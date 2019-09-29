«Книжная археология», «археология памятников письменности», восстановление литературных текстов и документов», «охота за рукописями» — так определяет Лео Дойель тему своей увлекательной книги, русский перевод которой предлагается теперь вниманию читателей. Книга эта по теме, а также по широте охвата материала во времени (от эпохи Возрождения и завоеваний конкистадоров до 60-х годов нашего столетия) и в пространстве (от Средиземноморья до Центральной Азии и Центральной Америки) вполне может быть признана единственной в своем роде. Древние книги и документы, «охота» за которыми описывается на ее страницах, совершенно различны по своему облику: здесь и глиняные таблички с клинописью, и свитки из папируса и пергамена, и книги-кодексы, по форме приближающиеся к современным, но также являющие удивительное многообразие (одним понятием «кодекс» определяются и пергаменные кодексы античного и раннехристианского Средиземноморья, и центральноазиатские рукописи на бересте и бумаге, и сложенные «гармошкой» центральноамериканские рисуночные книги, использовавшие как материал шкуры оленей и ягуаров или местную «бумагу» из луба фикуса).

Весьма широк и диапазон содержания объектов «книжной археологии» — от шедевров поэзии и философии, от древних мифов и священных текстов до интимной корреспонденции и административно-хозяйственных записей. На редкость пестрой толпой проходят перед читателем многочисленные «герои» книги: рядом с образами гуманистов-книголюбов и беззаветно преданных своему делу подвижников науки возникают время от времени фигуры разного рода авантюристов, религиозных фанатиков, искусных фальсификаторов и беспринципных дельцов. Столь же многообразны описанные здесь пути, ведущие к открытиям. Мы читаем и о том, как организованные научными учреждениями археологические экспедиции ведут с заветной целью обнаружить архив или библиотеку планомерные раскопки в развалинах древних городов; как одиночки-энтузиасты предпринимают разведывательные вылазки в дальние страны и увлеченно обследуют книгохранилища старинных монастырей; как ученые совершают выдающиеся открытия в фондах европейских библиотек или даже в стенах собственных кабинетов; как, наконец, агенты музеев и частные коллекционеры приобретают уникальные рукописи на черном рынке древностей у весьма сомнительных посредников.

Эта калейдоскопическая пестрота материала не привела, однако, к распадению повествования на отдельные, не связанные между собой эпизоды. Началами, цементирующими воедино все эти столь различные по времени, месту и характеру действия картины, являются романтика увлеченного поиска, пафос возрождения из небытия сокровищ духовной культуры прошлого. И не раз, в самых разных частях своего повествования, автор искусно передает читателю чувство волнения, неизменно сопутствующее тем «звездным» мгновениям, когда благодаря новооткрытому письменному документу исследователь вдруг может с необычайной живостью и непосредственностью ощутить сокровенный ритм жизни людей давно минувших эпох, испытать сопереживание их тревогам и чаяниям, увидеть их повседневный быт в его самых рельефных и конкретных чертах.

Лео Дойель - Завещанное временем. Поиски памятников письменности

Пер. с англ. Э. А. Маркова. Предисл., примеч. и общая редакция Я. В. Василькова. М.,

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1980. 728 с. с ил. и карт: (Культура народов Востока)

Лео Дойель - Завещанное временем. Поиски памятников письменности – Содержание

В. Васильков. Предисловие

Предисловие автора

Раздел I. Прелюдия возрождения

I. Поиски Цицерона. Петрарка

II. Гуманисты в действии. Боккаччо и Салутати

III. Страстный книголюб. Поджо Браччолини

Раздел II. Долговечность папируса и глины

IV. Свитки и вилла

V. Папирус Египта

VI. О чем рассказали саркофаги Флиндерс Петри в Файюме . .

VII. Торговля папирусами. Уоллис Бадж

VIII. Жемчужины в кучах мусора. Гренфелл и Хант

IX. Снова в Оксиринхе

X. Книга без обложек

XI. Древнейшие книги мира

XII. Библия ханаанеян

Раздел III. Эпоха пергамена

XIII. Тишендорф в поисках «подлинного» Нового завета

XIV. «Синайский кодекс»

XV. Две ученые дамы в Леванте

XVI. Неуловимый «Диатессарон»

XVII. Новые данные о Новом завете

XVIII. Каирская гениза

XIX. Пещеры в Иудейской пустыне

XX. Загадка Шапиры

Раздел IV. Сокровища шелка, древесной коры и бумаги

XXI. По стопам Марко Поло. Аурел Стейн

XXII. У Тысячи будд Новый Свет

XXIII. Волшебство мексиканских рисованных книг. От Гумбольдта до Кингсборо

XXIV. Брассёр открывает Диэго де Ланда и допотопное человечество

XXV. Изгнанный дьявол. От Зелии Наттол до Альфонсо Касо ​

Эпилог

Примечания

Библиография

Указатель имен

Указатель географических и топографических названий

Указатель этнических названий

Предметно-терминологический указатель

Указатель названий сочинений

Список иллюстраций

Лео Дойель - Завещанное временем. Поиски памятников письменности - Предисловие автора

"История рукописей, благодаря которым мы знаем то немногое, что нам известно о древнем мире, является одной из наиболее интересных глав в летописи устремлений человечества." ( Дуглас К. Мак-Мертри )

С тех пор как пять или шесть тысяч лет назад на Ближнем Востоке появилась письменность, сохранности письменных творений человека постоянно угрожала опасность. Причиной гибели могли быть стихия или небрежность человека и его фанатизм. Книги использовали не по назначению, их намеренно жгли или позволяли им гнить. С лица земли исчезали целые цивилизации, а письменное слово, которое одно лишь могло увековечить их культурные традиции и сами имена, поглощалось забвением. В небытие уходили книги и документы не только далеких и забытых народов; то же случалось во все века и во всех культурах, даже после изобретения книгопечатания. Древние иудеи зафиксировали утрату Яшера; исчезла большая часть англосаксонской литературы; есть пробелы в драме елизаветинской поры; сегодня мы обладаем лишь частью работ эллинских и латинских авторов.

В течение долгого времени людей мало интересовали древние тексты. Однако в период раннего Возрождения некоторые ученые-гуманисты начали всерьез заниматься поисками древних документов, а в нынешний век научных исследований благодаря широкому распространению интереса к истокам человеческой культуры каждое открытие утерянных документов приобретает характер археологического триумфа. Поиск документов с неизбежностью стимулировал и чувство ответственности за цх сохранность.

Что бы ни руководило учеными — желание найти утраченные произведения классиков или интерес к истокам христианства, к проблеме подлинности Священного писания, они неминуемо становились на путь поиска погребенных временем текстов. Каждое принесшее плоды усилие порождало новые поиски. По мере того как культурные достижения Египта, Месопотамии и соседних стран «плодородного полумесяца» все больше и больше открывались науке, их почти забытые памятники письменности также начали являться на свет. Дешифровка загадочных письмен позволила воскресить неизвестные ранее литературы и целые тысячелетия истории. Временами удавалось ощутить с поразительной конкретностью живую жизнь народа, существование которого было неведомо даже нашим отдаленным предкам. После египтян и ассирийцев с нами заговорили шумеры, хетты, хурриты, митанийцы, ханаанеяне и многие другие. Вскоре охота за рукописями распространилась на самые глубины Азии и, как мы увидим в дальнейшем, на Новый Свет.

Рассказ о подобном восстановлении литературных текстов и документов и составляет предмет моей работы. Это, ратко говоря, книга о книгах и об ученых, которые искали открывали утерянные манускрипты, интерпретировали и расшифровывали их. В моем повествовании пойдет речь о попытках, предпринимавшихся в этом направлении начиная уже с эпохи Возрождения. Охота за рукописями, как мне представляется, отражает наш возрастающий интерес к прошлому; так же как и другие антикварные устремления человечества, она ставит целью вновь обрести утраченные плоды человеческой любознательности и мастерства.