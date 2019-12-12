Разделение Библии еще во времена Древней Церкви на две части, получившие названия Ветхого и Нового Завета, было обусловлено их отношением к главному предмету Библии — личности Христа. Соответственно, Священным Писанием Нового Завета называются книги Библии, возникшие после пришествия в мир Христа Спасителя и посвященные истории Его искупительного служения, а также изложению основ учрежденной Господом Иисусом Христом и Его св. апостолами Церкви.

В выражении «Новый Завет» следует различать два значения, тесно друг с другом связанные и взаимообусловленные:

1) новый этап Священной истории (истории Завета Бога с человеком).

2) свод Писаний.

Впервые выражение «Новый Завет» использовал пророк Иеремия (Иер. 31:31) в Иудее в VI в. до Рождества Христова. Далее его употребляет Господь Иисус Христос на Тайной Вечере: Сия Чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается (Лк. 22:20). Завет в Библии — это священная связь между Богом и Его народом, установленная спасительным деянием Божьим и свободно предложенная Им Своему народу как вечные отношения взаимной любви и верности. Следовательно, Новый Завет основан на жертвоприношении Христа как высшем акте Божественного спасения, обновившего Завет с Его народом. Термин «Новый Завет» возник среди христиан в I в., а к концу II в. он уже применялся ко второй части библейских книг.

Архимандрит Феофан (Меджидов) - Священное писание Нового Завета. Четвероевангелие

Учебное пособие для 1 класса духовной семинарии

К. : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2019. 464 с.: ил.

ISBN 978-966-2371-55-0

Архимандрит Феофан (Меджидов) - Священное писание Нового Завета. Четвероевангелие - Оглавление

От автора

Раздел 1. Понятие о Священном Писании Нового Завета

1.1. Общие сведения о Священном Писании Нового Завета

1.2. Наименования Священного Писания

1.3. Богодухновенность Священного Писания

1.4. Цель, состав и содержание новозаветного канона

1.5. Краткая история канона Нового Завета

1.6. История текста новозаветных книг

1.7. Понятие о Евангелии

1.8. Значение четверичного числа Евангелий

1.9. Взаимоотношение четырех Евангелий по их содержанию

1.10. Характер и особенности Евангелия от Матфея

1.11. Характер и особенности Евангелия от Марка

1.12. Характер и особенности Евангелия от Луки

1.13. Характер и особенности Евангелия от Иоанна

1.14. Достоверность Евангелия

1.15. Методы толкования Священного Писания

Вопросы для самопроверки

Обязательно к прочтению

Раздел 2. Последовательный экзегетический анализ Четвероевангелия

2.1. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа

Вопросы для самопроверки

Обязательно к прочтению

2.2. Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение. События до первой Пасхи

2.3. Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа

Вопросы для самопроверки

Обязательно к прочтению

Краткое оглавление

2.4. Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа

Вопросы для самопроверки

Обязательно к прочтению

2.5. Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа

Вопросы для самопроверки

Обязательно к прочтению

2.6. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа

Вопросы для самопроверки

Обязательно к прочтению

2.7. Воскресение и Вознесение Господа Иисуса Христа

Вопросы для самопроверки

Обязательно к прочтению

Общая рекомендуемая литература

Приложения

1. Чудеса Господа нашего Иисуса Христа

2. Притчи Господа нашего Иисуса Христа

3. Меры денежных единиц, веса и длины в Четвероевангелии

4. Экзаменационные билеты

Основное оглавление

Архимандрит Феофан (Меджидов) - Священное писание Нового Завета. Четвероевангелие - От автора

Данное учебное пособие предназначено для изучения Четвероевангелия учащимися духовных школ. Правильное понимание текста Священного Писания абсолютно невозможно вне святоотеческой традиции, поэтому экзегетический приоритет при анализе того или иного эпизода Священной истории был отдан святоотеческой мысли. Вместе с тем были учтены и достижения современной библеистики. Важность разумного использования актуальной информации в области изучения Нового Завета обусловлена тем очевидным фактом, что между современным человеком и священным текстом Нового Завета пролегает временная, культурная, религиозная и языковая дистанция. Ввиду этого перед собственно экзегетическим отделом помещена исагогическая часть, в которой даются общие сведения о Священном Писании, рассматривается краткая история новозаветного канона, история текста новозаветных книг, а также подробно освещается характер и особенности каждого Евангелия. В основном разделе учебного пособия детально анализируется каждое событие Священной евангельской истории. При этом все события выстроены в хронологическом порядке по классической схеме деления: от одной Пасхи общественного служения Господа Иисуса Христа до другой Пасхи. Также для более ясного и глубокого взгляда на евангельские события (параллельно с пасхальным принципом) в учебном пособии применен географический принцип свт. Феофана Затворника. Он просто и доступно разделяет всю евангельскую историю на три периода: начальный — протекает преимущественно в Иудее, средний — в Галилее, конечный — в Иудее.

Написание данного учебного пособия длилось четыре года. Причем на протяжении всего этого времени текст пособия претерпевал существенные изменения. Я выражаю искреннюю благодарность воспитанникам Киевской духовной семинарии за их активность на лекциях по Священному Писанию Нового Завета, которая позволила выявить и истолковать многие трудные места Четвероевангелия. Также благодарю моих рецензентов: доктора богословия, профессора протоиерея Ростислава Снигирёва и профессора архимандрита Иоасафа (Морза) за их внимательное прочтение представленного текста и предложенные ими замечания и рекомендации. Пользуясь случаем, выражаю благодарность профессору Ивану Юрьевичу Михалко, чьи лекции по Четвероевангелию в Киевской духовной семинарии возбудили во мне постоянный интерес к Священному Писанию на протяжении всего моего обучения. Я бесконечно благодарен профессору митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу), в годы мудрого ректорства которого произошло мое духовное и интеллектуальное становление в Киевских духовных школах и по благословению которого началось написание этого пособия. Наконец, особо благодарю ректора Киевской духовной академии и семинарии профессора епископа Сильвестра (Стойчева) за его постоянную поддержку и за благословение данного учебного пособия к печати.

Архимандрит Феофан (Меджидов), кандидат богословия