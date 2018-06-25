Рамбам - Жизнь рабби Моше бен Маймона - Яаков-Довид Шульман

Для меня было большой честью написать биографию рабби Моше бен Маймона, великого руководителя религиозного еврейства. К счастью, сохранилось довольно много документов, которые помогают понять и личность самого Рамбама, и особенности его времени. Рамбам написал немало писем, в которых изложил обстоятельства своей жизни, — именно они легли в основу моей книги.

В Каирской генизе сохранились его письма к брату Давиду, не предназначенные для чужих глаз, а также множество писем к друзьям, ученикам и почитателям. Кроме того, Рамбам не был равнодушен к событиям современной ему общественной жизни, и его сочинения, связанные с ними, дошли до нашего времени. Итак, мне показалось возможным с помощью имеющихся документов воссоздать личную и общественную жизнь великого рабби и времени, в которое он жил.

Работая над биографией Рамбама, я использовал в качестве источников более пятидесяти книг. Наиболее значительный материал о его личности я получил из двухтомного издания Игрот га-Рамбам («Послания Рамбама»), подготовленного Ицхаком Шилатом. Дополнительные сведения взял из следующих работ: Седер га-дорот («Хронология поколений»); TheRishonim рабби Герша Голдварма; Га-море ледорот («Учитель поколений») Меира Ориана; Рабейну Моше бен Маймон («Наш наставник Моте бен Маймон»)

Агарона Ориновского, а также книги для детей Га-Рамбам («Рамбам») Н. Т. Сифрая, в которых содержатся очень интересные подробности о жизни рабби Моше бен Маймона. Не оставил я без внимания и переводы медицинских сочинений Рамбама. Среди изученных мною книг о многочисленных аспектах той жизни особенно хочется выделить Yemenite Jews, Atlas of the Jewish World, Saladin: a Biography и Medieval Islamic Medicine. Читателю может показаться странным отсутствие тех или иных народных преданий или историй.

Я не использовал их, потому что они не являются фактическим материалом. Кроме того, существуют разногласия по поводу некоторых подробностей жизни Рамбама, например, о его первой женитьбе. Я сравнил разные версии и постарался следовать разумной хронологии событий, принимая во внимание и личную жизнь Рамбама, и события общественной жизни.

Работая над книгой, я понял, что Рамбам — не только учитель Торы, но и человек, исполненный великой любовью и состраданием ко всем евреям, не единожды подставлявший под удар свою жизнь ради них. Очень надеюсь, что в данной книге мне удалось передать и эти моменты. Пусть заслуги Рамбама, «великого орла», поддерживают меня и весь Израиль, пока законы Иерусалимского Храма, которые он детально описал в Мишне Тора, не воcторжествуют вновь.

Яаков-Довид Шульман - Рамбам - Жизнь рабби Моше бен Маймона

Издательство — Книжники — 360 с.

Москва — 2015 г.

ISBN 978-5-9953-0366-4

Яаков-Довид Шульман - Рамбам - Жизнь рабби Моше бен Маймона - Содержание

Предисловие

Рабби Маймон

Детство

Изгнание

Марокко

Труды

Побег из Марокко

Дорога в Святую землю

Александрия

Саладин

В Фустат

В Фустате

Письмо в Йемен

Против караимов

Переходный период

Мишне Тора («Законы основ Торы»)

Письмо поддержки

Философия

Шахматы

«Путеводитель растерянных»

Снова полемика

Ответственность врача

Последние годы

Яаков-Довид Шульман - Рамбам - Жизнь рабби Моше бен Маймона - Труды

Рабби Моше продолжал учиться под руководством рабби Ибн-Шошана и работать над «Комментарием на Мишну». Среди близких ему людей был знаменитый рабби Йосеф Ибн-Акнин, который писал комментарий на Шир га-ширим. Вполне вероятно, что к этому времени рабби Моше уже женился и имел двоих детей. Он продолжал изучать медицину и стал признанным лекарем. В работе «Трактат об астме» рабби Моше описал свою дискуссию с известными марокканскими лекарями — как евреями, так и мусульманами. Среди прочих он упомянул еврейского лекаря Абу Юсуфа бен Муаллима и мусульманина Мухаммеда, сына знаменитого Авензоара. Среди арабов рабби Моше был известен как Абу Имран-Муса, талантливый лекарь и философ.

Однажды рабби Моше сидел в группе учеников, прислушиваясь к рассуждениям врача: — Итак, Альбукасис учит нас, что мы не должны прибегать к хирургическим методам, пока есть надежда, что не исчерпаны все остальные способы лечения. Если врач не диагностировал причину болезни и не в состоянии определить ее течение, преступно делать операцию, которая подвергнет риску жизнь больного. Ученики нетерпеливо заерзали. Этому предмету был посвящен предыдущий семестр. И теперь они ждали рассказа о травах и диетах. И лектор действительно заговорил о еде и ее влиянии на организм: — Тепло и сухость создают условие для разлития желчи, но вместе с влажностью это может стать причиной малокровия. Фига обладает теплом и влажностью первой степени.

Самая лучшая — белая фига с трещиной. Ее используют при болезни почек, так как она растворяет песок. Слива обладает холодностью первой степени. Ее используют для разжижения желчи. Персик обладает холодностыо первой степени и сухостью второй степени. Его используют при слабости желудка. Солнце светило в окна, расположенные с западной стороны, и мысли рабби Моше переключились на минху. — В теле четыре жидкости — желтая желчь, кровь, слизь и черная желчь, которые сочетаются с четырьмя естественными условиями: теплом, холодом, сыростью и сухостью. И это же четыре естественных импульса к расширению, сжатию, текучести и отвердению. Вдруг послышались крики, и в комнату ворвались какие-то люди. Лекция была прервана.

Два солдата из воинства Альмохадов схватили одного из учеников. Один из них держал его сзади, обхватив рукой за шею. Другой, тяжело дыша, не отрывал ладони от его щек. — Просим прощения за то, что прервали вас, — сказал он врачу. — Но вы должны знать, что мы разоблачили тайного иудея, чье присутствие оскверняет святость мечети. Присутствующие молча переглядывались, пока солдаты тащили их соученика прочь. — Ах!.. На чем мы остановились? Эти вторжения... Ну да... У фиалки холодность первой степени... С тех пор как рабби Маймон написал «Послание утешения», прошли годы. Власть Альмохадов стала еще более жестокой. Невозможно было выразить любой, даже ничтожный протест, не подвергая опасности свою жизнь и жизнь семьи.

Рабби Маймон и рабби Моше в Фесе считались мусульманами, и власти не удостаивали их своим вниманием. Их не допрашивали, за ними не следили, и они имели возможность жить как евреи, никоим образом не проявляя преданность мусульманству. Однако большинство евреев пребывало в смятении. Один из тайных приверженцев иудаизма из Феса послал письмо знаменитому рабби, который жил за пределами города, где ужасные указы не имели особой силы. В этом письме тайный иудей описал смертельную дилемму, с которой ежечасно сталкивались евреи Феса. «Что предпочтительнее? — спрашивал еврей. — Отвергнуть религию Мухаммеда и умереть за священное имя Бога? Или объявить о своей приверженности исламу, а тем временем тайно соблюдать Божьи заповеди? Многие евреи выбрали этот путь. Они посещают мечеть и тайно молятся в синагоге. Разве это правильно?»