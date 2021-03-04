Выдающийся русский философ, ученый и религиозный мыслитель Георгий Васильевич Флоровский (28.08.189311.08.1979) родился в Елизаветграде в семье священнослужителя. Отец его был ректором Духовной семинарии. Флоровский посту пил в Одесский университет на историко - филологический факультет, занимался также историей философии и естественными науками (его экспериментальная работа по физиологии слюноотделения была одобрена И. П. Павловым и опубликована в Записках Академии наук за 1917 г.).

В 1918-19 гг., закончив университет и сдав магистерский экзамен по философии, был принят приват-доцентом на кафедру философии. В январе 1920 г. эмигрировал вместе с родителями в Болгарию, где участвовал в создании Русского религиозно-философского общества. В 1923 г. в Праге защитил диссертацию по истории философии Герцена. В 1926 г. приглашен профессором кафедры патрологии Русского института богословия в Париже. В 1932 г принял священство.

Начало Второй мировой войны застало его в Югославии, откуда он только после войны смог вернуться в Париж, где возобновил преподавательскую деятельность. В 1948 г. Флоровский переехал в США, где преподавал, а затем стал деканом Свято-Владимирской семинарии в Нью орке. В 1956 г. приглашен профессором по истории Восточной церкви в Гарвардский университет, затем работал в Принстоне.

Из всех русских богословов о. Георгий является наиболее верным православному учению. Он стремился точно придерживаться Священного Писания и патристической традиции.

протоиерей Георгий Флоровский - Пути русского богословия

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 671 с.

ISBN 978-5-4499-0576-5



Также издание:

Отв. ред. О. Платонов

М.: Институт русской цивилизации, 2009. — 848 с.

ISBN 978-5-902725-30-5

Георгий Флоровский - Пути русского богословия - Содержание

Предисловие

Предисловие автора

I. Кризис русского византинизма

1. Молчание или раздумье?

2. Синтез византийской «сухости» и славянской «мягкости»

3. Русский эллинизм

4. Апокалиптические мотивы в русском богословии XIV-XV веков. Взгляд в сторону Запада

5. Борьба с ересью «жидовствующих». Еще больший поворот к Западу

6. «Осифляне» и «заволжцы» - два религиозных замысла, два религиозных идеала

7. Победа «западничества» - под знаком «старины» и «собирания»

II. Встреча с Западом

1. На распутье

2. Старец Артемий и князь А. М. Курбский

3. Начало печатания богословской литературы на Западной Руси

4. Против Унии

5. Петр Могила

6. Эпоха западно-русского богословия

7. Заключение

III. Противоречия XVII-го века

1. Не спячка, скорее оторопь…

2. «Книжная справа»

3. Реформы патриарха Никона

4. Трагедия раскола

5. Иноземцы

7. Начала регулярного образования

IV. Петербургский переворот

1. Смысл церковной реформы Петра Великого

2. Программа Русской реформации

3. «Реформаторство» Феофана Прокоповича и борьба против протестанства

4. Духовное образование по форме - двоеверие по сути

5. Век ХVIII-ый - век эрудитов и археологов. Богословие на сваях

6. Масонство

7. Собирание духа в ответ на рассеяние Просветительского века

V. Борьба за богословие

1. Пробуждение сердца, но не пробуждение мысли. Теократический утопизм

2. Император Александр - символ своей эпохи, эпохи религиозно-утопической

3. Возрождение мистицизма

4. Преобразование системы духовного образования

5. Российское Библейское общество

6. Русский перевод Библии

7. Святитель Филарет, митрополит Московский

8. Богословские воззрения святителя Филарета

9. «Сердечное богословие» и «неологизм»

10. Немецкое направление - «облегченное, уклончивое и зыбкое бословие»

11. Пути реформирования духовного образования

12. Итоги Александровско-Николаевских преобразований в духовно-образовательной сфере

VI. Философское пробуждение

1. Начало "великого ледохода" русской мысли

2. Рождение "русского любомудрия

3. Философский подъем тридцатых и сороковых годов

4. Историософия русской судьбы

5. Западничество в среде славянофилов

6. Религиозные воззрения Гоголя

7. А. С. Хомяков - идеолог славянофильства

8. О месте и роли Церкви

9. Три периода русской философии

10. Религиозный кризис "возбужденных семидесятых"

11. Владимир Сергеевич Соловьев - трехчленная схема "вселенской теократии"

12. Николай Федорович Федоров - "блеск мечты не есть пламень благодати…"

13. Заключение

VII. Историческая школа

1. Общие предпосылки церковных преобразований

2. Русская духовная журналистика и подготовка общественного мнения к восприятию церковной реформы

3. Столкновение косности и мечтательности

4. Новые попытки перевода Библии на русский язык

5. Реформа духовной школы

6. Начало научного осмысления Истории Церкви

7. Исторический метод систематического богословия

8. Влияние философского кризиса 60-х годов на богословие. Феофан Затворник и Иоанн Кронштадтский

9. Религиозный кризис 60-70 годов. Лев Толстой, как зеркало русской интеллигенции

10. Эпоха Победоносцева

11. Проблематика христианской совести. Антоний Храповицкий

12. Морализм в русском богословии. Михаил Михайлович Тареев

13. Опыт антропологического построения богословской системы. Виктор Иванович Несмелов

14. Заключение.

VIII. Накануне

1. Время искания и соблазнов

2. 90-е годы Соловьева. (От религиозной мысли к религиозной жизни)

3. Петербургские "Религиозно-философские Собрания" 1901-1903 годов

4. Планы церковной реформы

5. Религиозная философия начала века

6. Заключение

IX. Разрывы и связи

1. Русская душа на роковом перекрестке. Завязка русской трагедии культуры

2. Ересь новых гносимахов. Ненужное богословие.

3. Выпадение из богословского преемства - трагедия Русского Православия

4. Кризис обличительного богословия. "Православие призывается во свидетельство"

5. Новое богословское исповедание

6. Подвиг свидетельствовать, творить и созидать

Георгий Флоровский - Пути русского богословия - Предисловие

О. Георгий оказал большую услугу развитию русского богословия своей замечательной работой «Пути русского богословия». В начале своей книги он ставит важный вопрос относительно причин «позднего и запоздалого пробуждения русской мысли». Это удивительный факт, ибо русские - одаренный народ. Русские иконы, напр., «свидетельствуют о глубине, сложности и тонкости древнерусского духовного сознания и о творческой силе русского духа». Чтобы ответить на этот вопрос, о. Георгий исследует религиозную жизнь русского народа на протяжении всей его истории, а также его богословие. Он описывает эту жизнь как ожесточенную борьбу сначала с внешними, а потом, в новое время, с внутренними препятствиями. В первой главе - «Кризис русского византийства» - он живо рассказывает о борьбе «двух истин» - Иосифа Волоколамского и Нила Сорского. Таким же волнующим является его повествование о таких моментах в духовной жизни нации, как «встреча с Западом» в XVI столетии, «противоречия XVII столетия», два зла (староверы и реформы Никона), влияние реформ Петра Великого на жизнь Церкви и значение движения масонов в XVIII столетии. Даваемое им описание событий русской религиозной жизни со времен Александра I проливает довольно яркий свет на данное положение дел. Он пишет о длительной полувековой борьбе за перевод Священного Писания с церковнославянского на русский, о деятельности митрополитов - Филарета Московского, Филарета Киевского и Филарета Черниговского, о славянофилах, нигилизме, о работах «исторической школы» во 2 пол. XIX в., о деятельности К. П. Победоносцева, прокуратора Св. Синода, об учении В. С. Соловьева, о религиозных и философских работах его многочисленных последователей, о споре относительно догматического развития и, наконец, о трактовке религиозных тем в произведениях поэтов - «декадентов» и «символистов» - в начале ХХ в. О. Георгий приводит некоторые примечательные факты, относящиеся к юности Писарева, Добролюбова и др. людей, показывающие, что русские интеллигенты, даже когда они приходят к отрицанию Церкви и исторической религии, в большинстве своем глубоко религиозны по темпераменту. В своих страстных поисках новых путей, ведущих к полноте истины, русский народ часто оказывается на краю пропасти. Так, напр., Мережковский начал бояться, что он впадает в «ересь Астар-тизма, которая имеет в виду не святое единство духа и плоти, а их кощунственное смешение и осквернение духа плотью».

Флоровский - Свидетельство Истины