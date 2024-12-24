Долгов - От Киркегора до Камю

В самом начале учебы на философском факультете МГУ мы - студенты - все были убежденными марксистами и; естественно, различал и всех философов прошлого и настоящего на материалистов и· идеалистов, а также на признающих силу знания и агностиков, а философию соответственно подразделяли на научную, под которой понимали марксизм-ленинизм, и антинаучную - всю домарксистскую философию и всю современную буржуазную философию. И в этом не было ничего удивительного: наши взгляды соответствовали официальной идеологии, которая окружала нас всех с детства и которая внедрялась в умы молодежи со школьных лет.

Когда же мы стали всерьез изучать · историю философии от Платона и Аристотеля и до наших дней, а также современную буржуазную философию, то наши взгляды стали постепенно изменяться, поскольку мы видели, что и в прошлом, и в настоящем великие философы, независимо от того как их называли - идеалистами или материалистами - исследовали самые основополагающие проблемы бытия и мышления и пытались найти на них более или менее приемлемые ·ответы. И чем больше мы углублялись в чтение классических текстов и текстов, доступных нам в то время современных буржуазных философов, тем больше мы убеждались в том, что это вовсе не «чепуха» не «досужие вымыслы», не «реакционные выверти идеалистов», а, напротив, глубокие размышления· выдающихся мыслителей над проблемами, волнующими каждого человека и все человечество в целом.

На самом факультете проходили защиты диссертаций - кандидатских и докторских. Некоторые из них вызывали значительный резонанс, например, защита диссертаций Э.В. Ильенковым, А.А. Зиновьевым Проводились и разные дискуссии, имевшие нередко отрицательные последствия.

Даже публикации в газете «За ленинский стиль» - газета нашего факультета - вызывали острую реакцию партийного начальства. Когда я после посещения выставки произведений Пабло Пикассо написал о его творчестве большую статью, то меня на следующий день вызвали в партбюро и стали обвинять в пропаганде буржуазного искусства, а номер этой газеты сняли. В свою защиту я приводил аргумент о том, что Пикассо - член Французской компартии и член ЦК этой партии и что его искусство является прогрессивным. Большое недовольство вызывали и карикатуры А.А. Зиновьева на некоторых наших известных философов - М.Б. Митина, М.Т. Иовчука и других.

Долгов К. М. - От Киркегора до Камю - Философия, эстетика, культура

Научное издание. - М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. - 472 с.

ISBN 978-5-88373-078-7.

Долгов К. М. - От Киркегора до Камю – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. Поиск смысла жизни, истины, добра, красоты и свободы

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