Семенов - Доминирующие парадигмы трансцендентализма
Понятие трансцендентализма чаще и прежде всего связывают с критической философией И. Канта. Такая позиция вполне оправданна, однако явно недостаточна. Первоначальная, еще не вполне зрелая, но, тем не менее, содержащая основные признаки форма трансцендентализма возникла в эпоху философского расцвета Древней Греции, у Платона.
Появившись в начале IV в. до н. э., трансцендентальное мышление представляло собою, во-первых, философскую реакцию на кризис основ фисиологического способа мышления и, как следствие, во-вторых, новаторский и зрелый этап развития философии, предполагающий обращение к сугубо метафизической, а не натурфилософской проблематике. Философия в это время начинает говорить не о «первоначалах» мира, а о Благе самом по себе, бытии как таковом, познании чистых сущностей... В основе подобной трансформации лежит постепенное, но глубокое изменение самой философской рефлексии: на смену натурфилософскому видению, имеющему корни в чувственном восприятии, приходит принципиально неэмпирическая и абстрактная ноэтическая мысль. Можно сказать, что в лице Платона старая фисиология бесповоротно выходит на уровень метафизики.
Семенов В. Е. - Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. 687 с. (Humanitas).
ISBN 978-5-8243-1729-9
Семенов В. Е. - Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии - Оглавление
Предисловие
Введение
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Часть первая. Онтологический и гносеологический трансцендентализм Платона
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Глава 1. Критицизм
- § 1. Первоначальные интенции
- § 2. Критика предшествующей натурфилософии
- § 3. Деконструкция софистики
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Глава 2. Трансцендентализм
- § 1. Анамнесис идей a priori
- § 2. Нисхождение в совершенный мир, или Трансцендентальная редукция
- § 3. Восхождение
- §4. Возникновение семантики трансцендентализма
- § 5. Строение чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира
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Глава 3. Части души
- § 1. Трансцендентальная дедукция «главных родов»
- § 2. Трансцендентальный синтез души
- § 3. Античный генезис трансцендентальной философии
- Глава 1. Критицизм
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Часть вторая. Рефлексивный трансцендентализм Аврелия Августина
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Глава 4. Критика скептицизма и натурализма
- § 1. Опровержение академиков
- § 2. Инвективы против ионийцев
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Глава 5. Нисхождение и восхождение
- § 1. Трансцендентальная редукция
- § 2. Ascensus: восхождение души к Богу
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Глава 6. Трансцендентальные структуры познания
- § 1. Трансцендентные условия: Свети формы
- § 2. Чистые понятия a priori
- § 3. Внимание души, или Интенциональность
- § 4. Конструирование знания
- Глава 4. Критика скептицизма и натурализма
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Часть третья. Восход классического трансцендентализма: Декарт
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Глава 7. Обоснование метафизики как строгой науки
- § 1. Методическое сомнение как фундирующая редукция
- § 2. Восстановление утраченного мира
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Глава 8. Трансцендентальная структура мышления
- § 1. Действие познавательных способностей
- § 2. Система идей
- Глава 7. Обоснование метафизики как строгой науки
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Часть четвертая. Классический трансцендентализм И. Канта
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Глава 9. Трансцендентальная семантика И. Канта
- § 1. Одиссея понятия «трансцендентный»/ «трансцендентальный» в Новое время
- § 2. Генезис трансценденталистского словоупотребления
- § 3. Применение термина в маргиналиях и рукописях
- § 4. Многообразная семантика термина
- § 5. Фундаментальная семантика термина
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Глава 10. Первое применение трансцендентальной логики
- § 1. Трансцендентальная редукция
- § 2. Формальная и трансцендентальная логика
- § 3. Структура трансцендентальной логики
- § 4. Трансцендентальные суждения
- § 5. Чистый трансцендентальный синтез
- § 6. Трансцендентальные категории
- § 7. Трансцендентальная дедукция категорий
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Глава 11. Второе применение трансцендентальной логики
- § 1. Функции общей и трансцендентальной логики
- § 2. Трансцендентальная функция схематизма
- § 3. Трансцендентальная логика всех основоположений
- § 4. Трансцендентально-логическая сущность аксиом созерцания
- § 5. Трансцендентальный смысл антиципации восприятия
- § 6. Функциональные и синтетические требования аналогий опыта
- § 7. Модальная ориентация постулатов эмпирического мышления
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Глава 12. Трансцендентальный функционализм
- § 1. Сущность трансцендентального принципа
- § 2. Функциональная эстетика
- § 3. Функциональная аналитика
- Глава 13. Гносеологический и онтологический трансцендентализм
- Глава 9. Трансцендентальная семантика И. Канта
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Часть пятая. Функциональный трансцендентализм Марбургского неокантианства
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Глава 14. Обоснование функционального трансцендентализма
- § 1. «Чистота» мышления и «факт науки» versus синтетическое единство
- § 2. Путь к чистому априорному мышлению
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Глава 15. Система трансцендентального познания
- § 1. Функционально-трансцендентальная сущность Ursprung
- § 2. Движение мышления как порождение
- § 3. Функциональное понятие как «закон ряда»
- Глава 14. Обоснование функционального трансцендентализма
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Часть шестая. Интенциональный трансцендентализм Э. Гуссерля
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Глава 16. Движение к чистой субъективности
- § 1. Критика натурализма
- § 2. «Трансцендентальный факт» и трансцендентальная редукция
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Глава 17. Структура и действие чистого сознания
- § 1. Трансцендентальная рефлексия
- § 2. Интенциональная форма предметности
- § 3. Трансцендентальные функции ноэмы и ноэзиса
- Глава 16. Движение к чистой субъективности
Заключение
Список использованной литературы
Список сокращений
Указатель имен. Составитель И.И. Ремезов
Семенов В. Е. - Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии - Предисловие
Трансцендентальная философия в различных своих модификациях является одной из фундаментальных парадигм европейской мысли за всю ее историю.
Плюрализм моделей и большое количество специфических особенностей внутри трансцендентализма как такового делают его чрезвычайно привлекательным для философствующих субъектов. Вместе с тем, вариативность, присущая этой парадигме, создает определенные трудности в однозначном и строгом определении сущности этого способа философского мышления, а также порождает едва ли не хаотичную «разноголосицу» в процессе использования трансценденталистской терминологии. Если говорить о повседневной и обыденной («естественной») жизни, то здесь титульный и базовый термин направления приобрел весьма сомнительную известность в качестве образца чего-то абсолютно непонятного и «заумного».
Сложившееся положение дел в области исторических и систематических штудий, посвященных различным моделям трансцендентализма, напоминает знаменитую историю «смешения языков» на равнине земли Сеннаар. Исследователи вкладывают в понятие трансцендентализма многочисленные, трудноуловимые и противоречивые смыслы, в результате чего количество как трансценденталистских учений, так и приверженцев этой парадигмы грозит исчерпать собою всю западноевропейскую философию.
Представляется целесообразным хоть в какой-то степени упорядочить современные воззрения на сущность, разновидности и структурные элементы трансцендентальной парадигмы. Стало быть, систематизация, типологизация и обоснование сущностных предикатов трансцендентализма выглядят актуальной и необходимой или, по меньшей мере, небесполезной задачей. В таком случае, я рассматриваю эту книгу как одну из попыток историко-философской рефлексии, направленной на анализ и интерпретацию конкретных учений и реконструкцию более или менее целостной и «сквозной» картины «трансценденталистского движения» в западноевропейской философии — картины, написанной крупными «мазками», и значит, содержащей в себе фундаментальные и доминирующие концепции этого типа философствования.
Иначе говоря, свою задачу я вижу не в том, чтобы представить некую всеобъемлющую и детальную историю трансцендентальной философии. Такого рода интенция вряд ли под силу одному человеку и требует, скорее, участия многих и многих исследователей и достаточного времени. Я же ставлю перед собою гораздо более скромную цель: рассмотреть наиболее значимые трансценденталистские построения с тем, чтобы попытаться эксплицировать существенные характеристики трансцендентализма, выявить его основные разновидности, проследить формирование понятийного ряда и проникнуть в методологическую лабораторию знаменитых философов этой парадигмы.
* * *
Как всегда, самая приятная часть Предисловия посвящена тем словам благодарности, которые неизменно хочется сказать в адрес людей, оказавших большую и неоценимую помощь в создании книги.
Я глубоко и искренне признателен Алексею Николаевичу Круглову и Вадиму Валерьевичу Васильеву, которые прочитали манускрипт полностью и высказали, без преувеличения, бесценные рекомендации. Со словами благодарности и признательности я обращаюсь к Дмитрию Владимировичу Бугаю, чьи платоноведческие советы и уроки древнегреческого невозможно переоценить, а также к Владимиру Александровичу Жучкову и Светлане Сергеевне Неретиной, прочитавшим отдельные части рукописи и сделавшим важные и ценные замечания. Вместе с тем, полность справедливо, что ответственность за все изложенное в этой работе несу исключительно я сам.
Существенную организационную и другую помощь при написании книги оказали Владимир Никифорович Брюшинкин, Валерий Дмитриевич Губин, Нина Анатольевна Дмитриева и Борис Исаевич Пружинин — большое им спасибо! Я глубоко признателен за работу над текстом Ирине Ивановне Ремезовой — чуткому, терпеливому и скрупулезному редактору этого издания, и за всемерную помощь — главному редактору серии «Humanitas» Светлане Яковлевне Левит.
Я искренне благодарен Российскому гуманитарному научному фонду за финансовую поддержку издательского проекта. Наконец, с особыми и самыми теплыми словами благодарности я обращаюсь к моей семье, проявившей терпение и понимание и оказавшей самую разнообразную помощь во время создания книги.
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