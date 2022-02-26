Виктор Ливцов - Экуменическое движение и Русская Православная Церковь в контексте государственной конфессиональной политики России

Проблема воссоединения христианских церквей существует с момента их разделения, которое началось ещё в ранний период истории христианства. Поэтому всегда предпринимались шаги к восстановлению нарушенного христианского единства. Но поскольку каждая из разделившихся конфессий считала себя «истинной» церковью, то эти объединения проходили в виде подчас насильственных уний, дававших возможность присоединяемой церкви сохранить лишь свои обряды, но не воссоздававших единого церковного христианского организма. При этом, данные попытки часто приобретали ярко выраженную политическую окраску. Однако экуменическое движение, зародившись в конце XIX в. и являясь одним из проявлений глобализации в религиозной сфере, предложило новый способ достижения церковного единения. В его основе лежала протестантская «теория ветвей» о равной истинности христианских исповеданий и о возможности их объединения в некий «парламент религий» для поисков истины и социального служения. Многие православные церкви, жившие по принципам автокефалии (самостоятельности частей), в том числе и Русская православная церковь (РПЦ), включились в эти процессы. При этом, проблема отношений РПЦ с экуменическим движением имела свою историческую динамику и сразу приобрела как религиозный, так и политический подтекст. РПЦ, являлась крупнейшим социально-общественным институтом, влияла на многие стороны российской жизни, пользуясь поддержкой государства как национальная церковь. Одновременно она мыслила себя как надгосударственная истинная церковь, считая католиков и протестантов вероотступниками. Поэтому участие в диалоге с другими христианскими конфессиями изначально неоднозначно воспринималось в церковной среде.

Эта неоднозначность сохранялась и после Октябрьской революции. Для одной части деятелей РПЦ, как внутри, так и вне страны, экуменический диалог казался спасительным каналом поддержки со стороны международных организаций, для другой опасной тропой потери самоидентичности. Ситуация осложнилась, когда Советское государство в середине прошлого века, продолжая бороться с церковной идеологией, попыталось использовать РПЦ для реализации внешнеполитических планов с помощью экуменических организаций, и, в первую очередь, Всемирного совета церквей (ВСЦ). К тому же, в 1960-е гг., чтобы не остаться в изоляции, своё понимание экуменизма провозглашает и Римская католическая церковь (РКЦ), ранее его отрицавшая. Контролируемое советским государством участие РПЦ в экуменическом движении стало важным пунктом деятельности РПЦ и частью внешней политики СССР, поставив перед иерархией ряд канонических вопросов, но позволившей РПЦ выйти из международной изоляции, выжить и обновиться.

С разрушением советских институтов встал вопрос о формах участия РПЦ в экуменическом движении, что породило кризисные явления в церкви. Распад СССР вызвал дезинтеграцию в РПЦ, восстановление униатской церкви Украины и прозелитизм, принимаемый некоторыми как оборотная сторона экуменизма, в котором, к тому же, усиливались либеральные модернистские тенденции. Эти вопросы стали одними из насущных, учитывая, что, в отличие от молодых архиереев, большинство иерархов РПЦ были в прошлом участниками экуменического движения.

Виктор Ливцов - Экуменическое движение и Русская Православная Церковь в контексте государственной конфессиональной политики России с середины XIX в. по начало XXI в.

Орёл: Издательство ОФ РАНХиГС, 2015. - 552 с.

ISBN 978-5-93179-401-3

Виктор Ливцов - Экуменическое движение и Русская Православная Церковь в контексте государственной конфессиональной политики России с середины XIX в. по начало XXI в. - Содержание

Введение

Глава 1. Историография и источники по проблеме исследования

Глава 2. Теоретико-методологические проблемы исследования экуменизма

Глава 3. Русская православная церковь и экуменическое движение в конце XIX начале XX в.

Глава 4. Русская православная церковь и экуменическое движение в 20-40-е гг. XX в.

Глава 6. Кризис в экуменическом движении и Русская православная церковь на рубеже веков

Заключение

Использованные источники и литература