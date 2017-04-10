Наиболее раннее из вообще уцелевших в мире воспоминаний о военной кампании повествует нам о вторжении египтян в Ханаан в XXIV столетии до н.э. территории этой, расположенной в восточной оконечности средиземноморья, судьбой было уготовано стать местом, где разворачивались и по сей день не утихают жесточайшие и кровопролитнейшие конфликты в истории. Кто только ни правил там в древние времена! Финикийцы, филистимляне, израильтяне, ассирийцы, вавилоняне, греки и римляне. Территория, которую географы склонны вслед за римлянами называть «Палестиной», сама по себе не славилась ни богатством, ни плотным населением, но уже одно только расположение палестины служило гарантией неминуемой привлекательности ее для множества завоевателей.

Мартин Догерти - Великие сражения Библейских времен 1400 г до н.э. — 73 г н.э.

Мартин Догерти Майкл Хэскью. Филлис Джестайс, Роб Райс

М: Эксмо, 2009 — 224 с: ил.

ISBN 978-5-699-34309-6

Martin J. Dougherty, Michael E. Haskew, Phyllis G. Jestice, Rob S. Rice BATTLES OF THE BIBLE 1400 BG-AD73 FROM AL TO MASADA Перевод с английского Александра Колина

Мартин Догерти - Великие сражения Библейских времен 1400 г до н.э. — 73 г н.э. - Содержание

Введение

ЗАВОЕВАНИЕ ГАЯ, около 1400 г. до н.э.

ВОДЫ МЕРОМСКИЕ, около 1400 г. до н.э.

ПОБЕДА НАД СИСАРОЙ, 1240 г. до н.э.

ИСТОЧНИК ХАРОДА, 1194 г. до н.э.

МИХМАС, 1040 г. до н.э.

ИЕРУСАЛИМ, 1000 г. до н.э.

ОСАДА САМАРИИ, 890 г. до н.э.

ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ, 874 г. до н.э.

ВОЙНА ПРОТИВ МЕСЫ, 850 г. до н.э.

ЭДОМ, 785 г. до н.э.

ПАЛЕСТИНА И СИРИЯ, 734-732 гг. до н.э.

ЛАХИШ, 701 г. до н.э.

ПАДЕНИЕ ИУДЕИ, 588-586 гг. до н.э.

ОСАДА ТИРА, 332 г. до н.э.

ЭММАУС, 165 г. до н.э.

ВЕФСУРА, 164 г. до н.э.

ВЕФСАХАРА, 162 г. до н.э.

ИЕРУСАЛИМ, 63 г. до н.э.

ИЕРУСАЛИМ, 70 г. н.э.

МАСАДА 73-74 гг. н.э.

БИБЛИОГРАФИЯ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Мартин Догерти - Великие сражения Библейских времен 1400 г до н.э. — 73 г н.э. - Введение

Палестина представляет собой своего рода сухопутный мост в соединении Евразии и Африки, через который пролегает путь из Средиземноморья в Месопотамию. В то же самое время география не позволяла жителям региона создать государство, которое было бы достаточно сильным для противодействия империям древнего мира, а посему история этих земель полна рассказами о завоеваниях и сопротивлении чужеземному владычеству.

Во времена, когда Палестина впервые упоминается в исторических анналах, ее населял семитский народ, ханааниты (или хананеи, известные также как финикийцы), создавшие ряд независимых городов-государств. По соображениям географического свойства Палестина очень хорошо подходила для возникновения такого рода разрозненных политических образований. Области региона очень сильно рознятся между собой в том, что касается их высоты по отношению к уровню моря. Достаточно сказать, что, например, гора Хермон достигает 2774 м выше его, тогда как Мертвое море лежит на 400 м ниже этой отметки. Территория разделяется на различные климатические зоны, среди кото-пых выделяются прибрежные равнины, ояс гор, глубокий рубец долины реки Иордан (которая пролегает с севера на юг и разделяет Палестину надвое) и Трансиорданское плато. Ранние ханаанские города располагались преимущественно на прибрежной равнине.

Южнее Ханаана находился Египет, восточнее — Митанни, а севернее жили хетты. Все три государства стремились к обретению контроля над «палестинским мостом», как и те же гиксосы — малоизученный семитский народ, в XVIII столетии до н.э. завоевавший Северный Египет. Ханаанским городам-государствам удавалось поддерживать шаткую независимость только за счет блестящего умения натравливать друг на друга соперничавшие между собой империи. В процессе этого ханааниты усваивали новые военные приемы и технологии.

К примеру, в XVIII веке до н.э. гиксосы принесли с собой в регион колесницу, составной клееный лук и, по всей вероятности, серпообразный «меч». На самом деле такое серповидное оружие более походило на боевой топор, нежели на собственно меч, однако оно выгодно отличалось от традиционных в ту пору секир, поскольку лезвия с руко -ятью изготавливались из единого куска металла, а потому не разламывались на части в бою. На протяжении следующего тысячелетия боевые колесницы с воинами на них представляли собой элитные ударные формирования в армии региона, используемые обычно в бою как подвижные боевые платформы, с которых могли стрелять лучники.

Изгнав захватчиков-гиксосов из своей страны, египетские фараоны Нового царства избрали весьма агрессивную политику в отношении Палестины, намереваясь использовать регион в качестве буферной зоны для предотвращения нового вторжения. Подобные устремления привели египтян к прямому столкновению с хеттами, которые как раз в то же самое время осуществляли экспансию в южном направлении. Первая битва, о которой известно достаточно, чтобы выстроить связную цепочку событий, происходила как раз в Палестине между египтянами и хеттами и известна как сражение при Ка-деше в 1274 г. до н.э.

ПРИХОД ЕВРЕЕВ

Библейская история Палестины начинается в XIII столетии до н.э., когда, по общепринятому у ученых мнению, в регионе стали селиться евреи — кочевой народ, этнически и лингвистически сходный с ханаанитами.

Дела на территории, на которую они проникли, в то время находились в полном смятении и беспорядке. Большинство ханаанских городов испытали на себе губительный натиск так называемых народов моря — морских захватчиков и грабителей, в XIII столетии до н.э. буквально наводнивших все Восточное Средиземноморье.

Всё те же морские пришельцы сильно потрепали Хеттскую империю в Анатолии и чрезвычайно ослабили Египет. Некоторые из этих «народов моря» в итоге обосновались на южном побережье Палестины, где стали известны под именем филистимлян. Однако, как бы там ни было, далеко в глубь суши они не проникли. Соответственно, во время прихода в эти земли еврейских племен там чувствовался этакий властный вакуум.

В смысле детализации военных действий в ходе еврейского расселения в Палестине, рассказы из библейской книги Иисуса Навина оставляют желать лучшего — подробное изложение военной стороны событий не служили основным предметом авторской заинтересованности. Между тем совмещение библейских преданий и изысканий современной археологии делает возможным представить себе этот процесс в более или менее широком спектре. Совершенно очевидно одно — евреи не располагали военными силами со сложной организацией.

Еврейские воины не имели колесниц и для боя на дальней дистанции использовали, судя по всему, по большей части пращи, а не более сложно устроенные луки. Как бы там ни было, они владели военными хитростями, умели использовать преимущества местности, что помогало им несколько выравнивать баланс сил в столкновениях с противником, превосходившим их численностью и организацией.