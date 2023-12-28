Поместный Собор 1917-1918 годов является, без сомнения, важнейшим событием истории Русской Православной Церкви. По времени Собор совпал с одним из самых трагических периодов в истории России - с эпохой падения монархии и перехода власти в руки безбожников.

Собор открылся 15 (28) августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. У власти еще находилось Временное правительство, однако дни его были сочтены. После того, как в октябре 1917 года власть в России захватили большевики, Собор продолжал работу еще в течение десяти с половиной месяцев.

Собор 1917-1918 годов был самым многочисленным,самым продолжительным и одним из самых плодотворных за всю историю Русской Церкви.

В ходе Собора были приняты решения по многим ключевым вопросам церковной жизни. Первый церковный Собор после 1667 года, Поместный Собор 1917-1918 годов с удивительной смелостью затронул весь спектр вопросов, поставленных перед Церковью общественными переменами.

Речь на Соборе шла и о реформе церковного управления, и о миссии, проповеди, литургии, и о проблемах монашеской и приходской жизни. Многие из рассмотренных на Соборе тем актуальны по сей день.

Некоторые из соборных решений позволили Церкви выжить в трудные годы гонений и заложили основы ее нынешнего расцвета. Судьбоносным для Русской Церкви стало решение Собора о восстановлении патриаршества, упраздненного в ходе петровских реформ начала XVIII века.

Священник Иакинф Дестивель - Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. и принцип соборности

Издательство Крутицкого подворья

Общество любителей церковной истории

Москва 2008

ISSN 1728-0168

Священник Иакинф Дестивель - Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. и принцип соборности - Оглавление

От редакции

Вступительное слово

Введение

Часть I. У ИСТОКОВ СОБОР

Глава 1. Русская Церковь в 1905 году

«Русская Церковь в параличе со времен Петра Великого

Возрождение Русской Церкви в синодальный период

Глава 2. Собор и соборность в Русской Церкви

Древность соборного установления в Русской Церкви

Проекты церковных реформ XVIII и XIX веков

Понятие соборности

Глава 3. На пути к Собору: 1905-1906

Переворот 1905 года

Решающая роль Святейшего Синода

Согласие императора

Глава 4. Годы комиссий

Предсоборное Присутствие (январь-декабрь 1906 года): расширенный консультативный совет

Толкование канонов и сущности Церкви в связи с вопросом об участии священнослужителей и мирян в Соборе

Заключение Предсоборного Присутствия

Глава 5. 1917 год в истории Церкви: на пути к созыву Поместного Собора

Роль Временного Правительства

Взятие инициативы Святейшим Синодом

Часть II. ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 1917-1918 ГОДОВ:СОСТАВ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Глава 1. Регламентация Собора

Демократическая избирательная система

Устав Собора

Глава 2. Состав и работа Собора

Состав Собора

Внешнее давление

Часть III. СОБОРНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Глава 1. Соборное устроение Церкви

Высшее церковное управление

Епархиальное управление

Приход

Монашество

Отношение к единоверию и к другим Церквам

Глава 2. Пастырская деятельность и церковная дисциплина

Проповедь

Миссия

Духовно-учебные заведения. Создание пастырских училищ

Церковная дисциплина

Богослужение

Глава 3. Церковь и государство

Юридический статус Церкви

Преподавание Закона Божия и приходские школы

Брак и развод

Церковное имущество и доходы

Гонения на Церковь

Часть IV. ИСПОЛНЕНИЕ И РЕЦЕПЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОБОРА

Глава 1. Исполнение соборных постановлений Применение соборных реформ в Московском Патриархате

Применение постановлений Собора 1917-1918 годов в Архиепископии Православных Русских Церквей в Западной Европе

Глава 2. Богословское восприятие Собора 1917-1918 годов

Демократическое понимание Церкви (прот. Николай Афанасьев)

Разделение между мирским и духовным (прот. Александр Шмеман)

Недостаточное переосмысление отношений между Церковью и государством (прот. Иоанн Мейендорф)

Собор, отмеченный духовным кризисом, но открывающий значительные перспективы (прот. Георгий Флоровский)

Заключение

Список использованных источников и литературы

Указатель имен

Священник Иакинф Дестивель - Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. и принцип соборности - Введение

Русское слово собор означает как собрание духовенства и мирян {Поместный Собор), так и главный храм епархии {кафедральный собор). Прилагательное соборный является определением Церкви в славянском переводе символа веры. Это ярко свидетельствует о существующей в русской мысли неразрывной связи между Церковью и Собором, доходящей вплоть до смешения. В русском богословии Церковь по природе своей соборна: именно Собор являет сущность Церкви.

Темой данной работы является изучение понятия и практического применения экклезиологического принципа соборности на Поместном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Самым памятным постановлением Собора стало восстановление патриаршества. Однако главным и наиболее новаторским его решением было возрождение самого соборного института как обычного способа управления Церковью, а также введение на всех уровнях церковной жизни принципа соборности, который касается значения Соборов в жизни Церкви, функций предстоятеля, и в особенности роли мирян. Тема соборности никогда не была столь актуальной во внутренней жизни Церквей и в межцерковных отношениях, как в настоящее время. Собор 1917-1918 годов является одной из основных ссылок в этой дискуссии: он был единственным Собором, который не только дал богословское осмысление принципу соборности, но и нашел ему конкретное применение.

В настоящее время вопрос о применении принципа соборности встает для Русской Церкви в нескольких областях; речь идет о регулярности созыва и составе Поместных Соборов, о роли священнослужителей и мирян в церковной жизни, об отношениях Русской Православной Церкви с другими Поместными Православными Церквами. Созвать следующий после 1918 года Собор Русской Православной Церкви удалось только по окончании Второй мировой войны. Из девяти Соборов, созванных после 1943 года, только четыре (1945, 1971, 1988, 1990) были Поместными, то есть включали священнослужителей не архиереев и мирян (по одному клирику и мирянину от епархии). Юбилей 2000 года послужил предлогом для созыва Собора в Москве. На этом Соборе был принят новый Устав Русской Православной Церкви. Согласно Уставу 1988 года, Поместные Соборы должны были созываться каждые десять лет. Так как последний Поместный Собор прошел в 1990 году, то поместным должен был быть Собор 2000 года.

Он, однако, был архиерейским. В новом Уставе Поместный Собор стоит на первом месте, как и в 1917 году, и рассматривается непосредственно после общих положений:«В Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения и канонического устроения принадлежит Поместному Собору». В Уставе не указывается ни периодичность его созыва, ни его состав, ни роль мирян. Однако процедура принятия решений, предусматривающая «право вето» архиерейского совещания, очень похожа на ту, которая существовала в 1917 году: если с решением пленарного заседания не согласно большинство архиереев, оно должно быть пересмотрено. Если новое предложение будет также отклонено, то постановление теряет всякую юридическую силу. Подобное нововведение свидетельствует о стремлении вернуться к организации Поместных Соборов, которая более соответствует духу Собора 1917-1918 годов. Поместный Собор в таком понимании рассматривается не просто как выборный или утверждающий решения архиерейских Соборов орган, но также как законодательное учреждение,согласное с русской традицией соборности. Соборность нельзя смешивать с демократией, несмотря на то, что демократические веяния чувствовались на Соборе 1917-1918 годов ввиду внешнего политического и социального контекста. Соборность заключается в гармоничном сочетании различных даров Духа, в котором последнее слово принадлежит иерархии, действующей не изолированно, а сообща со всеми остальными частями Тела Христова.