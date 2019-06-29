Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений – Том 3 – Построение исторического мира в науках о духе

Дильтей – Собрание сочинений – 3 – Построение исторического мира
Настоящий том собрания сочинений Вильгельма Дильтея (1833-1911) включает в себя работы, наброски и варианты, опубликованные в 1927 году в седьмом томе немецкого собрания сочинений, изданного Бернхардом Гротгейзеном. Все они возникли в поздний период творчества немецкого мыслителя и относятся к числу наиболее влиятельных его сочинений.
Несмотря на единство общего замысла всей философской работы Дильтея, направленной на обоснование теоретической и гносеологической специфики «наук о духе», представленные здесь тексты отличаются рядом существенных особенностей, обратить внимание на которые и предназначено настоящее предисловие. Согласно многим устоявшимся интерпретациям, в «Построении исторического мира в науках о духе» Дильтей отходит от попыток положить в основание наук о духе описание и анализ психической жизни и обращается к разработке герменевтической концепции понимания объективированных «проявлений жизни».
Это изменение позиции нередко рассматривается как поворот Дильтея от психологии к герменевтике. Противопоставление герменевтического и психологического получило широкое распространение в работах многих мыслителей XX столетия, развивавших герменевтические подходы в философии и гуманитарных науках и опиравшихся на такую трактовку творчества Дильтея.
Однако современные интерпретаторы наследия немецкого мыслителя ставят под сомнение представление о глубоком расхождении между его ранними и поздними работами, рассматривая последние как прямое и органичное продолжение общего плана Дильтея, заявленного уже в первом томе «Введения в науки о духе» и объединенного замыслом «критики исторического разума». В контексте этой дискуссии публикуемое в настоящем издании предисловие Бернхарда Гротгейзена, отдающего должное и преемственности в творчестве Дильтея и определенной новизне его поздних работ, продолжает сохранять свое значение в качестве образца взвешенной позиции.
Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений – Том 3 – Построение исторического мира в науках о духе
Под ред. А.В. Михайлова и Н.С. Плотникова.
Пер. с нем. под ред. В.А. Куренного
Издательство – «Три квадрата» – 419 с.
Москва – 2004 г.
ISBN 5-94607-039-8
Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений – Том 3 – Построение исторического мира в науках о духе – Содержание
- Предисловие редактора
- Предисловие немецкого издателя
- РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
- Очерки по основоположению наук о духе
Первый очерк. ПСИХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
I. ЗАДАЧА, МЕТОД И ПОРЯДОК ОСНОВОПОЛОЖЕНИЯ
II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕСКРИПТИВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Второй очерк. СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗНАНИЯ
I. ПРЕДМЕТНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ
- 1. Отграничение предметного постижения
- 2. Отношение между переживанием и психическим предметом
- 3. Отношение между созерцанием и чувственными предметами
- 4. Структура постигающего переживания
- 5. Постигающие переживания как структурные единства и их внутренние отношения
II. ПРЕДМЕТНОЕ ОБЛАДАНИЕ
I. Чувство
- 1. Отграничение переживаний чувства
- 2. Всеобщий характер действия в переживании чувства
- 3. Структурное единство переживания чувства
- 4. Структурные сопряжения чувств между собой
- 5. Система отношений чувств друг к другу в отличие от системы предметного постижения и воления
- Дополнение: завершение внутренней телеологии структурной взаимосвязи чувств в объективных образованиях
II. Воление (Первый фрагмент)
- 1. Объем переживаний воления
- 2. Анализ воления
(Второй фрагмент)
- 1. Основание воления в предметном постижении и чувстве
- 2. Отграничение воления от чувства
- 3. Структурное единство волевого действия
- 4. Уровни структурного единства в переживании и отношения переживаний между собой
- 5. Система переживания в волевом действии.
Третий очерк. ОТГРАНИЧЕНИЕ НАУК О ДУХЕ (Третья редакция)
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ Построение исторического мира в науках о духе
I. ОТГРАНИЧЕНИЕ НАУК О ДУХЕ
II. РАЗЛИЧИЕ ПОСТРОЕНИЯ В НАУКАХ О ПРИРОДЕ И НАУКАХ О ДУХЕ
- Историческая ориентация
III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ НАУК О ДУХЕ Первый раздел: Предметное постижение Второй раздел: Структура наук о духе Первая глава: Жизнь и науки о духе
- 1. Жизнь
- 2. Жизненный опыт
- 3. Различия видов психического действия в жизни и классы высказывания в жизненном опыте
- 4. Идеальные единства как носители жизни и жизненного опыта
- 5. Происхождение наук о духе из жизни индивидов и сообществ
- 6. Взаимосвязь наук о духе с жизнью и проблема общезначимости этих наук
Вторая глава: Методические подходы, в которых дан духовный мир
- 1. Линии репрезентаций, исходящие от переживания
- 2. Отношение взаимозависимости в понимании
- 3. Постепенное прояснение жизнепроявлений в ходе постоянного взаимодействия обеих наук
Третья глава: Объективация жизни
Четвертая глава: Духовный мир как комплекс воздействий
- 1. Всеобщий характер комплекса воздействий духовного мира
- 2. Комплекс воздействий как основное понятие наук о духе
- 3. Метод установления отдельных комплексов воздействий
- 4. История и ее понимание посредством систематических наук о духе
Историческое знание
Уровни исторического понимания
Обособление комплекса воздействий с точки зрения исторического предмета
Размежевание комплексов воздействий в истории посредством аналитического метода
- 1. Системы культуры
- 2. Внешние организации и политическое целое.
- Политически организованные нации
- 3. Периоды и эпохи
- Систематическая обработка комплексов воздействий и общностей
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ План продолжения к построению исторического мира в науках о духе
НАБРОСКИ К КРИТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗУМА ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.
ПЕРЕЖИВАНИЕ, ВЫРАЖЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ
I. Переживание и автобиография
- 1. Задача критики исторического разума
- 2. Осознавание, реальность: время
- 3. Взаимосвязь жизни
- 4. Автобиография
- Дополнение к параграфу «Взаимосвязь жизни»
II. Понимание других людей и проявлений их жизни
- 1. Проявления жизни
- 2. Элементарные формы понимания
- 3. Объективный дух и элементарное понимание
- 4. Высшие формы понимания
- 5. Перенесение-себя-на-место-другого, воссоздание, повторное переживание
- 6. Истолкование, или интерпретация
Приложения
- 1. Понимание музыки
- 2. Переживание и понимание
- 3. Методы понимания
- 4. Герменевтика
- 5. Границы понимания
III. Категории жизни Жизнь Переживание
- Длительность, схватываемая в понимании Значение
- Значение и структура
- Значение, значительность, ценность
- Ценности
- Целое и его части
- Развитие, сущность и другие категории
IV. Биография
- 1. Научный характер биографии
- 2. Биография как художественное произведение
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ПОЗНАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
- Водные замечания
- 1. История
- 2. Новая задача
Первый проект продолжения к построению исторического мира в науках о духе
- 1. Фундаментальное отношение: структура исторических образований
- 2. Структура всякой исторической взаимосвязи
- 3. Субъекты исторических высказываний
- 4. Раса, народ и т. д. как конкретно-исторические субъекты
- 5. Системы культуры
- 6. Экономическая жизнь
- 7. Право и его организация в сообществе
- 8. Расчленение общества
- 9. Нравы, этос и жизненный идеал
- 10. Религия и ее организация
- 11. Искусство
- 12. Науки
- 13. Мировоззрение и философия
- 14. Взаимосвязь организаций в государстве
- 15. Нации как носители власти, культуры и т. д.
- 16. Человечество и всеобщая история
- 17. Природа системы. Цель книги
Второй проект продолжения к построению исторического мира в науках о духе
- 1. Проблема истории
- 2. Нации
- 3. Эпохи
- 4. Прогресс
- 5. Универсально-историческая взаимосвязь
- 6. Заключение
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
- Приложение
I. ДОПОЛНЕНИЯ К ОЧЕРКАМ ПО ОСНОВОПОЛОЖЕНИЮ НАУК О ДУХЕ К ТЕОРИИ ЗНАНИЯ
- 1. Задача
Третий очерк: ОТГРАНИЧЕНИЕ НАУК О ДУХЕ
ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ 1. Задача
ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
Первая глава Задача
Вторая глава
Как возможно познание в науках о духе? Дополнения к первой главе
II. ДОПОЛНЕНИЯ
К ПОСТРОЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО МИРА
- 1. Логическая взаимосвязь в науках о духе
- Психическая структура
- 2. Фрагменты к учению о структуре
- Психическая жизнь
- Структура
- Внешний мир
- 3. Проблема теории познания
- Проблема теории познания в науках о духе
- Кант и Фихте
- Упразднение трансценденции субъективности
- 4. Просвещение как пример
- Структура эпохи Просвещения
- Государственная жизнь в эпоху Просвещения
- Музыка Просвещения
- Пиетизм
- 5. Историческое развитие
- Примечания издателя и редактора
- Указатель имен
Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений – Том 3 – Построение исторического мира в науках о духе – Психическая структурная взаимосвязь
Науки о духе образуют взаимосвязь познания, которая стремится достичь предметного и объективного знания сцепления человеческих переживаний в человеческом исторически-общественном мире. История наук о духе демонстрирует непрерывную борьбу с трудностями, которые встают на ее пути. Постепенно они в каких-то границах преодолеваются, и исследование, пусть и издалека, приближается к той цели, которая постоянно видится каждому истинному ученому. Исследование возможности этого предметного и объективного познания образует основание наук о духе. Ниже я предлагаю некоторые соображения относительно такого рода основания. В том виде, как человеческий исторический мир проявляется в науках о духе, он не представляет собой словно бы копии некой действительности, располагающейся вне его.
Такую копию познание не способно создавать: оно было и остается привязанным к своим средствам созерцания, понимания и понятийного мышления. Науки о духе также не нацелены на создание такого рода копии. То, что произошло и про- исходит, неповторимое, случайное и моментальное возводится в них к исполненной ценности и смысла взаимосвязи - именно в нее продвигающееся вперед познание стремится проникать все глубже и глубже, все более объективным становится оно в постижении этой взаимосвязи, будучи, однако, не в состоянии когда-либо избавиться от основной черты своего существа: то, что есть, оно может испытать на опыте только посредством последующего вчувствования и конструирования, путем связывания и разделения, в абстрактных взаимосвязях, в связи понятий.
Обнаружится также, что и историческое изложение событий прошлого может приближаться к объективному постижению своего предмета только на основании аналитических наук об отдельных целевых взаимосвязях и лишь в границах, очерченных средствами понимания и мыслящего постижения. Такого рода познание процессов, в которых складываются науки о духе, одновременно является условием понимания их истории. На этом основании познается отношение частных наук о духе к сосуществованию и последовательности переживания, на которых основываются эти науки. В этом познании мы видим взаимодействие, имеющее целью понять целостность исполненной ценности и смысла взаимосвязи, лежащей в основании такого сосуществования и последовательности переживания, а затем - исходя из этой взаимосвязи - постичь сингулярное.
Вместе с тем эти теоретические основания позволяют нам, в свою очередь, понять, как позиция сознания и горизонт времени всякий раз образуют предпосылку того, что исторический мир видится данной эпохе некоторым определенным образом: различные эпохи наук о духе словно бы пронизаны теми возможностями, которые предоставляют перспективы исторического видения. Да это и понятно. Развитие наук о духе должно сопровождаться их логическим теоретико-познавательным самоосмыслением, то есть философским осознанием того способа, каким из переживания того, что произошло, образуется созерцательно - понятийная взаимосвязь человеческого исторически-общественного мира. Для понимания этого и других процессов в истории наук о духе нижеследующие рассуждения, надеюсь, окажутся полезными.
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