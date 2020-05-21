Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов
Во всех городах Малой Азии, Македонии, Греции, где звучала проповедь о Господе, Спасителе и Сыне Божием, были храмы императора, жрецы императорского культа и его приверженцы. Столкновение было неизбежным. Римская власть не могла примириться с нападками на официальную религию, а христиане не могли признать божественность кесаря и часто расплачивались собственной кровью за отказ от выполнения установленных обрядов.
Отголоски известий об этом звучат в Откр (6:9-11; 18:11-17; 20:4). С другой стороны, принятие язычниками и отвержение иудеями Благой Вести, разрыв этнохристиан со своим языческим прошлым и историей вызвали в их среде ощущение отсутствия «твердого основания». Общее построение дилогии ап. Луки наводит на мысль о попытке автора объяснить сложившуюся ситуацию и помочь христианам из язычников осмыслить самих себя, особенно в условиях клеветы со стороны неверующих иудеев и язычников.
Протоиерей Георгий Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов
учебное пособие
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра библеистики
2-е изд., перераб. и доп.
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2020. 184 с.
Библеистика
ISBN 978-5-906627-72-8
Протоиерей Георгий Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов - Содержание
Предисловие
Глава 1. АВТОРСТВО И ПОДЛИIПЮСТЬ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ
- 1. Автор
- 2. Подлинность книги Деяний
Глава 2. ЛИТЕРАТУРНАЯ ФОРМА ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ
- 3. Название и Пролог
- 4. Композиция книги
- 5. План книги Деяний
- 6. Адресат и читательская аудитория писаний св. Луки
- 7. Литературный жанр и цель написания книги Деяний
- 8. Язык и стиль писаний ап. Луки
Глава З. ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ
- 9. Текст книги Деяний
- 10. Время и место написания
- 11. Хронология книги Деяний
- 12. Источники книги Деяний
- 13. Ветхий Завет в Деяниях апостолов
Глава 4. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯН
- 14. Историческая концепция ап. Луки
- 15. Историческая ценность книги Деяний
- 16. Личность ап. Павла в его Посланиях и в Деяниях апостолов
- Введение в книгу Деяний апостолов
Глава 5. ВЕДУЩИЕ МОТИВЫ ПИСАНИЙ АП. ЛУКИ
- 17. Вселенский характер христианства
- 18. Невиновность христианства
Глава 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- 19. Значение книги Деяний апостолов
Список сокращений
Библиография
Протоиерей Георгий Шмид - Введение в книгу Деяний апостолов - Предисловие
Святой апостол Лука выделяется из всех авторов Нового Завета не только своим неиудейским, языческим происхождением. Он - единственный из евангелистов, кто описал события, которые произошли после воскресения Иисуса: дар Святого Духа в праздник Пятидесятницы, знаменовавший собою начало «последних дней» (Деян 2:17) и положивший начало Церкви в Иерусалиме и апостольскому свидетельству «до края земли» (1:8). Восполнив информационную лакуну, которая ощущается при переходе от чтения евангельских повествований к посланиям Нового Завета, св. Лука один во всем Новом Завете дал ответ на ряд вопросов, связанных с возникновением христианского движения. В отличие от ап. Павла и авторов Соборных посланий, писавших «На злобу дня», т. е. имевших дело с насущными вопросами и проблемами жизни общин в период их становления, ап. Лука обращает свой взор вспять, к истокам христианства, к событиям, навсегда определившим сущность Церкви и ее характер в отношении к миру вплоть до его конца (1:11).
Он описывает момент образования общины в Иерусалиме (Деян 2), содержание апостольского благовестия как иудеям, так и язычникам, то, с какими проблемами сталкивались миссионеры и как эти проблемы решались. Благодаря апостолу Луке мы знаем имя первого обращенного язычника и обстоятельства, при которых произошло его обращение. Знаем, как было реализовано повеление Воскресшего Иисуса о проповеди в мультикультурной среде (1:8) и на каких условиях принимались первые языкохристиане в общину, состоsшшую на тот момент в основном из обращенных иудеев. Как христианство приняло те формы жизни и служения, в каких его застал Феофил и подобные ему этнохристиане. Иными словами, темы и события, интересующие ап. Луку, зачастую имеют ярко выраженный эпонимический характер. Св. Лука, скорее всего, принадлежал ко второму христианскому поколению (ер. Лк 1:2), и то, о чем он писал, по его собственным словам, являлось «совершенно известными между нами событиями» (Лк 1:1). Что побудило его обратиться к описанию этих событий? Чего недоставало «многим повествованиям» (1:1), появившимся прежде дилогии св. Луки? Чем вызвана необходимость «тщательного исследования всего сначала» со стороны св. Луки? Почему Феофил, будучи уже «наставленным» в христианском «учении», нуждался в «твердом основании» (1:4)? И в чем, в понимании св. Луки, оно состояло? Согласно Деян, конечным географическим «адресатом» апостольского свидетельства о Воскресшем Иисусе является «край земли», т. е. Рим. Это означает, что в силу задачи, поставленной перед Своими учениками Господом, а также в силу того, что представляла собой на тот момент политическая картина мира, благовестие об Иисусе должно было распространяться на территории Римской империи. В 63 г. до Р. Х. Палестина была завоевана Помпеем и вошла в ее состав. Поэтому «географический маршрут» апостольской керигмы, пролегавший от Иерусалима через Иудею, Самарию и до «края земли» (1:8), был территориально связан с начала и до конца с владениями Рима.
спасибо