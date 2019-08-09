Добыкин - Православное учение о толковании Священного Писания
Рецензенты:
Михаил Всеволодович Ковшов — кандидат богословия, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, доцент кафедры библеистики казанской духовной семинарии.
Протоиерей Димитрий Викторович Юревич — кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии.
Дмитрий Георгиевич Добыкин - Православное учение о толковании Священного Писания - лекции по библейской герменевтике - учебное пособие
Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2016. — 272 с. — (Библеистика).
ISBN 978-5-906627-26-1
Дмитрий Георгиевич Добыкин - Православное учение о толковании Священного Писания - лекции по библейской герменевтике - учебное пособие - Содержание
1.Введение
- 1.1. Этимология термина «герменевтика»
- 1.2. Общая и частная герменевтика
- 1.3. Особенности библейской герменевтики
- 1.4. Связь герменевтики, экзегетики и библейского богословия .
- 1.5. Предмет, цель и задачи библейской герменевтики
- 1.6. Необходимость толкования Священного Писания
- 1.7. Возможность понимания Священного Писания
2.Принципы православной герменевтики
- 2.1. Богодухновенность Священного Писания
- 2.3. Единство Священного Писания
- 2.4. Христоцентризм Священного Писания
- 2.5. Нераздельность познания Слова Божия и духовной жизни .
- 2.6. Толкование Священного Писания в свете Священного Предания
- 2.7. Многоплановость библейского текста
3.Методы толкования Священного Писания
- 3.1. Буквальный, или историко-грамматический, метод толкования
- 3.2. Историко-критический метод
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3.3. Небуквальные (духовные) методы толкования
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3.3.1.Аллегорический метод толкования
- 3.3.1.1. История аллегорического метода толкования
- 3.3.1.2. Правила аллегорического толкования
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3.3.2.Тропологический (нравоучительный) метод толкования Священного Писания
- 3.3.2.1.Святые Отцы о Священном Писании как учебнике жизни
- 3.3.2.2. Примеры тропологического толкования Священного Писания
- 3.3.2.3. Тропологическое толкование и христианское богослужение
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3.3.3.Типологический (прообразовательный) метод толкования
- 3.3.3.1. Характеристики типологического метода
- 3.3.3.2. Признаки прообразовательнаго смысла
- 3.3.3.3. Виды прообразов
- 3.3.3.4. Принципы толкования прообразов
- 3.3.3.5. История типологического метода
- 3.3.3.6. Примеры типологических толкований
- 3.3.4.Анагогический метод толкования
- 3.3.1.Аллегорический метод толкования
- 3.4. Святоотеческий метод толкования θεωρία
- 3.5. Аккомодативное толкование
4.Пособия для изучения Библии
- 4.1. Текст Ветхого и Нового Завета на библейских языках
- 4.2. Переводы и издания Библии
- 4.3. Библейская симфония
- 4.4. Библейские словари и энциклопедии
- 4.5. Библии с комментариями
- 4.6. Библейские комментарии
- 4.7. Компьютерные библейские программы
5.Этапы историко-грамматического метода толкования
- 5.1. Применение историко-грамматического метода
- 5.2. Начало изучения Священного Писания
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5.3. Наблюдение над Священным Писанием
- 5.3.1. Шаг 1. Выбор текста для исследования
- 5.3.2. Шаг 2. Чтение
- 5.3.3. Шаг 3. Определение литературного жанра книги
- 5.3.4. Шаг 4. Исследование содержания книги
- 5.3.5. Шаг 5. Наблюдение над структурой текста
- 5.3.6. Шаг 6. Наблюдение над словами
- 5.3.7. Шаг 7. Определение цели книги или отрывка
- 5.3.8. Шаг 8. Составление плана книги
- 5.3.9. Шаг 9. Обобщение результатов
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5.4.Толкование
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5.4.1. Историко-культурный анализ
- 5.4.1.1. Шаг 1. Исследование истории
- 5.4.1.2. Шаг 2. Исследование культуры
- 5.4.1.3. Шаг 3. Исследование географии и других вопросов естествознания
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5.4.2.Контекстуальный анализ
- 5.4.2.1. Уровни контекста
- 5.4.2.2. Определение границ текста
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5.4.3.Текстуальный анализ
- 5.4.3.1. Процесс текстуального анализа
- 5.4.3.2. Использование переводов
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5.4.4.Семантический анализ
- 5.4.4.1. Правила семантического анализа
- 5.4.4.2. Процесс семантического анализа
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5.4.5.Грамматический анализ
- 5.4.5.1. Процесс грамматического анализа
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5.4.6.Структурный анализ
- 5.4.6.1. Процесс структурного анализа
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5.4.7.Литературный анализ
- 5.4.7.1. Виды образной речи
- 5.4.7.2. Процесс литературного анализа
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5.4.8.Сравнительный анализ
- 5.4.8.1. Процесс сравнительного анализа
- 5.4.8.2. Противоречия в Священном Писании
- 5.4.8.3. Окончательный вывод
- 5.4.1. Историко-культурный анализ
Дмитрий Георгиевич Добыкин - Православное учение о толковании Священного Писания - лекции по библейской герменевтике - учебное пособие - 1. Введение
Есть известные правила, способствующие к уразумению смысла Писания; вижу на опыте, что их не без пользы можно преподать любителям слова Божия, дабы сии люди не только с успехом могли читать толкователей Священного Писания, но и сами объясняли бы оное другим. Сии-то правила решился я изложить для желающих и могущих принимать наставления — если только Господь благословит перо мое счастливо раскрыть те мысли, кои Он обыкновенно внушает мне в минуты моего размышления о Святом Слове Его[1].
Чтение Священного Писания является необходимой составляющей духовной жизни христианина. По мысли свт. Иоанна Златоуста,
от незнания Писания, произошли бесчисленные бедствия: отсюда произросла великая зараза ересей, отсюда — нерадивое житье, бесполезные труды. Подобно тому, как лишенные этого света не могут прямо идти, так и не взирающие на луч божественного Писания вынуждаются много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме. Чтобы этого не было, откроем глаза перед сиянием апостольских глаголов (Беседы на послание к Римлянам. Предисловие. 1)[2].
Однако, как и любой важный текст, священные книги надо не только читать и знать, но и понимать, о чем они говорят. Причем человек «для вернейшего достижения сей цели, должен предварительно знать правила истинного разумения и изъяснения смысла Священного Писания»[3]. Иначе можно не просто ошибиться в понимании смысла, но и, по приведенной выше цитате святителя, впасть в ересь, подвергнуться множеству бед и т. д.
1.1. Этимология термина «герменевтика»
Термин «герменевтика» происходит или от греческого глагола ερμηνεύω [ерминеуо], означающего «разъяснять», «объяснять», «растолковывать», или же от существительного ερμηνεία [ерминиа] — «разъяснение», «объяснение», «истолкование».
Термин «объяснять» имеет несколько близких по смыслу значений: «разъяснять», «истолковывать», «растолковывать», «переводить», «сообщать», «интерпретировать» (т. е. «доводить до понимания», «делать понятным»). Если исходить только из этого перечня синонимичных слов, то можно утверждать, что под герменевтикой, «объясняющей» или «истолковывающей» что-либо, подразумевается умение сделать понятным любое сообщение, наделенное смыслом.[4]
У греческих авторов глагол ερμηνεύω и его производные относятся как к самой речи, так и к ее объяснению, истолкованию; в качестве технических терминов они означают способность к речи, к выражению мыслей в словах, толкование поэтами воли богов, а также связываются с переводческой деятельностью и толкованием снов.
В Новом Завете сохраняется данное значение глагола и его производных (Мф 1:23; Мк 5:41; Ин 9:7; Деян 9:36; Евр 7:2). У св. ап. Павла эти понятия относятся к истолкованию языков (1 Кор 12:10, 30; 14:5, 13:26-28).
В святоотеческой традиции глагол ερμηνεύω и его производные начинают чаще употребляться в значении «толковать» или «комментировать» Священное Писание, что, видимо, связано с Лк 24:27: «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании».[5]
Этимология этого термина восходит к имени древнегреческого бога Гермеса, который считался вестником и посредником между богами и людьми. В обязанность Гермеса входило не только повторение, но и объяснение того божественного сообщения, которое он передавал.[6]
Греки молились Гермесу о человеческом взаимопонимании, особенно когда дело касалось торговли. Гермес был еще и богом торговли,[7] а ее успех напрямую зависел от умения собеседников понять друг друга и договориться.
В Древней Греции и Риме герменевтика также понималась как традиция замены имен чужих богов именами собственных богов и их отождествления. Это произошло и с Гермесом, имеющим аналог в Древнем Риме в лице Меркурия, который также был покровителем торговли.[8]
В связи с этим интересен отрывок из 14-й главы книги Деяний. Апостолы Варнава и Павел проповедовали в Ликаон-ском городе Листре, где исцелили хромого от рождения. Жители Листры, видя чудо и слыша проповедь апостолов, решили, что боги «в образе человеческом сошли к нам» (Деян 14:11). Варнаву они посчитали Зевсом, «а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове» (Деян 14:12). Ермий — это славянское прочтение имени Гермес (Ερμής [Ермис]).
Существует еще несколько наименований герменевтики, которые встречаются в дореволюционной литературе. Это «Священная филология», Hermeneutica (ars) sacra, а также Theologia hermeneutica — «Толковательное богословие».[9]
1.2. Общая и частная герменевтика
Библейская герменевтика является частным и самостоятельным разделом общей герменевтики.
Общая герменевтика может быть определена как «искусство извлечения смысла». Она тесно связана с проблемой понимания, т. к. понимание — это не просто восприятие информации. Ее цель — проникнуть за систему знаковых символов, из которых складывается речь и записанное слово, для того чтобы более адекватно постичь скрытый в них смысл.[10]
Герменевтика как принцип толкования религиозных текстов известна еще со времен Гомера[11] и на протяжении долгого времени сводилась только к частной герменевтике — науке, устанавливающей смысл религиозных текстов. В период после Реформации многие исследователи расширили свои изыскания и начали разрабатывать принципы и методы общей герменевтики.
Исследователи пришли к выводу, что любой текстовый материал является медиумом (т. е. посредником) между создавшим его и читающим его. Библия представляет собой набор текстового материала — и в этом плане ничем не отличается от любой другой книги. Поэтому к ней применимы такие же методы толкования, как и к любому другому тексту. Толкование текста имеет целью по возможности максимально воссоздать информацию, которую хотел вложить в этот текст автор.
Правила общей герменевтики, которые могут использоваться для правильного объяснения любой книги или документа, в том числе и Священного Писания, можно объединить в несколько главных положений:
- 1) Толкованию должно предшествовать критическое изучение рукописей, призванное установить наиболее точное чтение текста.
- 2) Части текста необходимо изучать в контексте всего произведения.
- 3) Огромную роль в интерпретации текста играет реконструкция исторической и культурной среды, в которой создавалось изучаемое произведение.
- 4) При истолковании текста важно составить по возможности наиболее полное представление о личности автора, даже если неизвестно его имя.
- 5) Поскольку каждый литературный жанр имеет свои особенности и приемы, важно определить, к какому жанру принадлежит данный текст и какова специфика этого жанра.
- 6) Требуется тщательный грамматический и филологический анализ текста в соответствии с законами языка оригинала.
- 7) Пониманию смысла произведения может способствовать сравнительный анализ, т. е. сопоставление с другими аналогичными текстами.
- 8) Толкователь обязан установить, какой смысл написанное имело прежде всего для самого автора и его окружения, а затем уже определять, что может означать написанное в современном контексте[12].
В то же время нельзя свести толкование Священного Писания только к правилам общей герменевтики. Прежде всего это связано с тем, что священный характер Библии требует дополнительных правил, которые неприложимы к светским докумен-там[13]. Также нужно обратить внимание на то, что библейская герменевтика во многом является независимой дисциплиной. Она не возникла из общей герменевтики, а, наоборот, из библейской герменевтики появилась и развилась более общая теория «выявления смысла»[14].
1.3. Особенности библейской герменевтики
Герменевтика названа наукой, потому что она имеет свои принципы, правила и методы и их можно свести в упорядоченную систему[15].
[1] Августин, блж. Христианская наука, или Основания св. герменевтики и церковного красноречия. К., 1835. С. 1.
[2] Иоанн Златоуст, свт. Творения. СПб., 1903. Т. IX. Кн. 2. С. 484.
[3] Савваитов П. И. Православное учение о способе толкования Священного Писания. СПб., 1857. С. 3.
[4] Шульга Е. Н. Когнитивная герменевтика. М., 2002. С. 7.
[5] Юревич Д., свящ, Неклюдов К.В., Петров А.Е. Герменевтика библейская // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. XI. С. 360.
[6] Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Политиздат, 1988. С. 430.
[7] Скрижанская М. В. Древнегреческие праздники в Элладе и Северном Причерноморье. К., 2009. С. 192.
[8] Агапов О.Д. Герменевтический и феноменологический подходы к пониманию интерпретации // Вестник ТИСБИ. 2003. № 3. С. 125.
[9] Игнатий (Семенов), архиеп. Примечания к чтению и толкованию Священного Писания по указанию самого Писания и толкований святоотеческих. СПб., 1848. С. 9.
[10] Юревич Д., прот. Курс лекций по библейской герменевтике, читанный студентам Московской духовной академии в 2007-2008 учебном году // Библейский сайт «Синай». URL: http://sinai.spb.ru/herm/yureherm.pdf. (дата обращения: 10.11.2016).
[11] См.: Платон. Кратил // Сочинения: в 3 т. М.: Мысль, 1968. Т. 1. С. 639-640.
[12] Мень А., прот. Герменевтика библейская // Библиологический словарь. М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. Т. 1. С. 250-251.
[13] Шульга Е.Н. Когнитивная герменевтика... С. 99.
[14] Юревич Д., прот. Курс лекций по библейской герменевтике...
[15] Верклер Г.А. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии. Гранд Рапидс: Бэйкер Бук Хаус, 1995. С. 8.
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