В истории Православной Церкви в России XIX век и начало XX выпадают на синодальный период, время внешнего благополучия и процветания — и одновременно подчинения государству, жесткого контроля, секуляризации. В эту эпоху с особой силой заявили о себе некоторые удаленные от мира монастыри, превратившиеся в духовные ориентиры для многих людей: Соловецкий, Валаамский, Саровская пустынь, Глинская пустынь.

В число наиболее влиятельных обителей в России вошла малоизвестная до XIX в. заштатная Козельская Введенская Оптина пустынь (Калужской губернии). Отличительной чертой в новый период ее истории стали открытость и живая связь с окружающим миром, которые проявлялись в служении оптинских старцев, переводческой и издательской деятельности, массовых паломничествах в Оптину, контактах со многими крупными писателями, поэтами, философами, членами императорской фамилии.

Особое место в истории Оптиной пустыни занимали те монахи и послушники, которые в силу разных причин покинули ее, разъехавшись в самых разных направлениях, но зачастую сохранив причастность «духовной родине». Более того, попав в новое место, они нередко передавали ему особый отпечаток оптинской монастырской культуры.

Глеб Михайлович Запальский - Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825—1917 годах

М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. — 416 с.: ил.

(Вклейка в конце книги.)

ISBN 978-5-9551-0343-3

Глеб Запальский - Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825—1917 годах - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИОГРАФИЯ

ИСТОЧНИКИ

ГЛАВА 1. ОПТИНА ПУСТЫНЬ: МОНАСТЫРЬ И МИР

1. Монастырская культура

2. Знакомство с Оптиной

3. Старцы и старчество

4. Монастырские будни

5. Жизнь страны глазами оптинских монахов

6. Авторитет Оптиной пустыни в Церкви

7. Место монастыря в общественном сознании

Глава 2. Состав и распределение оптинских воспитанников

1. Динамика выхода из монастыря

2. Состав выходцев из Оптиной пустыни

3. Возвращение в мир

4. Монахи-миссионеры

5. Переход в другие монастыри

6. «Духовные землячества»

7. Традиции выбора настоятелей монастырей

8. Карьерный рост в Церкви

ГЛАВА 3. САМОСОЗНАНИЕ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ОПТИНСКИХ ВОСПИТАННИКОВ

1. Выход из монастыря

2. В разлуке с «духовной родиной»

3. Черты самосознания оптинцев

4. Оптинское наследие

5. Иеромонах Арсений (Троепольский)

6. Монашеские нестроения

7. Оптинские воспитанники глазами современников

8. Возвращение в Оптину пустынь

Заключение

SUMMARY

Приложение. БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК «ВОСПИТАННИКИ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ (1825—1917 гг.)»

Список источников

Список литературы

Список библиографических сокращений

Именной указатель

Географический указатель

Глеб Запальский - Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825—1917 годах - Предисловие

Оптинским воспитанникам — и посвящена наша книга. «Как листья, разносимые ветром, разлетаются неведомо друг другу, бывшие некогда вместе, как бы на одном ветвистом дереве, и кто соберет разнесенные!» — говорил о монахах писатель А. Н. Муравьев [1] . В собирании листьев, опавших с оптинского древа, мы видим одну из своих задач. Некоторые из монахов, о которых пойдет речь, хорошо известны читателю, с большинством других предстоит познакомиться.

Мы определяем воспитанников по принадлежности к братству Оптиной пустыни в течение любого временного отрезка (даже если это всего несколько месяцев) и факту выхода из монастыря (возвращение в мир, перемещение в другой монастырь, в духовную миссию, поступление в духовно-учебное заведение и т. д.). Соответственно, условимся не относить к этой категории светских людей, живших при обители (например, С. А. Нилуса), так называемых добровольных послушников, не входивших в состав братства, а также многочисленных членов братства, которые никуда из него не уходили.

Иными словами, здесь далеко не исчерпывается весь круг лиц, живших в Оптиной. Но, останавливая свое внимание на выходцах из славной обители, мы говорим о сотнях людей и получаем слепок всего братства — репрезентативную выборку из числа монашествующих, которая дает целостное представление об оптинской монастырской культуре и в какой-то степени о феномене общежительных монастырей синодальной эпохи.

В работе рассматривается период расцвета Оптиной пустыни. Нижняя хронологическая граница приходится на 1825 г. — начало длительного настоятельства в монастыре архимандрита Моисея (Путилова), с которым связаны важнейшие перемены, прежде всего введение старчества. Верхняя граница отмечена 1917 г., за которым последовало официальное закрытие пустыни и начало насильственного выселения монахов. Оба эти года и в истории России стали рубежными.

Мы применяем просопографический метод, позволяющий с помощью массовых источников создать «коллективный портрет» большой группы действующих в истории людей (статичный или в хронологической динамике), выявить общие характеристики группы, реконструировать биографии отдельных лиц. Этот метод концентрирует внимание не только на выдающихся деятелях, но и на всех остальных, обычных людях, которым раньше почти не уделялось внимания.

В результате мы получаем целостное представление о явлении, проникаем на более глубокий уровень постижения истории. Одним из итогов работы стала база данных, отразившая сведения обо всех выявленных воспитанниках Оптиной пустыни, вышедших из нее в 1825—1917 гг. В приложении к книге представлен материал этой базы данных — биобиблиографический указатель воспитанников, он может послужить точным и подробным пособием для составления жизнеописаний многих людей.

Наша монография — один из немногих опытов комплексного научного исследования большой группы монашествующих; если же говорить об изучении выходцев из какой-либо обители, то этот опыт один из первых. В научный оборот вводится масса неопубликованных источников из целого ряда архивов.

Работа создана на базе кандидатской диссертации, защищенной на Историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова в 2007 г. Монография была рекомендована к печати Ученым советом Исторического факультета МГУ Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 08-01-16109д).