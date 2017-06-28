Зачем нужен этот перевод? И в самом деле, зачем? Разве не хватает уже существующих? На русском языке Новый Завет существует уже без малого два столетия, полная Библия – без малого полтора, а в последние пару десятилетий вышло несколько новых переводов и продолжают появляться новые. Еще один – к чему?

Я прекрасно помню, как сам впервые познакомился с новозаветными посланиями, будучи студентом первого и второго курсов филфака МГУ. Я охотно читал самые разные книги по программе и просто так, в том числе и древние тексты, но тут… Я не понял практически ничего. Нет, слова и отдельные выражения были мне в общем и целом понятны, а что-то неясное можно было посмотреть в словаре, но о чем говорит текст в целом, оставалось для меня загадкой. Что-то возвышенное о Боге и Христе, и о том, что всем нам надо стараться быть хорошими христианами – вот и всё, что удалось понять.

Понятно, что заниматься переводом должны специалисты, хорошо знающие и язык, и историю, и культуру - только тогда перевод будет отражать всю специфику текста оригинала. Воспользуйтесь услугами бюро переводов - там работают настоящие профессионалы.

Краткое резюме занимает пару строк, а ведь послания – это двадцать одна книга из двадцати семи книг Нового Завета! Евангелия рассказывают нам об основах нашей веры, Деяния – о возникновении церкви, Откровение таинственно повествует о будущем, но, по сути, только Послания описывают нам подробно и на конкретных примерах, что такое церковь и как она живет. Потому, видимо, они и занимают такое значительное место в Новом Завете.

В общем и целом они остаются непрочитанными, в том числе и людьми искренне верующими и благочестивыми. Дело даже не в том, что Синодальный перевод содержит трудные слова и выражения, их при необходимости можно посмотреть в словаре. Он слишком буквально копирует греческий синтаксис оригинала, и в Посланиях такая калька оказывается порой непроходимой стеной для читателя. Емкий, энергичный, афористичный текст оригинала превращается во что-то тягучее и невнятное.

Есть и терминологические проблемы. Например, одно из ключевых для апостола Павла понятий (в особенности для Послания к Римлянам) переведено как «оправдание». Но в современном русском языке «оправдание» – это не очень убедительные объяснения школьника, опоздавшего на урок. Понять, что именно имел в виду Павел, непросто, об этом и по сю пору спорят богословы, но в любом случае это надо выразить как-то иначе.

Тогда, вероятно, нужны хорошие современные комментарии? Разумеется, нужны, полный оригинальный комментарий к Библии, подготовленный в России и на русском языке (т.н. «Толковая Библия» под редакцией А.П. Лопухина) уже успел отметить свой столетний юбилей и совершенно не соответствует современному уровню развития науки, да и стиль у него тоже не для современного читателя.

Но как только начинаешь готовить комментарий к новозаветным Посланиям, основанный на Синодальном переводе (а мне приходилось это делать), убеждаешься, что едва ли не в половине сложных случаев приходится начинать с утверждения: переведено не вполне ясно или не вполне верно, на самом деле это означает примерно вот что… И задача комментирования неизбежно приводит к задаче создания нового перевода.

Может быть, помогут те, которые вышли в последние десятилетия? Отчасти да. Перевод «Радостная весть», выпущенный Российским библейским обществом (РБО) и включенный затем в полное издание Библии РБО, достаточно понятен. Но при этом его язык многим кажется просторечным и вульгарным. Впрочем, это дело субъективных предпочтений, а вот что совершенно точно делает этот новозаветный перевод – он решительно уходит от традиции Синодального перевода Библии, который остается и долго еще будет оставаться главной национальной версией Писания. Сохраняя то самое «оправдание», он заменяет куда более понятные и привычные слова: проповедь, крещение, покаяние.

Намного более удачным в этом отношении мне представляется Новый Завет под редакцией М.П. Кулакова, но есть свои недостатки и у него. На мой взгляд, он местами тяжеловесен и архаичен по своему стилю (хоть и не до такой степени, как Синодальный). Кроме того, он выполнен адвентистами, и, хотя сам текст перевода в его нынешней версии содержит крайне мало мест, отражающих специфически адвентистскую экзегезу (мне удалось найти только два), у многих православных вызывает недоверие сам факт происхождения этого текста.

О других существующих переводах не буду подробно говорить, скажу кратко: я не видел пока полного перевода Нового Завета или хотя бы Посланий на русский язык, который показался бы мне удачной альтернативой Синодальному для той аудитории, которая не спешит рвать с самой Синодальной традицией, но и не удовлетворяется самим Синодальным текстом. Собственно, данный опыт – попытка предложить практическое решение именно для этой задачи.

Понятно, что задача выглядит амбициозной, что новый текст должен быть не просто подготовлен, но обсужден, исправлен, принят и т.д., что это задача не для одного человека и не на краткую перспективу. Но пока что ни одна организация к такому труду не приступила (кроме РБО, уже издавшего свою Библию), а потому сейчас скорее время для частных инициатив, которые, кстати, сыграли огромную роль при подготовке Синодального перевода – в царствование Николая I только так и могла осуществляться переводческая работа. Затем эти частные опыты были собраны, отредактированы и вошли в единый текст, одобренный Синодом.

Знаю, что такая частная инициатива – не первая, немало вариантов перевода появилось и раньше, но они либо выходили малыми тиражами, либо оставались в глубинах письменных столов и жестких дисков своих создателей. Наверное, настало время для обсуждения разных черновиков, и с чего-то надо начинать такое обсуждение.

Итак, читателю представлен перевод трех новозаветных Посланий, со временем к ним должны добавиться и другие тексты.