. распространение Иерусалимского устава.

На Руси с момента Крещения руководствовалась уставом Великой церкви. Через 74 года преп. Феодосий Печерский ввел Студийско-Алексеевский устав. В XV в. появился Иерусалимский устав. «Все это вместе взятое определило собой многообразие русской богослужебной практики, вызвало появление своих русских богослужебных порядков, которые существовали на Руси до конца XVII столетия, когда в 1682 году был издан Типикон, устранявший все богослужебные особенности местного значения и унифицировавший богослужение применительно к современному ему греческому».

Но, несмотря на это, в русской вечерни сохранялись свои, оригинальные черты. Это пение 1-й кафизмы «Блажен муж» (причем пели псалмы не целиком, а отдельные стихи). В Русской церкви вечерний вход непременно совершался не только на праздники, но и накануне воскресных дней. Обряд имел значение общерусское, а не местное. Шествие духовенства из алтаря на середину храма совершалось через северные двери при закрытых Святых Вратах. Данный обычай держался в некоторых местах и после издания Типикона 1682 г.

Блаж. Симеон Солунский занимался толкованием Вечерни. Он писал о символике песнопений, обрядов, жестов священнослужителей. Но главные мысли святого концентрировались на пришедшем в мир Христе, как бы присутствующем вкупе с молящимися в образе иерея.