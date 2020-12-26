Серия – «История науки»

За двадцать пять лет, прошедших с момента публикации «Опасной идеи Дарвина», в биологии было сделано множество удивительных открытий, и особенно далеко ученым удалось продвинуться в исследовании двух наиболее сложных для изучения временных отрезков — у корней и вершины Древа Жизни: самого возникновения жизни и роли культурной эволюции в новейшей истории эволюции человека. Как сказано в моей книге, специалисты по теории эволюции склонны преувеличивать свои заслуги, провозглашая себя революционерами там, где на самом деле речь идет о некоторых усовершенствованиях, дополнениях и правках, вносимых по ходу дела. Так, например, мы наблюдали взлет evo-devo (эволюционной биологии развития), «конструирования ниш» и неустанные попытки продемонстрировать существование «ламаркианских» явлений, и, хотя эти кампании и конфликты привели к некоторым важным открытиям, ортодоксальный неодарвинизм остается непоколебимым, продолжает развиваться и каждый день подтверждается открытиями в области биоинформатики и других новых научных дисциплин. Вероятно, у нас больше шансов стать свидетелями масштабного переворота в физике, чем в биологии, — но, конечно, от нашего внимания могло ускользнуть что-то важное. В философии шли совсем другие процессы: триумфальный взлет твердо опирающихся на научные данные философских исследований разума, смысла, сознания и даже этики спровоцировал реакцию, которая, по-моему, вполне понятна, хотя и весьма прискорбна. Философия, которую я отстаивал и которой сам пытался заниматься в своих работах — в особенности в «Объясненном сознании» (1991) и «Опасной идее Дарвина» (1995), предполагает, что философы, желающие, чтобы их принимали всерьез, должны достаточно хорошо разобраться в областях науки, которые имеют отношение к философским проблемам. «Кабинетная философия», которой занимаются в благодушном неведении относительно научных достижений, показала себя совершенно косной и по большей части бесполезной «дисциплиной». Но среди философов, несомненно, есть профессора и студенты, сопротивляющиеся научному повороту. Больше всего меня обескураживает точка зрения, прекрасно выраженная студентом, которого я встретил на аспирантской конференции в Брауновском университете году в 2005‐м: «Я занялся философией, потому что так мне ничего особенно не придется учить». Он занимался не историей философии, которую с успехом изучает так много студентов европейских философских факультетов, но современной аналитической метафизикой — тем, что я назвал наивной аутоантропологией: вы используете себя и своих столь же малообразованных коллег в качестве информантов, пытаясь выработать самый обширный и внутренне непротиворечивый набор метафизических «позиций», какой только у вас получается, — и наивно полагаете, что результат обязательно будет истинным! Философы из этой секты считают почти что делом чести не читать работ философов, занимающихся изучением междисциплинарных проблем. Вместо этого они пишут книги и статьи, предназначенные в лучшем случае для нескольких сотен читателей и совершенно непонятные непосвященным.

Дэниел Деннет – Опасная идея Дарвина: Эволюция и смысл жизни

Перевод с английского – М. Семиколенных

Издательство – «Новое литературное обозрение»

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-4448-1417-8

Дэниел Деннет – Опасная идея Дарвина: Эволюция и смысл жизни – Содержание

Предисловие редактора и переводчика

Предисловие

Предисловие к русскому переводу

Часть I Начав с середины

Глава первая Скажи почему

1. Разве нет ничего святого?

2. Что, где, когда, зачем — и как?

3. «Доказательство» примата Разума у Локка

4. Юм попадает в девятку

Глава вторая Рождение идеи

1. Что особенного в видах?

2. Естественный отбор — грубое преувеличение

3. Объяснил ли Дарвин происхождение видов?

4. Естественный отбор как алгоритмический процесс

5. Процессы как алгоритмы

Глава третья Универсальная кислота

1. Первые отклики

2. Дарвин опрокидывает Лестницу творения

3. Принцип аккумуляции замысла

4. Инструменты проектно-конструкторской деятельности: небесные крючья или подъемные краны?

5. Кто боится редукционизма?

Глава четвертая Древо жизни

1. Как нам представить себе Древо Жизни?

2. Как раскрасить Древо Жизни

3. Ретроспективная коронация: Митохондриальная Ева и невидимые истоки

4. Паттерны, чрезмерные упрощения и объяснения

Глава пятая Возможное и действительное

1. Степени возможности?

2. Библиотека Менделя

3. Сложные отношения генома и организма

4. Натурализованная возможность

Глава шестая Реальные связи в пространстве замысла

1. Дрейф и подъем в Пространстве Замысла

2. Вынужденные ходы в Пространстве Замысла

3. Единство Пространства Замысла

Часть II Дарвиновская мысль в биологии

Глава седьмая Запуск дарвиновского двигателя

1. Задолго до Дарвина

2. Молекулярная эволюция

3. Правила игры «Жизнь»

4. Вечное возвращение — жизнь, лишенная оснований?

Глава восьмая Биология как инженерное искусство

1. Науки об искусственном

2. Дарвин мертв. Да здравствует Дарвин!

3. Функция и спецификация

4. Первородный грех и рождение смысла

5. Компьютер, который научился играть в шашки

6. Герменевтика артефакта, или Обратное конструирование

7. Стюарт Кауфман как метаинженер

Глава девятая В поисках качества

1. Сила адаптационистского мышления

2. Парадигма Лейбница

3. Игра с ограничениями

Глава десятая Браво, бронтозавр!

1. Тот, кто кричал: «волки!»

2. Антревольты не то, чем кажутся

3. Прерывистое равновесие: многообещающее чудовище

4. Тинкер-Эверс-Чанс: дабл-плей сланцев Бёрджеса

Глава одиннадцатая Обезвреженные противоречия

1. Рой безобидных ересей

2. Три неудачника: Тейяр, Ламарк и направленная мутация

3. Cui Bono?

Часть III Разум, смысл, математика и мораль

Глава двенадцатая Подъемные краны культуры

1. Наши предки встречают мем

2. Вторжение похитителей тел

3. Возможна ли меметика?

4. Философское значение мемов

Глава тринадцатая Без ума от дарвина

1. Значение языка для интеллекта

2. Хомский против Дарвина: четыре столкновения

3. Неплохие попытки

Глава четырнадцатая Эволюция смысла

1. Поиски подлинного смысла

2. Два черных ящика

3. Перекрывая пути к отступлению

4. Безопасная дорога в будущее

Глава пятнадцатая Новый ум короля и другие истории

1. Меч в камне

2. Библиотека «Тошиба»

3. Призрачный квантово-гравитационный компьютер: уроки из Лапландии

Глава шестнадцатая Происхождение морали

1. E Pluribus Unum?

2. Фридрих Ницше и его Сказки просто так

3. Некоторые разновидности алчного этического редукционизма

4. Социобиология: хорошо и плохо, добро и зло

Глава семнадцатая Пересоздавая мораль

1. Возможна ли натурализация этики?

2. Жюри конкурса

3. Руководство по первой этической помощи

Глава восемнадцатая Будущее одной идеи

1. Похвала биоразнообразию

2. Универсальная кислота: обращаться с осторожностью!

Приложение

Библиография

Дэниел Деннет – Опасная идея Дарвина: Эволюция и смысл жизни – Что особенного в видах?

Чарлз Дарвин не собирался выводить Джона Локка из теоретического тупика или искать впечатляющую космологическую гипотезу, ускользнувшую от Юма. Сформулировав свою великую идею, он осознал, что она и в самом деле приведет к такому поистине радикальному перевороту, но изначально у него и в мыслях не было отвечать на вопрос о смысле — или даже происхождении — жизни. Цель была немного скромнее: он хотел объяснить происхождение видов. К тому времени натуралисты накопили горы заманчивых фактов о живых организмах и сумели разработать несколько способов их систематизации. В результате были сформулированы две важные загадки.

Во-первых, совокупность открытий, касавшихся адаптации организмов, что так занимали юмовского Клеанта: «Все эти разнообразные машины и даже самые мельчайшие их части приспособлены друг к другу с такой точностью, которая приводит в восхищение всех, кто когда-либо созерцал их»31. Во-вторых, невероятное разнообразие живых существ — буквально миллионы различных видов растений и животных. Почему их так много? Это разнообразие в строении организмов было в некоторых отношениях не менее поразительным, чем их совершенство, и еще поразительнее были закономерности, которые прослеживались в этом разнообразии. Существовали тысячи стадий и вариаций в развитии организмов, а также зияющие пропасти между ними.

Некоторые птицы и млекопитающие могли плавать, словно рыбы, но ни у одного вида не наблюдалось жабр; существовали собаки с телами самых разных размеров и форм, но не было собакокотов, собакокоров или пернатых собак. Закономерности требовали классификации, и ко времени Дарвина труды великих систематиков (для начала взявших за исходную точку и исправивших древние классификации Аристотеля) увенчались созданием подробной иерархии двух царств (растительного и животного), разделенных на типы, в свою очередь делившиеся на классы, за которыми следовали отряды, семейства, роды и, наконец, виды. Разумеется, виды тоже можно разделить на подвиды или разновидности: кокер-спаниель и бассет — разные подвиды вида «собаки», Canis familiaris.

Сколько существует различных видов организмов? Поскольку нет двух в точности похожих друг на друга — различаются даже однояйцевые близнецы, — то различных видов столько же, сколько и живых организмов. Однако очевидно, что различия можно классифицировать, рассортировать на важные и незначительные, или случайные и сущностные. Так учил Аристотель, и этим философским принципом руководствовались все — от кардиналов до химиков и лоточников32. У любого предмета (а не только живого организма) есть два вида качеств: сущностные, без которых предмет не будет относиться к определенному виду вещей, и случайные, которые могут быть разными у представителей одного вида.

Слиток золота может сколько угодно менять форму, оставаясь при этом золотом: золотом его делают сущностные качества, а не случайные. Предполагалось, что у каждого вида есть некая сущность. Сущности определяют вид и являются вневременными, неизменными и не допускающими градаций. Не бывает в некоторой степени серебра, или квазизолота, или полумлекопитающего. Аристотель разработал теорию сущностей в стремлении усовершенствовать платоновское учение об идеях, согласно которому каждая вещь на земле является своего рода несовершенной копией или отражением идеального образца или формы, которая существует вне времени в платоновском мире идей, где правит Бог.