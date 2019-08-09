Рецензенты:

Михаил Всеволодович Ковшов — кандидат богословия, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, доцент кафедры библеистики казанской духовной семинарии.

Протоиерей Димитрий Викторович Юревич — кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии.

Дмитрий Георгиевич Добыкин - Православное учение о толковании Священного Писания - лекции по библейской герменевтике - учебное пособие

Санкт-Петербургская духовная академия

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2016. — 272 с. — (Библеистика).

ISBN 978-5-906627-26-1

Дмитрий Георгиевич Добыкин - Православное учение о толковании Священного Писания - лекции по библейской герменевтике - учебное пособие - Содержание

1.Введение

1.1. Этимология термина «герменевтика»

1.2. Общая и частная герменевтика

1.3. Особенности библейской герменевтики

1.4. Связь герменевтики, экзегетики и библейского богословия .

1.5. Предмет, цель и задачи библейской герменевтики

1.6. Необходимость толкования Священного Писания

1.7. Возможность понимания Священного Писания

2.Принципы православной герменевтики

2.1. Богодухновенность Священного Писания

2.3. Единство Священного Писания

2.4. Христоцентризм Священного Писания

2.5. Нераздельность познания Слова Божия и духовной жизни .

2.6. Толкование Священного Писания в свете Священного Предания

2.7. Многоплановость библейского текста

3.Методы толкования Священного Писания

3.1. Буквальный, или историко-грамматический, метод толкования

3.2. Историко-критический метод

3.3. Небуквальные (духовные) методы толкования 3.3.1.Аллегорический метод толкования 3.3.1.1. История аллегорического метода толкования 3.3.1.2. Правила аллегорического толкования 3.3.2.Тропологический (нравоучительный) метод толкования Священного Писания 3.3.2.1.Святые Отцы о Священном Писании как учебнике жизни 3.3.2.2. Примеры тропологического толкования Священного Писания 3.3.2.3. Тропологическое толкование и христианское богослужение 3.3.3.Типологический (прообразовательный) метод толкования 3.3.3.1. Характеристики типологического метода 3.3.3.2. Признаки прообразовательнаго смысла 3.3.3.3. Виды прообразов 3.3.3.4. Принципы толкования прообразов 3.3.3.5. История типологического метода 3.3.3.6. Примеры типологических толкований 3.3.4.Анагогический метод толкования

3.4. Святоотеческий метод толкования θεωρία

3.5. Аккомодативное толкование

4.Пособия для изучения Библии

4.1. Текст Ветхого и Нового Завета на библейских языках

4.2. Переводы и издания Библии

4.3. Библейская симфония

4.4. Библейские словари и энциклопедии

4.5. Библии с комментариями

4.6. Библейские комментарии

4.7. Компьютерные библейские программы

5.Этапы историко-грамматического метода толкования

5.1. Применение историко-грамматического метода

5.2. Начало изучения Священного Писания

5.3. Наблюдение над Священным Писанием 5.3.1. Шаг 1. Выбор текста для исследования 5.3.2. Шаг 2. Чтение 5.3.3. Шаг 3. Определение литературного жанра книги 5.3.4. Шаг 4. Исследование содержания книги 5.3.5. Шаг 5. Наблюдение над структурой текста 5.3.6. Шаг 6. Наблюдение над словами 5.3.7. Шаг 7. Определение цели книги или отрывка 5.3.8. Шаг 8. Составление плана книги 5.3.9. Шаг 9. Обобщение результатов

5.4.Толкование 5.4.1. Историко-культурный анализ 5.4.1.1. Шаг 1. Исследование истории 5.4.1.2. Шаг 2. Исследование культуры 5.4.1.3. Шаг 3. Исследование географии и других вопросов естествознания 5.4.2.Контекстуальный анализ 5.4.2.1. Уровни контекста 5.4.2.2. Определение границ текста 5.4.3.Текстуальный анализ 5.4.3.1. Процесс текстуального анализа 5.4.3.2. Использование переводов 5.4.4.Семантический анализ 5.4.4.1. Правила семантического анализа 5.4.4.2. Процесс семантического анализа 5.4.5.Грамматический анализ 5.4.5.1. Процесс грамматического анализа 5.4.6.Структурный анализ 5.4.6.1. Процесс структурного анализа 5.4.7.Литературный анализ 5.4.7.1. Виды образной речи 5.4.7.2. Процесс литературного анализа 5.4.8.Сравнительный анализ 5.4.8.1. Процесс сравнительного анализа 5.4.8.2. Противоречия в Священном Писании 5.4.8.3. Окончательный вывод



Дмитрий Георгиевич Добыкин - Православное учение о толковании Священного Писания - лекции по библейской герменевтике - учебное пособие - 1. Введение

Есть известные правила, способствующие к уразумению смысла Писания; вижу на опыте, что их не без пользы можно преподать любителям слова Божия, дабы сии люди не только с успехом могли читать толкователей Священного Писания, но и сами объясняли бы оное другим. Сии-то правила решился я изложить для желающих и могущих принимать наставления — если только Господь благословит перо мое счастливо раскрыть те мысли, кои Он обыкновенно внушает мне в минуты моего размышления о Святом Слове Его [1]

Чтение Священного Писания является необходимой составляющей духовной жизни христианина. По мысли свт. Иоанна Златоуста,

от незнания Писания, произошли бесчисленные бедствия: отсюда произросла великая зараза ересей, отсюда — нерадивое житье, бесполезные труды. Подобно тому, как лишенные этого света не могут прямо идти, так и не взирающие на луч божественного Писания вынуждаются много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме. Чтобы этого не было, откроем глаза перед сиянием апостольских глаголов (Беседы на послание к Римлянам. Предисловие. 1) [2]

Однако, как и любой важный текст, священные книги надо не только читать и знать, но и понимать, о чем они говорят. Причем человек «для вернейшего достижения сей цели, должен предварительно знать правила истинного разумения и изъяснения смысла Священного Писания» [3] . Иначе можно не просто ошибиться в понимании смысла, но и, по приведенной выше цитате святителя, впасть в ересь, подвергнуться множеству бед и т. д.

1.1. Этимология термина «герменевтика»

Термин «герменевтика» происходит или от греческого глагола ερμηνεύω [ерминеуо], означающего «разъяснять», «объяснять», «растолковывать», или же от существительного ερμηνεία [ерминиа] — «разъяснение», «объяснение», «истолкование».

Термин «объяснять» имеет несколько близких по смыслу значений: «разъяснять», «истолковывать», «растолковывать», «переводить», «сообщать», «интерпретировать» (т. е. «доводить до понимания», «делать понятным»). Если исходить только из этого перечня синонимичных слов, то можно утверждать, что под герменевтикой, «объясняющей» или «истолковывающей» что-либо, подразумевается умение сделать понятным любое сообщение, наделенное смыслом. [4]

У греческих авторов глагол ερμηνεύω и его производные относятся как к самой речи, так и к ее объяснению, истолкованию; в качестве технических терминов они означают способность к речи, к выражению мыслей в словах, толкование поэтами воли богов, а также связываются с переводческой деятельностью и толкованием снов.

В Новом Завете сохраняется данное значение глагола и его производных (Мф 1:23; Мк 5:41; Ин 9:7; Деян 9:36; Евр 7:2). У св. ап. Павла эти понятия относятся к истолкованию языков (1 Кор 12:10, 30; 14:5, 13:26-28).

В святоотеческой традиции глагол ερμηνεύω и его производные начинают чаще употребляться в значении «толковать» или «комментировать» Священное Писание, что, видимо, связано с Лк 24:27: «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». [5]

Этимология этого термина восходит к имени древнегреческого бога Гермеса, который считался вестником и посредником между богами и людьми. В обязанность Гермеса входило не только повторение, но и объяснение того божественного сообщения, которое он передавал. [6]

Греки молились Гермесу о человеческом взаимопонимании, особенно когда дело касалось торговли. Гермес был еще и богом торговли, [7] а ее успех напрямую зависел от умения собеседников понять друг друга и договориться.

В Древней Греции и Риме герменевтика также понималась как традиция замены имен чужих богов именами собственных богов и их отождествления. Это произошло и с Гермесом, имеющим аналог в Древнем Риме в лице Меркурия, который также был покровителем торговли. [8]

В связи с этим интересен отрывок из 14-й главы книги Деяний. Апостолы Варнава и Павел проповедовали в Ликаон-ском городе Листре, где исцелили хромого от рождения. Жители Листры, видя чудо и слыша проповедь апостолов, решили, что боги «в образе человеческом сошли к нам» (Деян 14:11). Варнаву они посчитали Зевсом, «а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове» (Деян 14:12). Ермий — это славянское прочтение имени Гермес (Ερμής [Ермис]).

Существует еще несколько наименований герменевтики, которые встречаются в дореволюционной литературе. Это «Священная филология», Hermeneutica (ars) sacra, а также Theologia hermeneutica — «Толковательное богословие». [9]

1.2. Общая и частная герменевтика

Библейская герменевтика является частным и самостоятельным разделом общей герменевтики.

Общая герменевтика может быть определена как «искусство извлечения смысла». Она тесно связана с проблемой понимания, т. к. понимание — это не просто восприятие информации. Ее цель — проникнуть за систему знаковых символов, из которых складывается речь и записанное слово, для того чтобы более адекватно постичь скрытый в них смысл. [10]

Герменевтика как принцип толкования религиозных текстов известна еще со времен Гомера [11] и на протяжении долгого времени сводилась только к частной герменевтике — науке, устанавливающей смысл религиозных текстов. В период после Реформации многие исследователи расширили свои изыскания и начали разрабатывать принципы и методы общей герменевтики.

Исследователи пришли к выводу, что любой текстовый материал является медиумом (т. е. посредником) между создавшим его и читающим его. Библия представляет собой набор текстового материала — и в этом плане ничем не отличается от любой другой книги. Поэтому к ней применимы такие же методы толкования, как и к любому другому тексту. Толкование текста имеет целью по возможности максимально воссоздать информацию, которую хотел вложить в этот текст автор.

Правила общей герменевтики, которые могут использоваться для правильного объяснения любой книги или документа, в том числе и Священного Писания, можно объединить в несколько главных положений:

1) Толкованию должно предшествовать критическое изучение рукописей, призванное установить наиболее точное чтение текста.

2) Части текста необходимо изучать в контексте всего произведения.

3) Огромную роль в интерпретации текста играет реконструкция исторической и культурной среды, в которой создавалось изучаемое произведение.

4) При истолковании текста важно составить по возможности наиболее полное представление о личности автора, даже если неизвестно его имя.

5) Поскольку каждый литературный жанр имеет свои особенности и приемы, важно определить, к какому жанру принадлежит данный текст и какова специфика этого жанра.

6) Требуется тщательный грамматический и филологический анализ текста в соответствии с законами языка оригинала.

7) Пониманию смысла произведения может способствовать сравнительный анализ, т. е. сопоставление с другими аналогичными текстами.

8) Толкователь обязан установить, какой смысл написанное имело прежде всего для самого автора и его окружения, а затем уже определять, что может означать написанное в современном контексте[12].

В то же время нельзя свести толкование Священного Писания только к правилам общей герменевтики. Прежде всего это связано с тем, что священный характер Библии требует дополнительных правил, которые неприложимы к светским докумен-там [13] . Также нужно обратить внимание на то, что библейская герменевтика во многом является независимой дисциплиной. Она не возникла из общей герменевтики, а, наоборот, из библейской герменевтики появилась и развилась более общая теория «выявления смысла» [14]

1.3. Особенности библейской герменевтики

Герменевтика названа наукой, потому что она имеет свои принципы, правила и методы и их можно свести в упорядоченную систему [15]