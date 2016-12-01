Православные и католические представители «новой» исагогики считают, что боговдохновенность, авторитет и духовная ценность Библии обусловлены не авторством и временем написания её книг, а принятием их Церковью в качестве Священного Писания. Сами исагогические теории не относятся к Священному Преданию и поэтому могут быть скорректированы данными библейской критики. Сторонники «старой» исагогики считают, что, хотя можно и нужно применять данные науки, нельзя отвергать предание.

Предметом изучения исагогики является собрание книг, признаваемых в качестве священных как христианской Церковью, так и раввинистическим иудаизмом. Эти книги имеют разные названия, которые раскрывают их природу.

Название науки «Введение в Священное Писание» является переводом или греческого слова [исагоги] или латинского introducere. Термин означает действие введения или проникновение в сферу знаний, относящихся к какой-либо определённой теме. Из названий становится понятна цель исагогики - сообщать вводные или предварительные сведения о священных книгах и тем самым подготовить читателя к пониманию текста.

Необходимость исагогики связана, прежде всего, с глубокой древностью текста Библии. Первые читатели понимали его без особого труда, но с течением времени библейские языки стали мёртвыми, постепенно изменились прежние религиозные, общественные и семейные обычаи, законы и нравы, забылись многие древние события, о которых упоминается в Библии. Поэтому возникла необходимость изучить исторические обстоятельства происхождения библейских писаний, кто был их автором и составителем, выяснить, каково их содержание, как они сохранились до наших дней, каким образом они понимались, и что имеется в распоряжении для их истолкования и т.п.

В современных курсах исагогика обычно разделяется на две части: общее введение и введение частное, или специальное. В общем введении в Ветхий Завет рассматриваются вопросы, относящиеся ко всему корпусу священных книг:

Богодухновенность священного писания;

История формирования канона;

История записи и передачи оригинального текста священных книг;

История переводов священного писания;

Иногда описывается история толкования Библии.

В частном введении решаются вопросы, относящиеся к каждой отдельной священной книге: авторство, время написания, адресат, историческая, культурная, религиозная и политическая ситуация при написании, подлинность, каноничность, историческое достоинство, богословское учение, процесс передачи и состояние текста на протяжении истории, методы раскрытия содержания, а также существующая справочная и экзегетическая литература.

В зависимости от решения этих вопросов можно говорить о старой и новой исагогике.

«Старая» или «консервативная» исагогика основывает свои взгляды на иудейском и христианском предании.

В иудейском предании есть два свидетельства о составлении сборника священных книг: «Моше (Моисей) получил Тору с горы Синай и передал её Йегошуа (Иисусу Навину), Йегошуа передал её старейшинам, старейшины — пророкам, а пророки людям Великого собрания» (пиркей Авот (Изречения отцов). I, 1).

«Кто написал писания? — Моисей написал свою собственную книгу, раздел о Валааме и Иова. Иисус (Навин) написал книгу, которая носит его имя и [последние] восемь стихов Пятикнижия. Самуил написал книгу, которая носит его имя (1 и 2 Царств), Книгу судей и Руфь. Давид написал Книгу псалмов, включив в неё труды древних, а именно, Адама, Мелхиседека, Авраама, Моисея, Емана, Идифума, Асафа и трёх сыновей Корея. Иеремии написал книгу, которая носит его имя, Книга царей (3 и 4 Царств) и плач Иеремии. Езекия и его общество написали Исаию, Притчи, Песнь Песней и Екклезиаста. Мужы Великого собрания написали Иезекииля, двенадцать малых пророков, Даниила и Книгу Есфири. Ездра написал книгу, которая носит его имя, и родословные книги Хроник (1 и 2 Паралипоменон) до своего времени... Кто же тогда закончил их [Книги Хроник]? — Неемия, сын Хакалии» (Галаха к трактату Бава Батра (последний раздел) 14b-15a). Святые отцы, в основном, разделяли эти взгляды на авторство книг Ветхого Завета.

Своё название «новая» или «либеральная» исагогика получила для отличия от «старой». Основные выводы новой исагогики в самом общем виде можно описать следующим образом: