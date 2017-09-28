Возникнув 2000 лет назад, христианство за несколько столетий распространилось по Малой Азии, Европе, Северо-Восточной Африке, а затем, с приходом эпохи великих географических открытий, достигло самых отдаленных уголков земного шара.

И сегодня, разбившись на множество течений, вера Христова объединяет людей на всех континентах, являясь самой массовой религией мира.

Предлагаемый справочник посвящен широкому кругу вопросов, связанных с христианством, и содержит сведения о догматах веры и институтах церкви, священных и «отреченных» книгах, знаменитых богословах и неистовых богоискателях, монахах-воинах и аскетах, праздниках, обрядах, атрибутах христианского культа и многом другом.

Издание адресовано широкому кругу читателей, в том числе школьникам и студентам, и может быть с успехом использовано при подготовке докладов и рефератов по истории, религиоведению, культурологии и другим гуманитарным дисциплинам.

Христианство от А до Я

Сост. Н. А. Добрина

М: ACT: Восток - Запад, 2007. 384 с.

(Мировая культура.)

ISBN 978-5-17-046822-5

Христианство от А до Я

Введение

Статьи А-Я

Список литературы

Христианство от А до Я - Введение

Словарь-справочник по одной из мировых религий — христианству — представляет собой краткое изложение сведений об основных направлениях христианского вероучения, его самых важных категориях, событиях и персоналиях.

В справочнике представлены в основном ортодоксальные ветви христианства — католицизм, православие и протестантизм, причины раскола единой Церкви, возникшие сходства и различия культа и вероучения различных христианских церквей. Данная работа не ставила своей целью подробное описание христианских и парахристианских сект, различных ересей и личностей ересиархов.

Словарь-справочник дает представление о церковном богослужении и священнослужителях, об устройстве храмов и особенностях культа в различных церквях, об основных философских понятиях и направлениях христианского вероучения, об Основателе Церкви — Иисусе Христе, Его учениках, их миссионерской деятельности, сохраняющемся до наших дней «апостольском преемстве», об истинном «православии» и Вселенской церкви, о тех, кого принято называть Отцами и Учителями Церкви, о наиболее значимых и почитаемых канонизированных церковью святых и о категориях христианской святости, о взаимоотношениях христианской церкви и государства, об основных персоналиях современного христианства и главных христианских святынях.

Издание может быть использовано как краткое пособие для написания рефератов, курсовых и дипломных работ, а также при подготовке к экзаменам.