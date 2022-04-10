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Достопримечательности Санкт-Петербурга

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Иллюстрированная энциклопедия
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Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Cultural Studies Art
Адмиралтейство
Адмиралтейство первая постройка на левом берегу Невы в Санкт-Петербурге. 5 ноября 1704 года по проекту Петра I здесь была заложена верфь. Место выбрано не случайно: территория уже была освоена (на этом месте находилось село Гавгуево), а Нева тут достаточно широка для спуска кораблей со стапелей. В 1705 году Адмиралтейству решили придать функции крепости для защиты Санкт-Петербурга от шведов. За месяц возвели крепостные укрепления, а уже 1 октября над башней с въездными воротами установили шпиль. К 15 ноября 1705 года возвели первое здание. Адмиралтейство строилось в виде буквы «П». Вокруг стен вырыли рвы и наполнили их водой, насыпали земляные валы, организовали обширный луг, необходимый для обзора местности обстрела в случае внезапного нападения (позднее на месте луга появились площади Декабристов, Дворцовая, Исаакиевская, а также Александровский сад). В начале Адмиралтейство представляло собой одноэтажное мазанковое сооружение. Двор обвели внутренним каналом, в нем построили эллинги для строительства парусных кораблей. Адмиралтейство стало центром Морской слободы, крупным предприятием по постройке кораблей. Первое судно (восемнадцатипушечный корабль) сошло со стапелей 29 апреля 1706 года. В 1711 году Петр I приказал сделать южную часть здания каменной. Именно тогда здесь появилась первая мазанковая башня, на которой были установлены часы. Позднее здание еще перестраивалось несколько раз.
Гатчина
В начале XVIII века Гатчина стала пригородом Санкт-Петербурга. Местная мыза принадлежала Петру I, который позднее подарил ее своей сестре Наталье Алексеевне. На берегу Белого озера для нее был построен деревянный двухэтажный дом, разобранный в конце столетия при устройстве Ботанического сада. После смерти сестры Петр I передает усадьбу госпиталю, потом она переходит царской аптеке, а в 1732 году отходит в казну. В 1734 году Анна Иоанновна подарила мызу с приписанными к ней деревнями князю А. Куракину. В 1765 году Екатерина Великая купила усадьбу с окрестными деревнями и мельницей и подарила графу Г. Орлову, для которого здесь по проекту А. Ринальди построили дворец в виде охотничьего замка с башнями и подземным ходом и разбили парк. При графе Орлове была благоустроена территория мызы и сделана дорога, ведущая в Царское Село. Екатерина II после смерти фаворита выкупила у его наследников замок со всем имуществом, землями и садом. В 1783 году она подарила Гатчину Павлу, который владел ей 18 лет. 11 ноября 1796 года император Павел I даровал Гатчине статус города. С этого времени Гатчина становится личной резиденцией царской семьи. В конце мая 1917 года в Гатчинском дворце начала работу комиссия по описи имущества, а 19 мая 1918 года дворец объявили музеем.

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Иллюстрированная энциклопедия

М.: «Белый город», 2010. — 104 с.
ISBN 978-5-7793-5142-3

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Иллюстрированная энциклопедия – Содержание

  • Адмиралтейство
  • Академия художеств
  • Александро-Невская лавра
  • Андреевский собор
  • Аничков мост
  • Банковский мост
  • Большеохтинский мост
  • Гатчина
  • Дача Безбородко
  • Дворец Шереметева
  • Дворцовая площадь
  • Елагин дворец
  • Зимний дворец
  • Исаакиевская площадь
  • Исаакиевский собор
  • Казанский собор
  • Каменный остров
  • Канал Грибоедова
  • Князь-Владимирский собор
  • Кунсткамера
  • Крейсер «Аврора»
  • Крюков канал
  • Летний сад
  • Марсово поле
  • Медный всадник
  • Меншиковский дворец
  • Мойка
  • Московский вокзал
  • Нева
  • Невский проспект
  • Никольский Морской собор
  • Новая Голландия
  • Обводной канал
  • Ораниенбаум
  • Павловск
  • Петергоф
  • Петропавловская крепость
  • Петропавловский собор
  • Русский музей
  • Сампсониевский собор
  • Смольный монастырь
  • Спас на Крови
  • Спасо-Преображенский собор
  • Стрелка Васильевского острова
  • Таврический дворец
  • Троице-Измайловский собор
  • Фонтанка
  • Царское Село
  • Шлиссельбургская крепость «Орешек
  • Юсуповский дворец
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Added 10.04.2022
Author zenkevich
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