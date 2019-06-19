Вильгельм Дильтей был возведен ХХ-м веком в ранг «философского классика», по крайней мере в трех отношениях. Ни один учебник по истории философии не обходится без рассмотрения его идей в разделе «Философия жизни». Для специалистов в области гуманитарных наук его имя прочно ассоциируется с традицией «герменевтики», причем опять-таки с именами ее основателей и классиков.

Наконец, дискуссии о значении и возможности философии истории, понятой как осмысление человеком своего исторического существования, редко обходятся без прямого или косвенного упоминания «историзма» Дильтея или обращения к его идеям о взаимосвязи исторической жизни и структур сознания. Если же рассмотреть эти характеристики центрального мотива философии Дильтея, встречающиеся в любом словаре, более подробно, то придется признать, что все они носят печать известной фрагментарности. И дело здесь не только в односторонности интерпретации.

Пограничное положение философии Дильтея не только в немецкой, но в целом в европейской культуре рубежа веков, затрудняющее ее однозначную классификацию, — не только хронологическая, но и смысловая характеристика. Всецело принадлежащий XIX веку с его оптимистическим сознанием научного прогресса и религиозным и политическим либерализмом, Дильтей формулирует проблемы кризисного XX века.

Восприятие традиции немецкого классического идеализма во всей ее полноте сочетается в его мысли с протестом против идеалистической спекуляции и сознанием непреодолимого разрыва современной эпохи с предыдущей историей метафизики. И не удивительно, что Дильтея призывали в свидетели своей правоты, черпая аргументы из его обширного наследия, как радикальные критики философской традиции, так и хранители классических парадигм философствования.

Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений в шести томах – Том I – Введение в науки о духе

Под ред. А.В. Михайлова и Н.С. Плотникова

Пер. с нем. под ред. В.С. Малахова.

Издательство – «Дом интеллектуальной книги» – 761 с.

Москва – 2000 г.

ISBN 5-7333-0237-2

Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений в шести томах – Том I – Введение в науки о духе – Содержание

Н. С. Плотников Жизнь и история Философская программа Вильгельма Дильтея

Введение

Дильтей и его эпоха

Общие черты научного контекста

Годы учения Дильтея и начало научной работы

Университетская карьера

Научные публикации

Научно-издательские инициативы

Проблема периодизации творчества Дильтея

Программа критики исторического разума

Задача обоснования науки. Дильтей и Кант

Проблема обоснования науки

«Феноменология метафизики»

Критика исторического позитивизма

Философия как «самоосмысление»

Структура «Введения в науки о духе»

Исходный пункт основоположения

Антропологическое понятие опыта

Внутренний и внешний опыт

Исходные принципы реконструкции первоначального («внутреннего») опыта

Принцип феноменальности

Фактичность жизненной взаимосвязи

Состав первичного опыта. Понятия «осознавания» и «переживания»

Принцип психической взаимосвязи: целостность человеческой жизни

Понятие жизни (I): Проблема реальности

Понятие жизни (И): Проблема самосознания

Жизненно-практический фундамент логики

Философия гуманитарных наук

Понятие и познавательная специфика наук о духе

Описательная психология

«Энциклопедия наук о духе». Структура духовного мира

Принципы методологии гуманитарных наук

Проблема общезначимости. Дильтей и Гуссерль

«Объективный дух» и история

Понимание. Герменевтическая теория наук о духе

Типология мировоззрений и философия

Дильтей в России

К истории рецепции

Состав настоящего издания

Литература

Источники

Литература

Предисловие немецкого издателя

Вильгельм Дильтей

Введение в науки о духе

Предисловие

Книга перваяОбзор системы отдельных наук, в котором доказывается необходимость основополагающей науки

I. Замысел данного введения в науки и духе

II. Науки о духе — самостоятельное целое рядом с науками о природе

III. Отношение этого целого к целому наук о природе

IV. Обзор наук о духе

V. Их материал

VI. Три класса высказываний в них

VII. Обособление частных наук внутри исторически-общественной действительности

VIII. Науки о человеческих индивидах как элементах этой действительности

IX. Место познания по отношению к совокупной исторически-общественной действительности

X. Научное изучение естественного деления человечества и отдельных народов

XI. Различение двух других классов частных наук

XII. Науки о системах культуры

Отношения между системами культуры и внешней организацией общества. Право

Познание систем культуры.

Этика - наука одной из систем культуры

XIII. Науки о внешней организации общества

Психологические основания

Внешняя организация общества как исторический факт

Задача теоретического представления внешней организации общества

XIV. Философия истории и социология не являются настоящими науками

XV. Их задача невыполнима

XVI. Их методы ложны

XVII. Они не понимают положения исторической науки по отношению к частным наукам об обществе

XVIII. Ширящееся распространение и совершенствование частных наук

XIX. Необходимость теоретико-познавательного основоположения наук о духе

Книга вторая

Метафизика как основание наук о духе. Ее господство и упадок

Раздел первый. Мифический способ представления и возникновение науки в Европе

Глава первая. Задача, вытекающая из книги первой

Глава вторая. Понятие метафизики. Проблема отношения метафизики к родственным ей явлениям

Глава третья. Религиозная жизнь как фундамент метафизики.

Период мифического представления

Глава четвертая. Возникновение науки в Европе

Глава пятая. Характер древнейшей греческой науки

Раздел второй. Метафизическая стадия в развитии древних народов

Глава первая. Испробуются различные метафизические концепции; выясняется, что развитию они в настоящее время не поддаются

Глава вторая. Анаксагор и возникновение монотеистической метафизики в Европе

Глава третья. Механическое миросозерцание получает обоснование у Левкиппа и Демокрита. Причины временного бессилия этого миросозерцания по отношению к монотеистической метафизике

Глава четвертая. Эпоха софистов и Сократа. Вводится метод установления оснований познания

Глава пятая. Платон

Успехи метафизического метода

Учение о субстанциальных формах космоса входит в состав монотеистической метафизики

Обоснование метафизики субстанциальных форм. Ее монотеистическое завершение

Глава шестая. Аристотель и обособление метафизической науки

Научные условия

Отделение логики от метафизики и ее отношение к ней

Формирование метафизики как самостоятельной науки

Метафизическая взаимосвязь мира

Метафизика и наука о природе

Божество как последний и высший предмет метафизики

Глава седьмая. Метафизика греков и общественно-историческая действительность

Ограниченность греческой науки о духе

Стадия возведения общественного порядка к божественному установлению

Естественное право софистов как атомистическая метафизика общества и основа ее бесплодности

Политическая наука сократической школы. Идеальное государство Платона

Сравнительная наука о государстве Аристотеля

Глава восьмая. Скептицизм подрывает основы метафизики.

Народы античности вступают в эпоху развития частных наук

Скептицизм

Метафизика после Аристотеля и ее субъективный характер

Самостоятельность частных наук

Раздел третий. Метафизическая стадия новых европейских народов

Глава первая. Христианство, теория познания и метафизика

Глава вторая. Августин

Глава третья. Новое поколение народов и их метафизическая стадия

Глава четвертая. Первый период средневекового мышления

Антиномия между представлением о всемогущем и всеведающим Богом и представлением о свободе человека

Антиномии в представлениях о Боге по его свойствам

Глава пятая. Теология соединяется с познанием природы и аристотелевской наукой о космосе

Глава шестая. Второй период средневекового мышления

1.Завершение метафизики субстанциальных форм

2.Рациональное обоснование трансцендентного мира

3.Внутреннее противоречие средневековой метафизики, проистекающее из соединения теологии с наукой о космосе

Характер возникающих таким образом систем

Антиномия между представлением о божественном интеллекте и представлением о божественной воле

Антиномия между вечностью мира и его творением во времени

Эти антиномии не могут быть разрешены ни в какой метафизике

Глава седьмая. Средневековая метафизика истории и общества

Раздел четвертый. Конец метафизического отношения человека к действительности

Глава первая. Условия современного научного сознания

Глава вторая. Естественные науки

Глава третья. Науки о духе

Глава четвертая. Заключительные размышления о невозможности метафизической позиции для познания

Логическая взаимосвязь мира как идеал метафизики

Противоречие между действительностью и этим идеалом; несостоятельность метафизики

Скрепы метафизической взаимосвязи мира не могут быть однозначно определены разумом

Содержательное представление о взаимосвязи мира не может быть доказано

Добавления к рукописям

Предуведомление немецкого издателя

I. Предисловие

II. Добавления к первой книге

Контекст “Введения в науки о духе”

Социология

III. Добавления ко второй книге

Начало наук о духе. Метафизическая эпоха

В. С. Малахов. О языке Вильгельма Дильтея Замечания к русскому переводу “Введения в науки о духе”

Комментарии

Именной указатель

Вильгельм Дильтей – Собрание сочинений в шести томах – Том I – Введение в науки о духе – Общие черты научного контекста

Значение философской программы Дильтея раскрывается, однако, не только в рамках имманентной философской интерпретации. Для ее понимания следует учитывать и структурные изменения научного контекста, которые стимулируют методологическую рефлексию науки. Немецкая наука в послегегелевскую эпоху — это, прежде всего, университетская наука, и в таком качестве она добивается во второй половине XIX века мирового признания. Но как раз в это время — в период распада универсальных философских систем немецкого идеализма — институциональные рамки университетской науки Германии подвергаются интенсивной трансформации.

С начала XIX века в Германии утвердилась гумбольдтовская модель университета, ставшая с 1809 г., т. е. с момента основания Берлинского университета, системообразующим фактором институционализированной науки. Гуманистический идеал В. фон Гумбольдта предполагал создание университета как автономного учреждения, объединяющего обучение и научное исследование и воплощающего идею «образования гражданина посредством науки». В основе организации университета лежали, таким образом, два фундаментальных принципа: университетской автономии, находящейся под правовой защитой государства, и соединения обучения и исследования в едином образовательном процессе.

В отличие от английской университетской системы, ориентированной на замкнутый цех ученых, сознающих себя образованной элитой, и от французской системы, где университет был превращен лишь в более высокую ступень школьного обучения, а развитие науки в нем имело второстепенное значение, Гумбольдт создал проект публичного учебного учреждения, являющегося одновременно и центром научных исследований. Задача «образования посредством науки» вне всяких утилитарных соображений рассматривалась как автономная цель воспитания самостоятельного гражданина, опирающегося в своих суждениях и поступках на универсальную картину мира (в этом Гумбольдт продолжал традицию Канта и Шиллера).

Такому пониманию образования и науки вполне соответствовал тот факт, что центром университетской системы Гумбольдта был философский факультет, объединявший тогда все теоретические науки. Из этих двух основных принципов принцип свободного исследования (науки), институционально гарантированного в рамках университета, оказался, начиная с середины XIX века дестабилизирующим фактором всей образовательной системы. Автономизация и специализация научных дисциплин, как в естествознании, так и в области гуманитарных наук, приводила к диссоциации единой цели «образования». Параллельно с этим процессом наступил кризис философской претензии на синтез всего теоретического знания.

Единая философская «наука», объединявшая в системах Фихте и Гегеля весь корпус рационального знания, распадалась на отдельные «науки», требующие признания собственных стандартов рациональности. Институциональная эмансипация научных дисциплин от философии сопровождалась жаркими дискуссиями о статусе философии и ее отношении к наукам. Произошедшее в 60-е годы XIX века вычленение естественнонаучных факультетов из философского совпало с пиком позитивистского отрицания философии как «поэзии понятий». В конце этого процесса превращения науки в сферу профессионального исследования, из которой исключаются все мировоззренческие элементы, стоит веберовский тезис о науке как «профессии», резюмирующий превращение университета из «республики ученых» в «капиталистическое предприятие».