Нарративы руси конца XV – середины XVIII в

Имея в виду критически проанализировать исторические нарративы Руси раннего Нового времени на предмет свидетельств о зарождении новых надрегиональных этнокультурных общностей руси, мы отталкивались от того, что с XII–XIII вв. единство культурного и идеологического пространства Руси / руси нарушилось. В результате раскола Ее земли стали к XIV–XV вв. частями разных государственных образований. Русь оказалась на развилке. Способствовало этому и последовавшее в XV в. разделение митрополии Киевской и всея Руси на две самостоятельные с центрами в Киеве / Новогрудке и Москве.

Как следствие стали оформляться новые, расходящиеся линии исторической легитимации руси. Под влиянием разнонаправленных векторов развития и множества регионализмов, а также разнородных политических доктрин интеллектуалы разных частей Руси / руси в рамках Великого княжества Литовского (ВКЛ), Речи Посполитой, Московского государства, Гетманщины, Российской империи в XVI–XVIII вв. начали по-новому осмыслять свою историческую память, по-разному выбирая, расставляя акценты и приоритеты, интерпретируя и контекстуализируя, инструментализируя прошлое Руси / руси в зависимости от характера протекавших в них интеграционных и дезынтеграционных процессов и, в немалой степени, от церковной полемики представителей разных конфессий.

И среди тех земель Руси, которые подпали после Переяславского договора (1654) под власть Москвы, и среди тех, кто остался в Речи Посполитой, зрело стремление утвердить собственные, альтернативные навязываемым центром линии исторической преемственности. Так рождались «свои истории» (разной) руси. При этом в целом в этот период можно говорить о противоборстве и взаимодействии в лето- и историописании руси ее собственных традиций и мифологем с формами и идеями западноевропейских образцов. Задачей нашей конференции было выяснить и показать, как в исторических нарративах руси конца XV – середины XVIII в. выстраивали новые, конфронтирующие модели ее самоидентификации, какие факторы их определяли, что в них было общего и в чем они расходились.

Нарративы Руси конца XV – середины XVIII в.: в поисках своей истории

отв. сост., отв. ред. серии А. В. Доронин

М. : Политическая энциклопедия, 2018. 430 с. : ил.

Серия "Post-Древняя Русь: у истоков наций Нового времени"

ISBN 978-5-8243-2249-1

Нарративы Руси конца XV – середины XVIII в.: в поисках своей истории - Содержание

Введение к сборнику

Доронин А. В. (Москва, Россия). Европа рубежа XV–XVI вв.: на пороге новой истории (взгляд с Запада)

Сиренов А. В. (Санкт-Петербург, Россия). Русское историописание XV–XVII вв.: в поисках своей истории

Стефанович П. С. (Москва, Россия). Крещение руси в исторических сочинениях XVI–XVII вв.

Саганович Г. Н. (Минск, Беларусь). О некоторых сложностях выявления коллективных идентичностей в славянских землях ВКЛ (размышления после конференции)

Воронин В. А. (Минск, Беларусь). На пути к модерной литвинской нации (на материалах Второго и Третьего сводов белорусско-литовского летописания)

Гудмантас Кястутис (Вильнюс, Литва). Об особенностях работы летописцев с источниками (на материале литовских летописей XVI в.)

Дзярнович О. И. (Минск, Беларусь). Русь в лето- и историописании ВКЛ XVI–XVII вв.

Мартынюк А. В. (Минск, Беларусь). Формы и уровни идентичностей в визуальных нарративах Лицевого летописного свода

Граля Хероним (Варшава, Польша). «Русская вера» и «роксоланские сарматы»: легитимационные стратегии русской элиты Речи Посполитой и casus Адама Киселя

Ульяновский В. И. (Киев, Украина). Украинские летописи начала XVI – первой половины XVII в.: надрегиональное в региональных нарративах

Синкевич Н. А. (Киев, Украина; Тюбинген, Германия). «Изобретение традиции»: агиографические и исторические нарративы православной Киевской митрополии XVII в.

Гиль Анджей (Люблин, Польша). Русь и руская традиция в историческом нарративе холмского униатского епископа Якова Суши

Бовгиря А. М. (Киев, Украина). Представление о «своей» земле в исторических нарративах Гетманщины второй половины XVII – XVIII в.

Штайндорфф Людвиг (Киль, Германия). Славянский мир в Синопсисе: от Ноя до начал града Киева

Дмитриев М. В., Шпирт А. М. (Москва, Россия). Идентичность Руси и «руси» в письменных памятниках украинско-белорусской православной культуры XV–XVII вв.: историографические заметки

Ткачук В. А. (Киев, Украина). Культы древнерусских святых в Киевской митрополии XVII – первой половины XVIII в. как инструмент исторической и политической легитимации

Одесский М. П. (Москва, Россия). «Россия на торжественной колеснице»: пред-имперские модели легитимации воинствующего государства в панегирической драме эпохи Петра Великого (1702–1704 гг.)

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