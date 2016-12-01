Добыкин - Введение в Ветхий Завет - Курс лекций
Православные и католические представители «новой» исагогики считают, что боговдохновенность, авторитет и духовная ценность Библии обусловлены не авторством и временем написания её книг, а принятием их Церковью в качестве Священного Писания. Сами исагогические теории не относятся к Священному Преданию и поэтому могут быть скорректированы данными библейской критики. Сторонники «старой» исагогики считают, что, хотя можно и нужно применять данные науки, нельзя отвергать предание.
Предметом изучения исагогики является собрание книг, признаваемых в качестве священных как христианской Церковью, так и раввинистическим иудаизмом. Эти книги имеют разные названия, которые раскрывают их природу.
Дмитрий Георгиевич Добыкин - Введение в Ветхий Завет - Курс лекций по ветхозаветной исагогике
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра библеистики. — изд. 2-е, перераб. и доп. — СПб. : Изд-во СПбПДА, 2016. — 176 с.
Библеистика
ISBN 978-5-906627-17-9
Дмитрий Добыкин - Введение в Ветхий Завет - Курс лекций по ветхозаветной исагогике - Содержание
Предисловие
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Божественное откровение
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Богодухновенность Священного Писания
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Канон Священного Писания Ветхого Завета
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Текстология Священного Писания Ветхого Завета..
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Еврейский текст Священного Писания Ветхого Завета
- Переводы Священного Писания Ветхого Завета
Дмитрий Добыкин - Введение в Ветхий Завет - Курс лекций по ветхозаветной исагогике - Предисловие
Название науки «Введение в Священное Писание» является переводом или греческого слова [исагоги] или латинского introducere. Термин означает действие введения или проникновение в сферу знаний, относящихся к какой-либо определённой теме. Из названий становится понятна цель исагогики - сообщать вводные или предварительные сведения о священных книгах и тем самым подготовить читателя к пониманию текста.
Необходимость исагогики связана, прежде всего, с глубокой древностью текста Библии. Первые читатели понимали его без особого труда, но с течением времени библейские языки стали мёртвыми, постепенно изменились прежние религиозные, общественные и семейные обычаи, законы и нравы, забылись многие древние события, о которых упоминается в Библии. Поэтому возникла необходимость изучить исторические обстоятельства происхождения библейских писаний, кто был их автором и составителем, выяснить, каково их содержание, как они сохранились до наших дней, каким образом они понимались, и что имеется в распоряжении для их истолкования и т.п.
В современных курсах исагогика обычно разделяется на две части: общее введение и введение частное, или специальное. В общем введении в Ветхий Завет рассматриваются вопросы, относящиеся ко всему корпусу священных книг:
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Богодухновенность священного писания;
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История формирования канона;
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История записи и передачи оригинального текста священных книг;
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История переводов священного писания;
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Иногда описывается история толкования Библии.
В частном введении решаются вопросы, относящиеся к каждой отдельной священной книге: авторство, время написания, адресат, историческая, культурная, религиозная и политическая ситуация при написании, подлинность, каноничность, историческое достоинство, богословское учение, процесс передачи и состояние текста на протяжении истории, методы раскрытия содержания, а также существующая справочная и экзегетическая литература.
В зависимости от решения этих вопросов можно говорить о старой и новой исагогике.
«Старая» или «консервативная» исагогика основывает свои взгляды на иудейском и христианском предании.
В иудейском предании есть два свидетельства о составлении сборника священных книг: «Моше (Моисей) получил Тору с горы Синай и передал её Йегошуа (Иисусу Навину), Йегошуа передал её старейшинам, старейшины — пророкам, а пророки людям Великого собрания» (пиркей Авот (Изречения отцов). I, 1).
«Кто написал писания? — Моисей написал свою собственную книгу, раздел о Валааме и Иова. Иисус (Навин) написал книгу, которая носит его имя и [последние] восемь стихов Пятикнижия. Самуил написал книгу, которая носит его имя (1 и 2 Царств), Книгу судей и Руфь. Давид написал Книгу псалмов, включив в неё труды древних, а именно, Адама, Мелхиседека, Авраама, Моисея, Емана, Идифума, Асафа и трёх сыновей Корея. Иеремии написал книгу, которая носит его имя, Книга царей (3 и 4 Царств) и плач Иеремии. Езекия и его общество написали Исаию, Притчи, Песнь Песней и Екклезиаста. Мужы Великого собрания написали Иезекииля, двенадцать малых пророков, Даниила и Книгу Есфири. Ездра написал книгу, которая носит его имя, и родословные книги Хроник (1 и 2 Паралипоменон) до своего времени... Кто же тогда закончил их [Книги Хроник]? — Неемия, сын Хакалии» (Галаха к трактату Бава Батра (последний раздел) 14b-15a). Святые отцы, в основном, разделяли эти взгляды на авторство книг Ветхого Завета.
Своё название «новая» или «либеральная» исагогика получила для отличия от «старой». Основные выводы новой исагогики в самом общем виде можно описать следующим образом:
- Пятикнижие ведёт своё происхождение от Моисея, но не было им целиком написано. В том виде, в котором оно существует теперь, оно сложилось постепенно на основе нескольких вариантов Моисеева предания.
- Исторические книги первого цикла (Второзаконническая история) были написаны в период Вавилонского плена на основе более древних источников, а Исторические книги второго цикла (Хронист) были написаны ок. 300 до Р.Х.
- Не все псалмы, надписанные «Давидов», принадлежат ему.
- Книги Иова, Екклесиаста и Притчей в их окончательных редакции были написаны в период второго Храма.
- Не вся книга пророка Исайи написана им самим: часть принадлежит его последователям, жившим в период вавилонского плена (второ-Исайя) и после плена (Тритоисайя).
- Книга пророка Захарии, написанная самим пророком в VI в. до Р.Х., была дополнена другим пророком ок. IV в. до Р.Х.
- Книга пророка Даниила написана ок. 165 г. до Р.Х., частично на основе более ранних преданий.
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