Вестник русского христианского движения
В 2021 году отмечается 150-летие со дня рождения отца Сергия Булгакова, крупнейшего богослова XX века. Этой дате был посвящен целый ряд событий в России и за рубежом, среди которых выделяется крупная международная и межконфессиональная конференция, организованная в начале сентября 2021 года во Фрибургском университете, под названиєм «Строя Премудрости дом» и конференция «Философское и богословское наследие С. Н. Булгакова в современном мире (к 150-летию мыслителя: 1871-2021)», проведенная 28 сентября в Доме русского зарубежья имени А. Солженицына в Москве.
Тем не менее для большинства православных (и, что характерно, в самом Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, создателем и вдохновителем которого он являлся) отец Сергий остается, как и прежде, чужой и непонятной величиной, «невостребованным» автором. Многое ли изменилось в этом отношении за последние десятилетия ?
В связи с этим вспоминается передовица 101-102-го номера «Вестника РСХД», посвященная в 1971 году 100-летию со дня рождения прот. Сергия Булгакова, в которой последовательный почитатель и апологет его творчества, сторонник церковной канонизации о. Сергия Никита Струве так определяет значение булгаковского богословия для православной Церкви: «Он избавил раз и навсегда русское, вернее православное, богословие от суконности, рутины, от робости и духа боязни, вернув ему ту царственную свободу, которая была присуща патристическим векам. Больше того, он укоренил богословие в опыт церковной жизни, сохраняя при этом свободу богословского мнения». В заключение редактор «Вестника РСХД» пишет: «О. Сергий вознес богословие на свойственную ему горнюю высоту. В одном этом уже — его великая заслуга».
Вестник русского христианского движения - № 213 (1) - 2021
Париж - Нью-Йорк - Москва
Вестник русского христианского движения - № 213 (1) - 2021 - Содержание
От редакции
БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ
- Prolegomena к богословию жертвы (окончание) — прот. Сергий Булгаков (публ. Н. Струве, Т. Викторовой, Н. Ликвинцевой)
- Мысли о Церкви (Беседа четвертая) — митрополит Антоний Сурожский (пер. и публ. Елены Майдановий)
- Покой Святого Духа во Христе — прот. Борис Бобринский (пер. Натальи Ликвинцевой)
- К двойному юбилею прот. Сергия Булгакова и Никиты Алексеевича Струве
- Сергий Булгаков и еврейский вопрос — Никита Струве (пер. Натальи Ликвинцевой)
- Иуда в мысли отца Сергия Булгакова — Никита Струве (пер. Натальи Ликвинцевой)
- «Редкие штрихи дружбы»: дружеские зарисовки, по личным воспоминаниям, о ровеснике Никите Алексеевиче Струве — прот. Михаил Фортунато
ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ
- Предание и Система — прот. Владимир Зелинский
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ЭМИГРАЦИИ
К столетию Архиепископии
- «Владыка сказал после обедни такое чудное слово... »: митрополит Евлогий и приходская жизнь собора на Дарю
- в дневниках П. Е. Ковалевского 1923-1925 годов (публ., предисловие и комментарии Натальи Ликвинцевой)
- Воспоминания об Илье Фондаминском — Мария Струве
- Круг добра епископа Мефодия (Кульмана) — прот. Георгий Пименов
ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО
- Неизреченное (окончание) — Юлия Данзас (публ. Мишеля Никё)
- Жорж Питоев и Алексей Ремизов: история несостоявшейся постановки «Бесовского действа» (публ. Светланы Дубровиной)
- Мать Мария и религиозно-философский Ренессанс начала XX века: проблема христианского искусства (окончание) — Александр Медведев
- Правда о Голодоморе (Украина, 1931-1934) — Жорж Нива (пер. Светланы Дубровиной)
- К 55-летию со дня смерти Ахматовой
- Око Ахматовой — Дмитрий Бобышев
- Анна Ахматова и Николай Харджиев: некоторые материалы к теме — Стефано Гардзонио
- Мотив Плясок Смерти в «Поэме без героя» в свете западноевропейской культурной традиции - Татьяна Викторова
В МИРЕ КНИГ
- Книга о Мирре Лот-Бородиной — Александр Кырлежев
- Русское зарубежье: Антология современной философской мысли — Наталья Петрешак
- Об Антологии русской поэзии начала XXI века — Жан-Пьер Лемэр (пер. Анастасии Маркидоновой - Илик Бенке)
- Жизнь-в-присутствии. О богословии детства прот. Владимира Зелинского — Инна Голубович, Анна Голубицкая
IN MEMORIAM
- Памяти Марии Александровны Струве (урожд. Ельчаниновой, 1925-2020): свидетельства — Ольга Седакова, Светлана и Александр Буровы, Жером Клер
- Памяти Антонина Лиема (2 марта 1924 — 4 декабря 2020) — Жорж Нива (пер. Анастасии Маркидоновой - Илик Бенке)
- Памяти Владимира Андреевича Скороденко — Жан-Луи Бакес (пер. Татьяны Викторовой)
Коротко об авторах
Вестник русского христианского движения - № 215 (1) - 2022
Париж - Нью-Йорк – Москва. – 284 с.
Вестник русского христианского движения - № 215 (1) - 2022 – Содержание
БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ
- Проповеди и беседы — митрополит Антоний Сурожский (публ. Елены Майданович)
- Критика экклезиологии отца Николая Афанасьева митрополитом Иоанном (Зизиуласом) (Продолжение) — Виктор Александров
- Вспоминая Сергея Хоружего — Сергей Бычков
ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ
- Анкета «Вестника РХД» к столетию создания
- Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе — протопресвитер Иоанн Гейт, епископ Симеон (Коссек) (пер. Даниила Струве)
- Письма о радости — Дитрих Бонхёффер (пер. и публ. Юлии Штонды)
- Заявление Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 26 декабря 1994 года в связи с обострением трагических событий в Чечне (публ. Антуана Нивъера)
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
- Архипастырское послание Высокопреосвященнейшего митрополита Евлогия при начале войны 1939 года (публ. Антуана Нивъера)
- Идея-агрессор — мать Мария (Скобцова) (публ. Татьяны Викторовой и Натальи Ликвинцевой)
- Молитвы о России — протоиерей Сергий Булгаков (публ. Татьяны Викторовой, НатальиЛиквинцевой, Никиты Струве)
МЕМУАРЫ
- Оглядываясь на жизнь. Колодец с тремя ступенями вниз (Глава вторая, начало) — священник Владимир Зелинский
ЛИТЕРАТУРА И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
- Достоевский в тисках логики психоанализа — Жорж Нива (пер. Веры Казарцевой)
- «Священная свобода»: концепция свободы в работах Сергея Аверинцева — Александр Медведев
Поэзия
- Ад (фрагменты) — Данте Алигьери { пер., предисл. и примем. Ольги Седаковой)
- Последние стихи — Павел Алешин
IN MEMORIAM
- Иван Александрович Чекан (1933-2021): невидимый рыцарь православной мысли и культуры — Антуан Нивьер
- «Соль земли»: памяти протоиерея Михаила Фортунато (1931-2022) — Элизабет Феокритова, Джиллиан Кроу, Вероника Мань, Карин Гринхед ( пер. В. Ерохиной и О. Цейтлиной)
- О коронации Елизаветы II — иеромонах Антоний (Блум)
В МИРЕ КНИГ
- Выбрать зло (о книге священника М. Дезелерса «И Вас никогда не мучила совесть?», биография Рудольфа Хёсса, коменданта Освенцима) — Виктория Файбышенко
- Праведникам подобает похвала: размышления по случаю выхода альманаха «Христианос-ХХХ» - Ольга Бухина
- Книга о. Сергия Моделя о епископе Василии (Кривошеине) — Жорж Нива (пер. Даниила Струве)
- Книга Аврил Пайман о владыке Антонии — Александр Кырлежев
- О четвертом томе «Тетрадей» Симоны Вейль — Наталья Ликвинцева
- Тяжкий млат (о книге «История России. XX век» под ред. А.Б. Зубова) — протоиерей Владимир Зелинский
Коротко об авторах
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