Во всех городах Малой Азии, Македонии, Греции, где звучала проповедь о Господе, Спасителе и Сыне Божием, были храмы императора, жрецы императорского культа и его приверженцы. Столкновение было неизбежным. Римская власть не могла примириться с нападками на официальную религию, а христиане не могли признать божественность кесаря и часто расплачивались собственной кровью за отказ от выполнения установленных обрядов.

Отголоски известий об этом звучат в Откр (6:9-11; 18:11-17; 20:4). С другой стороны, принятие язычниками и отвержение иудеями Благой Вести, разрыв этнохристиан со своим языческим прошлым и историей вызвали в их среде ощущение отсутствия «твердого основания». Общее построение дилогии ап. Луки наводит на мысль о попытке автора объяснить сложившуюся ситуацию и помочь христианам из язычников осмыслить самих себя, особенно в условиях клеветы со стороны неверующих иудеев и язычников.

Протоиерей Георгий Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов

учебное пособие

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра библеистики

2-е изд., перераб. и доп.

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2020. 184 с.

Библеистика

ISBN 978-5-906627-72-8

Протоиерей Георгий Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов - Содержание

Предисловие

Глава 1. АВТОРСТВО И ПОДЛИIПЮСТЬ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

1. Автор

2. Подлинность книги Деяний

Глава 2. ЛИТЕРАТУРНАЯ ФОРМА ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

3. Название и Пролог

4. Композиция книги

5. План книги Деяний

6. Адресат и читательская аудитория писаний св. Луки

7. Литературный жанр и цель написания книги Деяний

8. Язык и стиль писаний ап. Луки

Глава З. ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

9. Текст книги Деяний

10. Время и место написания

11. Хронология книги Деяний

12. Источники книги Деяний

13. Ветхий Завет в Деяниях апостолов

Глава 4. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯН

14. Историческая концепция ап. Луки

15. Историческая ценность книги Деяний

16. Личность ап. Павла в его Посланиях и в Деяниях апостолов

Введение в книгу Деяний апостолов

Глава 5. ВЕДУЩИЕ МОТИВЫ ПИСАНИЙ АП. ЛУКИ

17. Вселенский характер христианства

18. Невиновность христианства

Глава 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19. Значение книги Деяний апостолов

Список сокращений

Библиография

Протоиерей Георгий Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов - Предисловие

Святой апостол Лука выделяется из всех авторов Нового Завета не только своим неиудейским, языческим происхождением. Он - единственный из евангелистов, кто описал события, которые произошли после воскресения Иисуса: дар Святого Духа в праздник Пятидесятницы, знаменовавший собою начало «последних дней» (Деян 2:17) и положивший начало Церкви в Иерусалиме и апостольскому свидетельству «до края земли» (1:8). Восполнив информационную лакуну, которая ощущается при переходе от чтения евангельских повествований к посланиям Нового Завета, св. Лука один во всем Новом Завете дал ответ на ряд вопросов, связанных с возникновением христианского движения. В отличие от ап. Павла и авторов Соборных посланий, писавших «На злобу дня», т. е. имевших дело с насущными вопросами и проблемами жизни общин в период их становления, ап. Лука обращает свой взор вспять, к истокам христианства, к событиям, навсегда определившим сущность Церкви и ее характер в отношении к миру вплоть до его конца (1:11).

Он описывает момент образования общины в Иерусалиме (Деян 2), содержание апостольского благовестия как иудеям, так и язычникам, то, с какими проблемами сталкивались миссионеры и как эти проблемы решались. Благодаря апостолу Луке мы знаем имя первого обращенного язычника и обстоятельства, при которых произошло его обращение. Знаем, как было реализовано повеление Воскресшего Иисуса о проповеди в мультикультурной среде (1:8) и на каких условиях принимались первые языкохристиане в общину, состоsшшую на тот момент в основном из обращенных иудеев. Как христианство приняло те формы жизни и служения, в каких его застал Феофил и подобные ему этнохристиане. Иными словами, темы и события, интересующие ап. Луку, зачастую имеют ярко выраженный эпонимический характер. Св. Лука, скорее всего, принадлежал ко второму христианскому поколению (ер. Лк 1:2), и то, о чем он писал, по его собственным словам, являлось «совершенно известными между нами событиями» (Лк 1:1). Что побудило его обратиться к описанию этих событий? Чего недоставало «многим повествованиям» (1:1), появившимся прежде дилогии св. Луки? Чем вызвана необходимость «тщательного исследования всего сначала» со стороны св. Луки? Почему Феофил, будучи уже «наставленным» в христианском «учении», нуждался в «твердом основании» (1:4)? И в чем, в понимании св. Луки, оно состояло? Согласно Деян, конечным географическим «адресатом» апостольского свидетельства о Воскресшем Иисусе является «край земли», т. е. Рим. Это означает, что в силу задачи, поставленной перед Своими учениками Господом, а также в силу того, что представляла собой на тот момент политическая картина мира, благовестие об Иисусе должно было распространяться на территории Римской империи. В 63 г. до Р. Х. Палестина была завоевана Помпеем и вошла в ее состав. Поэтому «географический маршрут» апостольской керигмы, пролегавший от Иерусалима через Иудею, Самарию и до «края земли» (1:8), был территориально связан с начала и до конца с владениями Рима.