Дорфман – Евреи и жизнь. Как евреи произошли от славян
Серия – «Историческая библиотека»
Давайте поговорим о Башевис-Зингере, пока он еще не стал классиком, пока его портрет еще не добавили к иконостасу или, как по Талмуду, не построили вокруг него ограды, а его книги не покрылись пылью. Все в его образе и творчестве вызывает вопросы. Даже его личное имя. Как звали писателя?
Ицхак, как настаивает современное израильское произношение, переиначивающее на свой лад еврейские имена; Исаак, как по-русски пишут в энциклопедиях; Айзик, как указано в некоторых наших изданиях в переводе с «американского»; Ицик, как на его родном идише; или же Иче, как произносили это имя в его молодости где-нибудь на еврейских Налевках в Варшаве? На каком языке он писал? На идише, или же идиш был языком его черновиков, как утверждают некоторые критики?
К какой литературе его отнести: к еврейской, польской или американской? Заслуженно ли досталась ему Нобелевка, или же были более достойные, чем он? Споры не утихают и по сей день, а значит, писатель Башевис-Зингер остается современным и актуальным для нас, хотя в 2004-м ему бы исполнилось сто лет. Идиш сегодня - это язык вовсе не мертвый. По разным подсчетам, на нем разговаривает до полумиллиона человек, хотя родным и разговорным он остается лишь в ультрарелигиозных еврейских кварталах в Америке и Израиле.
Зато в некоторых кругах художественной еврейской интеллигенции, подобно определенным русских кругам, бытует вера в необходимость «ходить за словом и учиться у мужика». Вот мы и направились в поисках читателей Башевис-Зингера к нашему «мужику» - в торгующий книгами на идише магазин в одном из наиболее религиозных еврейских кварталов Большого Нью-Йорка. На вопрос, имеется ли что-нибудь из Башевис-Зингера, хозяин магазина, добрейший рэб Мойшеле (имя изменено по его просьбе), замкнул пальцем уста и скороговоркой забормотал что-то вроде «не приведи Господь».
Михаэль Дорфман – Евреи и жизнь. Как евреи произошли от славян
Издательство – ACT: Красноярск: АБу; Владимир: ВКТ – 253 с.
Москва – 2008 г.
ISBN 978-5-17-053212-4 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 978-5-9713-8230-0 (ООО «Издательство ACT МОСКВА»)
ISBN 978-5-903925-05-6 (ООО Издательство «АБу»)
ISBN 978-5-226-01013-2 (ВКТ)
(С.: Ист. библ. (84)).
ISBN 978-5-17-055183-5 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 978-5-9713-9702-1 (ООО «Издательство ACT МОСКВА»)
ISBN 978-5-903925-01-8 (ООО Издательство «АБу»)
ISBN 978-5-226-01014-9 (ВКТ)
(С.: Ист. библ. (новая)).
Михаэль Дорфман – Евреи и жизнь. Как евреи произошли от славян – Содержание
Раздел первый
- Как евреи произошли от славян
- Башевис-Зингер: портрет, который ни в какие рамки не укладывается
- Еврейская культура это не только
- Чарли Чаплин снимает конец еврейского государства
- Советские евреи: Анна-Ванна - наш отряд хочет видеть поросят!
- Кот в шляпе по-еврейски
- Как евреи произошли от славян
- Слишком левый, слишком правый, слишком мертвый идиш
- Человек, спасший миллион еврейских книг
- Вы видели, как смеется иерусалимский могильщик?
- «Пульса де нура» на «Многия Лета»
- Как много в этом слове
Раздел второй
- Музыка радикальной еврейской культуры
- Каркауэр: Клезмер - выражение идиш в музыке
- Бобэ Маисес - бабушкины сказки в стиле хип-хоп
- Музыка «Радикальной еврейской культуры» Джона Зорина
- Подарок к празднику еврейской музыки
- Чолнт по-французски
- Пирожки по-хазарски
- Наш посол в нашей стране А.Е. Бовин «Пять лет среди евреев и МИДовцев»: попытка личного послесловия
- Мидраш о еврейском творчестве
Михаэль Дорфман – Евреи и жизнь. Как евреи произошли от славян – Подарок к празднику еврейской музыки
«Клезфесты делают невероятную в нынешнем мире вещь - записала в 2004 году в интернет-дневнике, называемом блог, Анна Смирнитская, солистка клезмерского ансамбля Дер партизанер киш («Поцелуй партизанки» идиш). - Они создают живую традицию. Похожую на то, как было в старые времена. Это притом, что традиционное общество разрушено, традиционного уклада нет, они, вот, мановением руки, идеей и организацией делают это. Удивительно...» В старину, разумеется, бывало поразному.
Музыканты-клезморим, как и другие еврейские артисты, в старые времена жили далеко не только ради искусства, а ради заработка. Мой отец, еврейский журналист Борис Дорфман, в детстве дружил с детьми еврейских музыкантов и артистов, и помнит, как тяжело доставался им кусок хлеба, как не-приязненно относился к ним религиозный и «культурный» истеблишмент. Еврейское сценическое искусство - театр музыка и эстрада - в старину были профессиями семейными. Семья ревниво следила за тем, чтобы нарушители не вторгались в их границы.
Австрийская исследовательница еврейского театра Дорис А. Карнер (автор замечательной книги Смех сквозь слезы: Еврейский театр в Восточной Галиции и Буковине)1 2 рассказала мне недавно удивительную и смешную историю об артистической семье Гимпель, поколениями игравшей во Львове. Гимпели стали прототипами героев романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды», - говорила Дорис, сидя в маленьком венском кафе, в котором по ее рассказу до войны собирались еврейские артисты. - Раньше считалось, что австрийские власти десятилетиями не пускали еврейские труппы во Львов из-за антисемитизма. Оказалось, что все это - результат усилий, часто не совсем законных, артистической семьи Гимпелей.
Они не гнушались взятками, чтоб сохранить свою монополию и извести конкурентов из своих угодий. Все это спокойно уживалось с беззаветной преданностью делу, идеализмом, деловой щепетильностью и порядочностью, правильным деланьем добра эрлихкайт, страстью к улучшению мира, свойственной идишкайту - буквально еврейству, а по сути уникальному набору ответов, веками дававшемуся еврейским народом на универсальный вопрос «что значит быть человеком - мэнчлахкайт?». Вероятно, в «доброе, старое время» было не до клезфестов. Однако, по большому счету, Анна Смирнитская права.
Есть такая книга? Где можно прочитать?
видимо, тогда впопыхах не прикрепил, сегодня есть уже