Творчество великого русского писателя и мыслителя Федора Михайловича Достоевского посвящено постижению глубины человеческого духа.

Писатель анализирует самые потаенные лабиринты сознания, последовательно проводя почти в каждом из своих произведений три ключевые идеи: идею личности как самодовлеющей ценности, одухотворенной Божьим Духом; идею страдания как реальной подоплеки нашего существования; идею Бога как высшего этического критерия и мистической сущности всемирного бытия.

Федор Достоевский - Дневник писателя

Издательство Институт русской цивилизации, 2010. — 880 с.

ISBN 978-5-902725-69-5

Федор Достоевский - Дневник писателя - Содержание

Предисловие

Дневник писателя. 1873

Дневник писателя. 1876

Дневник писателя. 1877

Дневник писателя. 1880

Дневник писателя. 1881

Примечания

Федор Достоевский - Дневник писателя – Предисловие

По своему миропониманию Достоевский был близок к славянофилам; труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» писатель считал будущей настольной книгой всех русских.

Достоевский убедительно и беспощадно вскрывает духовное убожество и нравственную нищету людей, не верующих в Бога и противопоставляющих Ему разум.

Подходя к проблеме человеческой личности, Достоевский с неизменной последовательностью указывал на иррациональность ее природы, на невозможность путем одних логических выкладок осмыслить ее значение и место в обществе и государстве. Если бы человек в своем поведении руководствовался соображениями исключительно рассудочными, например выгоды, пользы, гармонии или порядка, если бы конечной целью его стремлений было устройство общества по какому-то раз и навсегда незыблемо установленному образцу — все равно, пчелиного ли улья, муравейника или хрустального дворца, — тогда, быть может, задача осуществления рая на земле, теоретически по крайней мере, была бы разрешима. Тогда вопрос сводился бы к отысканию каких-то научно-экономических классификаций, какой-то статистической средней равнодействующей или социально-биологической нормы. И коль скоро такая формула была бы найдена, тотчас все бы устроилось и потекли бы молочные реки в кисельных берегах. Равным образом тогда было бы просто определить, что именно лучше — республика Платона, утопическое государство Мура, фаланстер Фурье или коммунистическая казарма Маркса.