Настоящий том собрания сочинений Вильгельма Дильтея (1833-1911) включает в себя работы, наброски и варианты, опубликованные в 1927 году в седьмом томе немецкого собрания сочинений, изданного Бернхардом Гротгейзеном. Все они возникли в поздний период творчества немецкого мыслителя и относятся к числу наиболее влиятельных его сочинений.

Несмотря на единство общего замысла всей философской работы Дильтея, направленной на обоснование теоретической и гносеологической специфики «наук о духе», представленные здесь тексты отличаются рядом существенных особенностей, обратить внимание на которые и предназначено настоящее предисловие. Согласно многим устоявшимся интерпретациям, в «Построении исторического мира в науках о духе» Дильтей отходит от попыток положить в основание наук о духе описание и анализ психической жизни и обращается к разработке герменевтической концепции понимания объективированных «проявлений жизни».

Это изменение позиции нередко рассматривается как поворот Дильтея от психологии к герменевтике. Противопоставление герменевтического и психологического получило широкое распространение в работах многих мыслителей XX столетия, развивавших герменевтические подходы в философии и гуманитарных науках и опиравшихся на такую трактовку творчества Дильтея.

Однако современные интерпретаторы наследия немецкого мыслителя ставят под сомнение представление о глубоком расхождении между его ранними и поздними работами, рассматривая последние как прямое и органичное продолжение общего плана Дильтея, заявленного уже в первом томе «Введения в науки о духе» и объединенного замыслом «критики исторического разума». В контексте этой дискуссии публикуемое в настоящем издании предисловие Бернхарда Гротгейзена, отдающего должное и преемственности в творчестве Дильтея и определенной новизне его поздних работ, продолжает сохранять свое значение в качестве образца взвешенной позиции.

Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений – Том 3 – Построение исторического мира в науках о духе

Под ред. А.В. Михайлова и Н.С. Плотникова.

Пер. с нем. под ред. В.А. Куренного

Издательство – «Три квадрата» – 419 с.

Москва – 2004 г.

ISBN 5-94607-039-8

Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений – Том 3 – Построение исторического мира в науках о духе – Содержание

Предисловие редактора

Предисловие немецкого издателя

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Очерки по основоположению наук о духе

Первый очерк. ПСИХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ

I. ЗАДАЧА, МЕТОД И ПОРЯДОК ОСНОВОПОЛОЖЕНИЯ

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕСКРИПТИВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Второй очерк. СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗНАНИЯ

I. ПРЕДМЕТНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ

1. Отграничение предметного постижения

2. Отношение между переживанием и психическим предметом

3. Отношение между созерцанием и чувственными предметами

4. Структура постигающего переживания

5. Постигающие переживания как структурные единства и их внутренние отношения

II. ПРЕДМЕТНОЕ ОБЛАДАНИЕ

I. Чувство

1. Отграничение переживаний чувства

2. Всеобщий характер действия в переживании чувства

3. Структурное единство переживания чувства

4. Структурные сопряжения чувств между собой

5. Система отношений чувств друг к другу в отличие от системы предметного постижения и воления

Дополнение: завершение внутренней телеологии структурной взаимосвязи чувств в объективных образованиях

II. Воление (Первый фрагмент)

1. Объем переживаний воления

2. Анализ воления

(Второй фрагмент)

1. Основание воления в предметном постижении и чувстве

2. Отграничение воления от чувства

3. Структурное единство волевого действия

4. Уровни структурного единства в переживании и отношения переживаний между собой

5. Система переживания в волевом действии.

Третий очерк. ОТГРАНИЧЕНИЕ НАУК О ДУХЕ (Третья редакция)

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ Построение исторического мира в науках о духе

I. ОТГРАНИЧЕНИЕ НАУК О ДУХЕ

II. РАЗЛИЧИЕ ПОСТРОЕНИЯ В НАУКАХ О ПРИРОДЕ И НАУКАХ О ДУХЕ

Историческая ориентация

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ НАУК О ДУХЕ Первый раздел: Предметное постижение Второй раздел: Структура наук о духе Первая глава: Жизнь и науки о духе

1. Жизнь

2. Жизненный опыт

3. Различия видов психического действия в жизни и классы высказывания в жизненном опыте

4. Идеальные единства как носители жизни и жизненного опыта

5. Происхождение наук о духе из жизни индивидов и сообществ

6. Взаимосвязь наук о духе с жизнью и проблема общезначимости этих наук

Вторая глава: Методические подходы, в которых дан духовный мир

1. Линии репрезентаций, исходящие от переживания

2. Отношение взаимозависимости в понимании

3. Постепенное прояснение жизнепроявлений в ходе постоянного взаимодействия обеих наук

Третья глава: Объективация жизни

Четвертая глава: Духовный мир как комплекс воздействий

1. Всеобщий характер комплекса воздействий духовного мира

2. Комплекс воздействий как основное понятие наук о духе

3. Метод установления отдельных комплексов воздействий

4. История и ее понимание посредством систематических наук о духе

Историческое знание

Уровни исторического понимания

Обособление комплекса воздействий с точки зрения исторического предмета

Размежевание комплексов воздействий в истории посредством аналитического метода

1. Системы культуры

2. Внешние организации и политическое целое.

Политически организованные нации

3. Периоды и эпохи

Систематическая обработка комплексов воздействий и общностей

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ План продолжения к построению исторического мира в науках о духе

НАБРОСКИ К КРИТИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗУМА ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

ПЕРЕЖИВАНИЕ, ВЫРАЖЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ

I. Переживание и автобиография

1. Задача критики исторического разума

2. Осознавание, реальность: время

3. Взаимосвязь жизни

4. Автобиография

Дополнение к параграфу «Взаимосвязь жизни»

II. Понимание других людей и проявлений их жизни

1. Проявления жизни

2. Элементарные формы понимания

3. Объективный дух и элементарное понимание

4. Высшие формы понимания

5. Перенесение-себя-на-место-другого, воссоздание, повторное переживание

6. Истолкование, или интерпретация

Приложения

1. Понимание музыки

2. Переживание и понимание

3. Методы понимания

4. Герменевтика

5. Границы понимания

III. Категории жизни Жизнь Переживание

Длительность, схватываемая в понимании Значение

Значение и структура

Значение, значительность, ценность

Ценности

Целое и его части

Развитие, сущность и другие категории

IV. Биография

1. Научный характер биографии

2. Биография как художественное произведение

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ПОЗНАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ

Водные замечания

1. История

2. Новая задача

Первый проект продолжения к построению исторического мира в науках о духе

1. Фундаментальное отношение: структура исторических образований

2. Структура всякой исторической взаимосвязи

3. Субъекты исторических высказываний

4. Раса, народ и т. д. как конкретно-исторические субъекты

5. Системы культуры

6. Экономическая жизнь

7. Право и его организация в сообществе

8. Расчленение общества

9. Нравы, этос и жизненный идеал

10. Религия и ее организация

11. Искусство

12. Науки

13. Мировоззрение и философия

14. Взаимосвязь организаций в государстве

15. Нации как носители власти, культуры и т. д.

16. Человечество и всеобщая история

17. Природа системы. Цель книги

Второй проект продолжения к построению исторического мира в науках о духе

1. Проблема истории

2. Нации

3. Эпохи

4. Прогресс

5. Универсально-историческая взаимосвязь

6. Заключение

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Приложение

I. ДОПОЛНЕНИЯ К ОЧЕРКАМ ПО ОСНОВОПОЛОЖЕНИЮ НАУК О ДУХЕ К ТЕОРИИ ЗНАНИЯ

1. Задача

Третий очерк: ОТГРАНИЧЕНИЕ НАУК О ДУХЕ

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ 1. Задача

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Первая глава Задача

Вторая глава

Как возможно познание в науках о духе? Дополнения к первой главе

II. ДОПОЛНЕНИЯ

К ПОСТРОЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО МИРА

1. Логическая взаимосвязь в науках о духе

Психическая структура

2. Фрагменты к учению о структуре

Психическая жизнь

Структура

Внешний мир

3. Проблема теории познания

Проблема теории познания в науках о духе

Кант и Фихте

Упразднение трансценденции субъективности

4. Просвещение как пример

Структура эпохи Просвещения

Государственная жизнь в эпоху Просвещения

Музыка Просвещения

Пиетизм

5. Историческое развитие

Примечания издателя и редактора

Указатель имен

Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений – Том 3 – Построение исторического мира в науках о духе – Психическая структурная взаимосвязь

Науки о духе образуют взаимосвязь познания, которая стремится достичь предметного и объективного знания сцепления человеческих переживаний в человеческом исторически-общественном мире. История наук о духе демонстрирует непрерывную борьбу с трудностями, которые встают на ее пути. Постепенно они в каких-то границах преодолеваются, и исследование, пусть и издалека, приближается к той цели, которая постоянно видится каждому истинному ученому. Исследование возможности этого предметного и объективного познания образует основание наук о духе. Ниже я предлагаю некоторые соображения относительно такого рода основания. В том виде, как человеческий исторический мир проявляется в науках о духе, он не представляет собой словно бы копии некой действительности, располагающейся вне его.

Такую копию познание не способно создавать: оно было и остается привязанным к своим средствам созерцания, понимания и понятийного мышления. Науки о духе также не нацелены на создание такого рода копии. То, что произошло и про- исходит, неповторимое, случайное и моментальное возводится в них к исполненной ценности и смысла взаимосвязи - именно в нее продвигающееся вперед познание стремится проникать все глубже и глубже, все более объективным становится оно в постижении этой взаимосвязи, будучи, однако, не в состоянии когда-либо избавиться от основной черты своего существа: то, что есть, оно может испытать на опыте только посредством последующего вчувствования и конструирования, путем связывания и разделения, в абстрактных взаимосвязях, в связи понятий.

Обнаружится также, что и историческое изложение событий прошлого может приближаться к объективному постижению своего предмета только на основании аналитических наук об отдельных целевых взаимосвязях и лишь в границах, очерченных средствами понимания и мыслящего постижения. Такого рода познание процессов, в которых складываются науки о духе, одновременно является условием понимания их истории. На этом основании познается отношение частных наук о духе к сосуществованию и последовательности переживания, на которых основываются эти науки. В этом познании мы видим взаимодействие, имеющее целью понять целостность исполненной ценности и смысла взаимосвязи, лежащей в основании такого сосуществования и последовательности переживания, а затем - исходя из этой взаимосвязи - постичь сингулярное.

Вместе с тем эти теоретические основания позволяют нам, в свою очередь, понять, как позиция сознания и горизонт времени всякий раз образуют предпосылку того, что исторический мир видится данной эпохе некоторым определенным образом: различные эпохи наук о духе словно бы пронизаны теми возможностями, которые предоставляют перспективы исторического видения. Да это и понятно. Развитие наук о духе должно сопровождаться их логическим теоретико-познавательным самоосмыслением, то есть философским осознанием того способа, каким из переживания того, что произошло, образуется созерцательно - понятийная взаимосвязь человеческого исторически-общественного мира. Для понимания этого и других процессов в истории наук о духе нижеследующие рассуждения, надеюсь, окажутся полезными.