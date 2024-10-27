Сергей Иосифович Фудель принадлежал к тем русским мыслителям, которые не проходили каких-либо философских школ — их школа мысли была пережита и выстрадана во времена затянувшейся на столетие русской смуты. Многие годы он тихо и кропотливо осмысливал пути русской религиозности, и все, о чем он писал, было проникнуто сердечным, личным переживанием. Идеи сочинений и писем Фуделя, человека уникальной судьбы, испытавшего жестокие многолетние гонения за веру, давно заслужили право выйти на просторы большой литературы и общественной мысли.

Появление имени С. И. Фуделя в русском культурном пространстве началось с его «Воспоминаний» и книги «Наследство Достоевского» — оба сочинения принадлежат перу человека страдальческой, поистине «достоевской» судьбы. «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» — так формулировал свой духовный выбор Достоевский, едва выйдя из омского острога. Но спустя полвека после того, как было запечатлено житие «князя-Христа» Льва Мышкина, в России настали времена, когда к исповеданию веры «со Христом» вернулся его первоначальный — раннехристианский — смысл. С. И. Фудель оказался одним из тех, кто всей своей жизнью подтвердил истину: быть со Христом — значит страдать вместе с Ним и за Него; быть с Ним — значит со-распинаться с Ним.

В феврале 2000 года издательство «Русский путь» организовало литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения С. И. Фуделя. Ведущие вечера (протоиерей Николай Балашов и филолог Л. И. Сараскина) обратились к собравшимся с просьбой о содействии в сборе материалов для подготовки собрания сочинений С. И. Фуделя. Отклик был немедленным — известный московский архитектор и друг семьи Фуделей Д.М. Шаховской сообщил, что у него уже четверть века хранится чемодан с архивом С. И. Фуделя. Вскоре этот архив — с автографами почти всех известных сочинений С. И. Фуделя, черновыми материалами, дневниками, письмами, фотографиями — был передан составителям, которые готовили в тот момент первое собрание его сочинений и писем.

В это же самое время от наследников Фуделя — и прежде всего от его сына, Н.С. Фуделя, — были получены 194 письма, написанных С. И. Фуделем из красноярской ссылки, а также из Усмани Воронежской области, где он поселился после ссылки, получив административный «минус 100 км», затем из Покрова Владимирской области, где он жил последние пятнадцать лет. Собранные в этой книге 293 письма С. И. Фуделя (73 из них публикуются впервые), адресованных самым разным его корреспондентам, дают богатейший материал для огромного количества сюжетов — биографических, историко-литературных, историко- культурных, религиозных и церковных.

Фудель Сергей - «Весенний воздух Вечности» - Письма (1923-1977) - Стихотворения

предисл. прот. Н. В. Балашов, Л. И. Сараскина ; сост., ред., коммент. Д.Д. Черепанов

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024, 766 с.: илл.

ISBN 978-5-7429-1618-5

Фудель Сергей - «Весенний воздух Вечности» - Письма (1923-1977) - Стихотворения - Содержание

Протоиерей Николай Балашов, Л. И. Сараскина. Сергей Фудель, его письма и стихи

Протоиерей Владимир Воробьев. «Память праведного с похвалами...»

ПИСЬМА. 1923-1977

№ 1-№ 293

СТИХОТВОРЕНИЯ

Тридцать стихов для друзей. 1925-1939

Стихи, не вошедшие в цикл

Комментарии к стихотворениям

Основные даты жизни С. И. Фуделя

Библиография

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