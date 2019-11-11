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Достоевский - Дневник писателя

Федор Достоевский - Дневник писателя
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Philology Literature
Творчество великого русского писателя и мыслителя Федора Михайловича Достоевского посвящено постижению глубины человеческого духа.
Писатель анализирует самые потаенные лабиринты сознания, последовательно проводя почти в каждом из своих произведений три ключевые идеи: идею личности как самодовлеющей ценности, одухотворенной Божьим Духом; идею страдания как реальной подоплеки нашего существования; идею Бога как высшего этического критерия и мистической сущности всемирного бытия.

Федор Достоевский - Дневник писателя

Издательство Институт русской цивилизации, 2010. — 880 с.
ISBN 978-5-902725-69-5

Федор Достоевский - Дневник писателя - Содержание

  • Предисловие
  • Дневник писателя. 1873
  • Дневник писателя. 1876
  • Дневник писателя. 1877
  • Дневник писателя. 1880
  • Дневник писателя. 1881
  • Примечания

Федор Достоевский - Дневник писателя – Предисловие

По своему миропониманию Достоевский был близок к славянофилам; труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» писатель считал будущей настольной книгой всех русских.
Достоевский убедительно и беспощадно вскрывает духовное убожество и нравственную нищету людей, не верующих в Бога и противопоставляющих Ему разум.
Подходя к проблеме человеческой личности, Достоевский с неизменной последовательностью указывал на иррациональность ее природы, на невозможность путем одних логических выкладок осмыслить ее значение и место в обществе и государстве. Если бы человек в своем поведении руководствовался соображениями исключительно рассудочными, например выгоды, пользы, гармонии или порядка, если бы конечной целью его стремлений было устройство общества по какому-то раз и навсегда незыблемо установленному образцу — все равно, пчелиного ли улья, муравейника или хрустального дворца, — тогда, быть может, задача осуществления рая на земле, теоретически по крайней мере, была бы разрешима. Тогда вопрос сводился бы к отысканию каких-то научно-экономических классификаций, какой-то статистической средней равнодействующей или социально-биологической нормы. И коль скоро такая формула была бы найдена, тотчас все бы устроилось и потекли бы молочные реки в кисельных берегах. Равным образом тогда было бы просто определить, что именно лучше — республика Платона, утопическое государство Мура, фаланстер Фурье или коммунистическая казарма Маркса.
Views 252
Rating 4.0 / 5
Added 11.11.2019
Author brat Kliment
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4.0/5 (1)

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