Апостол Петр был простым рыбаком в галилейском селении Капернаум. После призвания Господом Иисусом Христом Петр стал одним из самых близких Его учеников: ревностным, импульсивным, горячо любящим Иисуса. Хотя Петр трижды отрекся от своего Учителя во дворе первосвященника, но затем покаялся, и Воскресший Иисус восстановил Петра в апостольском достоинстве, поручив ему «пасти овец Своих». После Пятидесятницы Петр становится во главе апостолов – об этом периоде его жизни рассказывает апостол Лука в книге Деяний в первых 12-ти главах.

Согласно церковному преданию, Петр проповедовал в Святой Земле, в Коринфе, а в конце жизни – в Риме, где принял мученическую смерть в одно время с апостолом Павлом (во время гонений на христиан от императора Нерона в 64–67 гг.). На эти годы, или чуть раньше, приходится служение апостола Петра в Риме. В это время, скорее всего, и были написаны оба его Послания: первое – в начале служения, а второе – в самом конце, накануне мученической кончины апостола.

иеромонах Евстафий (Халиманков) – Экзегетический комментарий на Соборные послания

Учебное пособие

Жировичи : Издательство Минской духовной семинарии, 2019. 496 с.

ISBN 978-985-7028-20-7

иеромонах Евстафий (Халиманков) – Экзегетический комментарий на Соборные послания - Содержание

Предисловие

Список сокращений

Введение к экзегетическому комментарию на послание апостола Иакова

Послание апостола Иакова

Введение к экзегетическим комментариям на Первое и Второе послания апостола Петра

Первое послание апостола Петра

Второе послание апостола Петра

Введение к экзегетическим комментариям на Первое, Второе и Третье послания апостола Иоанна Богослова и Послание апостола Иуды

Первое послание апостола Иоанна Богослова

Второе послание апостола Иоанна Богослова

Третье послание апостола Иоанна Богослова

Послание апостола Иуды

БИБЛИОГРАФИЯ

иеромонах Евстафий (Халиманков) – Экзегетический комментарий на Соборные послания - Предисловие

Представляемое учебное пособие предназначено для студентов 2-го курса бакалавриата Минской духовной семинарии. Суть методологии учебника заключена в его названии, автор старался следовать принципу экзегетического комментария, а именно: рассмотреть каждый стих апостольского послания; по возможности, каждое словосочетание, а то и каждое отдельное слово в их контекстуальном и, если необходимо, этимологическом значении. Попросту говоря, для автора-составителя главным было донести до студентов, что значило то или иное слово/словосочетание именно для самого апостола Иакова (например) и для его читателей. Чем дальше мы по времени от святых апостолов и их адресатов, тем больше своих смыслов можем вкладывать в их писания, и не всегда эти смыслы адекватны самому тексту, а порой они ему просто противоречат. Донести до современного читателя изначальный смысл текста – вот главная задача экзегетического комментария. В подборе источников для «Экзегетического комментария на Соборные послания» был принят комплексный подход, а именно: сочетание толкования святых отцов и современой библейской экзегезы. Автор учебного пособия считает, что в комментарии на Священное Писание мы должны стоять на твердой святоотеческой основе, не забывая, что Священное Писание является частью Священного Предания. Исходя из этого, мы можем пользоваться также данными современной библейской науки: прежде всего, ее историко-филологическими данными.

Большинство использованных автором источников являются русскоязычными: в основном это дореволюционные авторы, близкие к святоотеческой традиции; либо переводные труды современных западных библеистов (разумеется, те их рассуждения, которые не противоречат православному вероучению). Автор сознательно использовал минимальное количество иностранных источников (англоязычных), чтобы облегчить современному студенту (как правило, неискушенному в иностранных языках) работу с источниками, указанными в Библиографии. Есть надежда, что студенты не будут ограничивать себя этим скромным пособием, но продолжат исследовательскую работу над словом Божиим самостоятельно. За основу текста-оригинала данного учебного пособия взят текст 28-го издания греческого Нового Завета Объединенных библейских обществ, подготовленный известными библеистами Э. Нестле и К. Алландом (NA). Это общепринятый в современной библейской науке текст, который обычно называют «гипотетическим оригиналом», т. е. именно таким, скорее всего, текст Нового Завета первоначально и был. Во всяком случае, «критический текст», как его еще называют, ставит перед собой задачу реконструкции оригинального текста Нового Завета. Нужно отметить, что разница между «критическим текстом» и текстом Texstus Receptus (TR)2 на самом деле незначительная и непринципиальная. Выбор в пользу «критического текста» был сделан нами еще и потому, что именно этим новозаветным текстом пользуются преподаватели и студенты библейских дисциплин во всем мире.