Bibliotheca Judaica

Надо сказать, что гаонический период начался приблизительно во второй половине VI века нашей эры, то есть по меньшей мере на полвека раньше великих арабских завоеваний, начавшихся около середины VII века, по завещанию Мухаммада. К тому же мусульманское завоевание Вавилонии никак не травмировало вавилонскую еврейскую общину и не стало причиной для учреждения новых институтов управления. И тем не менее, поскольку мы практически ничего не знаем о предшествовавшем арабскому завоева-нию отрезке гаонического периода, можно говорить, что история этого периода началась в момент прихода арабов. Но и первый век мусульманской Вавилонии крайне беден источниками, так что прямые свидетельства о гаонате и связанных с ним институтах начинаются по сути только со времени династии Аббасидов, пришедшей к власти в 750 году; и все же - как из-за отсутствия другого выхода, так и принимая во внимание консервативную в своей основе природу этой эпохи и ее институтов - представляется оправданным экстраполировать наши знания на более ранний период. Итак, здесь я попытаюсь обрисовать несколько основных особенностей того периода эпохи гаонов, который совпадает со временем мусульманского, и особенно аббасидского, владычества. К моменту воцарения Аббасидов владения мусульман простирались от Испании (последний оплот династии Омейядов) и Северной Африки на западе и почти до Индии на востоке. Под объединяющей и охраняющей властью ислама международная торговля процветала как никогда ранее и развивалось международное банковское дело. Евреи играли ведущую роль в обеих областях.

Роберт Броди – Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской культуры

Bibliotheca Judaica

Издательство – «Гешарим» / «Мосты культуры» – 439 с.

Иерусалим / Москва – 5766 / 2006 г.

ISBN 5-93273-217-2

Роберт Броди – Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской культуры – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Введение

Часть I Исторический фон

Глава первая

Хронологические рамки эпохи гаонов

Савораи и гаоны

Конец эпохи гаонов

Глава вторая

Источники

«Послание» Шриры Гаона

Рассказ раби Натана Вавилонского

Значение Генизы

Глава третья

Гаонические академии: преемственность и перемены

Родственные институты

Деятельность академий

Должности и власть в академии

Глава четвертая

Многообразие ролей гаона

Глава академии

Судья

Администратор

Автор респонсов

Законодатель

Дополнительные роли

Глава пятая

Экзилархат

Источники власти

Права и обязанности

Экзилархи и гаоны

Упадок экзилархата

Глава шестая

Борьба с ересью

Анан и истоки караимства

Расхождения между караимами и рабанитами

Реакция рабанитов

Глава седьмая

Соперничество с палестинским центром

Палестинский центр и его академия

Интеллектуальная и духовная жизнь

Правовая традиция и литература

Наступление вавилонского центра

Палестинский ответ

Глава восьмая

Связи с диаспорой

Сфера влияния вавилонского центра

Палестина и Египет

Магриб

Европа

Часть II Классический период эпохи гаонов

Глава девятая

Интеллектуальный мир гаонов

Знание языков

Сферы интересов

Мир сверхъестественного

Отношение к авторитетам

Глава десятая

Талмудические источники

Устный и письменный Талмуд

Толкование и применение Талмуда

Другие источники

Глава одиннадцатая

Внеталмудические устные традиции

Традиции, передаваемые дословно

Прочие галахические традиции

Агадические и исторические традиции

Глава двенадцатая

Литература респонсов

Формальные и стилистические аспекты

Судьба респонсов

Проблемы идентификации и атрибуции

Глава тринадцатая

Шеилтот

Жанр: форма и структура

Шеилтот р. Ахая

Источники Шеилтот

Значение Шеилтот

Глава четырнадцатая

Ранние законодательные своды

Талахот псукот

Галахот гдолот

Значение этих сводов

Часть III Конец эпохи: Сеадия и его преемники

Глава пятнадцатая

Сеадия Гаон, революционер и защитник традиции

Карьера Сеадии

Сеадия как революционер

Сеадия как защитник традиции

Глава шестнадцатая

Галахические монографии

Общая характеристика монографий

Монографические сочинения Сеадии Гаона

Монографии поздних гаонов

Глава семнадцатая

Талмудическая экзегеза и методология

Комментарии на Мишну

Комментарии на Талмуд

Ранние работы по талмудической методологии

Шрира, Гайя и Шмуэль б. Хофни

Глава восемнадцатая

Теология

Истоки гаонической теологии

Сеадия Гаон как теолог

Шмуэль б. Хофни и другие гаоны

Глава девятнадцатая

Библейская экзегеза

Рамки экзегетических сочинений гаонов

Принципы экзегезы

Теологические и полемические аспекты

Связь между талмудической и гаонической экзегезой

Глава двадцатая

Лингвистика и поэзия

Сеадия Гаон как лингвист

Сеадия как поэт

Гайя Гаон как лингвист и поэт

Эпилог

Приложение 1

Пользовались ли гаоны признанием мусульманских властей?

Приложение 2 Хронология гаонов

Глоссарий

Библиография

Алфавитный указатель

Роберт Броди – Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской культуры – Хронологические рамки эпохи гаонов

В течение гаонического периода еврейской истории центральные академии Вавилонии и Палестины были авторитетными стабильными иерархическими учреждениями, во главе которых стояли гаоны, исполнявшие целый ряд функций и оказывавшие огромное влияние на весь еврейский мир. Определенные территории официально находились в административной юрисдикции гаонов, а их авторитет в духовной сфере признавали в самых да-леких уголках диаспоры. Однако происхождение и развитие этих аспектов деятельности гаоната трудно локализовать во времени. Можно найти обрывочные сведения применительно к VII и VIII векам, но более полно документированы только IX, а особенно X и XI столетия.

Таким образом, мы вынуждены будем синхронно рассматривать те явления эпохи гаонов, которые, быть может, восходят к талмудическим временам, и те, которые, возможно, формировались постепенно, в течение нескольких столетий, при неизвестных нам обстоятельствах. Мы, однако, можем сказать значительно больше о переломе в самовосприятии членов академий и об обстоятельствах, заставивших их посмотреть на себя как на людей новой, особой эпохи. Для этого мы должны обратиться к истории раввинистической литературы. В традиционной периодизации этой истории эпохи обозначаются по названиям соответствующих поколений законоучителей начиная с танаев (от глагола тана [арам.] - учить, повторять; I—III вв. н.э.) и амораев (от глагола омар - говорить; III-V вв. н.э.), составивших классические своды раввинистической литературы, в том числе Мишну и два Талмуда, Палестинский (или Иерусалимский) и Вавилонский.

За ними следуют савораи (от глагола савар - полагать), гаоны (от существительного гаон - гордость, величие), ришоним («ранние [авторитеты]») и ахароним («поздние [авторитеты]»). В этом ракурсе первая задача заключается в том, чтобы определить границы между эпохами савораев, гаонов и ришоним. Эта задача не столь проста и однозначна, как может показаться; к тому же, рассматривая переход от эпохи савораев к эпохе гаонов и переход от эпохи гаонов к эпохе ришоним, мы столкнемся с трудностями разного рода.

Савораи и гаоны. Савораи и гаоны - это две следующие одна за другой группы вавилонских мудрецов, и почти все наши сведения о савораях почерпнуты из сочинений гаонов или их современников, которые четко дистанцировали себя от савораев. Следовательно, казалось бы, относительно просто разграничить эти две группы как хронологически, так и по существу. На самом же деле оба эти разграничения спорны. По причине недостаточности дошедшей до нас информации эпоха савораев вместе с ранним периодом эпохи гаонов являются для нас «темными веками» раввинистической литературы. Наши источники по крупнейшим деятелям обоих периодов настолько скудны, что линия границы между саворями и гаонами теряется во тьме.

Нашим основным источником по этому периоду и одним из основных источников по эпохе гаонов в целом является знаменитое «Послание» Шриры Гаона (Игерет рае Шрира Гаон), написанное в 986-987 гг.5. Савораи дважды упоминаются в этом сочинении: один раз в контексте литературной истории, в связи с их ролью в составлении Вавилонского Талмуда, и другой раз (вместе с первыми гаонами) в контексте институциональной истории. В первом случае Шрира говорит следующее6: И таким образом гораа (букв, «наставление») прибавлялось, из поколения в поколение, до Рабины, когда оно было прервано, согласно тому, что Шмуэль Ярхинаа увидел в «Книге предвечного Адама»: «Аши и Рабина - конец наставления».