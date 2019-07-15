Нотный сборник «Осмогласие на “ Господи, воззвах” » является хрестоматийным материалом по предмету «церковное пение» Регентского отделения Санкт-Петербургской православной духовной академии. Издаваемый сборник может также послужить необходимым пособием и для приходских храмов.

Для данного сборника взяты гармонизации Обихода Придворной певческой капеллы под редакцией Н.И. Бахметева и Обихода Синодального хора под редакцией А.Д. Кастальского — как самые распространенные. По Придворному Обиходу приводятся все восемь гласов, а по Синодальному Обиходу — только 1, 2, 3 и 7 гласы, так как последний во многих местах практикуется в пределах указанных гласов.

Представленное в сборнике осмогласие предназначается для смешанного хора в тесном и широком гармоническом расположении, а также в трёхголосном варианте.

Для однородного хора можно использовать трёхголосный вариант с добавлением гармонического третьего голоса. Необходимо также произвести транспонирование в другую тональность, исходя из рабочего диапазона хора.

Выражаю благодарность преподавателям кафедры Церковного пения Регентского отделения за активное участие в создании пособия, а также диакону Николаю Боткину за техническую корректуру и компьютерный набор нотных текстов.

Осмогласие на «Господи воззвах» Киевского распева

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская православная духовная академия, Регентское отделение, 2014 г. — 212 с.

ISBN 978-5-906627-07-0

Осмогласие на «Господи воззвах» Киевского распева - Содержание

Условные обозначения

Предисловие

От составителя

Глас 1. Придворный обиход

Глас 1. Синодальный обиход

Глас 2. Придворный обиход

Глас 2. Синодальный обиход

Глас 3. Придворный обиход

Глас 3. Синодальный обиход

Глас 4. Придворный обиход

Глас 5. Придворный обиход

Глас 6. Придворный обиход

Глас 7. Придворный обиход

Глас 7. Синодальный обиход

Глас 8. Придворный обиход

Осмогласие на «Господи воззвах» Киевского распева – Предисловие

Осмогласие — это ладово-мелодическая система православной церковной музыки. Оно представляет собой совокупность соотнесенных между собой текстов и напевов, закрепленных в виде восьми гласов.

В древней Церкви существовал обычай каждый день пасхальной седмицы петь песнопения на особый, не повторяющийся напев. С течением времени пасхальный цикл напевов распространился на восемь недель от первого дня Пасхи. Каждая седмица получила свой напев, в дальнейшем называемый «гласом». За восемь седмиц, следуя друг за другом, восемь гласов образовали Восьмиседмичный столп. Со временем этот богослужебный цикл распространился на весь годовой период.

Из песнопений восьми гласов была создана особая богослужебная книга — Октоих — получившая повсеместное употребление в византийской Церкви. Главенствующая роль в создании книги Октоиха и мелодий Осмогласия принадлежит выдающемуся гимнографу VIII века преподобному Иоанну Дамаскину. Благодаря его трудам Осмогласие как свод многочисленных церковных песнопений приобрело стройный порядок. Известный церковный композитор, музыкальный теоретик и регент Александр Васильевич Никольский, писал: «весь смысл осмогласия как музыкально-певческой системы и основного закона церковного пения сводится к ограждению произвола в пении, могущего выразиться и в выборе неподходящего звукоряда или рода пения, и в создании мелодии, никакими признаками не вяжущейся с принятым в Церкви пением, и вообще в творчестве, никаким определенным критерием не обусловленном».

Русская Православная Церковь заимствовала византийское Осмогласие, при этом церковнославянский язык потребовал определенной адаптации музыкального материала. Вероятно, на приобретенный музыкальный материал определенное влияние оказал музыкальный фольклор Древней Руси. Новые, уже исконно русские, службы русским святым, получили новое музыкальное наполнение. Генезис русского церковного творчества привел к формированию знаменного распева — вершинного достижения певческого искусства. Им уже с начала XVI века был изложен весь круг богослужебных песнопений.

Осмогласие не является однажды данной и неизменной системой — оно развивается на протяжении веков. В течение XVII века возникают новые распевы: греческий, болгарский и киевский. Однако главенствующее положение в богослужебном пении Русской Православной Церкви отдается киевскому распеву. Мелодии его отличаются красотой, краткостью, простотой в исполнении, удобством в распевании любых текстов, встречающихся в богослужениях.

К началу XIX века складывается и окончательно оформляется Обиход Придворной певческой капеллы, который являлся певческой практикой одного из лучших, на то время, европейских хоров. Певческая традиция Придворной капеллы определялась в большой степени начавшимся еще во времена Петра Великого сокращением напевов, их адаптацией к придворной жизни. Некоторое упрощение мелодий Придворного Обихода компенсировалось богатством четырехголосной гармонии. Благодаря тому, что в Капелле пели певцы из разных концов империи, Придворный напев стал сплавом многих напевов страны. В определенном смысле Придворная капелла создала свой концертный стиль, который был вызван потребностями времени.

Одновременно существовал Синодальный распев, который сохранял традиции уставного богослужебного пения. В творческом разнообразии традиций двух школ церковного пения — Санкт-Петербургской и Московской — видится залог развития церковного пения в России.