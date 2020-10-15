Многие либеральные протестанты не признают этих трех положений, в то время как их признают (по крайней мере официально) католики, православные и евангельские протестанты. Формат данной книги не позволяет провести сравнение, которое включало бы в себя либеральную протестантскую точку зрения, фундаментально отличающуюся от верований остальной части христианства.

При изложении позиций православных и католических церквей особое внимание уделяется тому, чтобы приводить выдержки из признанных первоисточников и делать это добросовестно. Тем не менее вполне вероятно, что существуют другие католические и православные источники, которые могут противоречить представленным в данной книге, и, конечно, убеждения отдельных верующих могут значительно расходиться с официальной позицией их церкви. Настолько велико разнообразие позиций в Православии и Католичестве сегодня. Подбирая первоисточники для данной книги, автор старался остановить свой выбор на тех, которые представляют основное направление Православия/Католичества/Евангельского Протестантства и одобрены Папой.

Керби Райэлз - Три Великие Церкви - Сравнение католического, протестантского и православного верований

2006 Kerby Rials 2006 г. - 273 с.

ISBN 978-0-9771196-8-4

Керби Райэлз - Три Великие Церкви - Сравнение католического, протестантского и православного верований - Содержание

Предисловие: Почему следует прочитать эту книгу

Три церкви: сравнение и противопоставление

Три церкви: какая из них самая древняя?

Церковь: может ли она ошибаться?

Церковь: может ли она быть разделенной?

Тайна богопознания: можем ли мы понять Бога?

Библия: важнее ли она предания?

Библия: кто имеет право толковать ее?

Библия: кто дал нам ее?

Обожение: стать подобным Богу?

Крещение: спасает ли оно нас?

Крещение: следует ли крестить младенцев?

Миропомазание и конфирмация: обряд или реальность?

Исихазм: интроспекция или путь к Богу?

Спасение: как попасть на небеса?

Причастие: ключ к вечной жизни?

Иконы и статуи: помощь или препятствие?

Мощи: обладают ли они сверхъестественной силой?

Апокрифы: должны ли они быть частью Библии?

Молитвы святым: правильно или неправильно?

Мария: безгрешный ходатай?

Чистилище: существует ли оно?

Молитвы за умерших: есть ли в них польза?

Литургия: так ли следует поклоняться?

Семь вселенских соборов: были ли они непогрешимыми?

Отцы Церкви: были ли они согласны друг с другом?

Таблицы: Краткое доктринальное сравнение

Святые и не святые места: где мы должны собираться?

Апостольское преемство: существует ли оно?

Священники: могут ли они отпускать грехи?

Безбрачие: должны ли служители вступать в брак?

Другие различия: филиокве, крестное знамение, свечи, монастыри, блаженные, Папа, аборт, иконостас, календари, развод, предохранение от беременности, гомосексуализм, нарамники, священный огонь

Заключение: Исторические тенденции

Вопросы для обсуждения (с ключами к ответам)

Керби Райэлз - Три Великие Церкви - Сравнение католического, протестантского и православного верований - Предисловие

Католической, Православной и Протестантской церквям свойственно заявлять о себе, что каждая из них является самой древней христианской верой и поэтому единственно правильной. Утверждение о древности вероисповедания служит веским аргументом в этом вопросе. Та церковь, которая способна доказать, что является самой древней, может в конечном итоге утверждать, что она является истинной церковью и все появившиеся после нее – самозванцы. Эта «самая древняя» церковь может заявлять, что она стоит ближе всего к апостолам и Иисусу, поскольку существует дольше всех «новых» церквей. Таким образом она может утверждать, что ее доктрины являются правильными и любые отличные от нее церкви расходятся в своем веровании с учением апостолов. Итак, какая же из церквей самая древняя? Католическая? Протестантская? Православная?

Окинув их мимолетным взглядом, любой человек сразу вычеркнул бы из этого списка все протестантские церкви, поскольку большинству людей известно о том, что по традиции Протестантская Реформация началась с Мартина Лютера. Пятьсот лет назад он прибил 95 тезисов на двери церкви в Виттенберге в Германии. История католических и православных церквей исчисляется, по крайней мере, одним тысячелетием до этого события. Таким образом, католические и православные церкви считают себя церквями апостолов, верно хранящими традиции, переданные им Церковью первого столетия. Но протестантские церкви говорят, что существуют два вида «древности» - древнее учение и древняя организация. Церковь, которая существует дольше других, обладает организационной древностью. Церковь, которая имеет более древнюю по времени доктрину, обладает доктринальной древностью.