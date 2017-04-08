Понятие трансцендентализма чаще и прежде всего связывают с критической философией И. Канта. Такая позиция вполне оправданна, однако явно недостаточна. Первоначальная, еще не вполне зрелая, но, тем не менее, содержащая основные признаки форма трансцендентализма возникла в эпоху философского расцвета Древней Греции, у Платона.

Появившись в начале IV в. до н. э., трансцендентальное мышление представляло собою, во-первых, философскую реакцию на кризис основ фисиологического способа мышления и, как следствие, во-вторых, новаторский и зрелый этап развития философии, предполагающий обращение к сугубо метафизической, а не натурфилософской проблематике. Философия в это время начинает говорить не о «первоначалах» мира, а о Благе самом по себе, бытии как таковом, познании чистых сущностей... В основе подобной трансформации лежит постепенное, но глубокое изменение самой философской рефлексии: на смену натурфилософскому видению, имеющему корни в чувственном восприятии, приходит принципиально неэмпирическая и абстрактная ноэтическая мысль. Можно сказать, что в лице Платона старая фисиология бесповоротно выходит на уровень метафизики.

Семенов В. Е. - Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии

М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. 687 с. (Humanitas).

ISBN 978-5-8243-1729-9

Семенов В. Е. - Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии - Оглавление

Предисловие

Введение

Часть первая. Онтологический и гносеологический трансцендентализм Платона Глава 1. Критицизм § 1. Первоначальные интенции § 2. Критика предшествующей натурфилософии § 3. Деконструкция софистики Глава 2. Трансцендентализм § 1. Анамнесис идей a priori § 2. Нисхождение в совершенный мир, или Трансцендентальная редукция § 3. Восхождение §4. Возникновение семантики трансцендентализма § 5. Строение чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира Глава 3. Части души § 1. Трансцендентальная дедукция «главных родов» § 2. Трансцендентальный синтез души § 3. Античный генезис трансцендентальной философии

Часть вторая. Рефлексивный трансцендентализм Аврелия Августина Глава 4. Критика скептицизма и натурализма § 1. Опровержение академиков § 2. Инвективы против ионийцев Глава 5. Нисхождение и восхождение § 1. Трансцендентальная редукция § 2. Ascensus: восхождение души к Богу Глава 6. Трансцендентальные структуры познания § 1. Трансцендентные условия: Свети формы § 2. Чистые понятия a priori § 3. Внимание души, или Интенциональность § 4. Конструирование знания

Часть третья. Восход классического трансцендентализма: Декарт Глава 7. Обоснование метафизики как строгой науки § 1. Методическое сомнение как фундирующая редукция § 2. Восстановление утраченного мира Глава 8. Трансцендентальная структура мышления § 1. Действие познавательных способностей § 2. Система идей

Часть четвертая. Классический трансцендентализм И. Канта Глава 9. Трансцендентальная семантика И. Канта § 1. Одиссея понятия «трансцендентный»/ «трансцендентальный» в Новое время § 2. Генезис трансценденталистского словоупотребления § 3. Применение термина в маргиналиях и рукописях § 4. Многообразная семантика термина § 5. Фундаментальная семантика термина Глава 10. Первое применение трансцендентальной логики § 1. Трансцендентальная редукция § 2. Формальная и трансцендентальная логика § 3. Структура трансцендентальной логики § 4. Трансцендентальные суждения § 5. Чистый трансцендентальный синтез § 6. Трансцендентальные категории § 7. Трансцендентальная дедукция категорий Глава 11. Второе применение трансцендентальной логики § 1. Функции общей и трансцендентальной логики § 2. Трансцендентальная функция схематизма § 3. Трансцендентальная логика всех основоположений § 4. Трансцендентально-логическая сущность аксиом созерцания § 5. Трансцендентальный смысл антиципации восприятия § 6. Функциональные и синтетические требования аналогий опыта § 7. Модальная ориентация постулатов эмпирического мышления Глава 12. Трансцендентальный функционализм § 1. Сущность трансцендентального принципа § 2. Функциональная эстетика § 3. Функциональная аналитика Глава 13. Гносеологический и онтологический трансцендентализм

Часть пятая. Функциональный трансцендентализм Марбургского неокантианства Глава 14. Обоснование функционального трансцендентализма § 1. «Чистота» мышления и «факт науки» versus синтетическое единство § 2. Путь к чистому априорному мышлению Глава 15. Система трансцендентального познания § 1. Функционально-трансцендентальная сущность Ursprung § 2. Движение мышления как порождение § 3. Функциональное понятие как «закон ряда»

Часть шестая. Интенциональный трансцендентализм Э. Гуссерля Глава 16. Движение к чистой субъективности § 1. Критика натурализма § 2. «Трансцендентальный факт» и трансцендентальная редукция Глава 17. Структура и действие чистого сознания § 1. Трансцендентальная рефлексия § 2. Интенциональная форма предметности § 3. Трансцендентальные функции ноэмы и ноэзиса



Заключение

Список использованной литературы

Список сокращений

Указатель имен. Составитель И.И. Ремезов

Семенов В. Е. - Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии - Предисловие

Трансцендентальная философия в различных своих модификациях является одной из фундаментальных парадигм европейской мысли за всю ее историю.

Плюрализм моделей и большое количество специфических особенностей внутри трансцендентализма как такового делают его чрезвычайно привлекательным для философствующих субъектов. Вместе с тем, вариативность, присущая этой парадигме, создает определенные трудности в однозначном и строгом определении сущности этого способа философского мышления, а также порождает едва ли не хаотичную «разноголосицу» в процессе использования трансценденталистской терминологии. Если говорить о повседневной и обыденной («естественной») жизни, то здесь титульный и базовый термин направления приобрел весьма сомнительную известность в качестве образца чего-то абсолютно непонятного и «заумного».

Сложившееся положение дел в области исторических и систематических штудий, посвященных различным моделям трансцендентализма, напоминает знаменитую историю «смешения языков» на равнине земли Сеннаар. Исследователи вкладывают в понятие трансцендентализма многочисленные, трудноуловимые и противоречивые смыслы, в результате чего количество как трансценденталистских учений, так и приверженцев этой парадигмы грозит исчерпать собою всю западноевропейскую философию.

Представляется целесообразным хоть в какой-то степени упорядочить современные воззрения на сущность, разновидности и структурные элементы трансцендентальной парадигмы. Стало быть, систематизация, типологизация и обоснование сущностных предикатов трансцендентализма выглядят актуальной и необходимой или, по меньшей мере, небесполезной задачей. В таком случае, я рассматриваю эту книгу как одну из попыток историко-философской рефлексии, направленной на анализ и интерпретацию конкретных учений и реконструкцию более или менее целостной и «сквозной» картины «трансценденталистского движения» в западноевропейской философии — картины, написанной крупными «мазками», и значит, содержащей в себе фундаментальные и доминирующие концепции этого типа философствования.

Иначе говоря, свою задачу я вижу не в том, чтобы представить некую всеобъемлющую и детальную историю трансцендентальной философии. Такого рода интенция вряд ли под силу одному человеку и требует, скорее, участия многих и многих исследователей и достаточного времени. Я же ставлю перед собою гораздо более скромную цель: рассмотреть наиболее значимые трансценденталистские построения с тем, чтобы попытаться эксплицировать существенные характеристики трансцендентализма, выявить его основные разновидности, проследить формирование понятийного ряда и проникнуть в методологическую лабораторию знаменитых философов этой парадигмы.

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Как всегда, самая приятная часть Предисловия посвящена тем словам благодарности, которые неизменно хочется сказать в адрес людей, оказавших большую и неоценимую помощь в создании книги.

Я глубоко и искренне признателен Алексею Николаевичу Круглову и Вадиму Валерьевичу Васильеву, которые прочитали манускрипт полностью и высказали, без преувеличения, бесценные рекомендации. Со словами благодарности и признательности я обращаюсь к Дмитрию Владимировичу Бугаю, чьи платоноведческие советы и уроки древнегреческого невозможно переоценить, а также к Владимиру Александровичу Жучкову и Светлане Сергеевне Неретиной, прочитавшим отдельные части рукописи и сделавшим важные и ценные замечания. Вместе с тем, полность справедливо, что ответственность за все изложенное в этой работе несу исключительно я сам.

Существенную организационную и другую помощь при написании книги оказали Владимир Никифорович Брюшинкин, Валерий Дмитриевич Губин, Нина Анатольевна Дмитриева и Борис Исаевич Пружинин — большое им спасибо! Я глубоко признателен за работу над текстом Ирине Ивановне Ремезовой — чуткому, терпеливому и скрупулезному редактору этого издания, и за всемерную помощь — главному редактору серии «Humanitas» Светлане Яковлевне Левит.

Я искренне благодарен Российскому гуманитарному научному фонду за финансовую поддержку издательского проекта. Наконец, с особыми и самыми теплыми словами благодарности я обращаюсь к моей семье, проявившей терпение и понимание и оказавшей самую разнообразную помощь во время создания книги.