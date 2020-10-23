Пётр Знаменский - История Русской Церкви - учебное руководство

П. В. Знаменский был убежденным православным христианином и, вместе с тем, не принимал узкого сектантского фанатизма, свойственного иным “ревнителям веры”, доводящим своим формализмом правила и учреждения церковные, сами по себе святые и спасительные, “до мертвой ветхозаветности”.

Он понимал, что в его время (и это особенно ощущалось в последние десятилетия перед революцией 1917 г.) трудно требовать от всех детской и доверчивой веры,не подтвержденной научным знанием. Это означает, — писал он, — что мы имеем потребность в современной науке, которой необходимо дать истинное направление, т. е. основать ее на Краеугольном Камне, который есть Христос.

“История нашей Церкви, — писал Знаменский в 1863 г. на страницах “Православного собеседника”, — доселе шла по официальному так сказать направлению, в каком разрабатывалась некогда и гражданская история.

Как последняя исключительно занималась биографиями князей и царей, следила за развитием государственного начала, не обращая никакого внимания на склад жизни, на требования и жизненные идеалы самого народа, так и в параллель ей церковная история рассказывала нам жития и подвиги благочестивых иерархов и святых мужей, следила за проявлениями в жизни внешней стороны православия, тоже не обращая никакого внимания на религиозный склад, на развитие религиозного сознания самого народа, на те оригинальные формы, в коих народ выражал понимание предложенного ему учения.

Мы знали, кто и когда учил народ православной вере, какие правила церковной жизни переданы были в Россию греческой церковью; но не знали другой, — самой существенной стороны дела, как народ усвоил учение веры, как церковный закон обнаружил свое влияние на народную жизнь, какие особенности в вероучении и в церковной практике проистекали от соприкосновения православия с народными понятиями и жизнью”.

Профессор Пётр Васильевич Знаменский - История Русской Церкви - учебное руководство

Издание девятое, исправленное

Центр русских исследований в Медоне Paris

Крутицкое Патриаршее Подворье Общество любителей церковной истории

Москва 2000

Петр Знаменский - История Русской Церкви - Содержание

Введение в историю Русской церкви: христианство в России до образования Русской церкви при святом Владимире

Христианство в пределах России до начала Русского государства.— Крещение великой княгини Ольги.— Обстоятельства крещения св. Владимира.— Крещение русских в Киеве.— Образование Русской церкви.— Понятие о науке истории Русской церкви.— Источники науки.— Разделение русской церковной истории на периоды

ПЕРИОД I От крещения русского народа до нашествия монголов и усиления северо-восточной Руси (989 -1237 гг.)

Гл. I. Распространение христианской веры.— Распространение христианства при святом Владимире.— Распространение веры при преемниках св. Владимира в XI-XII вв.— Христианство у инородцев.— Обстоятельства, препятствовавшие и способствовавшие быстрому и мирному распространению христианства в России.— Древнеязыческая мифология, представления о душе и загробной жизни, праздники и обряды.— Попытки римского католичества утвердиться в России.— Орден меченосцев.— Распространение латинства в Галицком княжестве

Гл. II. Устройство Русской церкви; церковное управление.— Начало Русской митрополии.— Митрополиты-греки.— Попытки к избранию митрополитов из русских.— Зависимость киевских митрополитов от патриарха.— Взаимные отношения между властями церковной и гражданской и значение иерархии в делах гражданских.— Первые епархии в России.— Отношения епископов к митрополиту, порядок их избрания и отношения их к своим князьям.— Законы церковного управления.— Уставы русских князей.— Права, предоставленные княжескими уставами духовенству в содержании и церковном суде.— Низшее духовенство, порядок его избрания и средства содержания

Гл. III. Учение и духовное просвещение.— Влияние веры Христовой на пробуждение и развитие любви к учению.— Ревнители духовного просвещения, первые училища и библиотеки.— Характер книг, употреблявшихся в древней России. Переводная письменность.— Русские писатели.— Преподобный Феодосий.— Кирилл Туровский.— Иоанн II.— Игумен Даниил.— Писатели в повествовательном роде

Гл. IV. Богослужение.— Общий взгляд на богослужение.— Первые храмы.— Святыни храмов — святые иконы.— Святые мощи.— Общественное значение храмов.— Новые русские праздники.— Богослужебные уставы, книги и церковное пение.— Богослужебные особенности Русской церкви и развитие обрядности в религиозной жизни.— Спор о постах в среду и пяток

Гл. V. Христианская жизнь.— Влияние христианства на перемену нравственно-религиозной жизни русского народа.— Остатки язычества.— Примеры благочестия в жизни русских князей и пастырей церкви.— Монашество.— Преподобные Антоний и Феодосий.— Устройство Киево-Печерского монастыря.— Значение Киевской обители.— Другие замечательные монастыри

ПЕРИОД II От нашествия монголов и усиления северо-восточной Руси до разделения Русской митрополии (1237-1461 гг.)

Гл. I. Бедствия церкви и распространение веры.— Нашествие монголов и влияние его на образо- вание нового центра церковной жизни.— Отношение к христианству монголов.— Мученики за веру.— Ханские ярлыки духовенству.— Распространение христианства среди татар.—Христианство на севере.— Христианство на северо-востоке у зырян; св. Стефан Пермский.— Борьба православия с католичеством на северо-западе.— Борьба с католичеством в княжестве Галицко-Волынском.— Православие и борьба его с католичеством в Литве.—Успехи католичества при Ягелле

Гл. II. Церковная иерархия и состояние духовенства.— Расстройство в церковном управлении вследствие татарского нашествия и восстановление порядка митр. Кириллом II.— Митрополит Максим.— Св. Петр.— Митрополит Феогност.— Св. Алексий. Споры о единстве митрополии.— Смуты в митрополии по кончине митрополита Алексия. Митрополит Киприан и его заслуги.— Митрополит Фотий.— Григорий Цамблак.— Митрополит Исидор.— Св. Иона.— Разделение митрополии.— Государственное значение митрополитов.— Церковная власть и права митрополита.— Епархии и епархиальное управление.— Новгородские владыки.— Местное значение владыки.— Отношения владык к митрополиту.— Белое духовенство

Г л. III. Богослужение.— Расстройство богослужебного порядка и заботы о восстановлении его.— Определения соборов Владимирского 1274 г. и Константинопольского 1276 г. относительно богослужения.—Деятельность митрополита Киприана по упорядочению богослужения.— Строение храмов и их значение.— Святые иконы.— Новые праздники.— Противодействие обрядовому благочестию. Ересь стригольников

Гл. IV. Христианская жизнь.— Влияние времени на развитие добрых и худых качеств в жизни русского народа.— Примеры благочестия многих русских пастырей и князей.— Монашество. Причины быстрого умножения монастырей.— Преподобный Сергий.— Значение Сергиевой лавры.— Другие замечательные монастыри и подвижники.— Устройство монастырей. Общежитие и отшельничество.—Монастырские вотчины.— Общественное значение монастырей.— Особый род подвижничества — юродство во Христе

Гл. V. Состояние просвещения.— Неблагоприятные условия для развития образования.— Переводная письменность.— Размножение апокрифов.—Оригинальная письменность.— Поучения XIII в.— Поучения XIV в.— Поучения XV в.— Поучения и послания митрополитов XV в.— Жития святых.— Путешествия к святым местам

ПЕРИОД III Русская церковь, разделенная на две митрополии (1461-1589 гг.)

А) Московская митрополия. Общий взгляд на состояние московской митрополии по отделении от нее юго- западной 129-129

Гл. I. Распространение веры.— В Пермском крае. Преподобный Трифон Вятский.— Христианство на северном Поморье.— В Казани. Просветительная деятельность казанских чудотворцев.— Св. Гурий.—Св. Варсонофий и Герман.— Христианство в Астрахани и на Кавказе 129-134 Гл. И. Церковное управление.— Отношение митрополита к патриарху и к московским государям.— Митрополиты при Иоанне III и Василие.— Митрополиты в малолетство Грозного. Митрополит Макарий.— Митрополит св. Филипп II.—Митрополиты при царе Феодоре.— Епархии московской митрополии.— Органы епархиального управления.— Устройство церковного суда.— Состояние белого духовенства.— Сборы с духовенства.— Содержание белого духовенства. Перехожие и крестцовые попы.— Меры к улучшению нравов белого духовенства

Гл. III. Благочиние, богослужение и христианская жизнь.— Нестроения в церковном богослужении.— Испорченность богослужебных книг, указанная Максимом Греком, и неудовольствия на него.— Определение о богослужебных книгах собора 1551 г.— Устройство типографии в Москве, первая печатная книга и судьба печатников.— Новые храмы.— Судьба местных святынь. Соборы 1547 и 1549 гг.— Новые праздники и обряды.— Святые иконы. Дело Висковатого.— Обрядовый характер благочестия русских людей.— Домострой.— Состояние монашества.— Преп. Нил Сорский и преп. Иосиф Волоцкий.— Другие подвижники и обители XV-XVI вв.— Распоряжение правительства о церковных вотчинах.— Недостатки монастырской жизни

Гл. IV. Учение и духовное просвещение.—Печальное состояние просвещения в XIV в.— Недостаток

школ и других просветительных средств.— Ересь жидовствующих.— Борьба с ересью архиепископа Геннадия и преподобного Иосифа Волоцкого.— Просветительная деятельность св. Геннадия и преп. Иосифа.— Возбужденные ересью вопросы и спор о них иосифлян и белозерских старцев.—Отношение к спору иосифлян с белозерцами митрополита Даниила.— Максим Грек и его просветительная деятельность.— Участие Максима в споре иосифлян с их противниками.— Судьба Максима.—Труды митрополита Макария.— Ереси Башкина и Косого.— Зиновий Отенский.— Отношения православных к протестантству и католичеству

Б) Киевская митрополия до присоединения Малороссии к Москве

Общий обзор состояния православия в Литве.— Положение Киевской митрополии по отделении ее от Московской.— Отношение митрополитов к константинопольскому патриарху и внутреннее управление митрополии.— Участие мирян в церковных делах.— Состояние православия при Александре и Сигизмунде I.—Виленский собор 1509 г.— Состояние церкви при Сигизмунде II.— Распространение в Польше и Литве протестантства, появление и деятельность иезуитов.— Виленская иезуитская академия.— Развитие иезуитами мысли об унии с Римской церковью.— Усиление католического влияния на высшие классы при Стефане Батории и Сигизмунде III.— Борцы за православие.—Братства.— Приезд патриарха Иеремии и положение в это время церкви.— Подготовка и главные деятели унии

Введение унии на Брестском соборе.— Усилия иезуитов и польского правительства к распространению унии.— Орден базилиан.— Противодействие унии со стороны православных.— Братские школы и вышедшие из них защитники православия.— Восстановление православной иерархии патриархом Феофаном.— Митрополит Иов Борецкий.— Митрополит Исаия Копинский.— Петр Могила.— Преобразование Петром Могилой Киевской школы.— Ученые труды Петра Могилы и его коллегии

ПЕРИОД IV Московское патриаршество (1589-1700 гг.)

Гл. I. Церковное управление.— История учреждения патриаршества в Москве.— Права и управление патриарха.— Умножение епархий и возвышение епископских кафедр.— Служение отечеству в смутное время патриарха Иова.— Служение отечеству патриарха Гермогена.— Заслуги отечеству епархиальных архиереев.— Заслуги отечеству русских монастырей и особенно Троицкой лавры.— Патриарх Филарет и его значение.— Отношение государства к церкви при патриархах Иоасафе и Иосифе.—Уложение царя Алексея.— Монастырский приказ.— Никон до патриаршества.— Патриаршество Никона и его отношения к царю.— Враги Никона.— События по удалении Никона.— Суд над Никоном и его заточение.— Собор 1666 и 1667 гг.— Значение и труды патриархов после Никона

Гл. II. Расширение пределов Московского патриаршества.— Внешнее расширение пределов Русской церкви.— Присоединение Малороссии.—Подчинение Киевской митрополии Московскому патриарху.— Распространение христианства в Сибири, Прикавказье, в Казанском крае, среди мордвы

Гл. III. Христианская жизнь и богослужение.—Характер времени.— Остатки язычества и суеверия.—Развитие крайне обрядовой религиозности.— Недостатки в отправлении богослужения и умножение ошибок в богослужебных книгах.— Исправление богослужебных книг и обрядов до патриарха Никона.— Исправления при Никоне.— Одобрение Никоновых исправлений собором 1666 года и отделение раскола от церкви.— Раскольнические волнения и меры против раскола.— Продолжение обрядовых исправлений после 1667 года

Гл. IV. Духовное просвещение.— Состояние просвещения в Москве до половины XVII века и заботы о его возвышении.— Вызов киевских ученых в Москву; Ртищевское братство.— Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий.— Сильвестр Медведев и инок Евфимий.— Братья Лихуды.— Осуждение хлебопоклоннической ереси на соборе 1690 года и высылка киевских ученых из Москвы.— Начало Московской академии и состояние ее при Лихудах.— Быстрый упадок академии после высылки Лихудов

ПЕРИОД V Синодальный

Гл. I. Церковное управление.— Переходное время; местоблюстительство патриаршего престола.— Отношение Петра к великорусскому духовенству; святитель Митрофан и другие иерархи-великороссы.—Отношения Петра к Стефану.— Борьба Стефана против увлечений протестантством; дело Тверитинова и Камень Веры.— Новые приближенные царя — Феодосий и Феофан.— Составление Духовного регламента.— Открытие Святейшего Синода и его состав.— Положение Синода в общем составе государственной администрации.— Права Святейшего Синода в области церковного управления и его органы.— Перемена в составе Синода по смерти Петра.— Святейший Синод при Петре II и Анне Иоанновне и борьба Феофана со своими врагами.— Кончина Феофана и его значение.— Св. Синод при импер. Елизавете.— Святейший Синод при имп. Екатерине II.— Святейший Синод при Александре I.— Св. Синод с царствования Николая I.—Перемены в епархиальном управлении.— Органы епархиального управления.— Управление военным духовенством.— Перемены в содержании высшей иерархии и монастырей.— Протест Арсения Мацеевича и его судьба.— Перемены в положении белого духовенства

Гл. II. Распространение веры.— Обзор расширения пределов Русской церкви.— Крещение инородцев в Казанской епархии и соседних местностях.—Крещение калмыков и самоедов.— Миссионерство в Сибири до XIX в.— Макарий Глухарев; Алтайская и другие миссии в западной Сибири.—Миссии восточной Сибири.— Миссионерство в Китае.— Миссионерство в Японии.— Устройство православного общества.— Восстановление православия на Кавказе.— Положение церкви в Грузии; экзарх и грузинская контора.— Состояние православия в польских областях до Екатерины II.— История воссоединения униатов до имп. Николая I.— История воссоединения униатов при Николае I и Александре II.— Успехи православия среди католиков.—Распространение православия среди протестантов Западного края и за границей

Гл. III. Учение и духовное просвещение.—Устройство Московской академии по образцу Киевской.— Покровитель образования Иов Новгородский.—Школы при архиерейских домах по Духовному Регламенту.— Обучение в архиерейских школах и их содержание.— Преобразование духовных училищ в 1808 г.— Дальнейшие реформы духовных школ.— Ученые труды по богословским наукам и известнейшие писатели: св. Димитрий Ростовский, Стефан Яворский и Феофан Прокопович.— Борьба богословских направлений в начале XVIII в.— Полемика из-за Камня Веры и Феофилакт Лопатинский.—История исправления Библии до издания 1751 г.— Известнейшие представители богословской науки и проповедничество во 2 половине XVIII в.— Известнейшие представители духовной науки и проповедничества в XIX столетии.— Библейское общество и перевод Библии на русский язык.— Дальнейшая история перевода Библии на русский язык.— Борьба с вредными для веры западными влияниями: а) с религиозным вольнодумством.— Борьба б) с масонством и мистицизмом.— Состояние религиозного образования народа.— Народное сектантство: хлысты и скопцы.— Духоборцы, молокане и штундисты.— Раскол старообрядства

Гл. IV. Богослужение и жизнь христианская.— Исправление некоторых богослужебных чинов и последований и составление новых служб.— Новые праздники.— Наблюдение за иконописанием.— Распоряжения о церковном пении.— Более замечательные храмы.— Меры относительно усиления церковного благочиния и народной религиозности.— Состояние при Петре I монастырей; Невская лавра.— Последующие распоряжения о монашестве; монастыри штатные и заштатные.— Восстановление более известных монастырей и открытие новых.— Внутренняя жизнь монашества.— Заслуга для монашества св. Тихона, митр. Гавриила и других архиереев.— Паисий Величковский и его влияние на русское монашество.— Оптина пустынь.— Саровская пустынь и старец Серафим; другие монастыри, известные подвижниками.

Петр Знаменский - История Русской Церкви - Введение

Древнее предание, занесенное в русскую летопись, говорит, что начало христианства в России положено еще во времена апостольские святым апостолом Андреем Первозванным: проходя с проповедью Евангелия Фракию, Скифию и Сарматию, он доходил будто бы до Днепровских гор, где после возник Киев, благословил их и предрек, что на них “воссияет благодать Божия, имать град велик быти и церкви многи имать Бог воздвигнути”. Но после этого еще долго мы не видим никаких признаков христианства по всему пространству будущей Русской земли, за исключением только самых южных ее пределов, где находились старинные колонии греков и где находим очень древние его следы, может быть, действительно относящиеся ко временам святого апостола Андрея.

В III веке на устьях Дуная была епархия Скифская или Таматарха. В Крыму христиане были еще во дни святого Климента Римского, который был сослан сюда из Рима в 94 году; в IV веке упоминаются здесь епархии Херсонская и Босфорская; в VII и VIII вв. Сурожская и Фульская. В IV веке была епархия у готфов, живших между Доном и Днестром. Из всех этих местностей семена христианства, конечно, удобно могли заноситься и в Россию, но едва ли могли здесь прививаться, потому что падали, так сказать, при пути, на большой дороге, по которой непрестанно двигались в Европу разные азиатские орды.

Более благоприятные условия для успехов здесь евангельской проповеди настали с неопределенного времени поселения в пределах России оседлого народонаселения племен славянских. Славяне были издавна близко знакомы с Грецией, куда они ездили для грабежа, для торговли и для службы в войсках императорских. Есть кое-какие известия и о результатах этого знакомства их с христианской империей, о случаях принятия ими христианства.

Таково известие жития святого Стефана Сурожского (787) о некоем славянском князе Бравалине, который вскоре после смерти святого напал с дружиной на Сурож, разграбил его, хотел ограбить и мощи Стефана, но был поражен чудесною силой и крестился. В житии святого Георгия Амастридского передается подобный же рассказ о россах, напавших на Амастриду (в Пафлагонии) и хотевших раскопать гроб святого Георгия; пораженный чудом над воинами, вождь их просил молитв христиан, освободил пленных и заключил с жителями союз. — В половине IX века Болгария, Моравия и Паннония услышали евангельскую проповедь первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, которые изобрели славянские письмена и переложили на славянскую речь Священное Писание и богослужебные книги. Около того же времени призванием князя Рюрика в Новгороде было положено начало Русского государства, которому Провидением суждено было воспользоваться трудами Кирилла и Мефодия более всех других славянских стран; княжеская власть стала соединять разрозненные славяно-русские племена в один народ и таким образом пролагать путь к будущему всенародному крещению Руси.

Киевские князья Аскольд и Дир первые подпали под влияние православной Греции и подготовили ему путь в Россию. В 864 году они сделали набег на Царьград. После усердной молитвы император Михаил III и патриарх Фотий с крестным ходом вынесли на берег Босфора чудотворную ризу Богоматери и погрузили ее в воду. Поднялась буря и стала топить суда россов; только немногие из варваров воротились домой. Пораженные чудом, князья просили крещения. Посланный к ним епископ произвел на киевлян сильное впечатление как своею проповедью, так и, особенно, чудом, бросив в костер Евангелие и потом вынув его из огня невредимым. Многие руссы тогда же крестились.

Вероятно, крестились и князья; по крайней мере известно, что киевские христиане на могиле Аскольда возвели после церковь святого Николая. По убиении Аскольда и Дира князем в Киеве стал Олег, переехавший сюда из Новгорода. Он тоже совершил поход под Царьград, сильно притеснил этот город и успел заключить с греками выгодный мир (в 911 году). Когда его послы были в Греции для заключения мира, греки, по приказанию императора, водили их по церквам, показывали разные святыни и давали наставления в вере.

После заключения договора русские еще чаще стали ходить в Византию для торговли, жили там по нескольку месяцев при монастыре святого Маммы и ближе знакомились с православием; другие поступали на службу к императору. В 944 году преемник Олега Игорь тоже заключил договор с греками; в этом договоре Русь разделяется уже на крещеную и некрещеную; первая клялась в соблюдении договора при киевской церкви святого Илии.