В 2021 году отмечается 150-летие со дня рождения отца Сергия Булгакова, крупнейшего богослова XX века. Этой дате был посвящен целый ряд событий в России и за рубежом, среди которых выделяется крупная международная и межконфессиональная конференция, организованная в начале сентября 2021 года во Фрибургском университете, под названиєм «Строя Премудрости дом» и конференция «Философское и богословское наследие С. Н. Булгакова в современном мире (к 150-летию мыслителя: 1871-2021)», проведенная 28 сентября в Доме русского зарубежья имени А. Солженицына в Москве.

Тем не менее для большинства православных (и, что характерно, в самом Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, создателем и вдохновителем которого он являлся) отец Сергий остается, как и прежде, чужой и непонятной величиной, «невостребованным» автором. Многое ли изменилось в этом отношении за последние десятилетия ?

В связи с этим вспоминается передовица 101-102-го номера «Вестника РСХД», посвященная в 1971 году 100-летию со дня рождения прот. Сергия Булгакова, в которой последовательный почитатель и апологет его творчества, сторонник церковной канонизации о. Сергия Никита Струве так определяет значение булгаковского богословия для православной Церкви: «Он избавил раз и навсегда русское, вернее православное, богословие от суконности, рутины, от робости и духа боязни, вернув ему ту царственную свободу, которая была присуща патристическим векам. Больше того, он укоренил богословие в опыт церковной жизни, сохраняя при этом свободу богословского мнения». В заключение редактор «Вестника РСХД» пишет: «О. Сергий вознес богословие на свойственную ему горнюю высоту. В одном этом уже — его великая заслуга».

Вестник русского христианского движения - № 213 (1) - 2021

Париж - Нью-Йорк - Москва

Вестник русского христианского движения - № 213 (1) - 2021 - Содержание

От редакции

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ

Prolegomena к богословию жертвы (окончание) — прот. Сергий Булгаков (публ. Н. Струве, Т. Викторовой, Н. Ликвинцевой)

Мысли о Церкви (Беседа четвертая) — митрополит Антоний Сурожский (пер. и публ. Елены Майдановий)

Покой Святого Духа во Христе — прот. Борис Бобринский (пер. Натальи Ликвинцевой)

К двойному юбилею прот. Сергия Булгакова и Никиты Алексеевича Струве

Сергий Булгаков и еврейский вопрос — Никита Струве (пер. Натальи Ликвинцевой)

Иуда в мысли отца Сергия Булгакова — Никита Струве (пер. Натальи Ликвинцевой)

«Редкие штрихи дружбы»: дружеские зарисовки, по личным воспоминаниям, о ровеснике Никите Алексеевиче Струве — прот. Михаил Фортунато

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Предание и Система — прот. Владимир Зелинский

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ЭМИГРАЦИИ

К столетию Архиепископии

«Владыка сказал после обедни такое чудное слово... »: митрополит Евлогий и приходская жизнь собора на Дарю

в дневниках П. Е. Ковалевского 1923-1925 годов (публ., предисловие и комментарии Натальи Ликвинцевой)

Воспоминания об Илье Фондаминском — Мария Струве

Круг добра епископа Мефодия (Кульмана) — прот. Георгий Пименов

ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО

Неизреченное (окончание) — Юлия Данзас (публ. Мишеля Никё)

Жорж Питоев и Алексей Ремизов: история несостоявшейся постановки «Бесовского действа» (публ. Светланы Дубровиной)

Мать Мария и религиозно-философский Ренессанс начала XX века: проблема христианского искусства (окончание) — Александр Медведев

Правда о Голодоморе (Украина, 1931-1934) — Жорж Нива (пер. Светланы Дубровиной)

К 55-летию со дня смерти Ахматовой

Око Ахматовой — Дмитрий Бобышев

Анна Ахматова и Николай Харджиев: некоторые материалы к теме — Стефано Гардзонио

Мотив Плясок Смерти в «Поэме без героя» в свете западноевропейской культурной традиции - Татьяна Викторова

В МИРЕ КНИГ

Книга о Мирре Лот-Бородиной — Александр Кырлежев

Русское зарубежье: Антология современной философской мысли — Наталья Петрешак

Об Антологии русской поэзии начала XXI века — Жан-Пьер Лемэр (пер. Анастасии Маркидоновой - Илик Бенке)

Жизнь-в-присутствии. О богословии детства прот. Владимира Зелинского — Инна Голубович, Анна Голубицкая

IN MEMORIAM

Памяти Марии Александровны Струве (урожд. Ельчаниновой, 1925-2020): свидетельства — Ольга Седакова, Светлана и Александр Буровы, Жером Клер

Памяти Антонина Лиема (2 марта 1924 — 4 декабря 2020) — Жорж Нива (пер. Анастасии Маркидоновой - Илик Бенке)

Памяти Владимира Андреевича Скороденко — Жан-Луи Бакес (пер. Татьяны Викторовой)

Коротко об авторах