История христианской экзегезы Священного Писания немыслима без упоминания имени Оригена, выдающегося христианского богослова 3 в., жившего в Александрии – культурной и интеллектуальной столице не только эллинистического Египта, но и всего южного Средиземноморья, где еще до начала христианской эпохи теснейшим и, часто, – весьма причудливым образом взаимодействовали и переплетались различные культурные традиции:

автохтонная египетская, уходящая корнями в незапамятную древность, греческая, успешно насажденная завоевателями и эллинистическими правителями Египта, а также – иудейская, сохраняемая и своеобразно развиваемая александрийской еврейской диаспорой (чрезвычайно мощной, самостоятельной и продуктивной в культурном отношении, особенно – в период со 2 в. до н. э. по 2 в. н. э.). В самом деле, трудно было бы назвать другого христианского богослова и писателя, который оказал бы на последующее развитие христианской экзегетики влияние, сопоставимое по масштабам и степени важности с влиянием Оригена.



М.: ИМЛИ РАН, 2006. 298 с.

ISBN 5-9208-0258-8

Нестерова Ольга Евгеньевна - Allegoria pro typologia. Ориген и судьба иносказательных методов интерпретации Священного Писания в раннепатристическую эпоху - Содержание

Вступление



Часть первая. Дискуссия о природе оригеновского экзегетического метода и о месте Оригена в христианской экзегетической традиции. Типология или аллегория?

1. Оригеновский метод толкования Библии в свете конфликта александрийской и антиохийской школ

2. Соотношение «буквального» и «иносказательного» смысла в экзегетической теории и практике Оригена 1) Оценка статуса «буквального» смысла в системе аллегорической экзегезы 2) Возможность применения аллегорического метода интерпретации к текстам неаллегорического характера 3) Особенности александрийского и антиохийского подходов к интерпретации Священного Писания

3. Проблема идентификации оригеновского метода иносказательной экзегезы: «типология» или «аллегория»?

4. Противопоставление типологии и аллегории у теоретиков антиохийской школы

5. Природа христианской типологической экзегезы Ветхого Завета 1) Исторический провиденциализм как почва для возникновения «исторической» типологии 2) Отличие христианской типологии от пророческой «прототипологии» 3) Специфика типологических толкований a. Восприятие типологических «фигур» как специфической формы пророческих предзнаменований в раннехристианской традиции b. Герменевтические особенности типологических толкований



Часть вторая. Методологическая теория и практика Оригена

1. Ситуация в христианской экзегетике в дооригеновскую эпоху 1) Возникновение христианской комментаторской практики 2) Экзегетические традиции и методы интерпретации текстов, сложившиеся в дооригеновскую эпоху a. Аллегореза филоновского типа b. Символико-аллегорические толкования в иудео-эллинистической («александрийской») и иудейской («палестинской») традиции c. Толкования гностического типа d. Типологическая экзегеза 3) Ориентация христианских экзегетов на иносказательные методы экзегезы Священного Писания, обусловленная задачами полемики с «буквалистами» 4) Методологическая дилемма: проблема выбора между аллегорическим и типологическим способом толкования. Путь Ипполита

2. Методологическая рефлексия Оригена. Идентификация оригеновского метода в контексте его собственной методологической теории 1) Интерес Оригена к иносказательным методам интерпретации Писания. Роль «маркионитского» фактора 2) Методологическая концепция Оригена: учение о трех смыслах Писания в трактате «О началах» 3) Типы толкований, связанных с определенным «смыслом» Писания

3. Методологическая практика Оригена. Объективное соотношение «смыслов» Писания и методов выведения этих «смыслов» в экзегетических сочинениях Оригена 1) «Буквальный» смысл 2) Иносказательные толкования a. «Душевные», или морально-аллегорические толкования b. Синкрисис «моральных» и «духовных» толкований,Духовный, или мистический, смысл,Морально-тропологический смысл ,Типологическая интерпретация рассказа о потопе и строительстве ковчега c. «Духовные» толкования.Общая характеристика «Духовные» толкования аллегорического характера «Духовные» толкования типологического характера



Часть третья. Методологическая революция Оригена

Переориентация христианской экзегезы на толкования аллегорического типа

1. Методологическая задача: создание универсального комментаторского метода

2. Тенденция к аллегоризации типологии в экзегетических сочинениях Оригена

3. Специфика оригеновского метода. Преимущества и опасности, связанные с отказом от традиционной «типологии» в пользу «аллегорезы»

4. Последствия методологической революции, совершенной Оригеном



Нестерова Ольга Евгеньевна - Allegoria pro typologia - Ориген и судьба иносказательных методов интерпретации Священного Писания в раннепатристическую эпоху - Особенности александрийского и антиохийского подходов к интерпретации Священного Писания

Ориген, по примеру Филона избравший путь иносказательной экзегезы Священного Писания, также не мог обойти стороной вопрос о самостоятельной ценности «буквального» смысла толкуемых текстов, пренебречь которым было невозможно не только потому, что христиане признавали божественное происхождение книг Писания, но и потому, что часть этих книг посвящена была изложению священной истории (достоверность которой могли подвергать сомнению разве что наиболее радикально настроенные «еретики», то есть представители гностических сект, не только почитавших отъявленной ложью память об историческом прошлом, донесенную Библией, но и воспринимавших как обман и иллюзию весь вообще «материальный» мир), а другая часть содержала законодательные установления и заповеди, исполнение которых вменялось в обязанность не одним лишь благочестивым иудеям, но, в некоторых случаях, также и христианам. Нет надобности говорить, что решение этого вопроса представляло для Оригена не меньшую, если не большую сложность, чем для Филона, и что позиция Оригена в этом отношении не отличалась безупречной ясностью и последовательностью.



Прежде всего, нужно признать, что бесспорная приверженность Оригена толкованиям аллегорического типа не означала, что он избегал и вообще не практиковал так называемых «буквальных» толкований. Действительно, чаще всего у Оригена (как и у Филона) «буквальный» смысл текста отождествляется с его «вербальным» (или «материальным») смыслом – самоочевидным, общедоступным, не являющимся результатом истолкования и служащим лишь отправной точкой для осуществления перехода к искомому «иносказательному» смыслу. Однако во многих случаях Ориген не ограничивался простым цитированием или краткой экспозицией содержания текста, который в дальнейшем предполагалось подвергнуть семантической ревизии, но прибегал к развернутому и обстоятельному разъяснению его «буквального» смысла (который по тем или иным причинам мог быть непонятен для менее сведущих и менее искушенных людей – к примеру, не знающих каких-либо исторических реалий или лингвистических тонкостей, но который, безусловно, оставался понятным для самого толкователя, в меру его собственной компетентности), что, впрочем, отнюдь не мешало ему в дальнейшем предложить аллегорическое толкование того же самого текста.

Более того, можно отметить также такие случаи (правда, относительно редкие), когда Ориген вообще ограничивался одним лишь «буквальным» толкованием текста, воздерживаясь от его аллегорической интерпретации. Однако отказ от аллегоризации текста никогда не носит у Оригена принципиального характера и, de facto, бывает обусловлен либо акцидентальными причинами, либо жанром осуществляемого толкования («буквальные» толкования преобладают в составе схолий и комментариев, хотя и в том и в другом случае «буквальные» толкования могут чередоваться с «иносказательными»; в гомилиях же, напротив, на первый план всегда выступают «иносказательные» толкования, хотя они, в свою очередь, могут предваряться разъяснением «буквального» смысла), либо особенностями толкуемого текста (например, комментарии Оригена к Посланиям ап. Павла, которые сами по себе носят доктринально-дидактический, а не нарративный характер, и потому не представляются подходящим материалом для иносказательной интерпретации, с формальной точки зрения можно расценивать как «буквальные»). Однако все вышесказанное отнюдь не свидетельствует о том, что Ориген признавал приоритетность «буквальных» толкований или что он рассматривал «иносказательный» смысл как второстепенный и вспомогательный.