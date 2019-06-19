Дильтей – Собрание сочинений – Том I – Введение в науки о духе
Вильгельм Дильтей был возведен ХХ-м веком в ранг «философского классика», по крайней мере в трех отношениях. Ни один учебник по истории философии не обходится без рассмотрения его идей в разделе «Философия жизни». Для специалистов в области гуманитарных наук его имя прочно ассоциируется с традицией «герменевтики», причем опять-таки с именами ее основателей и классиков.
Наконец, дискуссии о значении и возможности философии истории, понятой как осмысление человеком своего исторического существования, редко обходятся без прямого или косвенного упоминания «историзма» Дильтея или обращения к его идеям о взаимосвязи исторической жизни и структур сознания. Если же рассмотреть эти характеристики центрального мотива философии Дильтея, встречающиеся в любом словаре, более подробно, то придется признать, что все они носят печать известной фрагментарности. И дело здесь не только в односторонности интерпретации.
Пограничное положение философии Дильтея не только в немецкой, но в целом в европейской культуре рубежа веков, затрудняющее ее однозначную классификацию, — не только хронологическая, но и смысловая характеристика. Всецело принадлежащий XIX веку с его оптимистическим сознанием научного прогресса и религиозным и политическим либерализмом, Дильтей формулирует проблемы кризисного XX века.
Восприятие традиции немецкого классического идеализма во всей ее полноте сочетается в его мысли с протестом против идеалистической спекуляции и сознанием непреодолимого разрыва современной эпохи с предыдущей историей метафизики. И не удивительно, что Дильтея призывали в свидетели своей правоты, черпая аргументы из его обширного наследия, как радикальные критики философской традиции, так и хранители классических парадигм философствования.
Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений в шести томах – Том I – Введение в науки о духе
Под ред. А.В. Михайлова и Н.С. Плотникова
Пер. с нем. под ред. В.С. Малахова.
Издательство – «Дом интеллектуальной книги» – 761 с.
Москва – 2000 г.
ISBN 5-7333-0237-2
Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений в шести томах – Том I – Введение в науки о духе – Содержание
- Н. С. Плотников Жизнь и история Философская программа Вильгельма Дильтея
- Введение
Дильтей и его эпоха
- Общие черты научного контекста
- Годы учения Дильтея и начало научной работы
- Университетская карьера
- Научные публикации
- Научно-издательские инициативы
- Проблема периодизации творчества Дильтея
Программа критики исторического разума
- Задача обоснования науки. Дильтей и Кант
- Проблема обоснования науки
- «Феноменология метафизики»
- Критика исторического позитивизма
- Философия как «самоосмысление»
- Структура «Введения в науки о духе»
- Исходный пункт основоположения
- Антропологическое понятие опыта
- Внутренний и внешний опыт
- Исходные принципы реконструкции первоначального («внутреннего») опыта
- Принцип феноменальности
- Фактичность жизненной взаимосвязи
- Состав первичного опыта. Понятия «осознавания» и «переживания»
- Принцип психической взаимосвязи: целостность человеческой жизни
- Понятие жизни (I): Проблема реальности
- Понятие жизни (И): Проблема самосознания
- Жизненно-практический фундамент логики
Философия гуманитарных наук
- Понятие и познавательная специфика наук о духе
- Описательная психология
- «Энциклопедия наук о духе». Структура духовного мира
Принципы методологии гуманитарных наук
- Проблема общезначимости. Дильтей и Гуссерль
- «Объективный дух» и история
- Понимание. Герменевтическая теория наук о духе
- Типология мировоззрений и философия
Дильтей в России
- К истории рецепции
- Состав настоящего издания
Литература
- Источники
- Литература
- Предисловие немецкого издателя
- Вильгельм Дильтей
Введение в науки о духе
- Предисловие
Книга перваяОбзор системы отдельных наук, в котором доказывается необходимость основополагающей науки
- I. Замысел данного введения в науки и духе
- II. Науки о духе — самостоятельное целое рядом с науками о природе
- III. Отношение этого целого к целому наук о природе
- IV. Обзор наук о духе
- V. Их материал
- VI. Три класса высказываний в них
- VII. Обособление частных наук внутри исторически-общественной действительности
- VIII. Науки о человеческих индивидах как элементах этой действительности
- IX. Место познания по отношению к совокупной исторически-общественной действительности
- X. Научное изучение естественного деления человечества и отдельных народов
- XI. Различение двух других классов частных наук
- XII. Науки о системах культуры
- Отношения между системами культуры и внешней организацией общества. Право
- Познание систем культуры.
- Этика - наука одной из систем культуры
- XIII. Науки о внешней организации общества
- Психологические основания
- Внешняя организация общества как исторический факт
- Задача теоретического представления внешней организации общества
- XIV. Философия истории и социология не являются настоящими науками
- XV. Их задача невыполнима
- XVI. Их методы ложны
- XVII. Они не понимают положения исторической науки по отношению к частным наукам об обществе
- XVIII. Ширящееся распространение и совершенствование частных наук
- XIX. Необходимость теоретико-познавательного основоположения наук о духе
Книга вторая
- Метафизика как основание наук о духе. Ее господство и упадок
Раздел первый. Мифический способ представления и возникновение науки в Европе
- Глава первая. Задача, вытекающая из книги первой
- Глава вторая. Понятие метафизики. Проблема отношения метафизики к родственным ей явлениям
- Глава третья. Религиозная жизнь как фундамент метафизики.
- Период мифического представления
- Глава четвертая. Возникновение науки в Европе
- Глава пятая. Характер древнейшей греческой науки
Раздел второй. Метафизическая стадия в развитии древних народов
- Глава первая. Испробуются различные метафизические концепции; выясняется, что развитию они в настоящее время не поддаются
- Глава вторая. Анаксагор и возникновение монотеистической метафизики в Европе
- Глава третья. Механическое миросозерцание получает обоснование у Левкиппа и Демокрита. Причины временного бессилия этого миросозерцания по отношению к монотеистической метафизике
- Глава четвертая. Эпоха софистов и Сократа. Вводится метод установления оснований познания
- Глава пятая. Платон
- Успехи метафизического метода
- Учение о субстанциальных формах космоса входит в состав монотеистической метафизики
- Обоснование метафизики субстанциальных форм. Ее монотеистическое завершение
- Глава шестая. Аристотель и обособление метафизической науки
- Научные условия
- Отделение логики от метафизики и ее отношение к ней
- Формирование метафизики как самостоятельной науки
- Метафизическая взаимосвязь мира
- Метафизика и наука о природе
- Божество как последний и высший предмет метафизики
- Глава седьмая. Метафизика греков и общественно-историческая действительность
- Ограниченность греческой науки о духе
- Стадия возведения общественного порядка к божественному установлению
- Естественное право софистов как атомистическая метафизика общества и основа ее бесплодности
- Политическая наука сократической школы. Идеальное государство Платона
- Сравнительная наука о государстве Аристотеля
- Глава восьмая. Скептицизм подрывает основы метафизики.
- Народы античности вступают в эпоху развития частных наук
- Скептицизм
- Метафизика после Аристотеля и ее субъективный характер
- Самостоятельность частных наук
Раздел третий. Метафизическая стадия новых европейских народов
- Глава первая. Христианство, теория познания и метафизика
- Глава вторая. Августин
- Глава третья. Новое поколение народов и их метафизическая стадия
- Глава четвертая. Первый период средневекового мышления
- Антиномия между представлением о всемогущем и всеведающим Богом и представлением о свободе человека
- Антиномии в представлениях о Боге по его свойствам
- Глава пятая. Теология соединяется с познанием природы и аристотелевской наукой о космосе
- Глава шестая. Второй период средневекового мышления
- 1.Завершение метафизики субстанциальных форм
- 2.Рациональное обоснование трансцендентного мира
- 3.Внутреннее противоречие средневековой метафизики, проистекающее из соединения теологии с наукой о космосе
- Характер возникающих таким образом систем
- Антиномия между представлением о божественном интеллекте и представлением о божественной воле
- Антиномия между вечностью мира и его творением во времени
- Эти антиномии не могут быть разрешены ни в какой метафизике
- Глава седьмая. Средневековая метафизика истории и общества
Раздел четвертый. Конец метафизического отношения человека к действительности
- Глава первая. Условия современного научного сознания
- Глава вторая. Естественные науки
- Глава третья. Науки о духе
- Глава четвертая. Заключительные размышления о невозможности метафизической позиции для познания
- Логическая взаимосвязь мира как идеал метафизики
- Противоречие между действительностью и этим идеалом; несостоятельность метафизики
- Скрепы метафизической взаимосвязи мира не могут быть однозначно определены разумом
- Содержательное представление о взаимосвязи мира не может быть доказано
Добавления к рукописям
- Предуведомление немецкого издателя
- I. Предисловие
- II. Добавления к первой книге
- Контекст “Введения в науки о духе”
- Социология
- III. Добавления ко второй книге
- Начало наук о духе. Метафизическая эпоха
- В. С. Малахов. О языке Вильгельма Дильтея Замечания к русскому переводу “Введения в науки о духе”
- Комментарии
- Именной указатель
Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений в шести томах – Том I – Введение в науки о духе – Общие черты научного контекста
Значение философской программы Дильтея раскрывается, однако, не только в рамках имманентной философской интерпретации. Для ее понимания следует учитывать и структурные изменения научного контекста, которые стимулируют методологическую рефлексию науки. Немецкая наука в послегегелевскую эпоху — это, прежде всего, университетская наука, и в таком качестве она добивается во второй половине XIX века мирового признания. Но как раз в это время — в период распада универсальных философских систем немецкого идеализма — институциональные рамки университетской науки Германии подвергаются интенсивной трансформации.
С начала XIX века в Германии утвердилась гумбольдтовская модель университета, ставшая с 1809 г., т. е. с момента основания Берлинского университета, системообразующим фактором институционализированной науки. Гуманистический идеал В. фон Гумбольдта предполагал создание университета как автономного учреждения, объединяющего обучение и научное исследование и воплощающего идею «образования гражданина посредством науки». В основе организации университета лежали, таким образом, два фундаментальных принципа: университетской автономии, находящейся под правовой защитой государства, и соединения обучения и исследования в едином образовательном процессе.
В отличие от английской университетской системы, ориентированной на замкнутый цех ученых, сознающих себя образованной элитой, и от французской системы, где университет был превращен лишь в более высокую ступень школьного обучения, а развитие науки в нем имело второстепенное значение, Гумбольдт создал проект публичного учебного учреждения, являющегося одновременно и центром научных исследований. Задача «образования посредством науки» вне всяких утилитарных соображений рассматривалась как автономная цель воспитания самостоятельного гражданина, опирающегося в своих суждениях и поступках на универсальную картину мира (в этом Гумбольдт продолжал традицию Канта и Шиллера).
Такому пониманию образования и науки вполне соответствовал тот факт, что центром университетской системы Гумбольдта был философский факультет, объединявший тогда все теоретические науки. Из этих двух основных принципов принцип свободного исследования (науки), институционально гарантированного в рамках университета, оказался, начиная с середины XIX века дестабилизирующим фактором всей образовательной системы. Автономизация и специализация научных дисциплин, как в естествознании, так и в области гуманитарных наук, приводила к диссоциации единой цели «образования». Параллельно с этим процессом наступил кризис философской претензии на синтез всего теоретического знания.
Единая философская «наука», объединявшая в системах Фихте и Гегеля весь корпус рационального знания, распадалась на отдельные «науки», требующие признания собственных стандартов рациональности. Институциональная эмансипация научных дисциплин от философии сопровождалась жаркими дискуссиями о статусе философии и ее отношении к наукам. Произошедшее в 60-е годы XIX века вычленение естественнонаучных факультетов из философского совпало с пиком позитивистского отрицания философии как «поэзии понятий». В конце этого процесса превращения науки в сферу профессионального исследования, из которой исключаются все мировоззренческие элементы, стоит веберовский тезис о науке как «профессии», резюмирующий превращение университета из «республики ученых» в «капиталистическое предприятие».
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