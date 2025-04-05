Козырев Федор - Религия как дар
Статьи и доклады этого сборника объединены общей тематикой. Ее актуальность определяется стремительным вхождением в школьную практику той новой области педагогической деятельности, для обозначения которой у нас в стране выбрано выражение «Духовно-нравственная культура». Остроумцы сразу заметили, что аббревиатура выражения (ДНК) несет в себе зашифрованную идею сохранения культурного генетического кода, а заодно и то, что в организме кроме ДНК должна быть еще и РНК, причем на замену первой буквы здесь явно просится слово «религия». Говоря серьезно, новую область вполне можно было бы назвать «Религиозная культура и этика», не потеряв практически ничего из ее содержания. Но для многих слово «религия» звучит слишком пугающе в образовательном контексте. Для кого то в нем слышится скрытый синкретизм и посягательство на уникальность своей традиции, кто-то полагает, что это тот случай, когда вещи не принято называть своими именами, а кто то, возможно, всерьез надеется воспитывать некую без религиозную духовность. Сама болезненность, с которой слово «религия» возвращается в наш педагогический обиход, является важным социальным, психологическим и педагогическим фактом, требующим внимательного анализа и обсуждения. Надо заметить, что соотношение понятий «религия» и «духовность» широко обсуждается в современной педагогической литературе на Западе. Интерес к этой теме обусловлен кризисом традиционных форм религиозной принадлежности и поиском таких понятий, которые могли бы с успехом заменить слово «религия» в значении личной веры, оттеснив на второй план все, что связано с институциональными сторонами религиозной жизни и идентификацией носителя веры с традицией или общиной. Таким образом, там, где на место религии в школьных программах приходит духовность, это означает чаще всего ослабление социализирующей функции религиозного образования и его доктринального содержания в пользу антропологического или культурологического подхода – при сохранении тем не менее религии в качестве основного предмета изучения и интереса. В России ситуация с соотношением понятий несколько осложняется тем, что слово «духовный» используется еще и как антоним «светского», так что духовными лицами называют как раз представителей институциональной религиозности, а духовными учебными заведениями – конфессиональные школы (богословские семинарии и академии). При том, что духовность принято понимать и в вышеуказанном широком значении, двусмысленность и неопределенность терминологии возрастает. Тем не менее и содержание введенного с этой областью предмета (ОРКСЭ), и проблематика острых общественных дискуссий, сопровождавших введение, недвусмысленно свидетельствуют о том, что и в нашем случае центральной составляю щей новой предметной области выступает религия. Тематически сборник соответствует тому направлению педагогики, которое пока еще только оформляется в самостоятельный научный раздел. Его называли и теорией религиозного образования (С. И. Гессен), и религиозной педагогикой (В. В. Зеньковский), и педагогикой религиозного образования (М. Гриммит). Читая студентам курс «Религиозная педагогика», я обычно начинаю с того, что понимаю этот термин иначе, чем В. В. Зеньковский. Под религиозностью педагогики я понимаю нефундированность ее в той или иной конфессиональной системе ценностей и установок, а обращенность ее к религии как своему предмету. Определив уникальность своей позиции в системе педагогических наук посредством указания на особый предмет, религиозная педагогика, по моему убеждению, должна изучать религию и проектировать подходы к религиозному образованию, воспитанию, просвещению и развитию не на конфессионально-богословской, а на педагогической основе. На то она и педагогика.
Козырев Федор - Религия как дар
Педагогические статьи и доклады / Ф. Н. Козырев — «Свято-Филаретовский православно христианский институт», 2014
ISBN 978-5-89100-132-9
Козырев Федор - Религия как дар - Содержание
От автора
Часть I Типология религиозного образования
- 1. Религия в образовании: обзор основных понятий
- 2. Типология типологий
- 3. Религиозное образование и светскость
- 4. Парадигмы религиозного образования
- 5. Типология религиозно-образовательных моделей
- Школьное религиозное образование перед вызовом постмодерна
- Выбор за нами. Палитра подходов к воспитанию духовности в современной школе
- Русская духовная и педагогическая традиции как ресурс модернизации школьного религиозного образования в Европе
Часть II Религия как дар: личностные аспекты преподавания религиозной культуры в школе
- Эпистемологические предпосылки включения религии в содержание школьного образования
- Религия и наука на рубеже тысячелетий: продолжающийся спор или путь к единству?
- Толерантность в структуре личности: что и как воспитывать?
- Религиозный плюрализм как педагогическая проблема
- Педагогическая постановка проблемы свободы и ее классическое решение[
Часть III Проблемы изучения нравственного сознания: методологическая проекция
- 1. Нравственность как воля и(ли) представление
- 2. Нравственность как содержание и(ли) форма
- 3. От содержания к структуре
- 4. От структуры к компетенции
- Q-сортировка в педагогической диагностике личностного развития
- 1. Этическое предисловие
- 2. Основы метода
- 3. Обработка данных
- 4. Опыт применения
- Измерение нравственного развития личности методом дилемм
- 1. Введение
- 2. Постановка проблемы
- 3. Теория и метод Лоренса Кольберга
- 4. Критика и развитие метода Кольберга: MJT и методика ОНИКС
- 5. Теоретические проекции и перспективы
- Теоретические основы психолого-педагогического исследования религии
- 1. В начале
- 2. Вехи
- 3. Систематика религиозных типов: религии «двух народов» и «двух господ»
- 4. Теории религиозного развития личности 188 5. Заключение
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