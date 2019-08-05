Серия – «Историческая библиотека»

Давайте поговорим о Башевис-Зингере, пока он еще не стал классиком, пока его портрет еще не добавили к иконостасу или, как по Талмуду, не построили вокруг него ограды, а его книги не покрылись пылью. Все в его образе и творчестве вызывает вопросы. Даже его личное имя. Как звали писателя? Ицхак, как настаивает современное израильское произношение, переиначивающее на свой лад еврейские имена; Исаак, как по-русски пишут в энциклопедиях; Айзик, как указано в некоторых наших изданиях в переводе с «американского»; Ицик, как на его родном идише; или же Иче, как произносили это имя в его молодости где-нибудь на еврейских Налевках в Варшаве? На каком языке он писал? На идише, или же идиш был языком его черновиков, как утверждают некоторые критики? К какой литературе его отнести: к еврейской, польской или американской? Заслуженно ли досталась ему Нобелевка, или же были более достойные, чем он? Споры не утихают и по сей день, а значит, писатель Башевис-Зингер остается современным и актуальным для нас, хотя в 2004-м ему бы исполнилось сто лет. Идиш сегодня - это язык вовсе не мертвый. По разным подсчетам, на нем разговаривает до полумиллиона человек, хотя родным и разговорным он остается лишь в ультрарелигиозных еврейских кварталах в Америке и Израиле. Зато в некоторых кругах художественной еврейской интеллигенции, подобно определенным русских кругам, бытует вера в необходимость «ходить за словом и учиться у мужика». Вот мы и направились в поисках читателей Башевис-Зингера к нашему «мужику» - в торгующий книгами на идише магазин в одном из наиболее религиозных еврейских кварталов Большого Нью-Йорка. На вопрос, имеется ли что-нибудь из Башевис-Зингера, хозяин магазина, добрейший рэб Мойшеле (имя изменено по его просьбе), замкнул пальцем уста и скороговоркой забормотал что-то вроде «не приведи Господь». Михаэль Дорфман – Евреи и жизнь. Как евреи произошли от славян Издательство – ACT: Красноярск: АБу; Владимир: ВКТ – 253 с.

Москва – 2008 г.

ISBN 978-5-17-053212-4 (ООО «Издательство ACT»)

ISBN 978-5-9713-8230-0 (ООО «Издательство ACT МОСКВА»)

ISBN 978-5-903925-05-6 (ООО Издательство «АБу»)

ISBN 978-5-226-01013-2 (ВКТ)

(С.: Ист. библ. (84)).

ISBN 978-5-17-055183-5 (ООО «Издательство ACT»)

ISBN 978-5-9713-9702-1 (ООО «Издательство ACT МОСКВА»)

ISBN 978-5-903925-01-8 (ООО Издательство «АБу»)

ISBN 978-5-226-01014-9 (ВКТ)

(С.: Ист. библ. (новая)).

Михаэль Дорфман – Евреи и жизнь. Как евреи произошли от славян – Содержание

Раздел первый

Как евреи произошли от славян

Башевис-Зингер: портрет, который ни в какие рамки не укладывается

Еврейская культура это не только

Чарли Чаплин снимает конец еврейского государства

Советские евреи: Анна-Ванна - наш отряд хочет видеть поросят!

Кот в шляпе по-еврейски

Как евреи произошли от славян

Слишком левый, слишком правый, слишком мертвый идиш

Человек, спасший миллион еврейских книг

Вы видели, как смеется иерусалимский могильщик?

«Пульса де нура» на «Многия Лета»

Как много в этом слове

Раздел второй

Музыка радикальной еврейской культуры

Каркауэр: Клезмер - выражение идиш в музыке

Бобэ Маисес - бабушкины сказки в стиле хип-хоп

Музыка «Радикальной еврейской культуры» Джона Зорина

Подарок к празднику еврейской музыки

Чолнт по-французски

Пирожки по-хазарски

Наш посол в нашей стране А.Е. Бовин «Пять лет среди евреев и МИДовцев»: попытка личного послесловия

Мидраш о еврейском творчестве

Михаэль Дорфман – Евреи и жизнь. Как евреи произошли от славян – Подарок к празднику еврейской музыки

«Клезфесты делают невероятную в нынешнем мире вещь - записала в 2004 году в интернет-дневнике, называемом блог, Анна Смирнитская, солистка клезмерского ансамбля Дер партизанер киш («Поцелуй партизанки» идиш). - Они создают живую традицию. Похожую на то, как было в старые времена. Это притом, что традиционное общество разрушено, традиционного уклада нет, они, вот, мановением руки, идеей и организацией делают это. Удивительно...» В старину, разумеется, бывало поразному.

Музыканты-клезморим, как и другие еврейские артисты, в старые времена жили далеко не только ради искусства, а ради заработка. Мой отец, еврейский журналист Борис Дорфман, в детстве дружил с детьми еврейских музыкантов и артистов, и помнит, как тяжело доставался им кусок хлеба, как не-приязненно относился к ним религиозный и «культурный» истеблишмент. Еврейское сценическое искусство - театр музыка и эстрада - в старину были профессиями семейными. Семья ревниво следила за тем, чтобы нарушители не вторгались в их границы.

Австрийская исследовательница еврейского театра Дорис А. Карнер (автор замечательной книги Смех сквозь слезы: Еврейский театр в Восточной Галиции и Буковине)1 2 рассказала мне недавно удивительную и смешную историю об артистической семье Гимпель, поколениями игравшей во Львове. Гимпели стали прототипами героев романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды», - говорила Дорис, сидя в маленьком венском кафе, в котором по ее рассказу до войны собирались еврейские артисты. - Раньше считалось, что австрийские власти десятилетиями не пускали еврейские труппы во Львов из-за антисемитизма. Оказалось, что все это - результат усилий, часто не совсем законных, артистической семьи Гимпелей.

Они не гнушались взятками, чтоб сохранить свою монополию и извести конкурентов из своих угодий. Все это спокойно уживалось с беззаветной преданностью делу, идеализмом, деловой щепетильностью и порядочностью, правильным деланьем добра эрлихкайт, страстью к улучшению мира, свойственной идишкайту - буквально еврейству, а по сути уникальному набору ответов, веками дававшемуся еврейским народом на универсальный вопрос «что значит быть человеком - мэнчлахкайт?». Вероятно, в «доброе, старое время» было не до клезфестов. Однако, по большому счету, Анна Смирнитская права.